ЯДРО ЦИВИЛИЗАЦИИ
Ефимов Виктор Алексеевич и Егор Гамаюн раскроют вопросы сохранения культурного наследия и развития цивилизационных ценностей.
➤ Об авторе:Виктор Алексеевич Ефимов – государственный деятель, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор по кафедре управления и истории, публицист. Более 30 лет изучает процессы формирования мировоззрения и помогает людям справляться с проблемами при помощи правильных взглядов на жизнь.
Соцсети Виктора Ефимова:⠀
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Егор Гамаюн:
- Собиратель и исследователь казачьей боевой традиции и отечественной воинской культуры
-Антрополог
-Этнопсихолог
- Руководитель проекта СТОД
- Основатель проекта ЛЕСТВИЦА
- МСМК по пауэрлифтингу, чемпион мира
- Основатель проекта Умный Атлетизм
- 4 дан айкидо Айкикай
Ссылки Егора:
ЗАТВОР "ЦАРЬ В ГОЛОВЕ"-ВЫХОД ИЗ МАТРИЦЫ.
(Роговская Застава)
- палаточный лагерь,
июнь – 19 заезд. 27 отъезд
Запись и подробности:⤵️
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Комментарий редакции
Тезисы беседы о ядре русской цивилизации и русском культурном коде:
1. Русская цивилизация и Святая Русь:
- Россия ассоциируется с понятием «Святая Русь», что подчеркивает её уникальность и духовную миссию. Это понятие связано с сохранением божественных качеств: свободы воли, веры Богу, любви, чувства меры и справедливости.
- Русский язык отражает культурный код нации, а Пушкин рассматривается как пророк русской цивилизации, чьё творчество несёт глубокий смысл.
2. Цивилизационный код:
- Цивилизационный код — это совокупность ценностей и смыслов, которые народ несёт в душе, даже если они не реализованы в текущей жизни. Это мечты и устремления, определяющие идентичность.
- Русский культурный код включает справедливость, совесть, честь, соборность и веру Богу, что отличает его от индивидуализма Запада.
3. Соборность как основа русской цивилизации:
- Соборность — ключевая характеристика, выражающаяся в способности народа объединяться вокруг общих целей и ценностей, создавая синергию (резонанс), что приводит к появлению «силы другого порядка».
- Казачья культура сохранила системное знание, обеспечивающее конкурентное преимущество русской цивилизации, включая навыки выживания и управления.
4. Ядро цивилизации:
- Ядро цивилизации составляют 5% людей, способных к творчеству и созданию нового знания. Увеличение их доли до 10% и более приводит к процветанию цивилизации.
- Характеристики человека ядра цивилизации: управленческая грамотность, нравственность, вера Богу, совесть, честь, самодостаточность (материальная и духовная).
5. Управление и суперсистемы:
- Управленческая грамотность — основа суверенитета личности, государства и цивилизации. Полная функция управления универсальна и применима на всех уровнях.
- Русская цивилизация использует суперсистемный подход, где структуры кристаллизуются мгновенно для решения задач, основываясь на распространении информации.
6. Микрокосмос человека:
- Человек рассматривается как уникальная система, способная к сверхвозможностям (например, управление временем, физическая сила в стрессовых ситуациях), которые блокируются социальными стереотипами.
- Гравитационная гимнастика и казачьи практики (например, выход в «спас») позволяют раскрыть потенциал человека через преодоление пределов сознания.
7. Совесть и честь:
- Совесть — уникальное понятие русского языка, означающее согласие с божественной вестью. Это внутренний компас, определяющий нравственное поведение.
- Честь, особенно в мужской культуре, помогает сохранять духовную твердость и является ключевым управляющим понятием.
8. Сопротивление новым знаниям:
- Сакральные знания о микрокосмосе человека и его возможностях встречают сопротивление общества, стремящегося сохранить привычные уклады и инерцию.
- Для продвижения таких идей требуется общественная инициатива, отказ от толпо-элитарной модели и открытое распространение знаний.
9. Трансформация цивилизации:
- Современная эпоха требует пересмотра представлений о человеке и его возможностях. Русская цивилизация должна сосредоточиться на изучении микрокосмоса человека, а не только на технологическом прогрессе.
- Западная цивилизация, по мнению спикеров, находится в упадке из-за игнорирования объективных законов бытия, в то время как Россия имеет потенциал для глобального влияния через новое учение.
,..,Privet,..,
…уж-СЛИШКОМ–МНОГО–Т.Н.”боха”…
…СЛИШКОМ-МНОГО ведётся НАВЯЗЫВАНИЕ=”окормление” НЕсуществующим!
…козачки ТОЖЕ…Все Помнят:”КЕМ”-ЧЕМ они БЫЛИ при царизме…
,,,ну а про Т.Н.”святую”Русь,как говорится:ЛИШЬ улыбнусь…
,,,особенно НЫНЕшняя…она ТАКАЯ “святая”…но:НАВЯЗЫВАЮТ…
.,,. а ПРАВЯЩАЯ “стая” И – Русь “святая”…так Русь КАКАЯ…
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= а вот ТО,что Совесть и Мораль в России Чтят БОЛЬШЕ,
= чем на Западе – НЕОСПОРИМЫЙ Факт!Что Есть то ЕСТЬ!
:-(как и то,что “окормление” НЕсуществующим “бохом” – Факт РФ!
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ВСЕм “окормлённым”:”ТП-РУ”-у-у-у…НЕ “верещите” и НЕ обвиняйте!
* Принцип РАВЕНСТВА Мнений-Суждений — СОБЛЮДАЙте…
…Здравомыслие НА “окормление” – НЕ меняйте!!!
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“паранжи”==НИКi снимайте И рассуждайте…
- Валерий Бондарик. Эдмонтон.Канада. 05-6-25
Валера, ты там ‘Искру’ зажги в инете. Попроси на окормление у любого Сороса и воскреси голосок Свободы, а то Трамп обещал уволить станцию. Место пустует.