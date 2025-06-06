Deep State выключил Трампа?

Воистину чудные вещи творятся в нашем мире. Мы все внимательно следим за эволюцией Трампа, который начал с достаточно агрессивного подхода к урегулированию российско-украинского противостояния, постепенно перешёл к правильному пониманию ситуации, чему, на мой взгляд, в немалой мере способствовали разговоры по телефону с нашим Верховным, а также прямое общение с киевским любителем сильнодействующих веществ.

И вот забрезжила надежда на отстыковку США от евро-телеги с попыткой президента США откреститься от конфликта по принципу “а тактику, друзья, вы как-нибудь сами проработайте!” И, как говорится, слава Богу.

Но тут выяснилось, если верить генералу Флинну (а почему, спрашивается, ему не надо верить?), что американский главнокомандующий даже не был в курсе удара всу по нашим стратегам!

Конечно, можно обвинить Трампа в двурушничестве и коварстве. Однако вдогонку за первым событием идёт второе: передача всу прямого доступа к БИУС Link 16, системе целеполагания и коммуникации. Что означает прямой доступ к быстродействующему боевому компьютеру НАТО.

Как вы понимаете, укронацисты легко могут теперь получить, не согласовывая ни с кем, координаты для нанесения ударов по российским целям.

Подчёркиваю: бесконтрольный доступ превращает опасность прямой тяжелой конфронтации в данность. Теоретически Укрорейх больше ни с кем ничего не согласовывает – захотели ударить, послали запрос на целеуказание, получили координаты, ввели в полётное задание ракеты, и вперёд!

И Трамп опять не в курсе. Иначе объяснить его поведение невозможно. Косвенно это подтверждает и возросшая наглость кровавого лицедея из киевского бункера, осыпающего площадной бранью всех подряд включая дипломатов высшего звена.

И это, естественно, можно списать на действие каптагона, синтетического наркотика- “сыворотки от страха”. Однако, по методике Оккама, скорее всего, проглядывает что-то другое, пострашнее…

Похоже, Трампу дали роль “дежурного дядюшки с игрушечными полномочиями”. Он всё более напоминает “бумажного дракона” из китайского Нового года. Он надувает щеки, выкатывает глаза, делает грозный вид. Но его роль – не более, чем фасадная. А глубинные решения принимает Deep State, которому, по большому счёту, всё равно, какие озарения возникли в мозгу у Трампа после разговора с ВВ. Эти люди спокойно дезавуируют линию собственного президента, передавая новейшие технологии бандитам в момент переговоров, посылают пусковые установки Хаймерс в Эстонию, беря на прицел Санкт-Петербург, ра положенный в 150 км от этих машин_убийц, организуют прикрытие нацистской хунте. В общем, Трампу дали порулить игрушечным штурвалом, то есть в очередной раз обманули “этих простаков русских”, придающих столь большое значение переговорам и обязательствам.

Мой вывод. Единственная возможность остановить эскалацию насилия- сделать максимально больно американским пособникам нацистов путем уничтожения центра Link 16 в Европе и физической ликвидации пособников нацистов, натовских генералов, если они находятся на территории Украины. Возможны и другие спецмероприятия, которые в таком случае вполне применимы. Мир балансирует на грани срыва в войну. Ситуация особая и оправдывает самые жёсткие меры для пресечения страшной опасности.