От разорения к достатку
От разорения к достатку
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Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. Исторический контекст и роль ростовщиков:
- Появление денег сопровождалось стремлением к их накоплению. Самый простой способ обогащения — ростовщичество (предоставление денег в долг под проценты).
- Ростовщики использовали дефляцию (изъятие денег из оборота) как инструмент для усиления своего влияния, начиная с XIX века, когда был введён золотой стандарт.
- Биметаллизм (использование золота и серебра как денег) был заменён золотым стандартом, что вызвало дефицит денег и увеличение процентов по долгам.
2. Золотой стандарт и его последствия:
- Ротшильды предложили Бисмарку золотую валюту для введения золотого стандарта в Германии, что привело к франко-прусской войне 1870 года и выплате Францией огромной контрибуции.
- Золотой стандарт сократил количество денег в обращении, что привело к экономическим кризисам, нищете и сельскохозяйственным проблемам в странах, принявших его.
- В России Николай II, несмотря на предупреждения, ввёл золотой стандарт в 1897 году, что увеличило долг страны в 1,5 раза и привело к экономическому ослаблению, завершившемуся революцией 1917 года.
3. Примеры из истории России:
- Введение золотого стандарта в России, поддержанное Сергеем Витте, названо «смертельным приговором» для экономики страны.
- Ленин отказался от золотых долгов на Генуэзской конференции 1922 года, предложив использовать золото для других целей, что подорвало планы ростовщиков.
- В 1990-е годы в России применялась та же технология дефляции: цены выросли в 30 раз, а денежная масса — лишь в 2 раза, что привело к экономическому кризису.
4. Критика капитализма и ростовщичества:
- Ростовщики, используя золото как мерило стоимости, присваивали результаты труда человечества, не участвуя в производстве.
- Карл Маркс, по мнению автора, способствовал ростовщичеству, акцентируя внимание на золоте как мериле стоимости, что помогло ростовщикам грабить мир.
- В XX веке английские фунты стерлингов и затем доллар США стали инструментами глобального финансового контроля, что привело к мировым войнам и финансовым пузырям.
5. Современные проблемы и планы ростовщиков:
- Политика отрицательных процентных ставок и роботизация привели к невостребованности большей части населения.
- Ростовщики якобы стремятся сократить население Земли до 500 млн человек с помощью различных методов (прививки, ГМО, пандемии, электромагнитное излучение и др.).
- Финансовые пузыри, основанные на долларе, не обеспеченном золотом с 1971 года, угрожают мировой экономике.
6. Альтернативные экономические модели:
- Александр Ничволодов предлагал переход на бумажные деньги, не привязанные к золоту, для мирного процветания.
- Йохан Сильвио Гезель разработал концепцию «свободных денег», которые стимулировали оборот (эксперимент в Вергле, Австрия, в 1930-х годах).
- Сталин использовал бумажные деньги для распределения и безналичные деньги для промышленности, что обеспечивало рост экономики до 30% в год.
- Экономическая система Чертаева (внедрённая в Дагестане в 1985 году) увеличила производительность, снизила себестоимость и обеспечила социальные блага.
7. Предложение автора:
- Необходим отказ от капиталистических схем и ростовщичества в пользу кооперативной экономики, исключающей понятие прибыли.
- Автор предлагает создать «Петровскую школу экономики» для популяризации альтернативных экономических идей, основанных на современных технологиях и опыте Чертаева.
Фантазёрство.