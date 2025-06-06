В этом видео Роман Голунов и Александр Никитин обсуждают ключевые события, связанные с историей космических миссий Союз-Аполлон, которые отмечают свое 50-летие в 2025 году. Особое внимание уделяется ракетам-носителям Союз и Сатурн 1Б, их характеристикам и сравнению. Ведущие анализируют значимость программы Аполлон, ее связь с ракетами Сатурн и особенности испытательных полетов. Также обсуждаются проблемы и успехи ракетных программ, включая влияние на современные разработки.

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00:00 Введение и контекст

00:56 Ракеты-носители Союз и Сатурн 1Б

02:47 Семейство ракет Сатурн

05:33 История и статистика запусков

10:12 Обсуждение с Александром Никитиным

13:55 Программа Аполлон и её влияние

14:50 Суборбитальные запуски Аполлона

15:44 Экономия на стоимости кораблей

17:38 Сравнение с Советским Союзом

18:34 Последние запуски Сатурн 1

20:26 Конец эксплуатации Сатурн 1

23:14 Ракета Сатурн 1Б

25:05 Испытательные полеты Сатурн 1Б

28:53 Испытательные пуски ракеты Сатурн 1Б

29:48 Ракета Сатурн 5

32:36 Испытательные пуски Сатурн 5

33:31 Испытательные полеты Аполлон 4 и Аполлон 6

36:21 Готовность ступеней Сатурн 5

39:09 Бутафорские катушки

42:55 Катушки для обучения персонала НАСА

44:46 Критика использования катушек

47:34 Сложность сборки ракеты

50:25 Утрата интереса к ракетам Сатурн

54:08 Возможность использования Сатурн 5 для Space Shuttle

56:01 Проблемы с ракетой Сатурн 5

57:51 Причины неудачи двигателя F1B

58:46 Ограничения двигателя F1

01:00:37 Использование двигателей F1 и H1

01:03:16 Наследие семейства Сатурн

01:08:49 Статистика аварий ракет Атлас

01:09:46 Статистика успешных пусков ракет

01:10:42 Серия Атлас Е и разгонный блок Центавр

01:12:33 Технические решения и двигатели

01:14:25 Технические отличия между Сатурн 1 и Сатурн 1Б

01:17:11 Двигатель J2 и его роль в программе Сатурн

01:19:57 Исследование истории двигателей