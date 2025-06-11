Вечером 10 июня под председательством главы государства состоялось заседание Совета Безопасности Российской Федерации.

Владимир Путин:

“Уважаемые коллеги, добрый день!

В повестке сегодняшнего заседания Совета Безопасности — вопросы совершенствования государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.

Тема крайне значимая и актуальная, напрямую связанная с обеспечением суверенитета и национальных интересов России, с укреплением безопасности, согласия и стабильности в обществе, с решением важнейших для нас вопросов народосбережения и демографического развития, воспитания молодых поколений, обеспечения преемственности нашего развития как государства, народа, общества.

Традиционные ценности — это нравственные ориентиры, которые закладывались нашими предками в течение столетий. Они в основе нашей цивилизации и идентичности, служат опорой в жизни человека и семьи, формируют культуру, суверенное мировоззрение, устойчивое к попыткам навязать нам чужую волю.

Такие ценности, определяющие для нас, — это единство народов России, приверженность правде и справедливости, милосердие и гуманизм, крепкая семья и любовь к детям. Это взаимопомощь и стремление добиваться не только личного благополучия, а успеха всей страны. И конечно, это патриотизм, преданность Родине.

Именно эти ценности питали энергией созидания, вдохновляли на великие свершения наших предков. И сегодня они служат для нас опорой, ориентиром в развитии системы образования и воспитания, чтобы наши дети, подростки глубоко понимали, что быть гражданином — это значит знать и уважать историю страны, не предавать своих корней, трудиться для близких, для малой родины, для Отечества, брать на себя ответственность за его будущее. И конечно, молодые поколения должны расти сильными, широко образованными, открытыми к творчеству и созиданию, быть глобально конкурентоспособными в знаниях, компетенциях, предлагать свои оригинальные идеи, решения, а не копировать чужие.

Вы знаете, часто проходят и у вас, и у меня встречи со школьниками, студентами, молодыми учёными, рабочими, инженерами, ребятами, которые уже многого добились в искусстве, бизнесе, творчестве, и я уверен, что у нас действительно растёт поколение, понимающее, что такое свобода и ответственность одновременно, способное приумножать социально-экономический, научный, культурный потенциал страны, которое стремится идти вперёд, добиваться успехов и не отделяет свою судьбу от судьбы России.

При этом мы видим: в современном мире ценностное и смысловое пространство подвержено жёсткой конкуренции. Идёт жёсткая конкуренция, идёт агрессивная борьба за влияние на умы людей: традиционные ценности объявляются устаревшими и архаичными часто, при этом продавливаются неолиберальные, так называемые неолиберальные, а по сути своей, на практике, тоталитарные модели. Причём они не только настойчиво внедряются в ряде западных стран, их активно пытаются экспортировать по всему миру, навязать. И понятно почему. Потому что, лишив народы своей ценностной опоры, лишив их суверенитета, проще их подчинить, превратить в вассалов.

И потому важно противодействовать попыткам навязать нашим гражданам — особенно молодёжи — установки, разрушающие наши ценности. Необходимо жёстко отвечать на вызовы, провоцирующие межэтнические и межрелигиозные конфликты. При этом мы должны понимать, что какие-то отдельные запреты, попытки глухо отгородиться от глобальной информационной системы, от глобального информационного пространства в современном мире абсолютно неэффективны.

Нам нужно последовательно и активно продвигать свои ценности, формировать свои гуманитарные, культурные смыслы, востребованные и в стране, и в мире. Позиция России хорошо известна: мы выступаем за уважение к самобытности стран и народов, к их обычаям и культурам. И здесь у нас много единомышленников и сторонников, причём действительно во всём мире. Важно координировать свои усилия с партнёрами и по БРИКС, и по ОДКБ, по СНГ, с другими странами, которые разделяют наши подходы.

И конечно, нам нужно помнить уроки истории. Помнить, чем оборачивались внутренние смуты и потрясения, практически всегда подпитываемые и разжигаемые извне. И тот, кто хотел ослабить Россию, провоцировал именно ценностный и национальный разлом. Нам важно беречь и укреплять сплочённость общества. Поддерживать направленные на это инициативы граждан, общественных, религиозных, волонтёрских объединений.

Напомню, что наши базовые ценностные принципы закреплены в Конституции и документах стратегического планирования. В том числе в Основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

В развитие этого документа с 1 июля прошлого года реализуется план соответствующих мероприятий. Он охватывает как гуманитарную сферу, так и многие другие области. В его реализации участвуют все наши регионы, министерства, ведомства, учреждения науки и культуры, все уровни образования.

В этой связи отмечу, что в российскую школу на системной основе вернулась воспитательная составляющая, и такой подход важен для детей. Его поддерживают и родители, и педагоги, которые понимают, что воспитание и учёба неотделимы друг от друга — именно вместе они формируют гармоничную личность.

Так, значимое место в образовательном процессе занял общероссийский еженедельный урок «Разговор о важном». Этот формат постоянно развивается, становится более интересным, полезным, востребованным. В нём участвуют по-настоящему достойные люди, их достижения, труд, мужество, подвиги служат примером для ребят. Это лидеры в своей профессии, герои России, участники специальной военной операции и, конечно, сами дети.

В работу, направленную на просвещение и становление молодых поколений, активно включаются общественные организации. Особо отмечу Движение первых и Юнармию. Они объединяют миллионы детей и реализуют множество внешкольных программ воспитания, основанных на традиционных ценностях.

Давайте сегодня обсудим, как в целом выполняется планмероприятий по реализации Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей, какие задачи удалось решить, какие вопросы остаются проблемными.

Очевидно, что важно продолжать выстраивать системную государственную политику в сфере сохранения и защиты традиционных ценностей на долгосрочную перспективу, а для этого включить соответствующие разделы и комплексы мер в разрабатываемые сейчас документы стратегического планирования.

Кроме того, нужно совершенствовать законодательные и нормативно-правовые акты, направленные на защиту традиционных ценностей.

9 мая мы отметили 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Сражаясь за свободу, наш народ показал вдохновляющий пример единения и патриотизма. И сбережение памяти о мужестве и свершениях поколения победителей имеет для нас, для нашего будущего огромное моральное, общественное, государственное значение. Вновь обращаю внимание: мы должны и впредь в любой ситуации жёстко отстаивать историческую правду о событиях Второй мировой войны, о той решающей роли, которую сыграл наш народ в разгроме нацизма. Системная работа по историческому просвещению, по борьбе с фальсификацией истории должна быть продолжена. Считаю это очень важным”.

Комментарий секретаря Совета Безопасности РФ Сергея Шойгу по итогам мероприятия:

“Заседание носило плановый характер и было посвящено вопросу совершенствования государственной политики в области защиты традиционных духовно-нравственных ценностей и исторической памяти российского общества.

В нашей стране с уникальным, более чем тысячелетним опытом государственности именно традиционные ценности и историческая память определяют общую гражданскую идентичность, являются залогом единства культурного пространства.

В современных условиях залогом сохранения и развития России как государства является защита присущих нашему народу духовно-нравственных ориентиров, способность общества обеспечить достойное воспитание новых поколений, сохранить память о славной истории нашей страны.

Утверждённые в 2022 году Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей определили направления для масштабной работы, в которую вовлечены практически все органы государственной власти. К участию в реализации мероприятий в рамках данной работы привлекаются также общественные и религиозные организации, институты гражданского общества и просто неравнодушные люди.

Совместными усилиями подготовлен ряд документов стратегического планирования: Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, Основы государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения, Стратегия реализации молодёжной политики в Российской Федерации на период до 2030 года и другие.

Вместе с этим проводится совершенствование системы грантовой поддержки проектов, направленных на укрепление традиционных ценностей. В 2023–2024 годах поддержано более 1,5 тысяч общественных проектов в области сохранения историко-культурного наследия и патриотического воспитания. На эти цели направлено более 12,5 миллиардов рублей.

При этом эффективное продвижение здоровых ценностных установок среди населения требует наличия чётко сформулированных принципов и приоритетов в области государственной информационной политики.

Защита исторической памяти является неотъемлемой частью нашей национальной безопасности и исторического суверенитета. Подавляющее большинство граждан России считают, что в настоящее время имеют место попытки фальсификации истории. По их мнению, более всего в защите от искажений нуждаются события Великой Отечественной войны и решающая роль Красной Армии в Победе над фашизмом.

В 2023–2024 годах в России и за рубежом проведено более 746 тысяч мероприятий, направленных на защиту исторической правды. В СМИ и социальных сетях были опубликованы около 2 миллионов материалов, посвящённых истории России и противодействии фальсификации истории, с охватом более 400 миллионов человек.

Личное участие, погружение подрастающего поколения в историю Отечества и в события военных лет помогает сберечь память о подвиге нашего народа, дает важнейшие нравственные ориентиры, которые нынешняя молодёжь сохранит и передаст по наследству будущим поколениям россиян.

Дети, молодёжь должны знать, какие подлинные герои жили и живут рядом с ними, в их семьях, и должны гордиться ими, знать их трудовой или боевой путь. Из понимания его значимости для всей нашей страны в том числе рождается сопричастность судьбе Отечества, готовность его защищать, так, как в наши дни это делают внуки и правнуки солдат-победителей — участники специальной военной операции.

Именно поэтому нашей стратегической задачей является воспитание подрастающего поколения. Сегодня для этого задействованы все инструменты: общеобразовательные программы, историческое просвещение, развитие детского и молодёжного движения, система подготовки педагогических работников.

В 2024 году в более чем 600 образовательных организациях внедрен образовательный модуль «Основы российской государственности». Также с сентября прошлого года образовательный модуль «Обучение служением» масштабирован на 415 учебных заведений.

В ходе заседания подчёркнута роль русского языка, которая сегодня важна как никогда. Безусловно, русский язык является основой для противодействия угрозам внешней идеологической экспансии. Наша страна успешно противостоит попыткам ограничения использования русского языка, «отмены» русской культуры и литературы, навязывания установок, противоречащих традиционным российским духовно-нравственным ценностям.

В ходе заседания Совета Безопасности также была отмечена работа музеев, театров, библиотек, досуговых учреждений культуры, которая способствует бережному сохранению, развитию и передачи бесценных знаний об истории и традициях нашей страны следующим поколениям. Именно культура оказывает позитивное влияние на воспитание молодых граждан нашей страны, которым предстоит определять будущее России.

Предстоит сделать ещё очень много и в первую очередь необходимо продолжить работу по совершенствованию нормативно-правовой базы, обеспечить согласованность разрабатываемых документов стратегического планирования с Основами государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

В сфере совершенствования воспитательной политики требуется увеличение охвата и повышение эффективности просветительской работы и здесь особую роль может сыграть Национальный центр «Россия» как ключевая платформа для популяризации и продвижения духовно-нравственных ценностей среди молодёжи. Уже сегодня на этой площадке проводится большое количество тематических мероприятий международного уровня.

В целях формирования согласованных подходов в сфере патриотического воспитания требуется обеспечить разработку Основ государственной политики в области патриотического воспитания молодёжи.

В международных отношениях необходимо развивать образ Российского государства как хранителя и защитника традиционных духовно-нравственных ценностей. Это должно стать одним из приоритетных направлений деятельности во внешнеполитической сфере.

Это основной круг вопросов, которые были затронуты в ходе сегодняшнего заседания Совета Безопасности Российской Федерации”.