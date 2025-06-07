Наполеон глазами Пушкина / Егор Яковлев и Ольга Муравьёва
Как менялось отношение Пушкина к Наполеону по мере взросления? Откуда Пушкин узнавал о Наполеоне и что думал о Великой французской революции? Почему в то время восхищались Наполеоном и был ли Пушкин бонапартистом или вольнодумцем? Что такое «комплекс Наполеона» и у каких героев Пушкина и Достоевского он есть? Почему «Капитанская дочка» – это социальная утопия? И зачем читать Пушкина сегодня?
Ответы в новом выпуске программы «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым.
Гость выпуска – Ольга Муравьева, заместитель председателя Пушкинской комиссии РАН, старший научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН.
Аудиоверсия: https://disk.yandex.ru/d/atS6txl0ommwfQ
XX научно-популярный фестиваль «Цифровая история» 28-29 июня в Калининграде: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/3254197
Экскурсии «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip
Уникальные ролики и тексты, которых нет в открытом доступе — на наших платных платформах:
«Boosty» — https://boosty.to/d_history
«Sponsr» — https://sponsr.ru/dhistory/
Поддержать проект «Цифровая история»:
«Сбербанк»: 4276 5500 7886 1070
«Сбербанк МИР»: 2202 2068 9507 7811
«Спонсорство» на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCmNDf2w5wy9m61bq7IqmWZg/join
Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/
Наши площадки:
YouTube — https://www.youtube.com/@dhistory
ВК — https://vk.com/dighistory
Телеграм — https://t.me/egoryakovleff
RuTube — https://rutube.ru/channel/23600725/
Дзен — https://dzen.ru/dhistory
#пушкин #наполеон #1812
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Пушкин и Наполеон как титанические личности:
- Александр Пушкин и Наполеон рассматриваются как фигуры, оказавшие огромное влияние на русскую культуру и европейскую политику соответственно.
- Пушкин, будучи подростком во время Отечественной войны 1812 года, вместе с лицеистами переживал события войны, следил за новостями и испытывал патриотический подъем.
2. Эволюция отношения Пушкина к Наполеону:
- В юности Пушкин, как и многие современники, обличал Наполеона в патриотических стихах, но уже тогда делал это с большим вкусом, чем другие.
- С возрастом отношение Пушкина к Наполеону стало более сложным: он восхищался его личностью, признавая его величие, несмотря на войну с Россией.
- Наполеон воспринимался как символ Французской революции, воплощение нового времени, возможностей для человека благодаря талантам, а не происхождению.
3. Источники знаний Пушкина о Наполеоне:
- Пушкин черпал информацию из журнала «Вестник Европы» Карамзина, иностранных газет и журналов, рассказов современников (например, дяди Василия Львовича Пушкина, встречавшегося с Наполеоном).
- Общение с гусарами, вернувшимися из европейских походов, также формировало его представление о Наполеоне.
4. Наполеон как символ свободы и революции:
- Наполеон ассоциировался с Французской революцией, что делало его притягательной фигурой для либерально настроенных кругов, включая декабристов.
- Кодекс Наполеона, его реформы и идея равенства возможностей вдохновляли Пушкина и его современников, несмотря на его самодержавные действия.
5. Наполеон в произведениях Пушкина:
- В лицейских стихах Наполеон изображался в духе патриотической поэзии, но позже Пушкин отошел от этой темы.
- В 1821 году, после смерти Наполеона, Пушкин написал черновик стихотворения «Наполеон», где отразил противоречивый образ: гений и тиран.
- В стихотворении «К морю» (1824) Наполеон и Байрон названы «властителями дум», подчеркивая их влияние на умы.
- В «Герое» Пушкин размышляет о Наполеоне как о фатальном герое, выделяя его поступок в чумном госпитале в Яффе как пример благородства.
- В «Пиковой даме» образ Наполеона связан с Германом, символизируя «наполеоновский комплекс» — стремление к возвышению любой ценой.
- В «Евгении Онегине» бюст Наполеона в кабинете героя указывает на его интерес к историческим личностям и их идеям.
6. Отношение современников к Наполеону:
- Несмотря на войну 1812 года, ненависть к Наполеону быстро утихла. Его уважали как великого полководца и личность, даже среди тех, кто сражался против него (например, Денис Давыдов, Багратион).
- В 1820-х годах бюсты Наполеона были популярны среди русского дворянства, что отражало восхищение его личностью.
7. Культурный контекст и восприятие Наполеона:
- Наполеон воспринимался как фигура, перевернувшая представления о мире, благодаря Французской революции и своей карьере от капрала до императора.
- Его образ способствовал формированию «наполеоновской легенды» в литературе и искусстве, чему Пушкин также способствовал.
8. Наполеон и русская литература:
- Пушкин предвосхитил тему «наполеоновского комплекса» в «Пиковой даме» (Герман), что позже развил Достоевский в «Преступлении и наказании» (Раскольников).
- В незавершенном произведении «Раславлев» Пушкин планировал показать конфликт патриотизма и восхищения Наполеоном на фоне войны 1812 года.
9. Пушкин как историк и мыслитель:
- Пушкин рассматривал Наполеона как фатального героя истории, чье появление нельзя предсказать, но оно меняет ход событий.
- Его интерес к истории (например, к Петру I) мог привести к созданию исторического труда о 1812 годе, если бы он прожил дольше.
10. Современное восприятие Пушкина:
- Чтение Пушкина важно для получения эстетического удовольствия и понимания универсальных человеческих вопросов (например, как остаться человеком в условиях исторических потрясений).
- Пушкин часто интерпретировался в зависимости от идеологических предпочтений эпохи, но его произведения предлагают «спасительные» истины при беспристрастном чтении.
11. Критика фильма «Пророк»:
- Ольга Муравьева считает фильм неудачным, так как он не передает обаяния и темперамента Пушкина, а также искажает культурный контекст эпохи.
12. Рекомендации по фильмам:
- Для изучения Наполеона рекомендован фильм «Наполеон» 1927 года режиссера Абеля Ганса как выразительный и гениальный.
- Для понимания Пушкина — британская экранизация «Евгения Онегина» Марты Файнс, где передана культура и дух эпохи.
Вывод:Беседа раскрывает сложное и многогранное отношение Пушкина к Наполеону, эволюционировавшее от юношеского патриотического осуждения к глубокому восхищению его личностью как символом революционных идей и фатального героя истории. Пушкин видел в Наполеоне не только тирана, но и гениального человека, воплощающего дух нового времени. Эта амбивалентность отражена в его произведениях, таких как «Герой», «Пиковая дама» и «Евгений Онегин», где Наполеон становится символом свободы, амбиций и человеческой трагедии. Его восприятие Наполеона формировалось через чтение, общение с современниками и размышления о революции и истории. Пушкин предвосхитил многие темы, позже развитые в русской литературе, включая «наполеоновский комплекс». Его произведения остаются актуальными, предлагая не только эстетическое удовольствие, но и глубокие размышления о человеческой природе и исторических процессах.