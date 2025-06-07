Захватывающий ликбез Бориса Марцинкевича: тайны мировой атомной энергетики и революционных технологий, стоящих за созданием ядерных реакторов! Погрузитесь в невероятную историю научных прорывов, от легендарной Чикагской поленницы (CP-1) до самых современных концепций, навсегда изменивших наш мир. Разберитесь в фундаментальных научных основах деления ядра урана, загадках наработки плутония и колоссальном наследии Манхэттенского проекта. Мы детально исследуем поразительное разнообразие ядерных реакторов, включая тяжеловодные, бассейновые и ТРИГА, раскрывая тонкую грань между мирным атомом и разрушительной силой ядерного оружия. Узнайте, как геополитические игры и ведущие страны, такие как Канада и США, формировали и продолжают влиять на атомную эру и распространение ядерных технологий.

0:00 Ядерные Амбиции Мира: Иран, Пакистан, Индия и Просчеты Анализа США

0:55 Оппенгеймер и Раскол Ученых: Моральные Дилеммы Атомного Проекта США

1:57 "Атом для Мира": Ядерная Дипломатия США и Скрытые Условия Экспорта Технологий

2:55 Физика Диктует Геополитику: Ядерная Энергетика и Глобальная Безопасность

3:50 Заря Атомной Эры: Первые Реакторы, Наука и Мировое Разнообразие Технологий

5:28 "Игрушечные" Реакторы и Фокус на Азии: Почему НЕ о Советском Проекте

6:17Ключ к Бомбе: Технологии Обогащения Урана и Производства Оружейного Плутония

6:43 Чикаго Пайл-1: Энрико Ферми и Рождение Управляемой Цепной Реакции

9:18 Цепная Реакция Урана и Плутония: Школьная Физика vs Реальность Ядерного Деления

10:59 – Энергия Ядерного Взрыва: От Микрочастиц до Мощи Хиросимы

13:57 Пентагони Плутоний: "Эксперименты" в Хиросиме, Нагасаки и Эффективность Бомб

16:15 За Кулисами Манхэттенского Проекта: Создание Супероружия и Начало Ядерной Эры

18:00 Алхимия Плутония: Как из Урана-238 Получают Сердце Ядерной Бомбы (Pu-239)

19:45 Битва Замедлителей: Графит Против Тяжелой Воды – Успех Ферми и Ошибки Германии

23:07 Ядерные Реакторы США: Уран-Графитовые Гиганты для Наработки Плутония

25:40 Тяжеловодные Реакторы и Тритий: Этап США на Пути к Термоядерному Оружию

34:31 Наследие CP-1: От Первых Экспериментов к Современным Арсеналам

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