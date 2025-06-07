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Разные ключевые ставки: повыше – торговле и потреблению, пониже – промышленности и импортозамещению

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Переслано от: День ТВ

О том, как Банк России понизил ключевую ставку говорим с доктором экономических наук Сергеем Ануреевым. Ведущий – Андрей Фефелов.

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Комментарий редакции

Тезисы беседы:


1. Снижение ключевой ставки:
- 6 июня 2025 года Банк России снизил ключевую ставку на 1% — до 20%. Снижение носит скорее декларативный характер, так как эффект незначителен.

2. Влияние ключевой ставки на экономику и людей:
- Ключевая ставка влияет не только на крупных вкладчиков и заемщиков, но и на 80% населения, у которых нет значительных вкладов или кредитов, через косвенные экономические процессы.
- Основное воздействие идет через бюджетный механизм: рост процентных расходов и субсидирования кредитов. За 5 лет процентные расходы выросли с сотен миллиардов до 2,4–3 трлн рублей, что сопоставимо с ростом военных расходов (с 3 до 9 трлн рублей).
- Высокая ставка увеличивает расходы бюджета, которые в основном идут состоятельным людям (крупные вкладчики, заемщики, банки), а не бюджетникам.

3. Связь с инфляцией и курсом рубля:
- Повышение ставки в 2023 году было направлено на борьбу с инфляцией, вызванной девальвацией рубля для увеличения доходов бюджета от экспортеров.
- Девальвация рубля привела к инфляции, а повышение ставки увеличило бюджетные расходы, создав замкнутый круг с нулевым эффектом за два года.
- Сейчас цель — снизить инфляцию и ставку, чтобы сбалансировать бюджет и избежать большого дефицита.

4. Бюджетный дефицит:
- Дефицит бюджета растет из-за низких цен на нефть и высоких процентных расходов. В мае 2025 года внесены поправки в бюджет: 150 млрд рублей на индексацию зарплат и довольствия силовиков, 400 млрд на субсидирование кредитов и сотни миллиардов на процентные расходы.
- Большая часть бюджетных изменений связана с курсом рубля и ключевой ставкой, а не с ростом зарплат в бюджетной сфере.

5. История повышения ставки:
- В 2022–2023 годах ставка была низкой (около 6%) для адаптации экономики к санкциям. Затем из-за роста инфляции и курса рубля ставку повысили до 16% (вторая половина 2023 года) и до 21% (осень 2024 года).
- Повышение в 2024 году было вызвано скачком курса рубля (110 рублей за доллар) и отсутствием эффекта от валютного контроля.

6. Проблемы и противоречия:
- Противоречие между денежно-кредитной политикой (повышение ставки) и бюджетной политикой (субсидирование льготных кредитов) привело к росту закредитованности.
- Отсутствие пересмотра программ льготного кредитования в 2023 году усилило проблему, и ставка в 21% могла бы быть ниже (16%), если бы меры были приняты раньше.
- Отсутствие валютного контроля (в отличие от Китая, Индии, Бразилии) усиливает уязвимость рубля. Санкции США фактически являются формой валютного контроля для западных экономик.

7. Предложения по дифференциации ставок:
- Предлагается ввести разные ставки: высокие для потребления, импорта и торговли, низкие — для промышленности и импортозамещения.
- Центральный банк может регулировать ставки через риски и требования к раскрытию полной стоимости кредитов. Пример: отмена комиссий по льготной ипотеке по поручению президента.

8. Временные лаги:
- Решения по ставке имеют временной лаг из-за:
- Запаздывания статистики (данные Росстата собираются медленно, недельные данные ненадежны).
- Анализа данных и согласований внутри ЦБ и с другими ведомствами (месяцы).
- Адаптации банков и предприятий к новым условиям (месяцы).
- Эти лаги приводят к задержке реакции экономики на изменения ставки.

9. Риски высокой ставки:
- Длительное удержание высокой ставки (16% — более года, 21% — более полугода) может привести к банкротствам заемщиков и банков, как в 2015–2018 годах (тогда поддержка банков составила 5–6 трлн рублей, эквивалент 12 трлн сегодня).
- Периодическое повышение ставки необходимо для предотвращения привыкания к низким ставкам, но массовые банкротства могут вызвать системный кризис.
- Точечные банкротства отдельных компаний (например, ретейлеров или авиакомпаний) допустимы для оздоровления экономики.

Вывод:


Снижение ключевой ставки Банком России на 1% до 20% является первым шагом к изменению тренда, но эффект остается ограниченным из-за незначительного масштаба. Ключевая ставка оказывает значительное влияние на всю экономику, включая бюджет, инфляцию, курс рубля и уровень жизни населения, даже тех, кто не имеет крупных вкладов или кредитов. Основное воздействие происходит через рост бюджетных расходов на проценты и субсидии, что конкурирует с другими статьями, такими как зарплаты бюджетников. Повышение ставки в 2023–2024 годах было направлено на борьбу с инфляцией, вызванной девальвацией рубля, но привело к замкнутому кругу, увеличив дефицит бюджета. Предлагается дифференцировать ставки: высокие для потребления и импорта, низкие для промышленности, чтобы стимулировать производство. Временные лаги (статистика, анализ, адаптация экономики) замедляют эффект изменений ставки, а длительное ее удержание на высоком уровне (16–21%) грозит банкротствами, хотя точечные банкротства могут способствовать оздоровлению экономики. Для сбалансировки бюджета и снижения инфляции необходимы дальнейшие шаги по снижению ставки и усиление валютного контроля, что требует смелых решений ЦБ и согласования с другими ведомствами.
Редактор: brahman
Источник: https://rutube.ru/video/5a11be69ca12e8bb0a243c240c8010e0/
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 13743 10751
    чужой 20 мин. назад

      Есть еще фиксированная ставка по договору. А есть в валюте. Если фиксированная (по договору) низкая ставка то это для “своих”.

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