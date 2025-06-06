Главная » Видео, История, Наука

Странная семья “Сатурнов” : 50 лет Союз-Аполлон | Роман Голунов и Александр Никитин

15 0

В этом видео Роман Голунов и Александр Никитин обсуждают ключевые события, связанные с историей космических миссий Союз-Аполлон, которые отмечают свое 50-летие в 2025 году. Особое внимание уделяется ракетам-носителям Союз и Сатурн 1Б, их характеристикам и сравнению. Ведущие анализируют значимость программы Аполлон, ее связь с ракетами Сатурн и особенности испытательных полетов. Также обсуждаются проблемы и успехи ракетных программ, включая влияние на современные разработки.

Книга "Иллюзия восприятия. Почему мир это наши ожидания. Джереми Кокс":

OZON: https://www.ozon.ru/product/illyuziya...

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/33...

Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Наше Завтра" https://nzavtra.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97

00:00 Введение и контекст
00:56 Ракеты-носители Союз и Сатурн 1Б
02:47 Семейство ракет Сатурн
05:33 История и статистика запусков
10:12 Обсуждение с Александром Никитиным
13:55 Программа Аполлон и её влияние
14:50 Суборбитальные запуски Аполлона
15:44 Экономия на стоимости кораблей
17:38 Сравнение с Советским Союзом
18:34 Последние запуски Сатурн 1
20:26 Конец эксплуатации Сатурн 1
23:14 Ракета Сатурн 1Б
25:05 Испытательные полеты Сатурн 1Б
28:53 Испытательные пуски ракеты Сатурн 1Б
29:48 Ракета Сатурн 5
32:36 Испытательные пуски Сатурн 5
33:31 Испытательные полеты Аполлон 4 и Аполлон 6
36:21 Готовность ступеней Сатурн 5
39:09 Бутафорские катушки
42:55 Катушки для обучения персонала НАСА
44:46 Критика использования катушек
47:34 Сложность сборки ракеты
50:25 Утрата интереса к ракетам Сатурн
54:08 Возможность использования Сатурн 5 для Space Shuttle
56:01 Проблемы с ракетой Сатурн 5
57:51 Причины неудачи двигателя F1B
58:46 Ограничения двигателя F1
01:00:37 Использование двигателей F1 и H1
01:03:16 Наследие семейства Сатурн
01:08:49 Статистика аварий ракет Атлас
01:09:46 Статистика успешных пусков ракет
01:10:42 Серия Атлас Е и разгонный блок Центавр
01:12:33 Технические решения и двигатели
01:14:25 Технические отличия между Сатурн 1 и Сатурн 1Б
01:17:11 Двигатель J2 и его роль в программе Сатурн
01:19:57 Исследование истории двигателей

Комментарий редакции

Редактировать

Тезисы беседы:


1. Миссия «Союз-Аполлон» (1975):
- Уникальное событие в истории космонавтики, 50-летие которого будет отмечаться в июле 2025 года.
- Обсуждение в основном сосредоточено на стыковке и взаимодействии космических кораблей, но в передаче акцент сделан на ракетах-носителях.

2. Ракеты-носители:
- Советская сторона: Использовалась модификация ракеты «Союз» — «Союз-У» с полезной нагрузкой 17,5 тонн и стартовой массой 313 тонн.
- Американская сторона: Ракета-носитель «Сатурн-1Б» с полезной нагрузкой 18 тонн и стартовой массой 590 тонн.

3. Семейство ракет «Сатурн»:
- Разработано под руководством Вернера фон Брауна, название происходит от планеты Сатурн как следующей после Юпитера (на базе ракеты «Юпитер»).
- Состоит из трех классов: «Сатурн-1», «Сатурн-1Б», «Сатурн-5».
- Сатурн-1: Полезная нагрузка около 9,1 тонн, 10 запусков (1961–1965), все успешные. Первая ступень с 8 керосиново-кислородными двигателями H1, вторая (S4) с 6 водородными двигателями RL10, третья ступень (S5) использовалась как макет.
- Сатурн-1Б: Развитие «Сатурн-1», использовалась для выведения корабля «Аполлон» на низкую орбиту, 9 запусков (1966–1975), все успешные. Вторая ступень (S4B) с двигателем J2 (тяга 105 тонн).
- Сатурн-5: Самая мощная ракета программы, предназначена для лунных миссий, 13 запусков (1967–1973), все успешные.

4. Испытания и разработки:
- «Сатурн-1» испытывался поэтапно: от суборбитальных полетов с макетами до полноценной второй ступени в 1964 году.
- Испытания «Сатурн-1» включали необычные эксперименты, например, взрыв баков с водой на высоте для создания облака, цель которых неясна.

5. Странности и вопросы к программе «Аполлон»:
- Утверждается 100% успешность всех запусков семейства «Сатурн» (32 пуска без аварий за 14 лет), что вызывает сомнения, так как это уникально для сложных технологий.
- Использование массогабаритных макетов корабля «Аполлон» вместо полноценных модулей в суборбитальных полетах «Сатурн-1» (масса макета около 11 тонн, что превышает возможности ракеты).
- Двигатель J2, ключевой для «Сатурн-1Б» и «Сатурн-5», не проходил лётных испытаний до применения, что необычно для столь мощного двигателя (тяга в 16 раз больше RL10).
- Технологии и двигатели программы «Сатурн-Аполлон» (например, J2) не нашли применения в последующих программах, в отличие от двигателей H1 и RL10, которые использовались до и после.

6. Сравнение с ракетами «Атлас»:
- Ракеты «Атлас» (керосиново-кислородные, как «Сатурн») имели значительно меньшую надежность: успешность пусков варьировалась от 50% до 90% в зависимости от серии.
- Связка «Атлас-Центавр» с водородными двигателями RL10 показала меньшую надежность (67–90%) по сравнению с «Сатурн-1» (100%), несмотря на использование тех же двигателей RL10.

7. Критический анализ:
- Высказывается скептицизм относительно достоверности данных NASA, особенно по двигателю J2, который упоминается в исследованиях минимально (всего два упоминания в анализе 2022–2023 годов).
- Утверждается, что технологии «Сатурн-Аполлон» стоят особняком в истории космонавтики, не интегрированы в последующие программы, что вызывает вопросы о их реальности.
- Сравнение с современными разработками (например, SpaceX Илона Маска) показывает, что текущие ракеты ближе к советской N1, чем к «Сатурн».

Вывод:


Беседа поднимает вопросы о достоверности и уникальности успехов программы «Сатурн-Аполлон», особенно в контексте ракет-носителей и двигателей. Семейство «Сатурн» демонстрирует феноменальную заявленную надежность (100% успешных пусков), что контрастирует с меньшей надежностью других американских ракет, таких как «Атлас». Однако отсутствие дальнейшего использования ключевых технологий, таких как двигатель J2, минимальное упоминание в современных исследованиях и странности в испытаниях (например, использование макетов вместо полноценных модулей) вызывают сомнения в реальности некоторых достижений. Авторы предполагают, что часть данных NASA может быть искажена или представлена в пропагандистском ключе, что требует дальнейшего анализа и изучения первоисточников.
Редактор: mini4o
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-rECYsmCwMs
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Полет «Союз-Аполлон» - последнее звено лунной эпопеи? - 1.2
„Союз-Аполлон“ - вопросы, сомнения, версии - 2
Сбои в Матрице: два Наполеона с разницей в 50 лет
50 лет тому, как мы спасли Чехословакию от кровопролития
50 лет военному перевороту в Чили
Страна семей
50 лет назад совершен первый в истории человечества выход в открытый космос
Секреты экономического чуда Дубая за последние 50 лет

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru