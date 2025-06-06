Интересную девушку вывел на широкую панель интернета его величество Искусственный интеллект. Нашу, зовут Маруся. Знает всё, выбирает из огромной кучи информационного хлама то, что нужно именно тебе. Даже погоду может предсказать. И вот вам конкретный случай. Сидят на кухне в своём домишке в селе Марьинское Нерехтского района Костромской области отец и дочь. Много всего посадили на огороде. Поливать при необычной майской жаре уже замялись, а синоптики обещали дождь аж на два дня. Это было 31 мая. Середина дня, но дождя нет. Дочь берёт смартфон и запрашивает Марусю: «Погода в Марьинском». В ответ: «В Марьинском идёт дождь». У отца невольно и негромко вырывается неприличное слово: «п…дит». Маруся, оказывается, слышит и спрашивает (с интонацией!): «Я что-то не то сказала? В Марьинском идёт дождь!». Дождя не было, но, что интересно, Маруся для обоих стала как бы родней. Реакция на нецензурное слово чисто женская, как у живой!

Кстати, неприличное слово вырвалось у того самого деда, моего давнего друга, который ещё зимой высоко над домом (летним, поскольку он в двух уровнях), поднял подаренный мной Флаг Победы. Тут жил боец 150-й стрелковой ордена Кутузова II степени Идрицкой дивизии 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта Николай Платонов. Платонов служил в том самом батальоне Неустроева, который в первых рядах брал Рейхстаг. В канун 80 летия Победы я об этом писал. Сегодня речь о другом. Помните дождь, хмурые дни конца февраля? В один из них вдруг на несколько минут выглянуло солнышко. Над флагом Победы тут же появилась радуга. Вот она, на снимке. Луч виден на воротах гаража и части крыши домика, а небо хмурое. Символы на фото я приклеил, чтобы как-то осветлить небо. И не только для этого…

- Тебе, словно Аврааму, с Неба завет дали, - похвалил я друга. В ответ раздался такой мат, что мне, гостю, убежать захотелось.

- Символ завета, который якобы бог заключил с Авраамом – обрезание. И было обещано сделать этот малый народ владыкой мира. Радуга – это завет Ною, который сохранил изначальный генофонд чистого человечества.

На моё замечание, что материться - грех, тем более, при имени «Авраам» друг продекларировал: «Я Берлин штурмовал под отчаянный мат Неустроева». Эту цитату писателя-фронтовика Субботина его тесть иногда повторял. В мирной жизни Платонов вообще не ругался, учителем работал. А на войне – было. Война и сейчас… Друг даже не пытался оправдаться:

- Сегодня обрезаны мы все, даже на СВО вышли под символом «Z». Это Zion!

Крутой дед у внучки Победителя, которая подружилась с виртуальной Марусей. И матерится не просто так. Все мы в «контакте» через гаджеты. Но душой чувствуем, что война идёт такая, которой в истории ещё никогда не было. «Я пришла из школы в блиндажи сырые, От Прекрасной Дамы в «мать» и «перемать», Потому что имя ближе, чем «Россия», Не могла сыскать». Это фронтовичка Юлия Друнина, которой принадлежит и строчка «Кто говорит, что на войне не страшно, Тот ничего не знает о войне». Друнина, которую буквально затравили «культурные» предатели Родины, покончила с собой, а через две недели перестал существовать СССР. «Те черные силы, что крушили ее страну, были сильнее, чем фашисты в 41-ом». Это написал один из биографов поэтессы.

Вместе с дедом, которого буквально трясет от символа Z, коим кто-то пытался «вдохновить» страну, мы изучали КОБ. Почти наизусть помним аналитику по «Синайскому турпоходу». Те невидимые существа, которые материализовались в египетском жречестве, выбрали будущим оружием захвата мира одно из синайских племён. Два поколения выросли в пустыне. Вышли оттуда отличниками «боевой и политической подготовки», напрочь забывшими заветы предков, не различающие добро и зло. Захватчики! Обрезание на восьмой день – залог торможения правого полушария человека, процессно-образного. И - гипертрофированного развития левого – предельно подходящего для оперативной счётной деятельности, торговли, гешефта в мире материальном.

…В комментариях к моей недавней статье автор с ником gladcu2 всего парой предложений снял многолетние проблемы с моим интеллектом, который никак не мог подвести единую черту под исполнителей и заказчика «Плана Соломона». Идёт этот План уже три тысячи лет по всем народам, словно гусеничный трактор по траве. Цель - «тысячелетняя суббота сынов Израиля», когда они не работают, а только пасут многочисленные стада народов. Но центр принятия решений – в Лондоне! «Приорат Сиона». Причем тут англосаксы? И вот оно, от читателя, открывшее мне глаза: «Английская монархия в 1650 году тайно приняла иудаизм. Это был залог выживания Английской Монархии». Как так? Мы читали про изгнание евреев из европейских стран в 1100—1600-х годах. Эдикт об изгнании подписал в 1290 году и английский король Эдуард I Плантагенет. Под страхом смертной казни всем евреям, доставшим ремесленников паразитическим ссудным процентом, приказано было покинуть пределы Англии. Но в 1640–1660 годах случилась затяжная Английская революция. Кромвель, как лорд-протектор Англии, разрешил евреям вернуться в страну. В 1656 году. Якобы, надо было торговлю развивать. Но есть и другие мотивы, идеологические. Пуритане, которые пришли к власти после революции, верили, что возвращ0ение евреев предшествует приходу Мессии. Мессию ждали не только на островах…

…Одного понимания того, что с нами ведут войну, именуемую гибридной, недостаточно для Победы и спасения от цифрового концлагеря. Суть надо понять.

К царю Соломону веками возведено само Родословие Христа. А так ли это? Среди тысячи жён Соломона не было ни одной иудейки. Род этого царя известен в персидской традиции. В «Шах-наме», «Книге Царей», он — Салман, в Коране — Сулейман. Известен этот царь и ведославию — Сармат. Для подлинного «Соломона» земли Палестины были малюсенькой провинцией в великой арийской империи. Первый же сугубо иудейский царь — Саул. Для арийцев, к примеру персов, Христос, о коем говорили тогда христиане, был традиционным царём-спасителем, который и должен был явиться в роде царей ариев, к коим принадлежал потомок Салмана (Соломона). Люди ждали царя-помазанника, то есть «христа» (слово греческое), который и являлся в каждом поколении древней арийской династии. Ведические племена (Русь) ждали «Сына Дажьбога», потомка Ария в роду Белояров. На сохранившемся по сию пору у староверов Руси православном кресте нет распятого Христа, написано «Царь Славы» и пониже – «Исус Христос». Еще ниже, под горизонтальной перекладиной «Сын Божий». Кто-то перевернул светлое ожидание народов, идея, как и вся письменная история, стала иудейской. Иудейское понимание образа Христа, изначально локальное, общим стало столетия спустя благодаря стараниям иезуитов-просветителей. С начала 1540-х годов иезуитские миссионеры пошли аж в регионы Азии, Африки.

Самым сложным местом для иезуитской пропаганды стала Русь. Крестоносцам тут сразу накостыляли! В итоге зашли с тыла. В семнадцатом веке, насильственным насаждением чуждой культуры. Кстати, англосаксы тут изрядно засветились. Пятую колонну Смуты пестовала Англия. Народ вроде как турнул поляков, пытавшихся присоединить Московию к Речи Посполитой, как Литву. Но англосаксы через предателей надули всех. Ополчение стояло непонятно долго в Ярославле. Когда узнаёшь, что ждали оружие из Англии, становится понятно. Прибыл и отряд «спецназа», который Пожарский, глубоко русский человек, честь имеющий, отправил обратно. В итоге победил народ, но вокруг трона собралась та же «пятая колонна» и польско-литовская братия. Дальше известно не всё. Романовы даже нулевой меридиан в Англию перенесли! Вместе с Англией выпестовали Новый Свет. В якобы американской Федеральной резервной системе, впоследствии придушившей финансами «старый свет», львиная доля – Романовых.

Начало конца беспредела положено русской национальной буржуазией, ядром которой были староверы. Это Февральская революция, стряхнувшая с Руси Романовых. А точку поставили большевики в Октябре 1917-го. Но после ухода Вождя в хрущёвской слякоти тихой сапой завелись спекулянты. А со времён Ельцина началось массовое «обрезание» всех народов религией денег, которая вывела в «элиту» самых подлых, ставших богатыми. Финиш? Нет!

В Русской, потом Советской культуре, частью которой стали более сотни так называемых малых народов, представителем одного из коих являюсь и я, чеченец, способ представления информации - в образах. Образы не разделяют частностей и всегда содержат в себе множество значений. Если паразитический правящий класс подсел на цифровизацию и уже не способен понять высшую цель России, из нас, многонародной Нации, этого не вышибешь. Пытаются, но на свою беду. Вишенкой, полной засветкой предательства на торте беспредела стала СВО, которую в самом начале запретили называть войной. Почему? Да потому, что война – это форсмажор, когда аннулируются все предыдущие договоры и обязательства, всё ставится на кон будущей Победы. Олигархам, засветившимся в торговых или иных контактах с противником – трибунал и конфискация всего имущества, денег. И так далее, вплоть до расстрела перед строем провинившихся командиров и солдат. По законам военного времени! Строжайшая дисциплина в тылу. А что мы видим? Метастазы СВО, которые дошли уже вражескими дронами до глубинки Костромской области. Метастазы и то, что назвали «революцией зарплат». Гражданские люди уже не хотят работать за 80 тысяч в месяц, поскольку рядышком военное предприятие, где платят куда больше. Это добивает малый бизнес, ситуацию в котором я хорошо знаю. Знаю и то, что напрягло народ уже до предела. Цели СВО понять невозможно! Только План Соломона объясняет всё. Это, как пишут, захват земель пяти областей Украины и части южной России левополушарными американцами и перевод сюда народа Израиля. Всё чётко, мешают только коренные жители, которых ещё много и все непокорные.

Энергия Народа гасится. Почему при Сталине великие учёные, композиторы, писатели, драматурги, художники, кинематографисты материально жили не хуже западных буржуев? Советская ЭЛИТА открывала новое, неведомое раньше для всех, транслировала в Народ энергию творчества, соединяля мир материальный с духовным. В результате – СЛАВА, которая сопутствует именам сотен советских творцов от Культуры, среди которых полно евреев. Великие открытия, вплоть до полёта в космос, литература, фильмы, музыка от массовых песен, которые пели все, до симфоний. Всё это КУЛЬТУРА, не только сопутствующая великим материальным свершениям сталинских пятилеток, Победе, но и творящая, активирующая в трудовом народе невиданную энергию полезного труда.

В подлинной культуре Руси нет искусственно созданных учений, подвластных времени. Здесь только Вера, вера в постигаемые Знания и в то, что Предки и окружающая Природа не обманут. В статье «Русский язык будит генетику» на сайте «Велемудр», точно замечено: «предательство веры, традиций, памяти предков неизбежно делает человека глупым, болезненным, малодушным, превращает его в ничтожество …». Вера и Знания в древности на Руси всегда были неразделимы. Само слово «вера» в разных написаниях «е» (через «ять», «есть», «ерь» или «есьмь») означает: «знание», «чувства», «интуитивное восприятие», «информация».

Информация – то, что в Форме. Человеческое тело – форма, генетика которого меняется в веках в соответствии с информацией, духовной сутью. Учёный-генетик Анатолий Клёсов ещё в 2008 году пришёл к выводам, подтверждающим исследования тех авторов, которые не согласны с официальной исторической наукой относитель­но прошлого Руси. Его исследования подтверждают доказательства, изложенные в работах В.М. Демина, что русы и арии пришли на Русскую (Восточно-Евро­пейскую) равнину около 4400 лет назад, в Индию около 3800 лет назад, а около 3700 лет назад в Иран, что русы и арии того времени очень сильно отличались от коренных жителей Европы и т.д. Касаясь Европы, Клёсов пишет, что «далее к западу, к Атлантике, доля арийского, славянского рода неуклонно падает, и у жителей Британских островов составляет лишь 2-4%». Им уже ничего не докажешь, материальный носитель не годится для божественной информации. Да и национальности там нет. На Британские острова, как позже и в Америку, кто только не переселялся. Советский ученый Юрий Петухов в книге «Тайны земли русов», (2003 г.) насчитал десятки этносов, пришедших на Британские острова. В том числе Русы, которые выродились. С I века Британия становится колонией Рима. Вторжение романских легионов меняет этническую карту островов. С III века начинается вторжение на острова «западногерманских племён» англов, саксов и ютов. Дальнейшая борьба носителей «вульгарной» латыни и позднегерманских диалектов приводит к невероятным смешениям, самому дикому языковому симбиозу, порождающему, к XIX веку, современный английский язык. Это скорее некое «эсперанто», созданное католическими монахами-латинянами, искусственный язык. И вот теперь, вслед за искусственным языком, который упорно насаждала «элита» РФ, пришёл и искусственный интеллект.

Изуверство нынешней войны в том, что никому поначалу было не страшно. Хотя людей с начала перестройки теряли едва не по миллиону в год. В первую очередь это Русы, те самые, в честь которых Сталин после Победы знаменитый тост произнёс. Теперь страшно, но уже не нам, а тем, кто эту войну затеял.

Деревенский друг мой, которому в феврале было «знамение» утверждает, что на этот раз человечество уничтожается цифровизацией, искусственным интеллектом. И удар наносится в самое ядро чистого человечества планеты – Россию. Соловьев и ему подобные орут, что надо наносить удары по Вашингтону, Брюсселю, а мой друг матерится и утверждает, что центр принятия решений, убийственных для народа – Москва. Печально, но похоже на факт.

Эдуард Наипов,

Кострома