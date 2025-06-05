Современная война: Эволюция тактики и оружия. Анализ “СВО” | Анатолий Матвийчук и Константин Сивков
Константин Валентинович Сивков и Анатолий Матвийчук, военный эксперт и главный редактор телеканала Анна News, обсуждают изменения в оперативном искусстве вооруженных сил на фоне специальной военной операции. В эфире рассматриваются ключевые аспекты, такие как модернизация тактики, внедрение новых видов вооружений, таких как беспилотники, и концепции НАТО. Особое внимание уделяется использованию огневого контура, противодействию беспилотникам, а также изменениям в тактике на фронте, включая примеры операций и стратегий. В ходе обсуждения затрагиваются успехи и ошибки на разных этапах операции, включая проблемы с подготовкой войск и влиянием новых технологий на военные действия.
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00:00 Введение
00:56 Анатолий Матвийчук
01:52 Изменения в тактике
04:40 Концепции НАТО
08:26 Многосферные и многодоменные операции
12:07 Объединённые разведывательные центры
13:03 Огневой контур и его компоненты
13:59 Контрнаступательная операция на Украине
17:44 Эффективность огневого контура
19:37 Модернизация и выводы
22:25 Тактика и подготовка войск
25:16 Современные формы операций
26:11 Система наблюдения и оперативная маскировка
27:07 Подготовка к наступлению и разведка
28:03 Эффективность ударов и авиация
29:54 Советская и российская военная техника
34:38 Беспилотники и их применение
38:20 История беспилотников
39:17 Беспилотники и их эволюция
40:13 История танков и беспилотников
41:10 Влияние беспилотников на тактику
44:00 Применение беспилотников на фронте
45:53 Противодействие беспилотникам
47:48 Будущее беспилотников
50:36 Западные разработки в области беспилотников
52:28 Развитие авиации и танков
53:26 Разнесённая броня и современные танки
55:21 Стоимость и эффективность Арматы
57:12 Оперативные действия и потери
01:00:56 Деградация украинской армии
01:02:52 Итоги и выводы
01:05:41 Арест танкера и операции
01:06:36 Курская операция и Сумская область
01:07:31 Уроки СВО и отношение к противнику
01:09:24 Белая армия и Красная армия
01:10:21 Роль флота в СВО
01:12:13 Тактика флота и беспилотники
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Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Эволюция военной тактики в ходе СВО:
- Специальная военная операция (СВО) привела к значительным изменениям в тактике и оперативном искусстве. Новые виды вооружений, такие как беспилотники, изменили подходы к ведению боевых действий.
- Появление беспилотников тактического и оперативного уровня создало новый эшелон в военных операциях, который идет впереди ракетных ударов, изменяя традиционные схемы наступления.
2. Сравнение беспилотников и крылатых ракет:
- Беспилотники оперативного уровня (например, "Герань") выполняют функции, схожие с крылатыми ракетами (например, "Томагавк", "Калибр"). Основное различие заключается в масштабе применения и управлении, но принципиальной разницы в их роли нет.
- Тактические беспилотники стали массовым явлением, превратившись из "детских игрушек" в полноценное оружие, сравнимое по значимости с автоматом Калашникова.
3. Изменения в военных концепциях НАТО:
- НАТО перешло от концепции воздушно-наземной операции к "многосферной многодоменной операции", включающей космос, воздух, землю, море и киберпространство.
- Введено понятие "разведывательно-огневого контура", интегрирующего разведку, управление и огневое поражение, с акцентом на системы связи и автоматизированные системы управления.
- Американцы опробовали эту концепцию в ходе контрнаступления Украины в 2023 году, но оно провалилось из-за недостатка сил, отсутствия господства в воздухе и эффективной работы российской разведки и контрразведки.
4. Роль авиации и танков:
- Господство в воздухе остается ключевым фактором успеха на поле боя. Без него эффективное наступление или оборона невозможны.
- Танки остаются актуальными, но требуют модернизации: внедрения разнесенной брони, динамической защиты и радиоэлектронных систем для противодействия беспилотникам.
5. Тактика и оперативное искусство:
- Появление беспилотников изменило тактику пехоты: от цепи к штурмовым группам, что снижает потери и повышает маневренность.
- Массированное применение беспилотников (до 3500 в сутки) не обеспечивает решающего преимущества, так как их концентрация на километр фронта невелика, а средства противодействия (РЭБ, электромагнитные пушки) эффективно нейтрализуют угрозу.
6. Российская армия и ее преимущества:
- Российские войска демонстрируют высокий уровень подготовки, ротации и сохранения боевого опыта, что дает преимущество над противником, чьи силы деградируют из-за потерь и неподготовленного пополнения.
- Российская разведка и контрразведка эффективно раскрывают планы противника, что позволяет успешно отражать наступления.
7. Флот в современных условиях:
- Черноморский флот активно участвует в СВО, выполняя задачи по пускам крылатых ракет, морским перевозкам и защите баз. Однако десантные операции не состоялись из-за изменившихся условий.
- Развиваются беспилотные морские и воздушные аппараты для разведки и дозора, что усиливает возможности флота.
8. Исторические параллели:
- Современные изменения в тактике сравниваются с историческими примерами: пулеметы в Первой мировой войне, танки во Второй мировой, мотоциклетные части в концепции блицкрига.
- Российская армия использует опыт Великой Отечественной войны, включая штурмовые группы и инженерные решения, адаптированные к современным условиям.
9. Политические и стратегические аспекты:
- Отношение к противнику изменилось: украинская армия больше не считается "братской", а воспринимается как полноценный противник, что отражает переход к жесткой военной позиции.
- Действия России в Сумской области и арест иностранных судов демонстрируют преодоление "красных линий" и усиление решительности.
Вывод:
СВО стала катализатором значительных изменений в военной тактике и оперативном искусстве, особенно за счет массового применения беспилотников, которые интегрируются в разведывательно-огневые контуры и меняют традиционные подходы к боевым действиям. НАТО адаптирует свои концепции, переходя к многосферным операциям, но их реализация ограничена недостатком сил и отсутствием господства в воздухе. Российская армия демонстрирует превосходство за счет эффективной разведки, ротации и боевого опыта, что позволяет успешно противостоять противнику. Танки, авиация и флот остаются ключевыми элементами, но требуют модернизации для противодействия новым угрозам, таким как беспилотники. В целом, СВО подчеркивает важность адаптации военного искусства к новым технологиям и условиям, а также необходимость сохранения моральной и профессиональной подготовки войск.
Поняла только ,что СВО -это катализатор нового оружия из текста..Но вот это меня впечатлило..
“Многие помнят, как в 2023 году Верховный главнокомандующий заявил, что Россия завершает разработку оружия на новых физических принципах. Имел в виду он российский электромагнитный комплекс “Алабуга”, призванный “выключать” любое электронное оборудование в радиусе 3,5 км.
Вообще электроника стала мозгом и плотью современной войны.
Дроноводы уверяют, что тот, кто выиграет РЭБ и оставит врага без связи – тот выиграет войну. Более того, на какое-то время такая армия станет непобедимой.
После того, как Путин сказал о таком оружии, наступило молчание, длившееся почти полтора года.
И вот появилась первая информация. “Алабугу” якобы начали испытывать на технике НАТО в зоне СВО.
Источник ИА “Новороссии” сообщил, что под словами “проект “Алабуга” может скрываться целый комплекс электромагнитного оружия. Он подчеркнул, что испытания такого вооружения, в том числе на СВО, в обстановке секретности идут постоянно. В том числе и сейчас. Вот что сказал офицер:
“Об этом даже не знают в подразделении, куда “нечто” привезли, чтобы испытать. Отошли на точку, достали, произвели запуск, сложили обратно и убыли. А потом средствами объективного контроля установили – чему и в каком радиусе “выжгло мозги”. Потому что при применении комплексов типа “Алабуги” электроника не блокируется, она выгорает”.
Именно поэтому теперь уже бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг тогда, в 2023 году, ознакомившись с вероятными техническими характеристиками комплекса “Алабуга”, заявил, что “подобные разработки превосходят весь ядерный арсенал альянса”. И потребовал от России прекратить работу над комплексом. Конечно, конечно, мы так и сделали…
И никто теперь не возьмется сказать, что реально произошло на днях в Крыму. Да, там была не “Алабуга”. Однако”Военная хроника” сообщает, что в Крыму у нас заработал какой-то супер-РЭБ – “судя по всему, работа нашего новейшего комплекса”. Информация о нем держится в тайне, а главное, что он делает – мешает использованию НАТО радиолокационных спутников. В частности, спутников Sentinel-1.
“Это группировка спутников SAR C-диапазона Европейского космического агентства (ESA), состоящая из двух полярно-орбитальных спутников, Sentinel-1A и Sentinel-1B. Оба работают на центральной частоте 5,405 ГГц (длина волны около 5,547 см)”, – уточняет “Военная хроника”.
И вот теперь вражеский спутник не может ничего увидеть в Крыму.
По крайней мере, у противника появились серьёзные проблемы со сбором разведывательной информации там.
Отсюда: https://nbalanchak.livejournal.com/11195485.html..
п.с.УРААААААА !