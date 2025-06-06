Deep State выключил Трампа?
Deep State выключил Трампа?
Воистину чудные вещи творятся в нашем мире. Мы все внимательно следим за эволюцией Трампа, который начал с достаточно агрессивного подхода к урегулированию российско-украинского противостояния, постепенно перешёл к правильному пониманию ситуации, чему, на мой взгляд, в немалой мере способствовали разговоры по телефону с нашим Верховным, а также прямое общение с киевским любителем сильнодействующих веществ.
И вот забрезжила надежда на отстыковку США от евро-телеги с попыткой президента США откреститься от конфликта по принципу “а тактику, друзья, вы как-нибудь сами проработайте!” И, как говорится, слава Богу.
Но тут выяснилось, если верить генералу Флинну (а почему, спрашивается, ему не надо верить?), что американский главнокомандующий даже не был в курсе удара всу по нашим стратегам!
Конечно, можно обвинить Трампа в двурушничестве и коварстве. Однако вдогонку за первым событием идёт второе: передача всу прямого доступа к БИУС Link 16, системе целеполагания и коммуникации. Что означает прямой доступ к быстродействующему боевому компьютеру НАТО.
Как вы понимаете, укронацисты легко могут теперь получить, не согласовывая ни с кем, координаты для нанесения ударов по российским целям.
Подчёркиваю: бесконтрольный доступ превращает опасность прямой тяжелой конфронтации в данность. Теоретически Укрорейх больше ни с кем ничего не согласовывает – захотели ударить, послали запрос на целеуказание, получили координаты, ввели в полётное задание ракеты, и вперёд!
И Трамп опять не в курсе. Иначе объяснить его поведение невозможно. Косвенно это подтверждает и возросшая наглость кровавого лицедея из киевского бункера, осыпающего площадной бранью всех подряд включая дипломатов высшего звена.
И это, естественно, можно списать на действие каптагона, синтетического наркотика- “сыворотки от страха”. Однако, по методике Оккама, скорее всего, проглядывает что-то другое, пострашнее…
Похоже, Трампу дали роль “дежурного дядюшки с игрушечными полномочиями”. Он всё более напоминает “бумажного дракона” из китайского Нового года. Он надувает щеки, выкатывает глаза, делает грозный вид. Но его роль – не более, чем фасадная. А глубинные решения принимает Deep State, которому, по большому счёту, всё равно, какие озарения возникли в мозгу у Трампа после разговора с ВВ. Эти люди спокойно дезавуируют линию собственного президента, передавая новейшие технологии бандитам в момент переговоров, посылают пусковые установки Хаймерс в Эстонию, беря на прицел Санкт-Петербург, ра положенный в 150 км от этих машин_убийц, организуют прикрытие нацистской хунте. В общем, Трампу дали порулить игрушечным штурвалом, то есть в очередной раз обманули “этих простаков русских”, придающих столь большое значение переговорам и обязательствам.
Мой вывод. Единственная возможность остановить эскалацию насилия- сделать максимально больно американским пособникам нацистов путем уничтожения центра Link 16 в Европе и физической ликвидации пособников нацистов, натовских генералов, если они находятся на территории Украины. Возможны и другие спецмероприятия, которые в таком случае вполне применимы. Мир балансирует на грани срыва в войну. Ситуация особая и оправдывает самые жёсткие меры для пресечения страшной опасности.
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Эволюция позиции Трампа:
- Изначально Трамп занимал агрессивную позицию по российско-украинскому конфликту, но постепенно начал демонстрировать понимание ситуации, чему способствовали переговоры с российским лидером и общение с украинским президентом.
- Появилась надежда на отход США от активного участия в конфликте, с акцентом на самостоятельное решение тактических вопросов сторонами.
2. Неосведомлённость Трампа:
- По словам генерала Флинна, Трамп не знал об ударе ВСУ по российским стратегическим объектам.
- Передача ВСУ доступа к системе Link 16 (боевой компьютер НАТО) также, предположительно, прошла без его ведома, что усиливает бесконтрольность действий Украины.
3. Роль Deep State:
- Реальная власть в США находится в руках «глубинного государства» (Deep State), которое игнорирует позицию Трампа.
- Deep State передаёт технологии и вооружение (например, HIMARS) Украине и её союзникам, усиливая конфронтацию с Россией, включая угрозу Санкт-Петербургу.
4. Бесконтрольность Украины:
- Доступ ВСУ к Link 16 позволяет им самостоятельно получать координаты для ударов по российским целям без согласования, что резко повышает риск эскалации конфликта.
5. Образ Трампа как марионетки:
- Трамп представлен как «бумажный дракон» — фигура с ограниченными полномочиями, чья роль сводится к фасаду, в то время как Deep State принимает ключевые решения.
- Его неадекватные заявления (о Гренландии и Панамском канале) и возможный уход Илона Маска подтверждают его слабое влияние.
6. Предложение радикальных мер:
- Для предотвращения эскалации предлагается уничтожить центр Link 16 в Европе и ликвидировать натовских лидеров, ответственных за конфликт.
- Упоминаются возможные действия в Латинской Америке (например, через Никарагуа) для давления на НАТО.
7. Глобальная угроза:
- Мир находится на грани большой войны, что оправдывает применение жёстких мер для предотвращения катастрофы.
Вывод:
Статья утверждает, что Трамп утратил реальный контроль над внешней политикой США, который сосредоточен в руках Deep State. Это приводит к бесконтрольной эскалации конфликта на Украине, где ВСУ, получив доступ к натовским технологиям, могут действовать самостоятельно, угрожая России. Автор видит единственный выход в радикальных мерах, таких как уничтожение инфраструктуры НАТО и физическая ликвидация ключевых фигур, чтобы предотвратить глобальную войну. Ситуация представлена как крайне напряжённая, требующая немедленных и решительных действий.