Главная » Видео, История, Литература, Творчество

Александр Пушкин. Метель. Повесть читает Иннокентий Смоктуновский (1976) / Аудиокнига

11 0

Александр Пушкин. Метель. Повесть. Читает Иннокентий Смоктуновский

Дочь богатого помещика Марья Гавриловна влюблена в бедного армейского прапорщика. Родители против неравного брака, и молодые люди решили обвенчаться тайно. Из-за разыгравшейся метели жених опоздал к месту венчания, и ее, находящуюся в смятении, по ошибке сочетали браком с проезжим гусарским офицером, проявившим непростительную ветреность…

Из цикла "Повести покойного Ивана Петровича Белкина, изданные А. П."

Режиссер Верник Эмиль.
 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0bzFlwcC3V4
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
А.С. Пушкин - Капитанская дочка (Аудикнига). Читает Иннокентий Смоктуновский.
А.С. Пушкин - Повести Белкина (Аудикнига). Читают: Казаков, Смоктуновский, Кенигсон, Дружников
Истребитель «Александр Пушкин» на фронтах Великой Отечественной войны
Александр Пушкин: путеводная звезда в безбрежном море русской словесности
Александр Пушкин "Сказка о попе и о работнике его Балде". Читает Олег Борисов (1979)
Александр Пушкин. Дубровский. О творчестве поэта (1978)
Юрий Лотман о поэме Александра Пушкина "Полтава" (1990)
Ко дню рождения Александра Пушкина. Возрождение Михайловского. Время. Эфир 6 июня 1976

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru