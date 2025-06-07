“Мы должны сами сделать здесь первый шаг. Информационый.
“Мы должны сами сделать здесь первый шаг. Информационый.
Тысячи солдат убитых ВСУ у нас уже идентифицированы и можно создать из них базу данных, куда бы родственники “пропавших без вести” солдат ВСУ сами бы заходили и искали бы своих родных.
И таким образом мы создадим тот внутренний фронт из десятков тысяч человек в тылу режима, которые сами будут на него давить в этом и задавать неудобные вопросы. Причем, это будут люди, которым режим ничего не сможет предъявить в ответ.
И давить они будут по двум причинам – во-первых они хотят похоронить своих родных. А во-вторых, будут претендовать на компенсацию (15 млн. грн.).
И нам абсолютно не важно какая из двух причин будет при этом главной. Главное результат”.
Абсолютно верные размышления от Юрия Подоляки. При этом, стоит добавить, что сделать сайт, на котором будет выложен полный список шести тысяч погибших всушников, приготовленных к обмену, обойдётся в 50 тысяч рублей.
Сделать его международные зеркала ещё в 100 тысяч (с учётом того, что их будут блочить и их нужно много). Выложить списки в российские военный ТГ каналы (их читают на Украине крайне активно) и дать там же ссылки на основной сайт – бесплатно. То есть за совсем cheap price можно нанести некислый такой информационный удар по украинской власти.
И по тем людям, то есть упырям, которые там сейчас пилят деньги погибших солдат, проводя выплаты за них, как за живых.
Сайт с полной информацией – фото, документы, заключение патологоанатома (если есть) и прочее – даст родственникам погибших надежду, что когда-то близкого можно будет похоронить. Это гуманитарный аспект.
Ну и второй. Немало людей на Украине посчитают в уме, сколько денег им должны. Особенно, оставшиеся без кормильцев, семьи. И нас правда не должно беспокоить, какой аспект будет решающим.
Список из шести тысяч погибших, тела которых находятся у нас, никак невозможно будет назвать москальской пропагандой. Тут хоть как крути, а у этих людей есть родные. Какая уж пропаганда-то.
https://t.me/yurasumy/23404
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Инициатива информационного воздействия: Предлагается создать базу данных с информацией о 6000 идентифицированных тел украинских солдат, погибших в ходе конфликта, чтобы родственники могли искать пропавших без вести.
2. Создание внутреннего давления на украинские власти: База данных позволит родственникам погибших требовать захоронения тел и компенсаций (15 млн грн), формируя "внутренний фронт" из десятков тысяч человек, задающих неудобные вопросы режиму.
3. Низкая стоимость реализации: Создание сайта с базой данных обойдётся в 50 тыс. рублей, международные зеркала — в 100 тыс. рублей. Распространение информации через российские Telegram-каналы, популярные на Украине, бесплатно.
4. Информационный удар: Публикация списков нанесёт удар по украинским властям, в том числе по тем, кто присваивает выплаты за погибших, выдавая их за живых.
5. Гуманитарный и финансовый аспекты: Сайт даст родственникам возможность найти и похоронить близких (гуманитарный аспект) и потребовать компенсации (финансовый аспект). Оба аспекта усиливают давление на власти.
6. Достоверность данных: Список из 6000 тел, подкреплённый фото, документами и заключениями патологоанатомов, невозможно обвинить в пропаганде, так как у погибших есть родственники.
Вывод:
Предложенная инициатива направлена на создание мощного информационного инструмента, который может подорвать позиции украинских властей через давление со стороны родственников погибших солдат. За счёт низкой стоимости и высокой эффективности (гуманитарный и финансовый аспекты) проект способен усилить социальное недовольство на Украине, одновременно демонстрируя гуманитарную заботу о семьях погибших. Достоверность данных исключает обвинения в пропаганде, делая инициативу особенно опасной для украинского режима.
Всё верно.Вот и посмотрим что сделает власть.
Ничего никто не должен сделать. Никакого бунта из этого не будет. Тела нужно сжечь и развеять пепел над красивым местом. показать это место по телевизору если кто хочет заплатить чтобы знать.