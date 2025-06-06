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ТПК СССР — это тот хребет, наличие которого обеспечило нашу Победу

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Переслано от: Борис Марцинкевич

ТПК СССР — это тот хребет, наличие которого обеспечило нашу Победу — Победу над Евросоюзом гитлеровского образца.

ТПК Советского Союза — это не только невероятный темп восстановления после самой опустошительной из войн, но и сразу же — развитие с отменой карточек раньше, чем в Евросоюзе.

То, как планировался и строился Уральско-Кузбасский ТПК, и дало возможность Владимиру Семеновичу песню о комбате написать: «Но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала». Оказывается, к моменту невиданной в истории эвакуации тысяч заводов нашлись и резервные мощности на электростанциях, и строительная индустрия, пусть с хрустом костей, но с новыми корпусами и жильем справилась, и пропускная способность дорог, которую тоже планировали на вырост, выдюжила. Скажете, зря вспоминаю вот о тех временах, о которых мы забывать не имеем права? А что, сейчас время менее травоядное, война не стала тотальной и все нам трын-трава? Если честно, я тоже на это надеюсь и даже уповаю, но фраза «Люди, будьте бдительны!» – она не только про идеологию, без которой большую войну не выиграть, но и про экономику — потому как без нее тоже никак.

Нет у нас другого варианта перестройки экономики, перенацеливания с Запада на Юг и на Восток. Я не устану напоминать то, что для краткости можно, наверное, называть, «Парадоксом 80 на 20». 80% населения России живет на 20% нашей территории от Балтики до Урала. 20% населения живет на 80% территории от восточных склонов Урала до тихоокеанского побережья. И, как вишенка на торте — 80% разведанных месторождений ресурсов России находятся в Арктической зоне. Дичайшая диспропорция, с которой боролась Россия царская и Советская, да так и не поборола.

✍ @geonrgru | YouTube | sponsr.ru | boosty

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи о территориально-промышленных комплексах (ТПК):

1. Историческое значение ТПК СССР
- Территориально-промышленные комплексы стали основой победы в Великой Отечественной войне
- Обеспечили быстрое восстановление экономики после войны и отмену карточной системы раньше европейских стран

2. Стратегическое планирование
- Уральско-Кузбасский ТПК был построен с запасом мощностей
- Резервные возможности электростанций, строительной индустрии и транспорта позволили выдержать массовую эвакуацию предприятий

3. Современные вызовы
- Текущая ситуация требует такой же бдительности, как во времена войны
- Необходима перестройка экономики с переориентацией с Запада на Восток и Юг

4. "Парадокс 80 на 20"
- 80% населения России живет на 20% территории (от Балтики до Урала)
- 20% населения живет на 80% территории (от Урала до Тихого океана)
- 80% разведанных ресурсов находится в Арктической зоне

Вывод:
Автор проводит параллель между советской мобилизационной экономикой военного времени и современными вызовами, утверждая, что России необходимо решить историческую проблему неравномерного территориального развития. Ключевая идея: успешная реориентация экономики требует системного подхода, аналогичного созданию ТПК в СССР, с учетом географических диспропорций страны.
Редактор: brahman
Источник: https://t.me/borisgeoenergetic/1218
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