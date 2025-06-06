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Пятая колонна в науке

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Переслано от: Игорь Шишкин

В программе Федора Бирюкова на "Авроре" вместе с Андреем Фефеловым

Комментарий редакции

Тезисы беседы:


1. Пятая колонна в науке:
- В российской науке существует проблема влияния так называемой «пятой колонны» — группы, ориентированной на глобалистские идеи, продвигающие либерально-глобалистскую повестку.
- Эта группа формировалась десятилетиями, начиная с советских времён, через отбор кадров, продвижение определённых научных работ и диссертаций, соответствующих либеральной идеологии.
- Пример: Академик Юрий Пивоваров, признанный иностранным агентом, возглавлял ключевой информационно-аналитический центр (ИНИОН), который формировал гуманитарную информацию для руководства страны, продвигая определённую картину мира.

2. Глобализм как проект:
- Глобализм рассматривается как сложная, многоуровневая система с колоссальными финансовыми ресурсами, направленная на создание всемирного государства.
- Евросоюз назван моделью такого глобального государства, управляемого бюрократией, за которой стоит «глубинное государство» с тоталитарной централизованной моделью.
- Глобалисты используют «мягкую силу» (Голливуд, мировые медиа, работа с элитами) для формирования лояльных элит в других странах, включая Россию.

3. Исторические параллели:
- Ситуация в современной науке сравнивается с борьбой М.В. Ломоносова против засилья иностранных учёных в XVIII веке, продвигавших, например, норманнскую теорию.
- Тогда, как и сейчас, проблема заключалась в формировании национальной научной школы, свободной от внешнего влияния.

4. Формирование элит:
- Глобалисты успешно выращивали свои элиты в СССР и постсоветской России (примеры: Яковлев, Горбачёв, Андропов), что привело к перестройке и разрушению страны.
- Противопоставление: необходимость создания национальной элиты, основанной на самобытности и независимости от глобалистских идей.
- Предлагается использовать цифровизацию для социального проектирования и выявления «подлинной элиты» — людей, способных двигать цивилизацию вперёд.

5. Критический взгляд на глобализм:
- Глобализм рассматривается как проект, ведущий к уничтожению человечества и мировой войне, поскольку игнорирует суверенитеты государств.
- Современный мир движется к «глокализации» — глобальной локализации, где акцент делается на самобытности и национальных интересах, а не на глобальном единообразии.
- Пример: Трамп и его идея «Америка как крепость» (изоляционизм), а также концепция «русского мира» как альтернативы глобализму.

6. Роль науки и идеологии:
- Наука в СССР и России была подчинена глобалистской повестке, что проявлялось, например, в антисталинской риторике, продвигаемой извне.
- Необходима новая доктрина для создания национальной элиты, ориентированной на развитие России как самобытной цивилизации.
- Примеры исторических доктрин: опричнина Ивана Грозного, дворянская честь при Петре I, советский проект построения нового общества.

7. Проблемы и решения:
- Проблема: многие учёные искренне верят в либерально-глобалистскую картину мира, что делает их «рядовыми бойцами» этого проекта, даже если они не осознают этого.
- Решение: осознать угрозу глобализма как вопрос национальной безопасности, выращивать новые кадры с альтернативной точкой зрения, поддерживать творческие силы общества.
- Важно избегать радикальных чисток, как в прошлом (опричнина, сталинские чистки), и действовать с «холодной головой», раскрепощая творческий потенциал.

8. Цифровизация и её роль:
- Глобализм использовал цифровизацию для контроля, но теперь она может быть использована для создания нового общества, выявления талантов и формирования элиты, основанной на гениальности и служении обществу.

9. Культурные и цивилизационные ценности:
- Время «европейских ценностей» закончилось, наступает эпоха «индоевропейских» и «евразийских» ценностей, ориентированных на самобытность и просвещение.
- Предлагается идеология, направленная на рождение гениев, которые будут двигать цивилизацию вперёд.

Вывод:

Беседа подчёркивает глубокую проблему влияния либерально-глобалистской идеологии на российскую науку и общество, начиная с советских времён. Глобализм рассматривается как угроза национальной безопасности, направленная на подчинение элит и разрушение суверенитета. Для противодействия необходима новая национальная доктрина, основанная на самобытности, выращивание новой элиты, свободной от глобалистских установок, и использование современных технологий, таких как цифровизация, для социального проектирования. Важно осознавать сложность проблемы и избегать радикальных мер, сосредоточившись на раскрепощении творческих сил общества и поддержке людей с альтернативной точкой зрения.
Редактор: brahman
Источник: https://rutube.ru/video/e65cf449c1cc301cfffbb86918d49e20/
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 2081 1769
    Valeriy Bondarik 25 мин. назад

      ,..,P r i v e TT ,..,

      …кругом “ОНИ” – этие “5-е-КОЛОННЫ”…..
      …от них СТРАДАЮТ – М И Л Л И О Н Ы…

      * а ГЛАВНАЯ “5-я-КОЛОННА” ЭТО:
      -> “едроССня”(Т.Н.”единая-россия”)!
      Они ВНЕДРЁННЫЕ – они ЧУЖИЕ…
      они – из ЧУЖ`ИХ – Освобождать’ся НУЖНО от нИХ!
      …”едроССня” – это КЛАН ЧУЖ`ИХ…..
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      Наследники АНДРОПОВщины – это ОНИ!
      * Они ДЛЯ России – Очень ВРЕДны !!!
      * ВЛАСТНЫЕ коридоры – ими ЗАПОЛНЕНЫ…
      * Они ОТ-ВЛАСТИ – Должны быть ОТСТРАНЕНЫ !!!
      … “5-е-КОЛОННЫ” – это ВСЕ ОНИ !!!
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      - Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 06-6-25

    • 30809 28677
      жора шапов 8 мин. назад

        И.Шишкин, ты когда допетляешь до ПСМ ?
        Там начало теории про “твоих глобалистов”.

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