Полезно ли вегетарианство сегодня?
Тепличные комбинаты сегодня используют методы гидро- и аэропоники, производя зелень и овощи, питательная ценность которых равно нулю. То же касается продуктов питания, выращенных на истощённых, убитых химией почвах. Отсутствие критически важных полезных веществ порождает синдром «скрытого голода» и запускает каскад очень тяжёлых болезней. В этой связи возникает вопрос: полезно ли вегетарианство сегодня? Подробней об этом – в беседе Александра Усанина и Марии Трегубовой.
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00:01:36 – Точка входа в вегетарианство. ЗОЖ. Пример Поля Брегга.
00:12:16 – Мясо необходимо исключать ВСЕМ!
00:14:15 – Сыроедение полезно как лекарство для некоторых людей.
00:19:52 – Почему дети интуитивно отказываются от мяса?
00:24:31 – Что такое гидропоника и аэропоника?
00:24:44 – Причина детского старения. Скрытый голод.
00:34:31 – Причина всех сердечно-сосудистых заболеваний – это употребление в пищу мяса. Бессердечная диета ведёт к поражению сердца.
00:48:47 – Леонардо да Винчи: «Войны будут продолжаться до тех пор, пока существуют бойни!»
00:54:47 – Здоровье людей зависит от здорового состояния почв.
Мария Трегубова (Коновалова): доктор, кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, врач остеопат, прикладной кинезиолог, врач восточной медицины, клинический психолог.
Ютуб-канал Марии: / @doctregubova
Александр Евгеньевич Усанин: писатель, общественный деятель, автор восьми книг, посвященных развитию человека и общества, генеральный директор АНО «Возрождение Земли» https://возрождениеземли.РФ
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Сайт: https://usanin.com/
Ютуб: / @alexanderusanin
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#АлександрУсанин
#Вегетарианство
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
Позиция Александра Евгеньевича Усанина (сторонник вегетарианства):1. Личный опыт: Александр 35 лет придерживается вегетарианства, не употребляя мясо, рыбу и яйца, и чувствует себя здоровым в свои 55 лет. Он связывает нездоровый образ жизни своих одноклассников с их ранней смертью.
2. Здоровье и вегетарианство:
- Мясоедение, по его мнению, является причиной сердечно-сосудистых заболеваний, так как мясо, рыба и яйца быстро разлагаются, отравляя организм.
- Вегетарианство способствует большей выносливости и замедляет утомляемость, что он испытал на себе в армии, следуя книге Поля Брега «Чудо голодания».
- Молочный белок считается самым полезным и легкоусвояемым животным белком, в отличие от мяса.
3. Этические и метафизические аспекты:
- Употребление мяса связано с жестокостью и кармическими последствиями (войны, катастрофы). Убийство животных, по его словам, приводит к страданиям, включая войны (например, конфликт в Украине).
- Многие известные мыслители и знаменитости (Леонардо да Винчи, Эйнштейн, Толстой, Натали Портман и др.) были вегетарианцами, что подчеркивает интеллектуальные и духовные преимущества этой диеты.
4. Проблемы экстремальных диет:
- Веганство и сыроедение могут привести к проблемам со здоровьем (например, панкреатит), если не учитывать особенности организма и правила питания (например, аюрведические принципы баланса дош).
- Сыроедение полезно как временная мера для людей с избыточным весом, но для худых людей (вата-тип) оно может быть вредным, вплоть до инвалидности.
5. Экологические и глобальные проблемы:
- Современное сельское хозяйство истощает почвы, что угрожает здоровью всех людей, независимо от диеты. Химическое земледелие и гидропоника ухудшают качество продуктов.
- Если не остановить деградацию почв, человечество может столкнуться с необходимостью питаться насекомыми, так как плодородные земли исчезают (по данным ООН, ежегодно теряется 75 млрд тонн чернозема).
6. Решение проблем:
- Возрождение плодородия почв и переход на органическое питание (фермерские продукты, цельное молоко).
- Жизнь в деревне с минимизацией техногенных факторов (Wi-Fi, искусственное освещение) для сохранения здоровья.
- Пропаганда вегетарианства через лекции, книги (например, «Пропуск в третье тысячелетие») и курсы.
Позиция собеседницы (Мария Владимировна, врач-акушер-гинеколог, исследователь соединительной ткани):1. Проблемы вегетарианства:
- В своей практике она сталкивается с женщинами, у которых после длительного вегетарианства (10–15 лет) появляются проблемы со здоровьем, включая преждевременное старение из-за ослабления соединительной ткани.
- Соединительная ткань играет ключевую роль в здоровье, и ее деградация связана с недостатком определенных веществ, которые сложно получить из растительной пищи.
2. Животный коллаген:
- Для поддержания упругости коллагена необходимы животные белки, так как растительный коллаген (например, из водорослей) не активирует фибробласты, ответственные за обновление коллагена.
- Рекомендует употребление топленого масла (гхи), особенно с йогуртовыми культурами, как источник полезных веществ для соединительной ткани.
3. Практическая помощь:
- Подчеркивает необходимость решения проблем «здесь и сейчас» для женщин и детей, страдающих от дефицитов, вызванных диетами.
- Предлагает использовать биорегуляторы и биопептидные молекулы для укрепления соединительной ткани, а не обязательно мясо.
4. Критический взгляд:
- Ссылается на опыт своего учителя, Майкла Мюрея, который после 30 лет вегетарианства вернулся к употреблению мяса раз в неделю, признав вегетарианство ошибкой.
- Выражает озабоченность состоянием новорожденных от родителей-вегетарианцев, у которых наблюдаются структурные проблемы с соединительной тканью.
5. Экологические факторы:
- Согласна, что истощение почв влияет на качество продуктов и здоровье, но считает, что вегетарианство не решает проблему деградации соединительной ткани в условиях техногенного мира.
Общие точки:- Оба участника признают, что современное сельское хозяйство и истощение почв негативно влияют на здоровье, независимо от диеты.
- Оба подчеркивают важность качественных продуктов (фермерских, органических) и минимизации техногенных факторов (Wi-Fi, искусственное освещение).
- Оба согласны, что молочные продукты (особенно гхи) полезны для здоровья, но расходятся во мнениях о необходимости животного коллагена.
Разногласия:- Мясоедение vs вегетарианство: Александр категорически против мяса, считая его причиной болезней и кармических последствий. Мария Владимировна не призывает к мясоедению, но считает животный коллаген необходимым для здоровья соединительной ткани.
- Подход к решению проблем: Александр фокусируется на глобальных решениях (возрождение почв, отказ от техногенного воздействия), тогда как Мария делает акцент на практической помощи людям с конкретными проблемами здоровья.
- Доказательная база: Александр опирается на личный опыт, аюрведу и исследования советских медиков, Мария — на научные данные о соединительной ткани и клиническую практику.
Вывод:Беседа раскрывает две перспективы на вегетарианство: этическую, духовную и экологическую (Александр Усанин) и медицинскую, связанную с физиологией соединительной ткани (Мария Владимировна). Александр отстаивает вегетарианство как идеальную диету, подчеркивая его пользу для здоровья, выносливости и духовности, но предостерегает от экстремальных форм (веганство, сыроедение) без знаний аюрведы. Мария акцентирует внимание на проблемах, связанных с длительным вегетарианством, особенно для соединительной ткани, и предлагает использовать животный коллаген (включая молочные продукты) для решения этих проблем. Оба признают экологические вызовы, такие как истощение почв, но Александр видит решение в глобальных изменениях, а Мария — в индивидуальных мерах.
Для аудитории выбор между вегетарианством и включением животных продуктов остается личным, зависящим от здоровья, убеждений и возможностей. Важно учитывать как этические, так и физиологические аспекты, а также стремиться к потреблению качественных, органических продуктов и минимизации техногенного воздействия.