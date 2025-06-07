Отказ Банковой от тел украинских военных показывает всю людоедскую сущность киевского режима. Им плевать на убитых, плевать на живых. Главное — имидж. Отказались, потому что инициатива идет со стороны России. Потому что не привыкли играть вторым номером в диалоге с Москвой.

Это не человеческий подход. Это забесовление.

Также идет блеф. Спикеры военно-политического руководства преступного режима начали говорить, что будет обмен в равных долях. Но совершенно очевидно, что Украина не имеет столько тел убитых российских солдат.

Россия честно ведет войну. РФ собирает убитых и своих, и противника, потому что люди, славяне, потому что у нас всегда было бережное отношение к павшим. У Киева все наоборот. Украина — это ненависть, скотское отношение к людям, жизнь в параллельном мире. Они хотят избавиться от тел потому, что тело — доказательство преступности режима.

И, конечно же, меркантильный момент — получение тел в таком количестве будет означать новые требования. Рассказываю о выкладках родственников погибших украинских солдат и офицеров: выплачивать компенсации за убитых военных эта преступная власть не хочет. Это еще одна причина, почему киевский режим надо сносить. Если у самих украинцев не хватает силенок, то русские это сделают. Такой Украины существовать не должно. Этот режим должен уйти туда, откуда рождалась сама его идея — в ад. А на месте Украины должна быть Малороссия, возвращение к корням, потому что отрыв от них приводит к сатанизму.

Юрий Котенок

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