C Днём России!

День России — один из важнейших государственных праздников, символ единства и преемственности.

Россия — это не только великая история. Это живая связь поколений, природа, которой восхищаются, и богатейшие традиции российского народа. Именно это делает Россию такой, какой её знают и уважают во всём мире.

Сегодня особенно важно помнить, что сила России — в её независимости, в упрямой вере в себя и в способности защищать своё, несмотря ни на что.



Арт в высоком разрешении

арт #Россия

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