ТПК СССР — это тот хребет, наличие которого обеспечило нашу Победу — Победу над Евросоюзом гитлеровского образца.

ТПК Советского Союза — это не только невероятный темп восстановления после самой опустошительной из войн, но и сразу же — развитие с отменой карточек раньше, чем в Евросоюзе.

То, как планировался и строился Уральско-Кузбасский ТПК, и дало возможность Владимиру Семеновичу песню о комбате написать: «Но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала». Оказывается, к моменту невиданной в истории эвакуации тысяч заводов нашлись и резервные мощности на электростанциях, и строительная индустрия, пусть с хрустом костей, но с новыми корпусами и жильем справилась, и пропускная способность дорог, которую тоже планировали на вырост, выдюжила. Скажете, зря вспоминаю вот о тех временах, о которых мы забывать не имеем права? А что, сейчас время менее травоядное, война не стала тотальной и все нам трын-трава? Если честно, я тоже на это надеюсь и даже уповаю, но фраза «Люди, будьте бдительны!» – она не только про идеологию, без которой большую войну не выиграть, но и про экономику — потому как без нее тоже никак.

Нет у нас другого варианта перестройки экономики, перенацеливания с Запада на Юг и на Восток. Я не устану напоминать то, что для краткости можно, наверное, называть, «Парадоксом 80 на 20». 80% населения России живет на 20% нашей территории от Балтики до Урала. 20% населения живет на 80% территории от восточных склонов Урала до тихоокеанского побережья. И, как вишенка на торте — 80% разведанных месторождений ресурсов России находятся в Арктической зоне. Дичайшая диспропорция, с которой боролась Россия царская и Советская, да так и не поборола.

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