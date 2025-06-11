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Нужны не общие слова, а конкретные и масштабные усилия

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Переслано от: РМ

Задача противопоставить неолиберальному тоталитаризму традиционные ценности – давняя, она поставлен ВВП с Валдайской речи 2013 года. Рекомендую прочитать её и мой разбор заодно (под рукой нет ссылки, но в поиске легко найдёте).

Прошло 12 лет, что сделано на практике? Кое-что удалось, среди важного – реабилитация патриотизма, культ Победы (Бессмертный полк и пр.), а также перечисление духовно-нравственных ценностей в документах (Стратегия нацбезопасности и указ 809). Причём последнее принято совсем недавно и по сути не работает во внутренней политике.

К примеру, среди ценностей записана такая – доминирование духовного над материальным. Скажите об этом, к примеру, к кинопродюсерам и они посчитают вас дурачком. Культ денег у нас доминирует почти во всех сферах госуправления – в т. ч. в культуре и образовании. Да и в целом обществу по-прежнему навязывается культ потребления и материального комфорта.

А культ ценников и есть основа неолиберального тоталитаризма. Ведь пресловутая свобода в либеральном понимании – это свобода денег и вседозволенность потребления, его идеал – человек как сплошной желудок, как чавкающая свинья. Отсюда и эгоцентризм, и чайлдфри, и культ меньшинств, и педерастия, и социальная несправедливость (желудок вынужден отбирать пищу у ближнего, чтобы больше потреблять) и все остальные пороки современного общества.

Но наши пропагандисты, говоря о борьбе за традиционные ценности против неолиберализма, ограничивается только темой традиционной семьи против педерастии – что важно, но недостаточно. Как недостаточен голый патриотизм, не насыщенный конкретными смыслами и ценностями Русского мира (заметьте, этот термин уже почти в медиа не употребляется). Ведь мы патриоты не просто клочка земли, а Русской земли, политой кровью наших предков, защищавших конкретные принципы и ценности, нашу веру и идеалы.

Надеюсь, сегодня на Совбезе это будет осознанно на самом высоком уровне и начнётся реальная системная работа. Нужны не общие слова, а конкретные и масштабные усилия в этом направлении. Ибо сознание определяет бытие.

Комментарий редакции

Тезисы статьи:


1. Противостояние неолиберальному тоталитаризму:
- Задача противопоставления традиционных ценностей неолиберальному тоталитаризму была поставлена В. В. Путиным в Валдайской речи 2013 года.
- Неолиберальный тоталитаризм основан на культе денег, потребления и эгоцентризме, что порождает социальные пороки: чайлдфри, культ меньшинств, педерастию, социальную несправедливость.

2. Достижения за 12 лет:
- Реабилитация патриотизма (например, через Бессмертный полк и культ Победы).
- Закрепление духовно-нравственных ценностей в официальных документах (Стратегия нацбезопасности, указ №809).
- Однако эти меры недостаточно эффективны во внутренней политике.

3. Проблемы реализации:
- В обществе доминирует культ денег и потребления, что противоречит заявленной ценности приоритета духовного над материальным.
- Культ потребления пронизывает госуправление, культуру и образование, подрывая традиционные ценности.

4. Недостатки текущей борьбы:
- Пропаганда ограничивается узкими темами (например, защита традиционной семьи от педерастии), игнорируя более широкий спектр ценностей.
- Термин «Русский мир» почти исчез из медиа, а патриотизм не наполнен конкретными смыслами и ценностями, связанными с историей и верой.

5. Необходимость системной работы:
- Требуются конкретные и масштабные усилия для внедрения традиционных ценностей.
- Сознание определяет бытие, поэтому нужна осознанная работа на государственном уровне.

Вывод:


Статья подчёркивает актуальность борьбы с неолиберальным тоталитаризмом через утверждение традиционных ценностей, поставленную ещё в 2013 году. Несмотря на некоторые успехи (реабилитация патриотизма, закрепление ценностей в документах), прогресс ограничен из-за доминирования культа потребления и недостаточной глубины пропаганды. Для реальных изменений необходима системная государственная работа, выходящая за рамки узких тем и наполняющая патриотизм конкретными смыслами Русского мира. Без этого противостояние неолиберализму останется декларативным.
Редактор: brahman
Источник: https://t.me/russkiy_malchik/2957
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