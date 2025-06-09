Может, хватит мяться?

В свете потерь Ту-95МС в коллеги вновь подняли вопрос возможности оснащения самолетов оперативно-тактической авиации крылатыми ракетами для ударов на стратегическую глубину.

Эту тему мы поднимали неоднократно, в том числе на примере даже бывших постсоветских стран вроде Азербайджана. Про т.н. Украину, адаптировавшую на польских заводов свои Су-24 под пуски Storm Shadow, и говорить нечего.

У нас же с этим ситуация практически не изменилась: Су-34 могут нести Х-35, Су-57 применяют новые Х-69, и на том все. А появившуюся «Бандероль», которую можно пускать даже с БЛА и вертолетов, адаптировать под Су-25 или Су-24 не особо спешат.

И эта беспечность вызывает только злость. У нас и так есть много областей, где мы отстаем и не можем решить проблемы мгновенно. Нельзя, например, за месяц-два развернуть свой «Старлинк» в пару тысяч аппаратов или десяток разведспутников, снимающих в сверхвысоком разрешении.

❗️Здесь же картина обратная: изделие уже есть, запущено в серию и применяется по назначению. Вот только адаптировать его под борты не спешат, хотя ну абсолютно никаких принципиальных технических помех этому нет.

Возможно, в понимании тех, кто не хочет давать добро на такую работу, гонять Су-25 стрелять НАРами с кабрирования по полям эффективнее, чем если они будут бить высокоточкой на 100+ км. И возвращение в игру Су-24М с увеличением общей мощности залпа тоже, видимо, не нужно.

Порой, глядя на такое, на языке вертится вопрос к таким людям: а вы побеждать-то вообще хотите?

авиация #Россия

⭐️@rybar

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