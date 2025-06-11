Задача противопоставить неолиберальному тоталитаризму традиционные ценности – давняя, она поставлен ВВП с Валдайской речи 2013 года. Рекомендую прочитать её и мой разбор заодно (под рукой нет ссылки, но в поиске легко найдёте).

Прошло 12 лет, что сделано на практике? Кое-что удалось, среди важного – реабилитация патриотизма, культ Победы (Бессмертный полк и пр.), а также перечисление духовно-нравственных ценностей в документах (Стратегия нацбезопасности и указ 809). Причём последнее принято совсем недавно и по сути не работает во внутренней политике.

К примеру, среди ценностей записана такая – доминирование духовного над материальным. Скажите об этом, к примеру, к кинопродюсерам и они посчитают вас дурачком. Культ денег у нас доминирует почти во всех сферах госуправления – в т. ч. в культуре и образовании. Да и в целом обществу по-прежнему навязывается культ потребления и материального комфорта.

А культ ценников и есть основа неолиберального тоталитаризма. Ведь пресловутая свобода в либеральном понимании – это свобода денег и вседозволенность потребления, его идеал – человек как сплошной желудок, как чавкающая свинья. Отсюда и эгоцентризм, и чайлдфри, и культ меньшинств, и педерастия, и социальная несправедливость (желудок вынужден отбирать пищу у ближнего, чтобы больше потреблять) и все остальные пороки современного общества.

Но наши пропагандисты, говоря о борьбе за традиционные ценности против неолиберализма, ограничивается только темой традиционной семьи против педерастии – что важно, но недостаточно. Как недостаточен голый патриотизм, не насыщенный конкретными смыслами и ценностями Русского мира (заметьте, этот термин уже почти в медиа не употребляется). Ведь мы патриоты не просто клочка земли, а Русской земли, политой кровью наших предков, защищавших конкретные принципы и ценности, нашу веру и идеалы.

Надеюсь, сегодня на Совбезе это будет осознанно на самом высоком уровне и начнётся реальная системная работа. Нужны не общие слова, а конкретные и масштабные усилия в этом направлении. Ибо сознание определяет бытие.