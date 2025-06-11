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Война, идеология и эволюция: Был ли прав Дарвин? | Владимир Большаков и Константин

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Переслано от: Книжный День

этой программе "Аналитика РАРАН" политолог, историк и философ Владимир Большаков и военный эксперт, геополитик Константин Сивков анализируют эволюцию глобальных конфликтов, сосредоточив внимание на стратегиях России в гибридной войне. Обсуждаются ключевые события 31 мая и 1 июня, влияние мировоззрения на ведение современных войн и важность интеллектуальной составляющей в этих конфликтах. Владимир Большаков и Константин Сивков исследует стратегическое сдерживание, использование беспилотников, а также ответ России на провокации Запада, раскрывая связь идеологии, военной тактики и глобального порядка.

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00:00 Ситуация на фронте
01:53 Война России с Западом
04:42 Российская цивилизация
07:32 Пропаганда и информация
10:23 Информационный вакуум
11:20 Контент и ценности
12:16 Смыслы и творчество
14:10 Отношение к артистам
17:02 Величие и признание
18:53 Граница прощения
20:47 Моральная правота
22:40 Социальный рейтинг и моральная правота
24:32 Инициатива президента и компетентность
25:30 Программа "Время героев" и её цели
27:24 Риски и искушения для героев СВО
28:20 Цифровой контроль и эксперименты
32:06 Автоматизация налоговых проверок
33:58 Контроль за чиновниками
34:54 Мигранты и интеграция
36:45 Проблемы интеграции мигрантов
38:38 Качество жизни и интеграция
40:31 Религиозные и национальные барьеры
43:20 Образование и цивилизация
46:08 Влияние западной цивилизации
48:00 Война цивилизаций и расколы
49:52 Три полюса мира
50:48 Роль Европы и Турции
52:40 Идея и мощь России
54:31 Отношения с Беларусью и Украиной

#Геополитика #Россия #Запад #РоссияПротивЗапада #Цивилизация #Промышленность #ИнтеграцияМигрантов #СВО #Пропаганда #Миграция #Беларусь #Украина

Комментарий редакции

Тезисы статьи (на основе текста передачи):


1. Гибридная война и мировоззрение:
- Современная война является гибридной, где интеллектуальная и информационная составляющие играют ключевую роль, превосходя традиционные вооруженные методы.
- Мировоззрение определяет способность эффективно вести боевые действия, так как без понимания мировоззрения противника и своего собственного невозможно разработать успешную стратегию.
- Мировоззренческая позиция, основанная на четком понимании добра и зла, необходима для успешной борьбы, особенно на стратегическом уровне.

2. События 31 мая и 1 июня:
- Произошли подрывы трех мостов в Белгородской и Курской областях, а также удары беспилотниками по территории России, что привело к жертвам и разрушениям.
- Эти события классифицируются как диверсионная операция ("паутинка"), направленная на нарушение коммуникаций, снабжения войск и дестабилизацию общественно-политической обстановки.
- Удары по стратегическим ядерным силам (в частности, по самолетам-носителям крылатых ракет) имеют целью ослабить ядерное сдерживание России, проверить решимость руководства и создать представление об отсутствии готовности к применению ядерного оружия.

3. Реакция и контрмеры:
- Необходима активизация контрразведки и усиление территориальной обороны, включая привлечение гражданского населения для охраны критически важных объектов.
- Ответ на диверсионные действия должен включать удары по ключевым объектам противника (офис президента Украины, штаб-квартиры ГУР, СБУ, военкоматы) для уничтожения управленческого персонала и срыва мобилизации.
- Важно продемонстрировать решимость к применению ядерного оружия для восстановления фактора ядерного сдерживания.

4. Социально-политическая дестабилизация:
- Действия противника направлены на создание протестных настроений в России через удары по инфраструктуре и населению.
- Внутри страны наблюдается халатность чиновников, которые не осознают серьезности гибридной войны, что способствует уязвимости (например, беспилотники комплектовались на территории России и беспрепятственно перемещались).
- Примеры дестабилизации в Москве (замена бордюров, программа "Двор без машин") вызывают социальное напряжение и протесты, что играет на руку противнику.

5. Философский спор: дарвинизм и антидарвинизм:
- Дарвинизм рассматривается как гипотеза естественного отбора, объясняющая развитие жизни через случайные мутации и эволюцию. Однако она подвергается критике за отсутствие доказательств промежуточных видов и неспособность объяснить сложность биологических структур (например, глаза).
- Альтернативная позиция: жизнь и человек созданы по замыслу высшей силы (Бога), а не являются результатом случайной самоорганизации.
- Спор о происхождении человека связан с мировоззрением: дарвинизм рассматривается как инструмент идеологической войны, продвигаемый для подрыва традиционных ценностей.

6. Идеологическая война:
- Текущий конфликт — это не только военное противостояние, но и идеологическая борьба между Западом, стремящимся к глобальному контролю, и Россией, выступающей за многополярный мир и социальную справедливость.
- Западная идеология, основанная на "алчном волке" и сатанинских принципах, противостоит православной христианской концепции равноправия и сотрудничества, воплощенной в БРИКС.
- Мировоззрение, основанное на традиционных ценностях, обеспечивает устойчивость российского общества и армии в противостоянии Западу.

7. Критическая роль чиновников:
- Чиновническая вертикаль должна перейти на "военное сознание", осознавая свою ответственность в условиях гибридной войны.
- Халатность должностных лиц, допускающих уязвимости (например, отсутствие проверок транспорта с беспилотниками), рассматривается как работа на врага.

8. Научный и религиозный подход к мирозданию:
- Наука (например, теория Большого взрыва) подтверждает наличие создателя (Демиурга), но мифологическое мышление прошлого адаптировало знания под уровень понимания людей.
- Критика дарвинизма основана на сложности биологических систем (четыре уровня защиты молекул, отсутствие промежуточных видов) и втором начале термодинамики, которое противоречит идее самоорганизации в открытой системе.

Вывод:


Передача подчеркивает, что текущий конфликт — это не только военное, но и мировоззренческое противостояние, где гибридная война требует интеллектуального и идеологического подхода. События 31 мая и 1 июня (подрывы мостов и удары по ядерным объектам) рассматриваются как часть диверсионной стратегии, направленной на дестабилизацию России и ослабление ее ядерного сдерживания. Для противодействия необходимы решительные меры: усиление контрразведки, удары по ключевым объектам противника и демонстрация решимости. Философский спор о дарвинизме и антидарвинизме подчеркивает важность мировоззрения для понимания места человека в мире и противостояния идеологической агрессии Запада. Россия выступает за многополярный мир, основанный на справедливости, в противовес западной модели глобального контроля. Успех в этой борьбе зависит от перехода общества и чиновников на "военное сознание" и укрепления мировоззренческой позиции, основанной на традиционных ценностях.
Редактор: brahman
Источник: https://rutube.ru/video/d4260a6a90ad8397ed4823053eff2b1e/
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