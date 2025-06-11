Альтернативный путь России: как не допустить цивилизационной смерти
Предлагаем вниманию зрителей канала «День» продолжение цикла семинаров Изборского клуба, посвящённого проблемам демографии и убыванию русского народа.
Выстуапает доктор исторических наук, профессор, эксперт Центра проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования Вардан Багдасарян.
Другие выпуски смотрите в плейлисте «Изборский клуб»:
https://studio.rutube.ru/playlist/710126?scrollPosition=2090
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#эксклюзивДня
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Цивилизационная угроза: Россия сталкивается с риском "цивилизационной смерти" из-за демографического кризиса, связанного с падением рождаемости и численности населения.
2. Исторический контекст:
- В 1923 году суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в СССР составлял 6,7, в Германии — 2,6. К 1939 году в СССР СКР снизился до 4,94, в Германии — до 2,89.
- В нацистской Германии демография рассматривалась как стратегический фактор. После Сталинграда (1943) Гимлер подчеркивал необходимость ослабления численности русских для предотвращения будущих поражений.
- После Великой Отечественной войны СССР занимал высокие позиции по численности населения, но к 2025 году Россия опустилась на 9-е место, а прогнозы ООН предсказывают дальнейшее снижение: к 2050 году — 14-е место, к 2100 — 20-е.
3. Демографическая политика:
- Либеральные подходы против вмешательства государства в личную жизнь и считают демографические тренды неизменяемыми.
- Концепция демографической модернизации предполагает неизбежное снижение рождаемости и рост продолжительности жизни из-за технологических и социальных изменений, но она оспаривается как недостаточно объясняющая причины.
4. Альтернативные примеры:
- В Израиле и странах Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан) рождаемость либо стабилизировалась, либо растет, что связано с традициями, идентичностью и религиозным сознанием.
- Секуляризация и детрадиционализация (особенно в Европе с XVIII века) способствуют снижению рождаемости.
5. Цивилизационные надломы:
- Первый надлом (1950-е, хрущевский период): снижение рождаемости из-за утраты веры в себя и идеологии.
- Второй надлом (конец 1980-х — начало 1990-х): рост смертности и дальнейшее падение рождаемости.
- Психология и самосознание существенно влияют на демографические показатели, что недооценивается сторонниками демографической модернизации.
6. Факторы демографического развития:
- Идейно-духовный фактор и цивилизационная идентичность имеют большее значение, чем материальный фактор.
- Материальное благополучие иногда обратно коррелирует с рождаемостью.
7. Региональные различия в России:
- Высокая рождаемость в регионах с выраженной идентичностью (Чечня, Тыва, Ингушетия, Дагестан).
- Низкая рождаемость в регионах с менее выраженной идентичностью (Рязанская, Саратовская, Ленинградская области).
8. Социокультурные факторы:
- Цифровизация и онлайн-активность сокращают время на семью и социальные связи, что негативно влияет на рождаемость.
- Легализация абортов (например, в хрущевский период) привела к снижению рождаемости. Сталинская политика, напротив, включала комплекс мер (запрет абортов, поддержка многодетных семей, ужесточение разводов), что способствовало "демографическому ренессансу".
9. Современные угрозы:
- Пропаганда ЛГБТ, феминизма, бездетности и индивидуализма разрушает институт семьи.
- Концепции вроде "семейного расизма" или браков с самим собой подрывают традиционные ценности.
- Программы планирования семьи, внедренные в 1990-е, рассматриваются как часть "демографической войны" против России.
10. Предложения по решению кризиса (13 стратегических шагов):
1. Восстановление роли церкви и отказ от секуляризма.
2. Введение системы табу, включая запрет пропаганды пороков.
3. Запрет абортов.
4. Возрождение многопоколенной семьи.
5. Развитие репродуктивной медицины.
6. Государственная ответственность за детей.
7. Социокультурное разделение мужских и женских ролей.
8. Обеспечение жильем.
9. Запрет идеологии феминизма.
10. Осложнение бездетного образа жизни и продвижение карьерной лестницы для семейных.
11. Усложнение процедур брака и развода.
12. Ресакрализация традиций.
13. Пропаганда счастливого будущего и уверенности в завтрашнем дне.
Вывод:Демографический кризис в России рассматривается как угроза цивилизационного масштаба, ведущая к геополитическому ослаблению. Основной причиной падения рождаемости и численности населения называются секуляризация, утрата традиций и идентичности, а также влияние либеральных идей, включая феминизм, индивидуализм и пропаганду бездетности. Исторические данные показывают, что идеология, психология и цивилизационная идентичность играют ключевую роль в демографических процессах, превосходя по значимости материальные факторы. Для преодоления кризиса предлагаются радикальные меры, направленные на восстановление традиционных ценностей, усиление роли государства и церкви, запрет деструктивных идеологий и поддержка семьи. Успехи в демографии связываются с примерами стран и регионов, где сохраняются традиции и религиозное сознание, что может стать основой для разработки эффективной демографической политики в России.