12 июня для меня – это повод для тяжëлых раздумий над тем, что произошло в этот день в 1990 году, когда провозглашением «суверенитета» РСФСР был придан решающий импульс разрушению моей родины – Советского Союза, и год спустя, когда президентом России был избран Б.Н.Ельцин – её несчастье и позор. Возможно, соотечественники, принадлежащие к более молодым поколениям, преодолели такое понимание или даже не задумываются об этом, хотя, уверен, что наиболее основательных и вдумчивых из них эти корни отмечаемого сегодня праздника не могут не тревожить.

Дело, однако, не только в этих корнях Дня России – дело в том, как строится наша сегодняшняя жизнь, каковы наши виды на будущее. Мой русский народ в современной России вымирает, его среда обитания становится всё менее пригодной для жизни. Вот в качестве только одного из примеров «подарок» нам к празднику от Минстроя и губернаторов: из 126 очистных сооружений только шестая часть соответствует нормативам, 19 же вообще не были закончены в срок. Если я правильно оцениваю положение, это лучше, чем 6 процентов выполнения соответствующего нацпроекта, связанного с главной рекой России Волгой, о которых депутат Жанна Рябцева сообщала нам в прошлом году. Хотя не уверен: у соседнего райцентра очистные как воняли двадцать лет тому назад, так и воняют – только сегодня проезжал… О Подмосковье я и не говорю: «прочная рыночная база» творит там бедствие за бедствием…

Мне скажут, что в праздник надо видеть хорошее. Я рад тому, что на фронте мы, наконец, только наступаем, пусть и очень медленно. Рад, что позор оккупации врагом части Курской области закончился. Рад, что в области культуры страна постепенно возвращается к нормальности, хотя тоже очень медленно с очевидными взлётами в виде новой русской военной поэзии и классической прозы и одновременно чудовищными провалами – это я о позорящей русскую классическую литературу рекламе ВТБ на «России 1». Радует всё более пристальное внимание властей к губящему нашу Родину наплыву чужекультурных мигрантов, открытие всё новых и новых коррупционных дел (хотя число их и ужасает). Особенно радует возвращение уважительного отношения к Советской эпохе, её наследию, её вождям – и здесь злоба её внутренних и внешних врагов только на пользу: пусть проявляют себя у всех на глазах и во всей своей «красе», ибо «прежде, чем объединяться, и для того, чтобы объединиться, мы должны сначала решительно и определенно размежеваться». Об остальном – от образования до внешней политики – в праздник говорить не буду: там ещё исправлять и исправлять. Как и о такой «частности», составляющей, однако, диагноз современной России как якобы социального государства, – пенсии у большинства наших граждан соответствующего возраста в диапазоне 20 – 30 тыс. рублей: достойную жизнь своим получателям, как провозглашает Конституция, она точно обеспечить не может.

Завершу на «Песне о России» (слова Михаила Ножкина, музыка Давида Тухманова), которая передаёт отношение к России, стержню и основе СССР, и, в целом, ко всему русскому в советское время. Посмотрим… на участников концерта на Красной площади; в прошлом году они до такого содержания и такой формы дотянуть, на мой взгляд, не смогли.

Михаил Демурин

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