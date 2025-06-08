Когда мазепинщина срастается с нацизмом. Николаевская СБУ раскрыла очередных заговорщиков-русофилов. Заговорщики – пожилые мужчины(самому младшему 70 лет, самому старшему – 91), преступление – празднование Дня победы 9 мая 2024 года. Глава заговора – известный николаевский юрист, историк, увлекающийся антиквариатом и филателией, Анатолий Секкер. В прошлом году они собрались отметить праздник 9 мая в Николаеве, в помещении офиса журнала «Духовный мир», редактором которого и является Анатолий Секкер. Люди, чей сознательный возраст пришелся на советский период, люди, для которых День Победы всегда останется священным праздником. Как принято, мужчины накатили водочки, говорили о Советской армии, о Победе, о том, как опять поднял голову фашизм в Европе. А в это время бдительные сбушники писали все речи и тосты…Документировали и подшивали в папочки. По всей вероятности, в многочасовых прослушках не было никакого криминала, иначе дело по «пророссийских агитаторах» завели намного раньше, чего бы им так долго телиться. Но…прошел год, а план по заговорам и изменникам выполнять нужно, и поэтому пыль с этих папочек смахнули, и завели-таки уголовные дела. Планировали нагрянуть на очередное празднование 9 мая 2025 года, чтобы взять злодеев с поличным, но там что-то не срослось, здоровье многих участников подвело, и по прослушкам стало понятно, что ожидаемого банкета не будет, ну, а чего же добру пропадать? И 13 мая сотрудники СБУ нагрянули с обысками к участникам прошлогоднего празднования, а затем Секкеру было предъявлено обвинение «Посягательство на территориальную целостность Украины», ст. 110, которая подразумевает значительные сроки тюремного заключения. Все материалы обвинения – текстовки тостов и пьяных речей подвыпивших мужчин годовалой давности, причем, записанные с прослушивающих устройств, а не по инициативе какого-то доносчика из числа участников. Если преступлением сейчас считаются тосты и речи в узком застолье, то что будет следующим? Речи в постели на ушко любимой женщине? На самом деле украинским нацистам есть за что ненавидеть Анатолия Секкера. Он – автор глубокого и серьезного исследования, книги «Мазепинщина», посвященной феномену украинства, как идеологии. В предисловии книги есть такие слова: «Мазепинщина – опасный вирус, запрограммированный на разрушение славянскго мира изнутри…Этот вирус внедрен сегодня в сознание украинцев, как истинно украинская национальная идея. У мазепинской Украины нет будущего. Возникает невольный вопрос: А что дальше? Дальше – конфликт, развал, катастрофа. ЗАДУМАЙТЕСЬ, ЛЮДИ!» Это поистине пророческие слова умного историка, который в своей книге разбирает отработанные националистические мифы, такие, как «Конституция Пылипа Орлика», преступления мазепинцев в Талергофе и Терезине, и реванш украинского нацизма после развала СССР. Я думаю, эту книгу очень полезно изучать и историкам, и журналистам и идеологам «Русского мира», и она может встать на одну полку с работами Петра Толочко или Олеся Бузины. Но автор ее – пожилой, юрист, писатель и антиквар стал очень легкой добычей для сегодняшних нацистов, захвативших власть на Украине. Он никогда не занимался политической деятельностью, не входил в партии, не участвовал в акциях и мероприятиях. Типичный человек книги и истории, живущий в своем мире идей и ушедших событий. Но, как любой человек, думающий и пишущий, он оказался врагом нынешней Украины, зараженной мазепинщиной и бандеровщиной. Неужели в скорбном перечне жертв фашистской Украины добавится и его имя?

@LarShesler