Капитализм съел сам себя, что придет на смену: технофеодализм или неоварварство? Андрей Фурсов
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Логика обстоятельств сильнее намерений! Почему мировые лидеры бессильны? Семь ключевых факторов, определяющих узкий коридор возможностей в XXI веке: от снижения темпов экономического роста и отчуждения знаний до демографии, миграции и планетарной перестройки. Узнайте, что ждет нас в «мире асимптоты» и как формируется новая капиталовласть. Рассказывает Андрей Ильич Фурсов, с гостем беседует Дмитрий Перетолчин.
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Комментарий редакции
Тезисы беседы Андрея Фурсова:
1. Контекст обсуждения и необходимость анализа обстоятельств:
- Фурсов предлагает сместить акцент с обсуждения конкретных действий политических фигур (например, Трампа) на анализ обстоятельств, которые определяют их возможности.
- Цитирует Сталина: «Логика обстоятельств сильнее логики намерений», подчеркивая, что внешние условия диктуют действия лидеров.
- Важно понимать «коридор возможностей» и общие тенденции, которые формируют вызовы для общества и политиков.
2. Кризисные обстоятельства современности:
- Современный мир находится в состоянии кризиса, который ограничивает возможности действий лидеров.
- Для анализа текущей ситуации необходимо учитывать общие тенденции, доминирующие в мире последние 30 лет, на которые вынуждены реагировать все лидеры.
3. Историческая динамика экономического роста:
- Темпы экономического роста в современном мире снижаются, что контрастирует с динамикой последних 250–300 лет.
- Пример: в аграрном мире (до XVI века) темпы роста составляли 0,2–0,4% в год, затем произошел рывок с промышленными революциями:
- Первая (1750–1830): паровой двигатель, железные дороги.
- Вторая (1870–1910): двигатель внутреннего сгорания, электричество, телефон, телеграф.
- Третья (1980–2010): компьютеры, интернет, мобильные телефоны, роботы.
- Каждая последующая революция была короче (90, 60, 30 лет), а темпы роста производства и производительности труда снижались.
4. Снижение темпов роста и производительности труда:
- Темпы роста производительности труда в США:
- 1891–1972: 2,33%.
- 1972–1996: 1,38%.
- 1996–2004: временный рост до 2% за счет разграбления соцлагеря и дешевых китайских товаров.
- 2004–2012: 1,33%.
- Прогноз на 2030-е: около 1%.
- Экономист Гордон выделяет шесть факторов, снижающих экономический рост в США:
1. Плохая демография рабочей силы (исчерпание резерва женщин, уход бэби-бумеров на пенсию): -0,2%.
2. Снижение уровня образования с 1990-х годов: -0,2%.
3. Рост неравенства (с 1980-х, особенно после 2008 года): -0,5%.
4. Негативное влияние глобализации и компьютерных технологий (аутсорсинг): -0,2%.
5. «Зеленая повестка», отвлекающая ресурсы: -0,2%.
6. Дополнительные факторы: -0,1%.
- Итог: прогноз роста экономики США к 2030-м — 0,4%, что соответствует доиндустриальным темпам (асимптота).
5. Капитализм как динамичная, но исчерпывающая себя система:
- Капитализм — сверхдинамичная система, но его развитие сопровождается замедлением темпов роста и производительности труда.
- Фурсов использует метафору «вверх по лестнице, ведущей вниз», указывая на деградацию системы.
- Цитирует Вальерстайна: капитализм может стать историческим эпизодом, который быстро «проел себя» из-за высокой динамики.
6. Технофеодализм или неоварварство:
- Греческий экономист Янис Варуфакис ввел термин «технофеодализм» для описания возможного будущего после капитализма.
- Фурсов считает термин неудачным, так как будущее состояние мира хуже феодализма. Оно может внешне напоминать феодализм (например, замена массовых армий частными ЧВК, как в поздней Римской империи), но по сути является более сложным и мрачным.
- Упоминает переход к «асимптотическому миру» (низкие темпы роста, стагнация), который может длиться тысячелетия.
7. Социальный инженеринг и духовные производительные силы:
- Фурсов опирается на идеи Маркса о трех типах производительных сил: вещественных, социальных и духовных.
- В кризисные периоды и на периферии капитализма духовные силы (идеология, сознание) играют ключевую роль, предшествуя изменениям в социальных и вещественных сферах.
- Примеры социального инженеринга:
- Энциклопедия просветителей во Франции, подготовившая элиту к революции.
- Партия профессиональных революционеров Ленина как «организационное оружие» (термин Джона фон Неймана).
- Социальный инженеринг целенаправленно формирует духовные производительные силы, чтобы затем повлиять на социальные и материальные изменения.
8. Законы капитализма и их вариации:
- Капитализм как мировая система действует по-разному в ядре (где доминируют вещественные факторы) и на периферии (где сначала происходят сдвиги в духовных и социальных силах).
- Пример: в России XVIII века (при Петре I) сначала создавались духовные (академия, университет) и социальные (армия) институты, а капитализм начал развиваться только во второй половине XIX века.
Вывод:Андрей Фурсов рассматривает современный кризис капитализма как системное явление, связанное с замедлением экономического роста и производительности труда, что возвращает мир к доиндустриальным темпам развития («асимптота»). Он подчеркивает, что текущие обстоятельства ограничивают возможности политических лидеров, таких как Трамп, из-за узкого «коридора возможностей». Капитализм, будучи динамичной системой, исчерпал себя, и на смену ему может прийти нечто хуже феодализма — возможно, «технофеодализм» или неоварварство, характеризующееся стагнацией, неравенством и усилением частных структур (например, ЧВК). Социальный инженеринг играет ключевую роль в формировании будущего, начиная с изменений в духовной сфере, что подтверждается историческими примерами (Просвещение, ленинская партия). Фурсов прогнозирует, что в 2030-е годы мир столкнется с длительным периодом стагнации, напоминающим доиндустриальную эпоху, что ставит под вопрос долгосрочное существование капитализма как системы.