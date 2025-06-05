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ЯДРО ЦИВИЛИЗАЦИИ

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Переслано от: Виктор Ефимов

Ефимов Виктор Алексеевич и Егор Гамаюн раскроют вопросы сохранения культурного наследия и развития цивилизационных ценностей.

➤ Об авторе:Виктор Алексеевич Ефимов – государственный деятель, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор по кафедре управления и истории, публицист. Более 30 лет изучает процессы формирования мировоззрения и помогает людям справляться с проблемами при помощи правильных взглядов на жизнь.

Соцсети Виктора Ефимова:⠀
➤ Telegram https://t.me/viktorefimof
➤ ВКонтакте https://vk.com/viktorefimof

Егор Гамаюн:
- Собиратель и исследователь казачьей боевой традиции и отечественной воинской культуры
-Антрополог
-Этнопсихолог
- Руководитель проекта СТОД
- Основатель проекта ЛЕСТВИЦА
- МСМК по пауэрлифтингу, чемпион мира
- Основатель проекта Умный Атлетизм
- 4 дан айкидо Айкикай

Ссылки Егора:
ЗАТВОР "ЦАРЬ В ГОЛОВЕ"-ВЫХОД ИЗ МАТРИЦЫ.
(Роговская Застава)
- палаточный лагерь,
июнь – 19 заезд. 27 отъезд
Запись и подробности:⤵️
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Комментарий редакции

Тезисы беседы о ядре русской цивилизации и русском культурном коде:


1. Русская цивилизация и Святая Русь:
- Россия ассоциируется с понятием «Святая Русь», что подчеркивает её уникальность и духовную миссию. Это понятие связано с сохранением божественных качеств: свободы воли, веры Богу, любви, чувства меры и справедливости.
- Русский язык отражает культурный код нации, а Пушкин рассматривается как пророк русской цивилизации, чьё творчество несёт глубокий смысл.

2. Цивилизационный код:
- Цивилизационный код — это совокупность ценностей и смыслов, которые народ несёт в душе, даже если они не реализованы в текущей жизни. Это мечты и устремления, определяющие идентичность.
- Русский культурный код включает справедливость, совесть, честь, соборность и веру Богу, что отличает его от индивидуализма Запада.

3. Соборность как основа русской цивилизации:
- Соборность — ключевая характеристика, выражающаяся в способности народа объединяться вокруг общих целей и ценностей, создавая синергию (резонанс), что приводит к появлению «силы другого порядка».
- Казачья культура сохранила системное знание, обеспечивающее конкурентное преимущество русской цивилизации, включая навыки выживания и управления.

4. Ядро цивилизации:
- Ядро цивилизации составляют 5% людей, способных к творчеству и созданию нового знания. Увеличение их доли до 10% и более приводит к процветанию цивилизации.
- Характеристики человека ядра цивилизации: управленческая грамотность, нравственность, вера Богу, совесть, честь, самодостаточность (материальная и духовная).

5. Управление и суперсистемы:
- Управленческая грамотность — основа суверенитета личности, государства и цивилизации. Полная функция управления универсальна и применима на всех уровнях.
- Русская цивилизация использует суперсистемный подход, где структуры кристаллизуются мгновенно для решения задач, основываясь на распространении информации.

6. Микрокосмос человека:
- Человек рассматривается как уникальная система, способная к сверхвозможностям (например, управление временем, физическая сила в стрессовых ситуациях), которые блокируются социальными стереотипами.
- Гравитационная гимнастика и казачьи практики (например, выход в «спас») позволяют раскрыть потенциал человека через преодоление пределов сознания.

7. Совесть и честь:
- Совесть — уникальное понятие русского языка, означающее согласие с божественной вестью. Это внутренний компас, определяющий нравственное поведение.
- Честь, особенно в мужской культуре, помогает сохранять духовную твердость и является ключевым управляющим понятием.

8. Сопротивление новым знаниям:
- Сакральные знания о микрокосмосе человека и его возможностях встречают сопротивление общества, стремящегося сохранить привычные уклады и инерцию.
- Для продвижения таких идей требуется общественная инициатива, отказ от толпо-элитарной модели и открытое распространение знаний.

9. Трансформация цивилизации:
- Современная эпоха требует пересмотра представлений о человеке и его возможностях. Русская цивилизация должна сосредоточиться на изучении микрокосмоса человека, а не только на технологическом прогрессе.
- Западная цивилизация, по мнению спикеров, находится в упадке из-за игнорирования объективных законов бытия, в то время как Россия имеет потенциал для глобального влияния через новое учение.

Вывод:

Беседа подчеркивает уникальность русской цивилизации, основанной на соборности, вере Богу, совести и чести, которые формируют её культурный код. Ядро цивилизации — это люди, обладающие управленческой грамотностью и способностью к творчеству, которые могут вывести цивилизацию на новый уровень, увеличив их долю до 10% и более. Русская цивилизация отличается суперсистемным подходом, где синергия и резонанс создают уникальные возможности. Однако продвижение сакральных знаний о потенциале человека сталкивается с сопротивлением общества, что требует общественной инициативы и отказа от устаревших моделей управления. Русская цивилизация имеет миссию не только сохранять божественные качества, но и стать источником нового учения, влияющего на весь мир.
Редактор: brahman
Источник: https://rutube.ru/video/a7236d0607a389387b1c7d966eb4caee/
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 2078 1766
    Valeriy Bondarik сегодня в 11:42

      ,..,Privet,..,

      …уж-СЛИШКОМ–МНОГО–Т.Н.”боха”…
      …СЛИШКОМ-МНОГО ведётся НАВЯЗЫВАНИЕ=”окормление” НЕсуществующим!
      …козачки ТОЖЕ…Все Помнят:”КЕМ”-ЧЕМ они БЫЛИ при царизме…
      ,,,ну а про Т.Н.”святую”Русь,как говорится:ЛИШЬ улыбнусь…
      ,,,особенно НЫНЕшняя…она ТАКАЯ “святая”…но:НАВЯЗЫВАЮТ…
      .,,. а ПРАВЯЩАЯ “стая” И – Русь “святая”…так Русь КАКАЯ…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      = а вот ТО,что Совесть и Мораль в России Чтят БОЛЬШЕ,
      = чем на Западе – НЕОСПОРИМЫЙ Факт!Что Есть то ЕСТЬ!
      :-(как и то,что “окормление” НЕсуществующим “бохом” – Факт РФ!
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      ВСЕм “окормлённым”:”ТП-РУ”-у-у-у…НЕ “верещите” и НЕ обвиняйте!
      * Принцип РАВЕНСТВА Мнений-Суждений — СОБЛЮДАЙте…
      …Здравомыслие НА “окормление” – НЕ меняйте!!!
      ————————————————

      “паранжи”==НИКi снимайте И рассуждайте…

      - Валерий Бондарик. Эдмонтон.Канада. 05-6-25

      1
      1
      • 8280 6396
        ЕгорValeriy Bondarik сегодня в 12:22

          Валера, ты там ‘Искру’ зажги в инете. Попроси на окормление у любого Сороса и воскреси голосок Свободы, а то Трамп обещал уволить станцию. Место пустует.

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