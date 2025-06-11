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Скандал в NASA: советские рыбаки выловили «Аполлон» / Сурен Цормудян и Егор Яковлев

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Переслано от: Цифровая история

1970 год. Разгар космической гонки. Американский военный корабль заходит в Мурманск с секретной миссией. Что скрывал этот неожиданный визит? Как советские рыбаки нашли американские секреты у берегов Франции? И есть ли в этой истории след «Лунного заговора»? Вместе с Суреном Цормудяном разбираемся в загадочной встрече времён Холодной войны.

Больше морских загадок — на фестивале «Тайны всех океанов» в Калининграде: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/3254197

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#ХолоднаяВойна #КосмическаяГонка #МорскиеТайны

Комментарий редакции

Тезисы беседы:


1. Фестиваль в Калининграде:
- 28–30 июня 2025 года в Калининградской области пройдет 20-й юбилейный фестиваль, связанный с морской тематикой.
- Сурен Цормудян, житель Балтийска, приглашен как гость и организатор.
- Фестиваль проводится в третий раз, и Сурен рад его регулярности.

2. История корабля "Саутвинд":
- В сентябре 1970 года американский корабль береговой охраны "Саутвинд" (ледокол класса "Винд") зашел в советский порт Мурманск.
- Корабль имеет сложную историю: служил в ВМС США, СССР (как "Адмирал Макаров" по ленд-лизу), затем снова в США (как USS Atka).
- Прототипом для "Саутвинда" послужил советский ледокол "Красин", построенный по заказу Российской империи в 1916 году в Англии (изначально "Святогор").
- "Красин" участвовал в спасательных операциях (например, экспедиции Умберто Нобиле в 1928 году) и был изучен американцами во время Второй мировой войны.

3. Мурманск и его значение:
- Основан в 1916 году как Романов-на-Мурмане, последний город Российской империи.
- Создан для обеспечения незамерзающего порта в Кольском заливе, важного для ленд-лиза в Первую и Вторую мировые войны.

4. Скандал с "Аполлоном":
- В июне 1969 года советский траулер "Аппетит" нашел в Бискайском заливе объект, похожий на командный модуль "Аполлона" с надписью NASA.
- Объект оказался макетом (boilerplate, BP-1227), использовавшимся для тренировок (спасательных операций, парашютных систем, работы водолазов).
- В 1970 году СССР предложил США забрать макет, что и было сделано через визит "Саутвинда" в Мурманск.
- Рассекреченные документы подтверждают переговоры между СССР и США о возврате макета.

5. Конспирологические теории:
- Американцы предполагали, что советский траулер мог быть "шпионским".
- Существуют теории, что находка макета связана с фальсификацией полетов "Аполлона", хотя хронология (1969 год) не совпадает с неудачным полетом "Аполлона-13" (1970 год).
- Некоторые конспирологи утверждают, что СССР организовал масштабные учения "Океан-70" для захвата макета, во время которых была потеряна атомная подлодка К-8.

6. Судьба макета:
- После возврата в США макет BP-1227 был помещен в музей в Гранд-Рапидс, штат Мичиган, в 1976 году.
- Макет стал "капсулой времени", которую планируется вскрыть в 2076 году.

7. Дополнительные исторические детали:
- Аналогичные макеты использовались для тренировок в СССР (например, для спускаемых аппаратов "Союз").
- Ледокол "Красин" сейчас является музеем в Санкт-Петербурге, филиалом Музея мирового океана в Калининграде.
- Упоминается случай захвата американцами советского аппарата "Лунник" на выставке для изучения, что контрастирует с усилиями СССР по "захвату" макета "Аполлона".

Вывод:


Беседа посвящена историческому эпизоду 1969–1970 годов, связанному с находкой советским траулером макета командного модуля "Аполлона" и его возвращением США через порт Мурманск. Этот случай, сопровождавшийся заходом американского ледокола "Саутвинд" в советский порт, стал поводом для конспирологических теорий о фальсификации американских лунных миссий, хотя факты указывают на то, что найденный объект был тренировочным макетом. История переплетается с морской тематикой Калининградского фестиваля, подчеркивая значимость региона в морских и исторических исследованиях. Рассказ также иллюстрирует сложные отношения между СССР и США в эпоху холодной войны, где даже технические макеты становились объектами дипломатических переговоров и спекуляций.
Редактор: brahman
Источник: https://rutube.ru/video/34adb34bcd93752e9251469fe82b1c43/
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