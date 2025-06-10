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Недавний налет дронов ВСУ на базы стратегической авиации России поставил перед обществом и государством целый ряд вопросов. Способны ли мы защитить свой «ядерный щит» и насколько пострадала обороноспособность с потерей части сверхдорогого оборудования? Будут ли нанесены удары по «центрам принятия решений»? «Полетят ли головы» виновных? Когда закончатся «жесты доброй воли» и что должна сделать Россия, чтобы урезонить элиты Запада, которым плевать на собственный народ?

Разбираемся вместе с другом нашего проекта, одним из ведущих военных экспертов России, разведчиком Александром Германовичем Артамоновым.

Таймкоды:

00:00 Мета LIVE

00:15 Александр Артамонов снова в гостях по многочисленным просьбам

01:05 20 лет назад стратегическую авиацию считали устаревшей

03:55 Интеграция: демография Вологодчины

06:01 Проект «Баргузин» возрождается

08:39 «Стратеги» – важная, но не основная часть «ядерного щита»

10:20 Мы выжили благодаря Сталину и Берии

13:37 Параллелей с Первой Мировой войной сейчас хватает

15:45 Подводный флот развиваем, но его использование – «Армагеддон»

18:36 Блокады на Балтийском море не будет

22:14 Почему враги не боятся ядерной дубины?

30:11 Чего испугаются западные элиты? Три сценария

36:00 Мы на пороге перехода к наглядным действиям, это эскалация

40:43 «Я за показательные процессы»

44:30 Продолжение скоро!

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Александр Артамонов:

Telegram – https://t.me/nationaldef

Никита Данюк:

ВКонтакте – http://vk.com/danyuk.nickita

Виктория Федосова:

Telegram – https://t.me/viclecticas

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