Андрей Михайлович Буровский в передаче рассказывает о загадках Сахары — от её таинственных цивилизаций до антропогенной пустыни. В этом выпуске обсуждаются исторические связи с Карфагеном, приручение тура, пещерное искусство и исчезновение речной сети, которая когда-то покрывала Сахару. Бурувский делится увлекательной информацией о Сахаре как месте, где сливаются мифы и факты, и затрагивает экологические изменения, приведшие к формированию пустыни. Также обсуждаются антропогенные факторы, такие как вырубка лесов и перевыпас скота, которые способствовали превращению Сахары в пустыню.

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00:00 Введение

00:56 Сравнение с другими регионами

02:48 История и легенды Сахары

05:34 Климатогенные пустыни

08:23 Современное состояние Сахары

10:15 Исторические связи Сахары

12:05 Вымершие виды и легенды

13:58 Заключение

14:54 Пещерное искусство и его изучение

19:30 Приручение тура и антропогенная пустыня

26:58 Речная сеть и культура Сахары

30:37 Исследование Сахары

34:21 Влияние лесов на климат

37:54 Опустынивание и культурные изменения

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