Андрей Школьников: Внутренний слом как предвестник краха
Тренды можно узреть заранее, до того, как они проявились, что позволяет субъекту менять описанное будущее, избегать инерционного варианта. Многие прогнозы звучат не для того, чтобы они случились и исполнились, а наоборот, как предостережение. Прогнозирование всегда идёт рука об руку с программированием будущего, от закладывания локусов, зёрен будущего, до помощи в управлении рисками. Для примера, стратегия «Новая Орда», как союз России с тюркскими странами и становление младшим партнёром / вассалом Китая, что активно продвигалась в 10-е гг., была именно таким негативным прогнозом. Демонстрация её последствий и последующий отказ от реализации – положительный результат.
Далеко не все тренды подвластны изменениям, они являются внешними факторами и законами для системы, ими нельзя управляться изнутри системы, к ним можно и нужно приспосабливаться. Примером последнего являются биологические механизмы старения, как бы индивид ни пытался замедлить время, законсервировать свой возраст и состояние, законы термодинамики универсальны и неумолимы.
В современном обществе значимое количество мужчин и женщин активно пытаются обмануть свой биологический возраст с помощью одежды, поведения, речи, косметических операций, лекарств и добавок, не понимая, что в 40 лет не получится выглядеть на 20, можно лишь «очень хорошо для своих 40 лет». Последнее легко увидеть, если рядом поставить молодого и молодящегося человека. Чем больше биологический возраст и хуже изначальная генетика, тем сложнее это соревнование, после выбор: принять себя или превратиться в фрика уровня «престарелой кокотки», отрицающего реальность.
Осознание и смирение с ходом времени становится заметно со стороны – индивид внутренне ломается, даже если продолжает поддерживать выбранный стиль жизни, и буквально за несколько месяцев нагоняет свой биологический возраст. Изменения очень разительны, ещё несколько месяцев назад он был подтянут, сконцентрирован и внешне энергичен, пусть со стороны искусственность и наигранность ощущались, теперь же он поплыл, устал и … состарился. Для некоторых подобное осознание становится столь сильным и мощным ударом, что они впадают в депрессию и обзаводятся букетом хронических болезней.
Предчувствие краха, внутреннего, бессознательного бессилия приходит заранее и отвергается, но прорывается на поверхность в практически невидимых мелочах, полутонах. Подобное произошло летом 2023 г., когда профессиональные и думающие аналитики и военные в США поняли, что в сложившейся конфигурации Россия победит. Довольно быстро они взяли себя в руки, подвесив ситуацию, продолжая принятую линию, но разворот начала 2025 г. в исполнении Дональда Трампа стал ожидаемым.
Подобная обречённость сквозит в действиях Киева и ЕС, но слабоумие не позволяет объективно оценить ситуацию, порождая идиотскую отвагу. Нечто подобное сейчас происходит с бывшими вирусологами, что переквалифицировались в околовоенных блогеров, чьи «прогнозы» и страхи за 3,5 года приелись, а неминуемого краха всё нет. Пока они продолжают цепляться за любой повод, чтобы объявить о стратегическом поражении, катастрофе и гениальности противника. Вскоре нас ждут рассказы, что Россия победила не благодаря, а вопреки, а соотношение потерь на порядок меньше у нас – это такой особый вид провала и катастрофы управления.
Особенно забавно, когда продолжаются крики, что мы не умеем вести информационные и когнитивные войны, упуская при этом один важный момент – подвержены удару из раза в раз оказываются «лучшие из лучших» бойцов, те самые блогеры и лидеры мнений, что запускают истерики и панические атаки. Выяснять, является ли это непрофессионализмом, жаждой наживы или предательством будут компетентные органы, всему своё время. Большая часть населения и власти замечательно научились фильтровать происходящее, брать паузу.
И, да, прогнозирование- программирование не создаёт будущего, а лишь подсвечивает и усиливает отдельные сценарии и сюжеты, зачастую, не реализовавшийся прогноз становится успехом…
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методология прогнозы общество будущее геостратегияАндрей Школьников
Комментарий редакции
1. Прогнозирование и программирование будущего: Тренды можно предвидеть и менять, избегая инерционного сценария. Прогнозы часто служат предостережением, а не неизбежным сценарием. Пример — стратегия «Новая Орда», которая была отвергнута после демонстрации её последствий.
2. Неизбежность некоторых трендов: Некоторые процессы, такие как биологическое старение, неподвластны изменениям изнутри системы. К ним можно лишь приспосабливаться, но не управлять ими.
3. Отрицание реальности: В обществе люди пытаются обмануть биологический возраст, но это приводит либо к принятию себя, либо к абсурдному отрицанию реальности, превращающему человека в «фрика».
4. Внутренний слом: Осознание неизбежности старения или поражения приводит к внутреннему слому, который проявляется внешне — человек «сдаётся» и быстро нагоняет свой возраст или состояние.
5. Предчувствие краха: Летом 2023 года аналитики в США осознали неизбежность победы России, что стало предвестником разворота политики в 2025 году под руководством Трампа.
6. Обречённость и «идиотская отвага»: Киев и ЕС, несмотря на осознание обречённости, продолжают действовать, руководствуясь неадекватной оценкой ситуации, что порождает безрассудную храбрость.
7. Информационные войны и паника: Блогеры и лидеры мнений, ранее занимавшиеся вирусологией, сеют панику, объявляя о поражениях и катастрофах. Их действия могут быть следствием непрофессионализма, жажды наживы или предательства.
8. Успех фильтрации информации: Население и власти научились фильтровать информацию, избегая паники, что свидетельствует об адаптации к информационным и когнитивным войнам.
9. Ценность прогнозов: Неосуществившиеся прогнозы могут быть успехом, если они помогают избежать негативных сценариев, подсвечивая возможные риски.
Вывод:
Статья подчёркивает, что осознание неизбежных трендов, таких как старение или геополитические поражения, требует смирения и адаптации, а не отрицания реальности. Прогнозирование служит инструментом управления рисками, но его эффективность зависит от способности субъекта объективно оценивать ситуацию. Действия Киева и ЕС, а также панические прогнозы некоторых блогеров иллюстрируют неспособность принять реальность, что ведёт к «идиотской отваге» и усугублению кризиса. В то же время успешная фильтрация информации обществом и избегание негативных сценариев демонстрируют возможность эффективного управления будущим.