Шесть часов летит дрон над территорией России, и его никто не сбивает.
Действительно, если мы собираемся побеждать быстрее и с меньшими потерями (в том что победим вообще сомнений нет), то вообще как-то надо срочно менять ситуацию с тем, что у нас раз в неделю вражеские дроны выносят завод, занимающий важное место в технологической цепочке.
Да, шесть часов летит дрон над территорией России, и его никто не сбивает. Да и сам объект не прикрыт группами мобильного ПВО (да, можно прикрывать объекты даже не "Панцирями"), и не защищен даже сетками. И результат печален.
Невозможно догнать БПЛА на вертолете? Невозможно сбить его FPV дроном? Невозможно сбить из ЗУ или стрелкового оружия? Невозможно учебные самолеты из аэроклубов вооружить и отправить на охоту за БПЛА? Невозможно поставить мобильные группы на маршрутах полетов БПЛА, тем более они примерно предсказуемы, о чем вот как раз пишет коллега?
Нам, диванным специалистам кажется, что все возможно. Но. Как всегда наше русское "но". Но для того, чтобы реализовать задачи кто-то должен взять на себя ответственность за принимаемые решения. Например о формировании мобильных групп ПВО в тыловой зоне и прифронтовой зоне. Все вместе мы должны при этом признать, что как такого тыла у нас нет, потому что дальность пролета вражеских БПЛА это понятие нивелирует. То есть никакое расстояния от границы не является гарантией того, что БПЛА не долетит. Кажется, не все это поняли. Некоторые, видимо, все еще считают, что "ну это же тысяча километров".
Группы мобильного ПВО из операторов FPV тоже можно создать, но снова нужно, чтобы ответственный человек взял на себя еще немного ответственности. Пока же работает версия, что FPV может потерять управление и упасть куда-то. Поэтому, ну их от греха.
И еще. О чем уже писали много. Защитные мероприятия. Технические решения по физической защите объектов существуют. Сборный каркас, который может быстро закрыть строение, и некоторые даже начали их закупать и устанавливать. Но оказывается делать это нельзя, писал Александр Коц недавно. Потому что тогда объект не будет соответствовать нормам пожарной безопасности.
Если этот правда всё, то может быть (ну вдруг), пришло время как-то эти нормы срочно изменить еще вчера? А то у нас завтра еще куда-то прилетит, оно всё сгорит, но зато нормы безопасности соблюдены.
Понимаете, победить, находясь в плену иллюзий пока что не поучилось ни у кого. Особенно, когда эти иллюзии отчасти рукотворные, когда бумажно-отчётная реальность противоречит самой жизни и даже, отчасти, логике. Победа наша неизбежна, и после того, что уже прошли, вряд ли что-то может нас поколебать. Но без заводов и без гибкости в подходах, рискуем попасть в ситуацию, что воевать будем "мосинками" и "Максимами".
Не принимать быстрые и гибкие решения, это для нас невозможная роскошь. Как и житие в иллюзиях, что можно еще поработать, как раньше. Не получится так.
"Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит".
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Проблема с атаками дронов:
- Вражеские дроны регулярно (раз в неделю) атакуют ключевые заводы, нарушая технологические цепочки.
- Дроны пролетают над территорией России до 6 часов без перехвата.
2. Недостатки защиты объектов:
- Важные объекты не прикрыты мобильными группами ПВО, даже не самыми сложными системами.
- Отсутствуют простые защитные меры, такие как сетки или каркасы.
- Существующие нормы пожарной безопасности препятствуют установке защитных конструкций.
3. Возможные решения:
- Создание мобильных групп ПВО в тыловых и прифронтовых зонах.
- Использование FPV-дронов, вертолетов, зенитных установок или стрелкового оружия для перехвата БПЛА.
- Вооружение учебных самолетов из аэроклубов для охоты на дроны.
- Размещение мобильных групп на предсказуемых маршрутах полетов БПЛА.
4. Проблемы реализации:
- Отсутствие ответственных лиц, готовых принимать решения и брать на себя ответственность.
- Страх потери управления FPV-дронами, что тормозит их использование.
- Иллюзия, что удаленность от границы (например, 1000 км) гарантирует безопасность.
- Бюрократические ограничения, такие как несоответствие нормам пожарной безопасности, мешают внедрению защитных мер.
5. Последствия бездействия:
- Отсутствие гибкости и быстрых решений может привести к деградации военного потенциала (воевать "мосинками" и "Максимами").
- Иллюзии и бюрократия противоречат реальности и логике, что угрожает эффективности.
6. Философский аспект:
- Неспособность адаптироваться и принимать реальность приводит к внутреннему разделению, которое ослабляет страну (цитата о разделённом царстве).
Ещё мне не понятно как можно не просто ̶п̶р̶о̶с̶р̶а̶т̶ь̶, а даже не извлечь никакой пользы из того, что большинство украинцев по мышлению были русскими и советскими людьми. При этом украинская агентурная и агентурно-диверсионная работа Украины среди стопроцентно русских и советских людей вполне успешна. А об агентурной и тем более диверсионной работе российского государства на Украине я ничего не слышал.
“А об агентурной и тем более диверсионной работе российского государства на Украине я ничего не слышал”
Попову.
И не услышите. Это для украинцев каждый завербованный из нас в пользу окраины- расходный материал. А для нас,каждый нам помогающий на Украине -герой.
Все правильно. На любом предприятии такие есть. Для одних это разведчик, а для других стукач.
Прям таки и на любом ?
И у тебя в руках.
Это основная деятельность жориков. Они везде.
Странные комменты читаю я. У одного – показушная “неосведомлённость” на удивлении, а у другого, – пропаганда в голове. Это ты с А.Поповым, если не понял.
Я не настолько осведомлен в пропаганде на голову ,чтобы следили за моими руками.
У тебя в руках смартфон или айфон. А это и разведчик, и стукач. Не важно, кто ты.