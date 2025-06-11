этой программе "Аналитика РАРАН" политолог, историк и философ Владимир Большаков и военный эксперт, геополитик Константин Сивков анализируют эволюцию глобальных конфликтов, сосредоточив внимание на стратегиях России в гибридной войне. Обсуждаются ключевые события 31 мая и 1 июня, влияние мировоззрения на ведение современных войн и важность интеллектуальной составляющей в этих конфликтах. Владимир Большаков и Константин Сивков исследует стратегическое сдерживание, использование беспилотников, а также ответ России на провокации Запада, раскрывая связь идеологии, военной тактики и глобального порядка.

Книга "Нoвый мирoвой пoрядoк". Стратегия империализма. Шон Стоун":

OZON: https://www.ozon.ru/product/novyy-mirovoy-poryadok-strategiya-imperializma-shon-stoun-2167975277/

Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Наше Завтра" https://nzavtra.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97

00:00 Ситуация на фронте

01:53 Война России с Западом

04:42 Российская цивилизация

07:32 Пропаганда и информация

10:23 Информационный вакуум

11:20 Контент и ценности

12:16 Смыслы и творчество

14:10 Отношение к артистам

17:02 Величие и признание

18:53 Граница прощения

20:47 Моральная правота

22:40 Социальный рейтинг и моральная правота

24:32 Инициатива президента и компетентность

25:30 Программа "Время героев" и её цели

27:24 Риски и искушения для героев СВО

28:20 Цифровой контроль и эксперименты

32:06 Автоматизация налоговых проверок

33:58 Контроль за чиновниками

34:54 Мигранты и интеграция

36:45 Проблемы интеграции мигрантов

38:38 Качество жизни и интеграция

40:31 Религиозные и национальные барьеры

43:20 Образование и цивилизация

46:08 Влияние западной цивилизации

48:00 Война цивилизаций и расколы

49:52 Три полюса мира

50:48 Роль Европы и Турции

52:40 Идея и мощь России

54:31 Отношения с Беларусью и Украиной

#Геополитика #Россия #Запад #РоссияПротивЗапада #Цивилизация #Промышленность #ИнтеграцияМигрантов #СВО #Пропаганда #Миграция #Беларусь #Украина