Константин Валентинович Сивков и Анатолий Матвийчук, военный эксперт и главный редактор телеканала Анна News, обсуждают изменения в оперативном искусстве вооруженных сил на фоне специальной военной операции. В эфире рассматриваются ключевые аспекты, такие как модернизация тактики, внедрение новых видов вооружений, таких как беспилотники, и концепции НАТО. Особое внимание уделяется использованию огневого контура, противодействию беспилотникам, а также изменениям в тактике на фронте, включая примеры операций и стратегий. В ходе обсуждения затрагиваются успехи и ошибки на разных этапах операции, включая проблемы с подготовкой войск и влиянием новых технологий на военные действия.

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00:00 Введение

00:56 Анатолий Матвийчук

01:52 Изменения в тактике

04:40 Концепции НАТО

08:26 Многосферные и многодоменные операции

12:07 Объединённые разведывательные центры

13:03 Огневой контур и его компоненты

13:59 Контрнаступательная операция на Украине

17:44 Эффективность огневого контура

19:37 Модернизация и выводы

22:25 Тактика и подготовка войск

25:16 Современные формы операций

26:11 Система наблюдения и оперативная маскировка

27:07 Подготовка к наступлению и разведка

28:03 Эффективность ударов и авиация

29:54 Советская и российская военная техника

34:38 Беспилотники и их применение

38:20 История беспилотников

39:17 Беспилотники и их эволюция

40:13 История танков и беспилотников

41:10 Влияние беспилотников на тактику

44:00 Применение беспилотников на фронте

45:53 Противодействие беспилотникам

47:48 Будущее беспилотников

50:36 Западные разработки в области беспилотников

52:28 Развитие авиации и танков

53:26 Разнесённая броня и современные танки

55:21 Стоимость и эффективность Арматы

57:12 Оперативные действия и потери

01:00:56 Деградация украинской армии

01:02:52 Итоги и выводы

01:05:41 Арест танкера и операции

01:06:36 Курская операция и Сумская область

01:07:31 Уроки СВО и отношение к противнику

01:09:24 Белая армия и Красная армия

01:10:21 Роль флота в СВО

01:12:13 Тактика флота и беспилотники

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