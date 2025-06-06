Странная семья “Сатурнов” : 50 лет Союз-Аполлон | Роман Голунов и Александр Никитин
В этом видео Роман Голунов и Александр Никитин обсуждают ключевые события, связанные с историей космических миссий Союз-Аполлон, которые отмечают свое 50-летие в 2025 году. Особое внимание уделяется ракетам-носителям Союз и Сатурн 1Б, их характеристикам и сравнению. Ведущие анализируют значимость программы Аполлон, ее связь с ракетами Сатурн и особенности испытательных полетов. Также обсуждаются проблемы и успехи ракетных программ, включая влияние на современные разработки.
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00:00 Введение и контекст
00:56 Ракеты-носители Союз и Сатурн 1Б
02:47 Семейство ракет Сатурн
05:33 История и статистика запусков
10:12 Обсуждение с Александром Никитиным
13:55 Программа Аполлон и её влияние
14:50 Суборбитальные запуски Аполлона
15:44 Экономия на стоимости кораблей
17:38 Сравнение с Советским Союзом
18:34 Последние запуски Сатурн 1
20:26 Конец эксплуатации Сатурн 1
23:14 Ракета Сатурн 1Б
25:05 Испытательные полеты Сатурн 1Б
28:53 Испытательные пуски ракеты Сатурн 1Б
29:48 Ракета Сатурн 5
32:36 Испытательные пуски Сатурн 5
33:31 Испытательные полеты Аполлон 4 и Аполлон 6
36:21 Готовность ступеней Сатурн 5
39:09 Бутафорские катушки
42:55 Катушки для обучения персонала НАСА
44:46 Критика использования катушек
47:34 Сложность сборки ракеты
50:25 Утрата интереса к ракетам Сатурн
54:08 Возможность использования Сатурн 5 для Space Shuttle
56:01 Проблемы с ракетой Сатурн 5
57:51 Причины неудачи двигателя F1B
58:46 Ограничения двигателя F1
01:00:37 Использование двигателей F1 и H1
01:03:16 Наследие семейства Сатурн
01:08:49 Статистика аварий ракет Атлас
01:09:46 Статистика успешных пусков ракет
01:10:42 Серия Атлас Е и разгонный блок Центавр
01:12:33 Технические решения и двигатели
01:14:25 Технические отличия между Сатурн 1 и Сатурн 1Б
01:17:11 Двигатель J2 и его роль в программе Сатурн
01:19:57 Исследование истории двигателей
Комментарий редакции
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Тезисы беседы:
1. Миссия «Союз-Аполлон» (1975):
- Уникальное событие в истории космонавтики, 50-летие которого будет отмечаться в июле 2025 года.
- Обсуждение в основном сосредоточено на стыковке и взаимодействии космических кораблей, но в передаче акцент сделан на ракетах-носителях.
2. Ракеты-носители:
- Советская сторона: Использовалась модификация ракеты «Союз» — «Союз-У» с полезной нагрузкой 17,5 тонн и стартовой массой 313 тонн.
- Американская сторона: Ракета-носитель «Сатурн-1Б» с полезной нагрузкой 18 тонн и стартовой массой 590 тонн.
3. Семейство ракет «Сатурн»:
- Разработано под руководством Вернера фон Брауна, название происходит от планеты Сатурн как следующей после Юпитера (на базе ракеты «Юпитер»).
- Состоит из трех классов: «Сатурн-1», «Сатурн-1Б», «Сатурн-5».
- Сатурн-1: Полезная нагрузка около 9,1 тонн, 10 запусков (1961–1965), все успешные. Первая ступень с 8 керосиново-кислородными двигателями H1, вторая (S4) с 6 водородными двигателями RL10, третья ступень (S5) использовалась как макет.
- Сатурн-1Б: Развитие «Сатурн-1», использовалась для выведения корабля «Аполлон» на низкую орбиту, 9 запусков (1966–1975), все успешные. Вторая ступень (S4B) с двигателем J2 (тяга 105 тонн).
- Сатурн-5: Самая мощная ракета программы, предназначена для лунных миссий, 13 запусков (1967–1973), все успешные.
4. Испытания и разработки:
- «Сатурн-1» испытывался поэтапно: от суборбитальных полетов с макетами до полноценной второй ступени в 1964 году.
- Испытания «Сатурн-1» включали необычные эксперименты, например, взрыв баков с водой на высоте для создания облака, цель которых неясна.
5. Странности и вопросы к программе «Аполлон»:
- Утверждается 100% успешность всех запусков семейства «Сатурн» (32 пуска без аварий за 14 лет), что вызывает сомнения, так как это уникально для сложных технологий.
- Использование массогабаритных макетов корабля «Аполлон» вместо полноценных модулей в суборбитальных полетах «Сатурн-1» (масса макета около 11 тонн, что превышает возможности ракеты).
- Двигатель J2, ключевой для «Сатурн-1Б» и «Сатурн-5», не проходил лётных испытаний до применения, что необычно для столь мощного двигателя (тяга в 16 раз больше RL10).
- Технологии и двигатели программы «Сатурн-Аполлон» (например, J2) не нашли применения в последующих программах, в отличие от двигателей H1 и RL10, которые использовались до и после.
6. Сравнение с ракетами «Атлас»:
- Ракеты «Атлас» (керосиново-кислородные, как «Сатурн») имели значительно меньшую надежность: успешность пусков варьировалась от 50% до 90% в зависимости от серии.
- Связка «Атлас-Центавр» с водородными двигателями RL10 показала меньшую надежность (67–90%) по сравнению с «Сатурн-1» (100%), несмотря на использование тех же двигателей RL10.
7. Критический анализ:
- Высказывается скептицизм относительно достоверности данных NASA, особенно по двигателю J2, который упоминается в исследованиях минимально (всего два упоминания в анализе 2022–2023 годов).
- Утверждается, что технологии «Сатурн-Аполлон» стоят особняком в истории космонавтики, не интегрированы в последующие программы, что вызывает вопросы о их реальности.
- Сравнение с современными разработками (например, SpaceX Илона Маска) показывает, что текущие ракеты ближе к советской N1, чем к «Сатурн».
Вывод:
Беседа поднимает вопросы о достоверности и уникальности успехов программы «Сатурн-Аполлон», особенно в контексте ракет-носителей и двигателей. Семейство «Сатурн» демонстрирует феноменальную заявленную надежность (100% успешных пусков), что контрастирует с меньшей надежностью других американских ракет, таких как «Атлас». Однако отсутствие дальнейшего использования ключевых технологий, таких как двигатель J2, минимальное упоминание в современных исследованиях и странности в испытаниях (например, использование макетов вместо полноценных модулей) вызывают сомнения в реальности некоторых достижений. Авторы предполагают, что часть данных NASA может быть искажена или представлена в пропагандистском ключе, что требует дальнейшего анализа и изучения первоисточников.