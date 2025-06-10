Артамонов о налете дронов и потере стратегической авиации, ядерном ответе и жестах доброй воли
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Недавний налет дронов ВСУ на базы стратегической авиации России поставил перед обществом и государством целый ряд вопросов. Способны ли мы защитить свой «ядерный щит» и насколько пострадала обороноспособность с потерей части сверхдорогого оборудования? Будут ли нанесены удары по «центрам принятия решений»? «Полетят ли головы» виновных? Когда закончатся «жесты доброй воли» и что должна сделать Россия, чтобы урезонить элиты Запада, которым плевать на собственный народ?
Разбираемся вместе с другом нашего проекта, одним из ведущих военных экспертов России, разведчиком Александром Германовичем Артамоновым.
Таймкоды:
00:00 Мета LIVE
00:15 Александр Артамонов снова в гостях по многочисленным просьбам
01:05 20 лет назад стратегическую авиацию считали устаревшей
03:55 Интеграция: демография Вологодчины
06:01 Проект «Баргузин» возрождается
08:39 «Стратеги» – важная, но не основная часть «ядерного щита»
10:20 Мы выжили благодаря Сталину и Берии
13:37 Параллелей с Первой Мировой войной сейчас хватает
15:45 Подводный флот развиваем, но его использование – «Армагеддон»
18:36 Блокады на Балтийском море не будет
22:14 Почему враги не боятся ядерной дубины?
30:11 Чего испугаются западные элиты? Три сценария
36:00 Мы на пороге перехода к наглядным действиям, это эскалация
40:43 «Я за показательные процессы»
44:30 Продолжение скоро!
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Александр Артамонов:
Telegram – https://t.me/nationaldef
Никита Данюк:
ВКонтакте – http://vk.com/danyuk.nickita
Виктория Федосова:
Telegram – https://t.me/viclecticas
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Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Атаки на российские аэродромы и стратегическую авиацию:
- Обсуждаются недавние атаки дронов на российские аэродромы, где базируются стратегические бомбардировщики. Существует спекуляция о потерях: от трети до половины эскадрильи, хотя точных данных о масштабах ущерба нет. Артамонов подчеркивает, что информация о значительных потерях исходит от противников и требует проверки из независимых источников.
- Поднимается вопрос уязвимости стратегической авиации из-за отсутствия должной защиты (например, ангаров, рассчитанных на удары, или сеток). Отмечается, что самолеты стоят на открытых площадках, что делает их легкой мишенью.
2. Ядерная триада России:
- Россия остается мощной ядерной державой, несмотря на атаки. Артамонов подчеркивает, что стратегическая авиация — лишь часть ядерной триады, и основную роль играют межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) и подводные лодки.
- Упоминаются современные разработки, такие как ракета «Буревестник» с ядерным двигателем и МБР «Сармат», а также обновление подводного флота, что подтверждает сохранение ядерного потенциала.
- Вопрос о необходимости стратегической авиации поднимался еще 20 лет назад, но она остается важной, хотя и не основной частью триады.
3. Реакция на угрозы и демонстрация силы:
- Обсуждается необходимость жесткого ответа на атаки, включая публичные меры (например, показательные процессы над ответственными за халатность). Артамонов считает, что мягкотелость в таких вопросах недопустима.
- Предлагаются варианты демонстрации решимости без применения ядерного оружия: ядерные испытания (например, на Новой Земле), удары по производственным мощностям противника или символические удары по объектам в недружественных странах (например, административным зданиям). Однако такие действия сопряжены с рисками эскалации и непредсказуемыми последствиями.
- Артамонов отмечает, что действия России часто носят скрытый характер, чтобы западные элиты понимали риски, но общественность требует более наглядных мер.
4. Военно-дипломатическая игра и восприятие противников:
- Запад демонстрирует решимость идти до конца, игнорируя потери и риски. Артамонов считает, что западные элиты не ценят жизни своих граждан и готовы к жертвам ради своих целей.
- Россия, напротив, стремится избегать ненужной эскалации, но должна пересмотреть подходы к демонстрации силы, чтобы установить «берега» для противников.
- Упоминаются случаи «высшей справедливости» (например, пожары в Калифорнии, аварии в Польше), которые, по мнению Артамонова, могут быть связаны с ответными действиями, хотя прямых доказательств нет.
5. Кадровая политика и ротация:
- Поднимается проблема отсутствия эффективной ротации кадров в военной и государственной сферах. Артамонов критикует «династии» и застой в управлении, подчеркивая необходимость социальных лифтов и привлечения новых лидеров.
- Сравнивает текущую ситуацию с эпохой Сталина и Берии, когда жесткие меры и ротация кадров обеспечивали эффективность.
6. Социальное восприятие и пропаганда:
- Общество требует справедливости и наглядных действий, но Артамонов предостерегает от следования «крикам толпы», которые могут быть спровоцированы агентами влияния.
- Подчеркивается важность умеренной пропаганды, которая формирует образ врага (например, отношение к Франции как к противнику, но без призывов к насилию).
7. Подводные лодки и их роль:
- Подводный флот России обновляется ускоренными темпами, что обеспечивает контроль над ключевыми морскими коммуникациями (например, в Индийском океане). Однако их боевое применение ограничено, так как это стратегическое оружие, предназначенное для сценариев «Армагеддона».
8. Исторические параллели и логика войны:
- Артамонов проводит аналогии с Первой и Второй мировыми войнами, подчеркивая, что Россия находится в состоянии войны, где логика мирного времени не работает.
- Упоминает необходимость жестких мер, как в сталинскую эпоху, и критикует либеральное заигрывание и непонимание масштабов конфликта.
Доставка дронов с помощью фур разрабатывалась не без помощи спецслужб Израиля. Для этого нужно знать много мелочей, таких как проверка грузов в фуре на пунктах. Сами самолеты стратегической авиации подлежат ремонту и восстановимы. Важно сделать выводы. А как назвать ракету, что она будет лететь как месть за авиацию, пусть это будет бессмысленным занятием полужурналистов.