12 июня для меня – это повод для тяжëлых раздумий над тем, что произошло в этот день в 1990 году,…
12 июня для меня – это повод для тяжëлых раздумий над тем, что произошло в этот день в 1990 году, когда провозглашением «суверенитета» РСФСР был придан решающий импульс разрушению моей родины – Советского Союза, и год спустя, когда президентом России был избран Б.Н.Ельцин – её несчастье и позор. Возможно, соотечественники, принадлежащие к более молодым поколениям, преодолели такое понимание или даже не задумываются об этом, хотя, уверен, что наиболее основательных и вдумчивых из них эти корни отмечаемого сегодня праздника не могут не тревожить.
Дело, однако, не только в этих корнях Дня России – дело в том, как строится наша сегодняшняя жизнь, каковы наши виды на будущее. Мой русский народ в современной России вымирает, его среда обитания становится всё менее пригодной для жизни. Вот в качестве только одного из примеров «подарок» нам к празднику от Минстроя и губернаторов: из 126 очистных сооружений только шестая часть соответствует нормативам, 19 же вообще не были закончены в срок. Если я правильно оцениваю положение, это лучше, чем 6 процентов выполнения соответствующего нацпроекта, связанного с главной рекой России Волгой, о которых депутат Жанна Рябцева сообщала нам в прошлом году. Хотя не уверен: у соседнего райцентра очистные как воняли двадцать лет тому назад, так и воняют – только сегодня проезжал… О Подмосковье я и не говорю: «прочная рыночная база» творит там бедствие за бедствием…
Мне скажут, что в праздник надо видеть хорошее. Я рад тому, что на фронте мы, наконец, только наступаем, пусть и очень медленно. Рад, что позор оккупации врагом части Курской области закончился. Рад, что в области культуры страна постепенно возвращается к нормальности, хотя тоже очень медленно с очевидными взлётами в виде новой русской военной поэзии и классической прозы и одновременно чудовищными провалами – это я о позорящей русскую классическую литературу рекламе ВТБ на «России 1». Радует всё более пристальное внимание властей к губящему нашу Родину наплыву чужекультурных мигрантов, открытие всё новых и новых коррупционных дел (хотя число их и ужасает). Особенно радует возвращение уважительного отношения к Советской эпохе, её наследию, её вождям – и здесь злоба её внутренних и внешних врагов только на пользу: пусть проявляют себя у всех на глазах и во всей своей «красе», ибо «прежде, чем объединяться, и для того, чтобы объединиться, мы должны сначала решительно и определенно размежеваться». Об остальном – от образования до внешней политики – в праздник говорить не буду: там ещё исправлять и исправлять. Как и о такой «частности», составляющей, однако, диагноз современной России как якобы социального государства, – пенсии у большинства наших граждан соответствующего возраста в диапазоне 20 – 30 тыс. рублей: достойную жизнь своим получателям, как провозглашает Конституция, она точно обеспечить не может.
Завершу на «Песне о России» (слова Михаила Ножкина, музыка Давида Тухманова), которая передаёт отношение к России, стержню и основе СССР, и, в целом, ко всему русскому в советское время. Посмотрим… на участников концерта на Красной площади; в прошлом году они до такого содержания и такой формы дотянуть, на мой взгляд, не смогли.
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Исторический контекст Дня России:
- 12 июня 1990 года провозглашение суверенитета РСФСР стало началом разрушения СССР, что автор считает трагедией.
- Избрание Б.Н. Ельцина президентом России в 1991 году названо несчастьем и позором.
2. Современные проблемы России:
- Демографический кризис: русский народ вымирает, среда обитания ухудшается.
- Экологические проблемы: из 126 очистных сооружений лишь шестая часть соответствует нормам, 19 не завершены в срок. Ситуация с очистными сооружениями, включая реку Волгу, остается критической.
- Проблемы в Подмосковье: рыночная экономика приводит к экологическим и социальным бедствиям.
3. Положительные аспекты:
- Успехи на фронте: медленное, но стабильное наступление, освобождение части Курской области.
- Культурное возрождение: постепенное возвращение к традициям, появление новой русской военной поэзии и классической прозы, несмотря на провалы (например, реклама ВТБ).
- Борьба с коррупцией: рост числа коррупционных дел, хотя их масштаб вызывает тревогу.
- Иммиграционная политика: усиление внимания к проблеме мигрантов, разрушающих культурную идентичность.
- Возвращение уважения к советскому наследию: положительное отношение к советской эпохе и ее лидерам.
4. Социальные проблемы:
- Низкие пенсии (20–30 тыс. рублей) не обеспечивают достойной жизни, что противоречит Конституции.
5. Культурный аспект:
- Отсылка к песне Михаила Ножкина и Давида Тухманова как символу любви к России и советскому прошлому.
- Критика прошлогоднего концерта на Красной площади за недостаточную глубину.
Вывод:Автор выражает глубокую озабоченность судьбой России, связывая День России с трагическими событиями распада СССР и избранием Ельцина. Современные проблемы — демографический кризис, экологическая деградация, низкий уровень жизни — воспринимаются как продолжение исторических ошибок. Несмотря на отдельные достижения (успехи на фронте, культурное возрождение, борьба с коррупцией), автор видит множество нерешённых проблем, требующих глубоких изменений. Позитивным моментом является возвращение уважения к советскому наследию, что, по мнению автора, способствует национальному единству. Однако общее настроение статьи — это тревога за будущее страны и призыв к решительным реформам.