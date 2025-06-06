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Русская письменность до Кирилла и Мефодия.

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Мы почему то уверены что именно сюда на Русь к нам пришли Греческие просвятители Кирил и Мефодий и написали именно для нас для Руси для Русских азбуку которая в последствии стала называться кирилицей. И уже от нас эта азбука пошла в другие менее просвящённые славянские страны Болгарию, Словакию, Чехию, Сербию и тд.
Но спешу вас огорчить это не так =))
Кирилл и Мефодий на Русь никогда не приходили, учительствовали они как раз в Великой Моравии. Но что интересно, что ещё до Славян, до этой самой Великой Моравии которая и 100 лет не просуществовала по официальной истории, Кирилл и Мефодий были отправлены к Хазарам. Вот и давайте сегодня и поговорим про это всё безобразие про греческих философов которые дали славянам письменность и про так называемую Хазарскую миссию, которая оказалась невыполнимой.

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:


1. Миф о приходе Кирилла и Мефодия на Русь:
- Распространено мнение, что Кирилл и Мефодий пришли на Русь и создали славянскую азбуку (кириллицу) для русских. Однако это не соответствует историческим фактам.
- Кирилл и Мефодий никогда не посещали Русь (ни Киевскую, ни Новгородскую, ни Московскую). Их деятельность была сосредоточена в Великой Моравии (территория современных Чехии, Словакии, частей Венгрии, Польши и Украины).

2. Великая Моравия и зарождение славянской письменности:
- В Великой Моравии, славянском государственном образовании IX века, зародилась славянская письменность.
- Сначала была создана глаголица, а затем кириллица. Однако позже эти территории были латинизированы католической церковью, и письменность сменилась на латиницу.

3. Распространение кириллицы:
- Болгария (Первое Болгарское царство) стала первой страной, где кириллица получила широкое распространение после принятия христианства.
- Церковнославянский язык, считающийся прародителем русского, был основан на староболгарском.

4. Хазарская миссия Кирилла:
- Кирилл (тогда Константин Философ) был отправлен в Хазарский каганат с миссионерской целью христианизации.
- В Корсуне (Херсонесе, современный Севастополь) Константин изучал еврейскую речь и книги, а также нашел Евангелие и Псалтырь, написанные «русскими письменами», что вызывает вопросы о хронологии, так как кириллица еще не была создана.
- В Хазарии Константин участвовал в диспуте с иудейским раввином и мусульманским кади в присутствии кагана, но, согласно арабским источникам, раввин одержал победу, и Константин вернулся без успеха.

5. Вопросы о хронологии и достоверности источников:
- Житие Константина (Кирилла), основной источник информации, было написано, вероятно, в XV веке, на церковнославянском языке, а не на греческом. Оригинальные тексты не сохранились, а существующие рукописи датируются XV-XVI веками.
- Упоминание «русских письмен» в житии считается ошибкой переписчиков, возможно, подразумевались сирийские письмена.
- Отсутствие имен ключевых фигур (кагана, раввина, кади) и неточности в датировке событий вызывают сомнения в исторической достоверности.

6. Религиозный контекст и династические браки:
- Хазары, согласно официальной истории, частично приняли иудаизм (элита), но в житии утверждается, что они поклонялись единому Богу, но следовали «постыдным обычаям».
- Династические браки между Византией и Хазарией (например, император Лев IV Хазар) указывают на сложные религиозные и политические связи, что противоречит строгим запретам на смешанные браки в христианстве и иудаизме.

7. Создание славянской письменности:
- Славянская письменность (глаголица, затем кириллица) была создана Константином для Великой Моравии по просьбе князя Ростислава, чтобы объяснить христианскую веру на местном языке.
- Процесс создания письменности описан как божественное откровение, а Константин начал с перевода евангельских текстов.

8. Крещение и его контекст:
- В 860 году произошло так называемое Фотиево крещение Руси, совпавшее по времени с хазарской миссией и походом русов на Константинополь.
- Параллельно происходило крещение болгар (864 год) и выбор веры князем Владимиром в Корсуне, что указывает на массовую христианизацию региона.

9. Скептицизм автора:
- Автор лекции выражает сомнения в традиционной историографии, указывая на несоответствия в хронологии, отсутствие оригинальных источников и возможную латинизацию славянских народов через введение христианства и кириллицы.
- Житие Константина рассматривается как документ, созданный для легитимизации христианизации и замены ветхозаветной веры на новозаветную.

Вывод:

Лекция ставит под сомнение традиционное представление о роли Кирилла и Мефодия в создании славянской письменности и их связи с Русью. Автор подчеркивает, что их деятельность была сосредоточена в Великой Моравии, а не на Руси, и что кириллица получила распространение сначала в Болгарии. Хазарская миссия Константина, вероятно, была неудачной, а упоминание «русских письмен» в житии — ошибка переписчиков или анахронизм. Исторические источники, такие как житие Константина, вызывают вопросы из-за поздней датировки рукописей и отсутствия оригиналов. Лекция предлагает критический взгляд на процесс христианизации и создания письменности, предполагая, что эти события могли быть частью более широкой стратегии латинизации славянских народов и замены их ветхозаветной веры христианской.
Редактор: brahman
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SNHCIAmJqfM
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 30802 28670
    жора шапов 30 мин. назад

      Не. Автор не прав.
      Ну кака азбука с алфавитом у белой обезьяны в
      лесах Брянщины и Тамбовщины со Смоленщиной до 988 г.н.э. ?
      Патриарх Кирилл отменил историю Руси до офф. даты крещения.

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