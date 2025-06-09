Может, хватит мяться?
Может, хватит мяться?
В свете потерь Ту-95МС в коллеги вновь подняли вопрос возможности оснащения самолетов оперативно-тактической авиации крылатыми ракетами для ударов на стратегическую глубину.
Эту тему мы поднимали неоднократно, в том числе на примере даже бывших постсоветских стран вроде Азербайджана. Про т.н. Украину, адаптировавшую на польских заводов свои Су-24 под пуски Storm Shadow, и говорить нечего.
У нас же с этим ситуация практически не изменилась: Су-34 могут нести Х-35, Су-57 применяют новые Х-69, и на том все. А появившуюся «Бандероль», которую можно пускать даже с БЛА и вертолетов, адаптировать под Су-25 или Су-24 не особо спешат.
И эта беспечность вызывает только злость. У нас и так есть много областей, где мы отстаем и не можем решить проблемы мгновенно. Нельзя, например, за месяц-два развернуть свой «Старлинк» в пару тысяч аппаратов или десяток разведспутников, снимающих в сверхвысоком разрешении.
❗️Здесь же картина обратная: изделие уже есть, запущено в серию и применяется по назначению. Вот только адаптировать его под борты не спешат, хотя ну абсолютно никаких принципиальных технических помех этому нет.
Возможно, в понимании тех, кто не хочет давать добро на такую работу, гонять Су-25 стрелять НАРами с кабрирования по полям эффективнее, чем если они будут бить высокоточкой на 100+ км. И возвращение в игру Су-24М с увеличением общей мощности залпа тоже, видимо, не нужно.
Порой, глядя на такое, на языке вертится вопрос к таким людям: а вы побеждать-то вообще хотите?
авиация #Россия
⭐️@rybar
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Проблема оснащения самолетов крылатыми ракетами: Вопрос об использовании самолетов оперативно-тактической авиации для нанесения ударов на стратегическую глубину с помощью крылатых ракет обсуждается в связи с потерями Ту-95МС.
2. Опыт других стран: Упоминаются примеры постсоветских стран (например, Азербайджана) и Украины, которая адаптировала Су-24 для пусков ракет Storm Shadow на польских заводах.
3. Текущее состояние в России:
- Су-34 могут нести ракеты Х-35.
- Су-57 используют Х-69.
- Новая ракета «Бандероль» (применяется с БЛА и вертолетов) не адаптируется под Су-25 или Су-24.
4. Критика медлительности: Отмечается отсутствие прогресса в адаптации существующих ракет под самолеты, несмотря на отсутствие технических препятствий. Это вызывает недовольство автора.
5. Сравнение с другими задачами: В отличие от сложных задач, таких как развертывание аналога «Старлинка» или запуск разведспутников, адаптация ракет под самолеты — решаемая и относительно простая задача.
6. Нерациональное использование ресурсов: Автор считает неэффективным использование Су-25 для стрельбы НАРами с кабрирования вместо оснащения их высокоточными ракетами с дальностью 100+ км. Также подчеркивается, что возвращение Су-24М в строй могло бы увеличить мощность залпа.
7. Вопрос о мотивации: Автор выражает разочарование в нежелании ответственных лиц модернизировать авиацию и задается вопросом, стремятся ли они к победе.
Вывод:Статья критикует медлительность и нерешительность в адаптации существующих крылатых ракет, таких как «Бандероль», под самолеты оперативно-тактической авиации (Су-25, Су-24), несмотря на отсутствие технических препятствий. Автор видит в этом упущенную возможность повысить эффективность ударов на стратегическую глубину и выражает сомнения в мотивации ответственных лиц. Ситуация контрастирует с успешным опытом других стран и подчеркивает необходимость более активных действий для модернизации авиации.