Обычно вначале приходит болезнь, и только после этого начинается поиск лекарств и способов излечения от неё. Удар по аэродромам с помощью беспилотников, которые вылетели из фургонов, как раз из этой оперы.

Давайте разбирать ситуацию по частям. Российская Империя передала свой опыт военного дела, ведения разведки и контрразведки советским специалистам через преемственность поколений и преподавателей. В свою очередь, советская система передала все необходимые теоретические и практические знания нам. Отсюда следует грамотное ведение боевых действий, проведение разведывательных и контрразведывательных мероприятий с обеих сторон. Уровень планирования и подготовки СБУ операции по нанесению удара по аэродромам, где стояли стратегические бомбардировщики, только подтверждает прекрасное понимание нашей российской действительности и знание её слабых мест. Это я к тому, что обвинять ФСБ в непрофессионализме – не надо. С той стороны уровень компетенции спецслужб – серьёзный. Напомню, что во времена СССР именно контрразведка УССР считалась из республиканских самой большой и опытной. Кстати, это одна из причин, почему на территории Украины нашим спецслужбам гораздо сложнее что-либо планировать и делать. К тому же именно на территории России живёт около 5 миллионов выходцев с Украины, а не наоборот. Т.о. СБУ гораздо легче вербовать агентуру у нас и осуществлять свои операции, чем нам у них.

Про беспилотники. Когда они только появились, то паники, как говорится, среди военных не было, т.к. беспилотники были немногим меньше обычных самолётов и их легко засекали средства ПВО. Кошмар начался тогда, когда беспилотники уменьшились в размерах, их стало много и разных. Беспилотникам на оптиковолокне, например, плевать на работу РЭБ. Иначе говоря, универсального лекарства против беспилотников не предвидится, пока только идёт поиск. Поэтому я не удивлён, что для удара по аэродромам выбраны были именно эти небольшие гадостные аппараты. Касательно старта. Прятать в контейнерах смерть в металле придумали давно. Ещё советская власть в контейнеры – железнодорожные вагоны поместила МБР с ядерным приветом, потом, уже при нынешней России, в стандартные контейнеры поместили ракеты Клаб-К, и даже предложили их на экспорт. Когда американцы очнулись, то порты стали оснащаться специальной аппаратурой для сканирования контейнеров. Но кто знает, сколько таких ракет в контейнерах спит на борту контейнеровозов или на стоянках дальнобойщиков. Иначе говоря, то, что когда-то для диверсий будут использовать контейнеры и беспилотники, было ясно давно. Вопрос в том, как выявить контейнеры с таким грузом! Как? Ну, кроме агентурной работы. Все фуры вскрывать на возрождённых постах ГАИ нереально: будет парализовано движение на дорогах. Можно и нужно заставить всех водителей, экспедиторов, продавцов и покупателей грузов сдавать биометрию и регистрировать всё это по всей цепочке отгрузки товара, его доставки и выгрузки. Но, конечно, нужна и соответствующая аппаратура для проверки грузов на постах, даже при закрытых контейнерах. Иначе говоря, надо создавать систему повального контроля производства товаров и транспортировки грузов. Надо понять, что мы живём в военное время, а не в эпоху карнавалов и развлекух. И речь в очередной раз идёт о нашем существовании.

Стратегические бомбардировщики. Когда не было ракет, то стратеги были крайне востребованы для нанесения мощных бомбовых ударов, летая на далёкое расстояние. Радиус действия стратегов до того, как научились делать дозаправку в воздухе, был ограничен ёмкостью баков. Поэтому, чем ближе к нашей стране стояли американские стратеги, тем лучше для НАТО. Однако, появилось современное ПВО и применение стратегов против серьёзного противника усложнилось. Одно дело бомбить папуасов или пулять по ним же крылатыми ракетами, другое дело прорываться сквозь С-400 или “Пэтриоты”.

Когда же ракеты стали летать всё быстрее и дальше, то необходимость в стратегах стала уменьшаться. И даже замечательные крылатые ракеты, которыми стратеги изрыгают гнев, уже не так эффективны, как гиперзвуковые ракеты. Иначе говоря, они превращаются в очень дорогую игрушку. (Кстати, тоже самое уже сказано специалистами про американские авианосцы). Эффективность применения стратегов под вопросом. Равно, как под вопросом строительство и оснащение ВМФ в условиях беспилотников и гиперзвука. А если беспилотники атакуют атомные подводные ракетоносцы? Тогда что – Чернобыль в квадрате? Идёт переосмысление, поиск лекарств. Болезнь выявлена, теперь нужно её победить. И начать лечение надо с осознания того, что или мы все вместе организумся в единый кулак, – и богатые и бедные, – или исчезнем.

Итак, уже понятно, что эта атака вызвала неодобрение и растерянность в США. Украинская инициатива теперь может быть взята на вооружение любыми террористами в мире. Теперь все неудобные люди, химические заводы, нефтехранилища, базы атомных подводных лодок с ядерными ракетами на борту, самолёты, в том числе гражданские – может быть атаковано по украинскому образцу, к тому же неизвестно кем. Вот потому Трамп был не рад этой акции СБУ. Кроме того, за ней торчат уши британской МИ-6. Такая тщательная подготовка – это британцев, как и в случае со взрывом на Крымском мосту. Зачем это Лондону? Англия является ресурсодефицитной державой, которая давно не является промышленным локомотивом Запада и живёт в основном за счет паутины Лондонского Сити и ресурсов стран, подотчётных Лондону. Поэтому Англия очень сильно хочет ослабить и США и Россию, и всех других, чтобы качать из них деньги и ресурсы. Ослабление США началось при помощи теракта 9/11. Американцев натравили на арабский мир и заставили потратить на это кучу ресурсов. Трамп всё это понимает, потому не спешит кланяться в ноги Карлу III, тем паче тот встретился с Зеленским и по сути одобрил его политику. Также на днях Король выступил с речью в Канаде, из которой следовало, что амбициям Трампа Оттава будет противостоять. А чуть раньше дроновой атаки в отставку с поста главы МИ-6 ушёл Ричард Мур, человек с агрессивными взглядами на человечество даже для глобалистов, поэтому я условно отношу его к сатанистам. Мура считают опекуном Зеленского и Ермака. Именно потому его и ушли, что на горизонте замаячила ядерная война, но явно его детище – операция с дронами произошла и открыла ящик дронового террора. Кроме того, военные люди понимают, что это была проба сил. Наши противники могу готовить новый, комбинированый удар. Именно с этим, полагаю, связана неожиданная нехватка дронов в некоторых частях ВСУ и словесная возня вокруг немецких крылатых ракет. Мура ушли, но его дело живо. Сатанисты хотят ядерной войны.