Брюссель готовит свержение Трампа. Лондон учит русский язык. Николай Сорокин
В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.
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Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Заявление генсека НАТО Марка Рютте:
- Рютте предложил британцам либо учить русский язык, либо увеличивать расходы на оборону до 5% ВВП.
- Увеличение расходов на оборону в Великобритании (около четверти триллиона фунтов) приведет к сворачиванию социальных программ, что противоречит текущей социальной политике страны, основанной на либеральных ценностях и высоком уровне социальной защиты.
- Заявление Рютте воспринимается как предупреждение о возможной угрозе со стороны России, которая якобы может захватить Европу и Великобританию, повторяя операцию «Морской лев» Третьего рейха.
2. Состояние британской армии и флота:
- Британская армия (около 70 тыс. человек) ослаблена, значительная часть состава — женщины и трансгендеры, что, по мнению спикера, снижает ее боеспособность.
- Премьер-министр Стармер заявил о планах строительства 12 стратегических подводных ракетоносцев для защиты от России, но это требует колоссальных затрат и изменения психологии общества.
- Промышленный комплекс Великобритании находится в упадке, а для обслуживания новых кораблей не хватает квалифицированных кадров, так как британское общество воспитывалось в духе потребительства и индивидуализма.
3. Позиция НАТО и Европы по конфликту на Украине:
- Рютте заявил, что прекращение огня на Украине несет риск для НАТО, так как Россия может использовать перемирие для наращивания вооружений.
- Европейские лидеры (Рютте, Макрон, Стармер) выступают против мира или перемирия, несмотря на попытки Трампа добиться примирения.
- В Европе формируется антиамериканский нарратив, связанный с уходом США от лидерства в НАТО, что заставляет Европу самостоятельно готовиться к конфликту.
4. Политическая ситуация в США:
- Европейские лидеры и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом выступают против Трампа, обвиняя его в преступлениях и сравнивая с диктаторами.
- Конфликт между Европой и США углубляет раскол в западном мире, что ослабляет консолидацию Запада против России.
5. Обмен пленными и телами погибших:
- Россия готова к обмену телами погибших (6000 на 6000), но Украина саботирует процесс, отказываясь принимать тела и пленных.
- Зеленский опасается политических и финансовых последствий, так как признание больших потерь (6000 тел) противоречит его заявлениям о минимальных потерях (3000 за всю войну).
- Обмен пленными также затруднен из-за нехватки пленных у Украины, часть которых была набрана из мирных жителей.
6. Военные действия на Украине:
- Российские войска усилили удары по Харькову, Киеву и другим регионам, включая укрепленные пункты управления в Закарпатском военном округе.
- Удары направлены на военные объекты, аэродромы, подстанции и центры принятия решений, где находятся представители украинского и натовского руководства.
- Российские войска продвигаются в Днепропетровскую область, что имеет как военное, так и символическое значение, усиливая деморализацию украинского руководства.
- Планы России включают освобождение Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей, с возможным проведением референдумов о присоединении к РФ.
7. Волынская резня и польско-украинские отношения:
- Польский парламент объявил 11 июля Днем памяти жертв Волынской резни, что вызвало протесты со стороны Украины, считающей это противоречием добрососедским отношениям.
- Новый президент Польши Кароль Навроцкий, национал-консерватор, настроен против России, Украины и Евросоюза, но симпатизирует Трампу. Его политика может быть направлена на аннексию западных областей Украины (Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Волынская).
8. Дезертирство в украинской армии:
- На Украине зафиксировано более 100 тыс. случаев самовольного оставления части (СОЧ) и дезертирства, что составляет значительную долю комбатантов (примерно каждый пятый-шестой).
- СОЧ декриминализировано, что позволяет солдатам уходить и возвращаться с минимальными последствиями, но дезертирство карается строже.
9. Исторические параллели и другие темы:
- Обсуждается идея размещения штаб-квартиры ООН в Сочи, предложенная Сталиным, но отвергнутая в пользу Нью-Йорка.
- Упоминается голодомор, который спикер считает не геноцидом, а следствием экономической депрессии, засухи и индустриализации, в отличие от Волынской резни, которая рассматривается как реальный геноцид.
Вывод:Россия демонстрирует стратегическое превосходство в текущем конфликте, успешно продвигаясь в ключевых регионах, таких как Днепропетровская, Харьковская и Сумская области, что подрывает моральный дух украинского руководства и наносит символический удар по Киеву. Западный мир находится в состоянии глубокого раскола: США теряют лидерство, а европейские лидеры, такие как Рютте, Макрон и Стармер, демонстрируют слабость и неспособность консолидироваться, что играет на руку России. Заявления НАТО о необходимости увеличения военных расходов и изучения русского языка подчеркивают страх Запада перед российской мощью и его неспособность противостоять ей без радикальных социальных и экономических потерь. Украина, саботируя обмен пленными и телами погибших, скрывает свои огромные потери, что ослабляет ее позиции и вызывает внутреннее недовольство. Польша, несмотря на антироссийскую риторику, преследует собственные интересы, стремясь к аннексии западных украинских территорий, что дополнительно дестабилизирует Украину. Россия, опираясь на военную мощь и поддержку населения освобожденных территорий, уверенно движется к реализации своих целей, включая возможное присоединение новых регионов через референдумы, укрепляя свою роль как доминирующей силы в регионе.