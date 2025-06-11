В Москве на базе негосударственного аналитического центра «Институт стран СНГ» состоялась научно-практическая конференция под названием «Борьба против нелегалов в России: законодательство и исполнение». Возглавил это мероприятие депутат Государственной Думы Константин Затулин, директор и основатель этого центра.

Среди участников конференции фигурировали руководители ДУМ – Духовного управления мусульман, главы этнических диаспор в России и представитель МОМ – Международной организации миграции в лице главы его московского бюро Марины Шрам*.

Начнем с МОМ. Согласно официальной справке МИД РФ, эта Международная организация по миграции была создана 5 декабря 1951 г. в Брюсселе по инициативе правительств западноевропейских государств в целях упорядочения перемещения населения европейских стран после окончания Второй мировой войны. На данный момент, говорится в справке, МОМ насчитывает 116 государств-членов и 21 государство-наблюдатель (Российская Федерация имеет статус наблюдателя с 27 мая 1992 г.). Штаб-квартира организации расположена в Женеве, крупный управляющий центр находится в Маниле. МОМ имеет более 200 представительств, как в государствах-членах, так и в других странах, в том числе в России. В организации работают около 5400 сотрудников.

МОМ, объясняет справка МИДа, сотрудничает с правительствами, другими международными правительственными и неправительственными организациями в целях «упорядочения миграционных потоков и совершенствования международного режима управления миграционными процессами. В настоящее время она осуществляет порядка 1400 проектов».

Задачи и намерения благие. Но, как говорится, гладко писано на бумаге, а на самом деле, что происходит с миграцией всем сейчас известно. В США президент Дональда Трамп был вынужден послать усмирять взбунтовавшихся в Лос-Анжелесе мигрантов-нелегалов, которых предполагалось депортировать, солдат Национальной гвардии. В Нидерландах из-за острых споров вокруг проблемы с мигрантами в отставку на днях ушло правительство. Огромные проблемы с мигрантами во многих других странах, где опасаются потери национальной идентичности из-за нашествия людей других культур, религий и образа жизни. И это результаты в том числе работы МОМ. Ведь на самом деле ее деятельность, направлена не на «упорядочивание», а скорее, на увеличение миграционных потоков, и оборачивается она для многих стран огромными проблемами.

По данным ООН, более четверти миллиарда человек (258 млн) сегодня являются мигрантами и не живут в стране, где родились. С 2000 года их число увеличилось на 49%. Основными причинами миграции в настоящее время являются войны и экономические трудности. Большинство мигрантов из бедных стран Юга устремились на «богатый» Север.

При этом известно, что массовая миграция в основном спровоцирована Западом. США и их союзники по НАТО инициировали большинство вооруженных конфликтов в мире, а экономическая политика этих стран, особенно в их бывших колониях, привела к обнищанию. Миграционные процессы в первую очередь служат интересам глобального капитала, который занимается построением глобального правительства. Оторванные от своих корней люди с большей вероятностью готовы принять новую глобальную цивилизационную матрицу. Таким образом мигранты и их несчастья используются либеральными лоббистами для разрушения защитных барьеров национальных государств, лишения их национальной идентичности. Аморфным населением, безусловно, легче управлять. В результате коренные жители постепенно вытесняется приезжими. В Европе его вытесняют гораздо менее прихотливые африканцы и азиаты. Их работа дешевле, они не требуют особых прав, предпринимателям ими легче управлять. Увы, то же самое происходит сейчас и в России.

И вот оказывается, что у этого опасного процесса и в нашей стране есть лоббисты. Как пишет агентство «Царьград», это как раз уже упомянутое бюро Международной организации миграции (МОМ) в Москве, спонсорами которого являются европейские правительства и фонды вроде ныне закрытого USAID*, Всемирного банка и Евросоюза.

То есть те, кого друзьями России никак не назовешь. А возглавляет подразделение в Москве Марина Шрамм — гражданка Франции и Германии, до того отработавшая 12 лет на Украине. По разнарядкам именно этой организации, пишет «Царьград», в нашу страну и налажен поток гастарбайтеров.

МОМ — это созданная либералами глобалистами структура, направленная на искусственное ускорение мировых миграционных процессов под предлогом «защиты прав мигрантов». Финансирует ее весь коллективный Запад — там есть и ЕС, и ныне прикрытое для переформатирования администрацией Трампа USAID*, и МИД нескольких европейских стран, и различные фонды.

Россия в последние полтора десятилетия является одним из приоритетных направлений деятельности этой организации, прилагающей все усилия для направления многомиллионного потока мигрантов из стран Средней Азии в Россию.

Как свидетельствуют открытые источники, Шрамм — профессиональный «специалист по мигрантам». Она имеет гражданство Франции и Германии, диплом по международному праву, владеет, помимо французского и немецкого, английским, а также ещё и русским языками. В миграционных структурах эта дама работает давно. Сначала Шрамм трудилась в УВКБ (Управление верховного комиссара по делам беженцев) ООН — и в этом качестве с 2010 года возглавляла отдельные миграционные проекты в Белоруссии, Молдавии и на Украине. Весьма активно работала в Африке — в 2019-м её наградили Национальным орденом Кот-д’Ивуара. Появление такого персонажа в нашей стране именно после начала СВО, конечно, не случайно.

Выступая в прошлом году в Петербурге на Международном форуме труда, Марина Шрамм заявила, что важным событием в международном сотрудничестве по управлению миграцией стал Глобальный договор ООН о безопасной, упорядоченной и легальной миграции. «Миграция, — сказала она, — должна быть осознанным выбором, который характеризуется достоинством и возможностями, и является катализатором устойчивого развития. Хочу обратить внимание на необходимость использовать универсальные принципы и подходы, заложенные в Глобальном договоре, при подготовке новой редакции Концепции общего миграционного пространства СНГ», — заявила Шрамм.

Получается, что гражданка Франции и Германии, ставленник глобалистских структур, указывает нам, как регулировать «общее миграционное пространство СНГ»? Но ведь мы же знаем, к каким негативным последствиям для России это «регулирование» уже привело. Так кто же дает ей тогда трибуну для пропаганды у нас таких идей? И почему вообще в России функционируют представительства западных структур во главе с деятелями враждебных сегодня нашей стране государств?

До августа 2022 года представительство МОМ в России возглавлял Абдусаттор Эсоев*. По сведениям «Царьграда», тоже личность в плане связей с Западом примечательная (достаточно сказать, что образование он получал в Англии, в Университете Ливерпуля), однако в силу биографических данных он был ориентирован, прежде всего, на работу внутри диаспор.

Такие же персонажи из стран Запада трудятся представителями МОМ в тех бывших республиках СССР, население которых составляют основу миграционного потока в Россию: в Узбекистане и Таджикистане.

В Узбекистане бюро МОМ возглавляет британец Эндрю Грей*, который ранее, как и Шрамм, работал в Африке. На прошедшем 30 октября 2024 года семинаре по разработке Миграционной политики Узбекистана на 2025-2030 годы Эндрю Грей заявил, что миграция должна способствовать национальному развитию Узбекистана. <…> Это-де обеспечение того, чтобы у каждого гражданина была возможность вносить свой вклад в социальную и экономическую жизнь Узбекистана и за его пределами. Вносить вклад за счет России?

В Таджикистане представительство МОМ возглавляет Виктор Лутенко* — гражданин враждебной нам сегодня Молдавии и представитель прозападных политических кругов этой республики. В этой стране Лутенко озвучивает ту же цель МОМ, что и Грей в Узбекистане, — нам надо больше мигрантов отправлять в Россию.

На общие интересы в вопросах миграции представителей диаспор, ДУМ России и МОМ в беседе с «Царьградом» обратил внимание кандидат политических наук, доцент РАНХиГС Михаил Бурда. «Подключение диаспор и ДУМ к теме миграции, — заявил он, — напрямую связано с увеличением количества мигрантов в нашей стране. Приезжают они в основном из государств, где ислам является главенствующей религией: ДУМ ставит своей целью расширение своего влияния в России именно за счёт мигрантов. А диаспоры в такой ситуации набивают себе цену, становятся некой прокладкой между мигрантами и органами власти, отстаивая при этом интересы тех государств, которые они представляют. По мнению эксперта, содержание работы МОМ позволяет сделать вывод о её русофобском, направленном против интересов и безопасности России характере».

МОМ, считает он, это «глобалистский проект, который преследует цели реализации этнокультурного замещения в нашей стране. Декларируется, что именно диаспоры мигрантов являются локальными партнёрами организации. Цели и задачи МОМ — максимальная имплементация мигрантов в общественно-политические процессы государства, сделать всё возможное, чтобы мигранты были приравнены в правах к местным жителям. Руководят же бюро на местах, по его мнению, не простые «общественники», а люди, скорее всего, связанные с иностранными разведками.

Специально для «Столетия»

Андрей Соколов