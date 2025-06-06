Пятая колонна в науке
В программе Федора Бирюкова на "Авроре" вместе с Андреем Фефеловым
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Пятая колонна в науке:
- В российской науке существует проблема влияния так называемой «пятой колонны» — группы, ориентированной на глобалистские идеи, продвигающие либерально-глобалистскую повестку.
- Эта группа формировалась десятилетиями, начиная с советских времён, через отбор кадров, продвижение определённых научных работ и диссертаций, соответствующих либеральной идеологии.
- Пример: Академик Юрий Пивоваров, признанный иностранным агентом, возглавлял ключевой информационно-аналитический центр (ИНИОН), который формировал гуманитарную информацию для руководства страны, продвигая определённую картину мира.
2. Глобализм как проект:
- Глобализм рассматривается как сложная, многоуровневая система с колоссальными финансовыми ресурсами, направленная на создание всемирного государства.
- Евросоюз назван моделью такого глобального государства, управляемого бюрократией, за которой стоит «глубинное государство» с тоталитарной централизованной моделью.
- Глобалисты используют «мягкую силу» (Голливуд, мировые медиа, работа с элитами) для формирования лояльных элит в других странах, включая Россию.
3. Исторические параллели:
- Ситуация в современной науке сравнивается с борьбой М.В. Ломоносова против засилья иностранных учёных в XVIII веке, продвигавших, например, норманнскую теорию.
- Тогда, как и сейчас, проблема заключалась в формировании национальной научной школы, свободной от внешнего влияния.
4. Формирование элит:
- Глобалисты успешно выращивали свои элиты в СССР и постсоветской России (примеры: Яковлев, Горбачёв, Андропов), что привело к перестройке и разрушению страны.
- Противопоставление: необходимость создания национальной элиты, основанной на самобытности и независимости от глобалистских идей.
- Предлагается использовать цифровизацию для социального проектирования и выявления «подлинной элиты» — людей, способных двигать цивилизацию вперёд.
5. Критический взгляд на глобализм:
- Глобализм рассматривается как проект, ведущий к уничтожению человечества и мировой войне, поскольку игнорирует суверенитеты государств.
- Современный мир движется к «глокализации» — глобальной локализации, где акцент делается на самобытности и национальных интересах, а не на глобальном единообразии.
- Пример: Трамп и его идея «Америка как крепость» (изоляционизм), а также концепция «русского мира» как альтернативы глобализму.
6. Роль науки и идеологии:
- Наука в СССР и России была подчинена глобалистской повестке, что проявлялось, например, в антисталинской риторике, продвигаемой извне.
- Необходима новая доктрина для создания национальной элиты, ориентированной на развитие России как самобытной цивилизации.
- Примеры исторических доктрин: опричнина Ивана Грозного, дворянская честь при Петре I, советский проект построения нового общества.
7. Проблемы и решения:
- Проблема: многие учёные искренне верят в либерально-глобалистскую картину мира, что делает их «рядовыми бойцами» этого проекта, даже если они не осознают этого.
- Решение: осознать угрозу глобализма как вопрос национальной безопасности, выращивать новые кадры с альтернативной точкой зрения, поддерживать творческие силы общества.
- Важно избегать радикальных чисток, как в прошлом (опричнина, сталинские чистки), и действовать с «холодной головой», раскрепощая творческий потенциал.
8. Цифровизация и её роль:
- Глобализм использовал цифровизацию для контроля, но теперь она может быть использована для создания нового общества, выявления талантов и формирования элиты, основанной на гениальности и служении обществу.
9. Культурные и цивилизационные ценности:
- Время «европейских ценностей» закончилось, наступает эпоха «индоевропейских» и «евразийских» ценностей, ориентированных на самобытность и просвещение.
- Предлагается идеология, направленная на рождение гениев, которые будут двигать цивилизацию вперёд.
,..,P r i v e TT ,..,
…кругом “ОНИ” – этие “5-е-КОЛОННЫ”…..
…от них СТРАДАЮТ – М И Л Л И О Н Ы…
* а ГЛАВНАЯ “5-я-КОЛОННА” ЭТО:
-> “едроССня”(Т.Н.”единая-россия”)!
Они ВНЕДРЁННЫЕ – они ЧУЖИЕ…
они – из ЧУЖ`ИХ – Освобождать’ся НУЖНО от нИХ!
…”едроССня” – это КЛАН ЧУЖ`ИХ…..
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Наследники АНДРОПОВщины – это ОНИ!
* Они ДЛЯ России – Очень ВРЕДны !!!
* ВЛАСТНЫЕ коридоры – ими ЗАПОЛНЕНЫ…
* Они ОТ-ВЛАСТИ – Должны быть ОТСТРАНЕНЫ !!!
… “5-е-КОЛОННЫ” – это ВСЕ ОНИ !!!
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- Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 06-6-25
И.Шишкин, ты когда допетляешь до ПСМ ?
Там начало теории про “твоих глобалистов”.