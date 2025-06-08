Эфир на канале Аркадия Мамонтова от 16 мая 2025 г.

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В первые месяцы Великой Отечественной войны под ударом немецко-фашистских войск оказалось около 35% территории СССР и порядка 80% всех промышленных предприятий страны. В связи с этим уже 24 июня 1941 года был создан Совет по эвакуации при Совнаркоме, принявший решение о спасении и вывозе на Урал, в Западную Сибирь и Среднюю Азию большинства заводов, критически важных для оборонной промышленности.

Предстояла гигантская работа, требовавшая немедленной и повсеместной организации. 3 июля 1941 года председателем Совета по эвакуации (с июня 1942 года – Комиссии по эвакуации) был назначен председатель ВЦСПС Николай Шверник. Контроль и ответственность за выполнение плана эвакуации возложили на его заместителя Алексея Косыгина.

За полгода, с лета 1941-го по март 1942-го, только из Ленинграда в Казахстан и Узбекистан эвакуировали около полумиллиона человек. Из Москвы в Куйбышев, Томск, Барнаул, Новосибирск и Курган вывезли около 2,5 тысяч промышленных предприятий, министерств, ведомств, а также учреждений культуры.

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