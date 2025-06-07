“Мы должны сами сделать здесь первый шаг. Информационый.

Тысячи солдат убитых ВСУ у нас уже идентифицированы и можно создать из них базу данных, куда бы родственники “пропавших без вести” солдат ВСУ сами бы заходили и искали бы своих родных.

И таким образом мы создадим тот внутренний фронт из десятков тысяч человек в тылу режима, которые сами будут на него давить в этом и задавать неудобные вопросы. Причем, это будут люди, которым режим ничего не сможет предъявить в ответ.

И давить они будут по двум причинам – во-первых они хотят похоронить своих родных. А во-вторых, будут претендовать на компенсацию (15 млн. грн.).

И нам абсолютно не важно какая из двух причин будет при этом главной. Главное результат”.

Абсолютно верные размышления от Юрия Подоляки. При этом, стоит добавить, что сделать сайт, на котором будет выложен полный список шести тысяч погибших всушников, приготовленных к обмену, обойдётся в 50 тысяч рублей.

Сделать его международные зеркала ещё в 100 тысяч (с учётом того, что их будут блочить и их нужно много). Выложить списки в российские военный ТГ каналы (их читают на Украине крайне активно) и дать там же ссылки на основной сайт – бесплатно. То есть за совсем cheap price можно нанести некислый такой информационный удар по украинской власти.

И по тем людям, то есть упырям, которые там сейчас пилят деньги погибших солдат, проводя выплаты за них, как за живых.

Сайт с полной информацией – фото, документы, заключение патологоанатома (если есть) и прочее – даст родственникам погибших надежду, что когда-то близкого можно будет похоронить. Это гуманитарный аспект.

Ну и второй. Немало людей на Украине посчитают в уме, сколько денег им должны. Особенно, оставшиеся без кормильцев, семьи. И нас правда не должно беспокоить, какой аспект будет решающим.

Список из шести тысяч погибших, тела которых находятся у нас, никак невозможно будет назвать москальской пропагандой. Тут хоть как крути, а у этих людей есть родные. Какая уж пропаганда-то.

https://t.me/yurasumy/23404