Александр Пушкин. Метель. Повесть читает Иннокентий Смоктуновский (1976) / Аудиокнига
Александр Пушкин. Метель. Повесть. Читает Иннокентий Смоктуновский
Дочь богатого помещика Марья Гавриловна влюблена в бедного армейского прапорщика. Родители против неравного брака, и молодые люди решили обвенчаться тайно. Из-за разыгравшейся метели жених опоздал к месту венчания, и ее, находящуюся в смятении, по ошибке сочетали браком с проезжим гусарским офицером, проявившим непростительную ветреность…
Из цикла "Повести покойного Ивана Петровича Белкина, изданные А. П."
Режиссер Верник Эмиль.