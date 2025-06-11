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Андрей Школьников: Внутренний слом как предвестник краха

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Переслано от: Андрей Школьников

Тренды можно узреть заранее, до того, как они проявились, что позволяет субъекту менять описанное будущее, избегать инерционного варианта. Многие прогнозы звучат не для того, чтобы они случились и исполнились, а наоборот, как предостережение. Прогнозирование всегда идёт рука об руку с программированием будущего, от закладывания локусов, зёрен будущего, до помощи в управлении рисками. Для примера, стратегия «Новая Орда», как союз России с тюркскими странами и становление младшим партнёром / вассалом Китая, что активно продвигалась в 10-е гг., была именно таким негативным прогнозом. Демонстрация её последствий и последующий отказ от реализации – положительный результат.

Далеко не все тренды подвластны изменениям, они являются внешними факторами и законами для системы, ими нельзя управляться изнутри системы, к ним можно и нужно приспосабливаться. Примером последнего являются биологические механизмы старения, как бы индивид ни пытался замедлить время, законсервировать свой возраст и состояние, законы термодинамики универсальны и неумолимы.

В современном обществе значимое количество мужчин и женщин активно пытаются обмануть свой биологический возраст с помощью одежды, поведения, речи, косметических операций, лекарств и добавок, не понимая, что в 40 лет не получится выглядеть на 20, можно лишь «очень хорошо для своих 40 лет». Последнее легко увидеть, если рядом поставить молодого и молодящегося человека. Чем больше биологический возраст и хуже изначальная генетика, тем сложнее это соревнование, после выбор: принять себя или превратиться в фрика уровня «престарелой кокотки», отрицающего реальность.

Осознание и смирение с ходом времени становится заметно со стороны – индивид внутренне ломается, даже если продолжает поддерживать выбранный стиль жизни, и буквально за несколько месяцев нагоняет свой биологический возраст. Изменения очень разительны, ещё несколько месяцев назад он был подтянут, сконцентрирован и внешне энергичен, пусть со стороны искусственность и наигранность ощущались, теперь же он поплыл, устал и … состарился. Для некоторых подобное осознание становится столь сильным и мощным ударом, что они впадают в депрессию и обзаводятся букетом хронических болезней.

Предчувствие краха, внутреннего, бессознательного бессилия приходит заранее и отвергается, но прорывается на поверхность в практически невидимых мелочах, полутонах. Подобное произошло летом 2023 г., когда профессиональные и думающие аналитики и военные в США поняли, что в сложившейся конфигурации Россия победит. Довольно быстро они взяли себя в руки, подвесив ситуацию, продолжая принятую линию, но разворот начала 2025 г. в исполнении Дональда Трампа стал ожидаемым.

Подобная обречённость сквозит в действиях Киева и ЕС, но слабоумие не позволяет объективно оценить ситуацию, порождая идиотскую отвагу. Нечто подобное сейчас происходит с бывшими вирусологами, что переквалифицировались в околовоенных блогеров, чьи «прогнозы» и страхи за 3,5 года приелись, а неминуемого краха всё нет. Пока они продолжают цепляться за любой повод, чтобы объявить о стратегическом поражении, катастрофе и гениальности противника. Вскоре нас ждут рассказы, что Россия победила не благодаря, а вопреки, а соотношение потерь на порядок меньше у нас – это такой особый вид провала и катастрофы управления.

Особенно забавно, когда продолжаются крики, что мы не умеем вести информационные и когнитивные войны, упуская при этом один важный момент – подвержены удару из раза в раз оказываются «лучшие из лучших» бойцов, те самые блогеры и лидеры мнений, что запускают истерики и панические атаки. Выяснять, является ли это непрофессионализмом, жаждой наживы или предательством будут компетентные органы, всему своё время. Большая часть населения и власти замечательно научились фильтровать происходящее, брать паузу.

И, да, прогнозирование- программирование не создаёт будущего, а лишь подсвечивает и усиливает отдельные сценарии и сюжеты, зачастую, не реализовавшийся прогноз становится успехом…

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Теги события:

методология прогнозы общество будущее геостратегия

Андрей Школьников

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Прогнозирование и программирование будущего: Тренды можно предвидеть и менять, избегая инерционного сценария. Прогнозы часто служат предостережением, а не неизбежным сценарием. Пример — стратегия «Новая Орда», которая была отвергнута после демонстрации её последствий.

2. Неизбежность некоторых трендов: Некоторые процессы, такие как биологическое старение, неподвластны изменениям изнутри системы. К ним можно лишь приспосабливаться, но не управлять ими.

3. Отрицание реальности: В обществе люди пытаются обмануть биологический возраст, но это приводит либо к принятию себя, либо к абсурдному отрицанию реальности, превращающему человека в «фрика».

4. Внутренний слом: Осознание неизбежности старения или поражения приводит к внутреннему слому, который проявляется внешне — человек «сдаётся» и быстро нагоняет свой возраст или состояние.

5. Предчувствие краха: Летом 2023 года аналитики в США осознали неизбежность победы России, что стало предвестником разворота политики в 2025 году под руководством Трампа.

6. Обречённость и «идиотская отвага»: Киев и ЕС, несмотря на осознание обречённости, продолжают действовать, руководствуясь неадекватной оценкой ситуации, что порождает безрассудную храбрость.

7. Информационные войны и паника: Блогеры и лидеры мнений, ранее занимавшиеся вирусологией, сеют панику, объявляя о поражениях и катастрофах. Их действия могут быть следствием непрофессионализма, жажды наживы или предательства.

8. Успех фильтрации информации: Население и власти научились фильтровать информацию, избегая паники, что свидетельствует об адаптации к информационным и когнитивным войнам.

9. Ценность прогнозов: Неосуществившиеся прогнозы могут быть успехом, если они помогают избежать негативных сценариев, подсвечивая возможные риски.

Вывод:

Статья подчёркивает, что осознание неизбежных трендов, таких как старение или геополитические поражения, требует смирения и адаптации, а не отрицания реальности. Прогнозирование служит инструментом управления рисками, но его эффективность зависит от способности субъекта объективно оценивать ситуацию. Действия Киева и ЕС, а также панические прогнозы некоторых блогеров иллюстрируют неспособность принять реальность, что ведёт к «идиотской отваге» и усугублению кризиса. В то же время успешная фильтрация информации обществом и избегание негативных сценариев демонстрируют возможность эффективного управления будущим.
Редактор: brahman
Источник: https://zavtra.ru/blogs/vnutrennij_slom_kak_predvestnik_kraha
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