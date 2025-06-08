“Эвакуация”. Е.Ю.Спицын в документальном проекте Аркадия Мамонтова “Железные наркомы”
Эфир на канале Аркадия Мамонтова от 16 мая 2025 г.
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В первые месяцы Великой Отечественной войны под ударом немецко-фашистских войск оказалось около 35% территории СССР и порядка 80% всех промышленных предприятий страны. В связи с этим уже 24 июня 1941 года был создан Совет по эвакуации при Совнаркоме, принявший решение о спасении и вывозе на Урал, в Западную Сибирь и Среднюю Азию большинства заводов, критически важных для оборонной промышленности.
Предстояла гигантская работа, требовавшая немедленной и повсеместной организации. 3 июля 1941 года председателем Совета по эвакуации (с июня 1942 года – Комиссии по эвакуации) был назначен председатель ВЦСПС Николай Шверник. Контроль и ответственность за выполнение плана эвакуации возложили на его заместителя Алексея Косыгина.
За полгода, с лета 1941-го по март 1942-го, только из Ленинграда в Казахстан и Узбекистан эвакуировали около полумиллиона человек. Из Москвы в Куйбышев, Томск, Барнаул, Новосибирск и Курган вывезли около 2,5 тысяч промышленных предприятий, министерств, ведомств, а также учреждений культуры.
"Железные наркомы" – цикл документально-постановочных фильмов, подготовленный к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Этот проект — аналитический взгляд на деятельность ключевых наркоматов СССР, которые в годы войны обеспечивали бесперебойную работу промышленности, транспорта и снабжения. Кто стоял за Победой и отвечал за каждое решение своей головой? Проект рассказывает о тех, кто взял на себя колоссальную ответственность в самый критический момент истории и сделал всё возможное, чтобы страна выстояла.
Документальный проект "Железные наркомы". Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/1033748
#Спицын #СМИ #Интервью
Комментарий редакции
Тезисы выпуска:
1. Начало войны и неподготовленность: Фашистская Германия быстро продвигалась к Москве, а в Кремле изначально восприняли нападение как провокацию, а не полномасштабную войну. Советский Союз готовился к войне, но не ожидал её начала летом 1941 года.
2. Эвакуация как стратегическое решение: После начала войны было принято решение об экстренной эвакуации промышленных мощностей, технических специалистов и гражданского населения. Ответственность возложили на Совет по эвакуации и наркоматы СССР.
3. Роль сталинских наркомов: В конце 1930-х годов сформировалась когорта молодых (30–40 лет) наркомов, профессионалов с высшим образованием, которые быстро продвигались по карьерной лестнице благодаря практическим результатам.
4. Косыгин Алексей Николаевич: Один из ключевых организаторов эвакуации, сталинских наркомов. Родился в 1904 году, участник Гражданской войны, член Компартии с 1925 года. В 36 лет стал заместителем главы Совета по эвакуации, отвечал за эвакуацию Москвы и Ленинграда, а также за снабжение блокадного Ленинграда.
5. Эвакуация Ленинграда: С января по апрель 1942 года из Ленинграда эвакуировали 539 400 человек, а также ценные материалы и оборудование. Косыгин сыграл важную роль в организации «Дороги жизни» через Ладожское озеро, включая прокладку трубопровода и электрокабеля.
6. Промышленная мобилизация: Несмотря на огромные потери в начале войны, к концу 1942 года СССР восстановил и нарастил объёмы производства. Рабочие, включая женщин и подростков, трудились в условиях военного времени, часто не покидая заводы.
7. Трудности эвакуации: Эвакуация проходила в условиях паники, хаоса и нехватки транспорта. Некоторые предприятия не успевали вывезти или уничтожить, что приводило к их захвату врагом (например, Мариупольский металлургический завод).
8. Героизм и жертвы: Эвакуация и работа на производстве сопровождались огромными трудностями, риском для жизни, бомбёжками и строгими условиями труда. Рабочие и руководители, включая Косыгина, рисковали жизнью, выполняя задачи.
9. Итог эвакуации: Перемещение двух третей оборонной промышленности на восток страны позволило продолжить производство и обеспечить фронт, что стало ключевым фактором в достижении победы.
Вывод:
Эвакуация промышленности и населения в годы Великой Отечественной войны стала беспрецедентной по масштабу и сложности операцией, которая сыграла решающую роль в сохранении промышленного потенциала СССР и обеспечении фронта. Благодаря организаторским способностям молодых сталинских наркомов, таких как Алексей Косыгин, и самоотверженному труду рабочих, СССР смог перестроить экономику на военный лад, восстановить производство и обеспечить победу. Эвакуация сопровождалась колоссальными жертвами и трудностями, но без этого «внутреннего фронта» победа над фашистской Германией была бы невозможна.