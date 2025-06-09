Действительно, если мы собираемся побеждать быстрее и с меньшими потерями (в том что победим вообще сомнений нет), то вообще как-то надо срочно менять ситуацию с тем, что у нас раз в неделю вражеские дроны выносят завод, занимающий важное место в технологической цепочке.

Да, шесть часов летит дрон над территорией России, и его никто не сбивает. Да и сам объект не прикрыт группами мобильного ПВО (да, можно прикрывать объекты даже не "Панцирями"), и не защищен даже сетками. И результат печален.

Невозможно догнать БПЛА на вертолете? Невозможно сбить его FPV дроном? Невозможно сбить из ЗУ или стрелкового оружия? Невозможно учебные самолеты из аэроклубов вооружить и отправить на охоту за БПЛА? Невозможно поставить мобильные группы на маршрутах полетов БПЛА, тем более они примерно предсказуемы, о чем вот как раз пишет коллега?

Нам, диванным специалистам кажется, что все возможно. Но. Как всегда наше русское "но". Но для того, чтобы реализовать задачи кто-то должен взять на себя ответственность за принимаемые решения. Например о формировании мобильных групп ПВО в тыловой зоне и прифронтовой зоне. Все вместе мы должны при этом признать, что как такого тыла у нас нет, потому что дальность пролета вражеских БПЛА это понятие нивелирует. То есть никакое расстояния от границы не является гарантией того, что БПЛА не долетит. Кажется, не все это поняли. Некоторые, видимо, все еще считают, что "ну это же тысяча километров".

Группы мобильного ПВО из операторов FPV тоже можно создать, но снова нужно, чтобы ответственный человек взял на себя еще немного ответственности. Пока же работает версия, что FPV может потерять управление и упасть куда-то. Поэтому, ну их от греха.

И еще. О чем уже писали много. Защитные мероприятия. Технические решения по физической защите объектов существуют. Сборный каркас, который может быстро закрыть строение, и некоторые даже начали их закупать и устанавливать. Но оказывается делать это нельзя, писал Александр Коц недавно. Потому что тогда объект не будет соответствовать нормам пожарной безопасности.

Если этот правда всё, то может быть (ну вдруг), пришло время как-то эти нормы срочно изменить еще вчера? А то у нас завтра еще куда-то прилетит, оно всё сгорит, но зато нормы безопасности соблюдены.

Понимаете, победить, находясь в плену иллюзий пока что не поучилось ни у кого. Особенно, когда эти иллюзии отчасти рукотворные, когда бумажно-отчётная реальность противоречит самой жизни и даже, отчасти, логике. Победа наша неизбежна, и после того, что уже прошли, вряд ли что-то может нас поколебать. Но без заводов и без гибкости в подходах, рискуем попасть в ситуацию, что воевать будем "мосинками" и "Максимами".

Не принимать быстрые и гибкие решения, это для нас невозможная роскошь. Как и житие в иллюзиях, что можно еще поработать, как раньше. Не получится так.

"Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит".