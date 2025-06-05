Ефимов Виктор Алексеевич и Егор Гамаюн раскроют вопросы сохранения культурного наследия и развития цивилизационных ценностей.

➤ Об авторе:Виктор Алексеевич Ефимов – государственный деятель, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор по кафедре управления и истории, публицист. Более 30 лет изучает процессы формирования мировоззрения и помогает людям справляться с проблемами при помощи правильных взглядов на жизнь.

Соцсети Виктора Ефимова:⠀

➤ Telegram https://t.me/viktorefimof

➤ ВКонтакте https://vk.com/viktorefimof

Егор Гамаюн:

- Собиратель и исследователь казачьей боевой традиции и отечественной воинской культуры

-Антрополог

-Этнопсихолог

- Руководитель проекта СТОД

- Основатель проекта ЛЕСТВИЦА

- МСМК по пауэрлифтингу, чемпион мира

- Основатель проекта Умный Атлетизм

- 4 дан айкидо Айкикай

Ссылки Егора:

ЗАТВОР "ЦАРЬ В ГОЛОВЕ"-ВЫХОД ИЗ МАТРИЦЫ.

(Роговская Застава)

- палаточный лагерь,

июнь – 19 заезд. 27 отъезд

Запись и подробности:⤵️

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