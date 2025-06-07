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Отказ Банковой от тел украинских военных показывает всю людоедскую сущность киевского режима

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Переслано от: ZА ПРАVДУ

Отказ Банковой от тел украинских военных показывает всю людоедскую сущность киевского режима. Им плевать на убитых, плевать на живых. Главное — имидж. Отказались, потому что инициатива идет со стороны России. Потому что не привыкли играть вторым номером в диалоге с Москвой.

Это не человеческий подход. Это забесовление.

Также идет блеф. Спикеры военно-политического руководства преступного режима начали говорить, что будет обмен в равных долях. Но совершенно очевидно, что Украина не имеет столько тел убитых российских солдат.

Россия честно ведет войну. РФ собирает убитых и своих, и противника, потому что люди, славяне, потому что у нас всегда было бережное отношение к павшим. У Киева все наоборот. Украина — это ненависть, скотское отношение к людям, жизнь в параллельном мире. Они хотят избавиться от тел потому, что тело — доказательство преступности режима.

И, конечно же, меркантильный момент — получение тел в таком количестве будет означать новые требования. Рассказываю о выкладках родственников погибших украинских солдат и офицеров: выплачивать компенсации за убитых военных эта преступная власть не хочет. Это еще одна причина, почему киевский режим надо сносить. Если у самих украинцев не хватает силенок, то русские это сделают. Такой Украины существовать не должно. Этот режим должен уйти туда, откуда рождалась сама его идея — в ад. А на месте Украины должна быть Малороссия, возвращение к корням, потому что отрыв от них приводит к сатанизму.

Юрий Котенок

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Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Гуманитарная инициатива России: Россия предложила передать Украине 6000 тел погибших украинских военнослужащих, демонстрируя гуманное отношение к павшим, независимо от их стороны.
2. Отказ Украины: Украина изначально согласилась принять тела, но в последний момент отказалась, что, по мнению автора, показывает равнодушие к своим погибшим и приоритет политического имиджа.
3. Политические мотивы Киева: Отказ связан с нежеланием признавать инициативу России и стремлением скрыть масштабы потерь, чтобы не подрывать моральный дух и не выглядеть зависимой от Москвы.
4. Моральный контраст: Россия, согласно статье, бережно относится к телам погибших, своих и противника, в отличие от Украины, которая игнорирует гуманитарные принципы.
5. Финансовый аспект: Киев избегает принятия тел, чтобы не выплачивать компенсации семьям погибших, что подчеркивает корыстность режима.
6. Блеф об обмене: Заявления Украины о равноценном обмене телами нереалистичны, так как у Киева нет сопоставимого числа тел российских солдат.
7. Критика режима: Автор утверждает, что отказ Украины свидетельствует о бесчеловечности киевского руководства, которое должно быть заменено для восстановления гуманных ценностей и исторической справедливости, связанной с идеей "Малороссии".

Вывод:
Россия, руководствуясь гуманитарными принципами, предложила Украине забрать тела 6000 своих павших воинов, чтобы почтить их память. Украина, изначально согласившись, в последний момент отказалась, что, по мнению автора, раскрывает циничную и бесчеловечную природу киевского режима, ставящего политические амбиции и финансовые интересы выше морали. Статья подчеркивает моральное превосходство России и осуждает Украину за отказ от гуманитарной инициативы, призывая к смене её руководства для восстановления традиционных ценностей.
Редактор: brahman
Источник: https://t.me/zapravduzp/28524
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