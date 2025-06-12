Поиск аналогов и проведение параллелей один из самых распространенных подходов к прогнозированию будущего, в логике – не понимаешь, что и как будет, поищи в прошлом ответы. В середине XX в. ключевым фактором военного преимущества, показателем членства в элитной группе, высшем дивизионе стало ядерное оружие. Ни у кого не возникало сомнений, что любая обладающая им страна в случае угрозы своего поражения обязательно его применит, что делало войны между странами этой группы риском для всего мира. Для не входящих в «ядерный клуб» стран подобное противостояние было ещё страшнее, даже за ничью надо было бы очень побороться, пройдя между струйками дождя.

После окончания Холодной войны и установления однополярного мира, риски и опасности ядерных стран забылись, став чем-то невозможным и невероятным в XXI в. Однако, сколько таких невероятных событий уже произошло за последние годы, а сколько ещё произойдёт, включая вынужденное применение ядерного оружия. Последнее скорее всего в тактическом варианте, чтобы мир вспомнил, что такое ультимативное оружие, не более.

Утрачен оказался не только страх перед ядерным оружием, но и понимание, почему ядерные и космические технологии были показателем великой державы. Последние были научно-технологическим фундаментом и основой данного оружия массового поражения. Мирные атом и космос – суть приятное дополнение к боеприпасам и инструментам доставки. Прямой практический эффект долгое время сводился к узкоспециализированной лаборатории и спутниковой разведке, косвенный – к созданию обширной кооперации, что стимулировала развитие смежных и связанных отраслей.

Даже появление космического низкоорбитального интернета не изменило ситуации, никто в здравом уме и твердой памяти не станет публично и честно считать все затраты, включая субсидии государства. В лучшем случае приводится изолированный, частный проект, где большая часть ранних затрат игнорируется. Без монополии и уничтожения продуктов-конкурентов, что в ближайшие десятилетия, исходя из геополитических процессов, будет очень непросто, реальной возвратности полных инвестиций достичь не получится.

Государства будут вынуждены продолжать прямо или косвенно субсидировать космическую отрасль, зарабатывая на вторичных эффектах: престиж, гарантии защищенности, научные и инженерные открытия и находки. Последние часто будут получаться случайно и уходить в другие отрасли, но этого уже будет достаточно. В ближайшие десятилетия космическая программа будет оставаться научно-инженерной средой, авангардом развития, где второстепенные результаты и ответы важнее формальных и заявленных.

Национальная космическая станция – насущная необходимость не только для статуса, это мотив и повод для создания и поддержания высокотехнологического, долгосрочного ядра, ограничитель от скатывания к краткосрочным проектам. Понимание этого крайне важно, чтобы не закладывать сверх ожиданий и не создавать бессмысленные проекты, соревнования в стиле «Звёздных войн» 80-х гг. К сожалению, очень мало кто это понимает, считая космос магическим пространством, где в ближайшие десятилетия будет коваться первенство и доминирование в мире.

«Лунная программа», «полеты на Марс», «создание космических баз», «космическая гонка» и прочие заклинания звучат всё чаще, но примерно до 2060-х гг. всё это столь же ценно и реально, как начало строительства «звезды-смерти» и терраформирование Марса. Если нет понимания концепции и технологий строительства парусных судов, то можно наклепать тысячи плотов и отправить их в поисках других материков, несколько даже доплывет и не погибнет, но создать таким образом стабильную торговлю не выйдет.

Если бы в Солнечной системе были планеты земного типа, то космическая гонка имела смысл, повторяя сюжет великих географических открытий, но ничего подобного нет. Пока не будут решены научные и инженерные вопросы ядерного двигателя, не распакован биотехнологический пакет и не решено множество других научных проблем, любые попытки экспансии за пределами Земли будут похожи на строительство полукилометровых небоскребов используя технологии Средних веков. Фундамент и первый десяток этажей построить смогут, главное делать это не спеша и всем рассказывать: «Ещё немного и как ускоримся…»

Развитие космических технологий в ближайшие 30 лет в России должны идти разумно:

▪️ на минимально-достаточном уровне решая текущие задачи, вроде космического интернета, чтобы он был, противник не смог добиться монополии, но и гнаться за тысячами одноразовых спутников, когда несколько штук в день перестают работать, не стоит;

▪️ создавать и развивать технологии сдерживания, чтобы в любой момент КНДР могла случайно запустить ракету в ближний космос, взорвав там спецснаряд. Население на планете не заметит, все группировки спутников на низкой орбите выйдут из чата, можно будет спокойно начинать запускать эти одноразовые спутники заново;

▪️ развивать смежные технологии, полученные в рамках космической программы и кооперации;

▪️ приоритет долгосрочного развития для технологий будущего прорыва, чтобы было в разы эффективнее и неожиданнее, чем гиперзвук.

Сильная сторона России – у нас власти и население, за исключением небольшой группы эмоционально нестабильных граждан и их лидеров мнений, спокойно реагируют на происходящее, не требуя мгновенных реакций. Именно так и нужно работать вдолгую, не афишируя промежуточные этапы, чтобы после достижения действительно важных результатов, противники были вынуждены судорожно догонять, тратя в разы больше.

И, да, к разговору про когнитивные операции, понимание военными ВСУ, что в случае смерти их тела сознательно не будут забирать, а семьям платить – очень сильный удар по моральному духу и боеспособности…

Источник

Андрей Школьников