Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание с членами Правительства РФ.

Ключевое из заявлений Президента Российской Федерации:

Решения о терактах принимались на Украине на политическом уровне;

Киевский режим, и без того нелегитимный, перерождается в террористическую организацию, а её спонсоры становятся пособниками террористов;

Украина несёт огромные потери и отступает по всей линии фронта, поэтому пытается запугать Россию терактами;

Передышка в боевых действиях была бы использована Киевом для насильственной мобилизации, накачки оружием, подготовки терактов;

О чём говорить в этих условиях, кто вообще ведёт переговоры с террористами?

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О переговорах в Стамбуле доложил Владимир Мединский, помощник Президента РФ.

"Докладываю: стамбульские переговоры прошли в двустороннем формате, велись сначала тет-а-тет более трёх часов, потом с участием всех членов делегации. Рабочим языком был русский. Мы передали наш проект меморандума о мирном урегулировании, который состоял из двух частей. Первая часть — это условия заключения долгосрочного мира. Вторая часть — условия прекращения огня. Меморандум основан на базовых принципах, сформулированных вами ещё в МИДе в июне прошлого года. Украинская сторона пообещала изучить его и дать свои комментарии позднее. В целом в ходе переговоров они подтвердили свои позиции, которые сводятся к двум пунктам. Первое — начать с 30- или 60-дневного безусловного прекращения огня. Второй пункт — использовать это прекращение огня для подготовки саммита руководителей государств. Это они всё изложили в своём варианте меморандума, переданном нам 28 мая. «На обочине» переговоров находился гуманитарный вопрос. Мы призвали сосредоточиться на выработке условий мира, а не очередного временного перемирия и передали вашу позицию, что встреча на уровне глав государств возможна, однако необходима её содержательная проработка с выходом на результаты. Поскольку главы государств должны не прорабатывать детали договорённостей, а утверждать их, то есть принимать окончательные решения по заранее подготовленным и согласованным проектам. Что касается гуманитарных вопросов, то договорились о следующем. Первое — провести паритетный обмен военнопленными численностью не менее 1000 человек с каждой стороны, в первую очередь категориями: раненые, тяжелобольные и военнопленные возрастом до 25 лет. Сейчас согласовываются окончательные цифры по паритету. Мы предполагаем, что это будет, наверное, 1200 человек с каждой стороны. И это снова будет самый большой обмен военнопленными. Начать готовы 7, 8, 9 июня. Мы со своей стороны полностью к этому готовы. Второе — создать линию связи для оперативного решения вопросов о срочной передаче друг другу тяжелораненых военнопленных вне рамок общих обменов. Третье — мы предложили в одностороннем порядке передать Киеву более 6000 тел погибших военнослужащих ВСУ. Передать их специальными машинами — вагонами-рефрижераторами, где они и хранятся. Готовы это тоже начать делать в ближайшие дни. Мы понимаем, что у них тоже могут находиться наши тела, — наверное, их намного, намного меньше, — но мы выразили готовность принять, если таковые будут. Далее — предложили проработать так называемые гуманитарные паузы на отдельных участках фронта по два-три дня для сбора останков военнослужащих, поскольку по соображениям безопасности делать это, не прекращая огонь, невозможно. Они сначала наше предложение поддержали, взялись его прорабатывать, но уже буквально через два часа Зеленский публично отрёкся от предполагаемой договорённости. Тем не менее мы готовы к ней вернуться. И наконец, украинская сторона передала нам списки якобы похищенных с территории Украины 339 детей. Вот этот список. Мы взяли его в работу, у нас механизм работает уполномоченного по правам ребёнка. Будем по каждой фамилии разбираться. Но я отмечу, что в пропагандистских целях они ранее говорили о десятках и сотнях тысяч якобы вывезенных детей. Вот на самом деле 339, и надо ещё разбираться, сколько из них находится — они были спасены нашими солдатами, вывезены из-под обстрела, — сколько находится у нас, а сколько, как показывает практика, потом обнаруживается где-нибудь в Европе. Вот так вот, Владимир Владимирович, по всем гуманитарным акциям налажен эффективный канал взаимодействия. По остальным вопросам мяч на их стороне. Доклад закончил".

Комментарий Сергея Лаврова, министра иностранных дел РФ.

"Владимир Ростиславович сказал о главных результатах. Я считаю, что это важно, полезно. Процесс прямых переговоров, о чём вы предварительно условились в одной из последних бесед по телефону с Дональдом Трампом, работает. Оба раунда, как мы знаем, дали конкретные результаты, включая обмен военнопленными тысячу на тысячу. И сейчас, как рассказал глава нашей делегации Владимир Ростиславович Мединский, дополнительные договорённости о новом, не менее крупном обмене, причём не просто обмене военнопленными в равной пропорции, но и передача тяжелораненых, больных и плюс возвращение тел погибших. Я считаю, что при всех обстоятельствах всегда лучше иметь канал общения. Это позволяет решать прежде всего гуманитарные вопросы. И именно согласование встречных гуманитарных шагов в качестве жестов доброй воли, в качестве мер укрепления доверия, наверное, на данном этапе необходимо. Тем более что здесь, как я уже сказал, есть реальное движение вперёд. В связи с тем, что сейчас было сказано про предложение о краткой двух-, трёхдневной паузе, для того чтобы на определённых участках линии боевого соприкосновения собрать достойно тела погибших, возможно, там ещё и раненые остались: я считаю, что это просто грубейшая ошибка режима в Киеве. Имею в виду категорический и в грубой форме отказ Зеленского от этого предложения. Так же как были проигнорированы наши инициативы о таких же гуманитарных паузах по случаю Пасхи и по случаю 80-летия Великой Победы. Несмотря на всё это, Владимир Владимирович, и несмотря на новые крупные преступные провокации в последние несколько дней, я бы считал важным не поддаваться на эти провокационные действия, явно нацеленные на то, чтобы сорвать переговоры и продолжать получать вооружение из европейских стран. Все средства, включая переговоры, для достижения справедливых целей специальной военной операции, я считаю, необходимо задействовать, и Министерство иностранных дел активно участвует в делегации Владимира Ростиславовича Мединского".

Владимир Путин.

"Согласен с этим. Были, по-моему, как мне докладывали, ещё какие-то комментарии с украинской стороны по поводу состава и уровня нашей делегации". Сергей Лавров.

"Владимир Владимирович, да, комментарии были анонимные, их разогнали по средствам массовой информации. К нам никто не обращался с конкретными вопросами и с конкретными идеями. Журналисты интересовались — мы разъяснили, что означает уровень помощника Президента Российской Федерации".

С докладом о результатах расследования взрывов на железной дороге в Брянской и Курской областях выступил Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета РФ.

"В Следственном комитете 1 июня 2025 года возбуждены и расследуются три уголовных дела о трёх терактах в Брянской и Курской областях на объектах железнодорожной инфраструктуры. В результате этих терактов произошли крушения пассажирского и грузового поездов, погибли и получили ранения различной степени тяжести гражданские лица и работники железнодорожного транспорта. Первый теракт произошёл в 22 часа 33 минуты 31 мая 2025 года на 43-м километре перегона Пильшино — Выгоничи Брянского региона Московской железной дороги. Были произведены три подрыва взрывных устройств, которыми разрушены опоры установленного над железнодорожными путями автомобильного путепровода. С упавшими фрагментами пролётов столкнулся локомотив пассажирского поезда сообщением Климово — Москва, в котором находилось 388 пассажиров. Локомотив и два первых вагона сошли с рельсов. В результате теракта пострадало 122 человека, из них семь человек погибли — это машинист и шесть пассажиров. Причинены телесные повреждения 66 лицам, в том числе четырём малолетним детям. Установлены места закладки трёх взрывных устройств и изъяты их элементы. Экспертами установлено, что взрывные устройства были снаряжены пластичным взрывчатым веществом иностранного производства, их мощность составила около 15 килограммов в тротиловом эквиваленте. И, что очень важно, было установлено, что при подрыве использовался блок управления ЛОРА украинского производства. Второй теракт произошёл в ночь на 1 июня 2025 года. Взорван железнодорожный мост на пересечении 43-го километра автодороги Тросна — Калиновка в Курской области. Разрушение железнодорожных путей привело к сходу с рельсов и крушению состава пустых товарных вагонов, перевозимых по маршруту Брянск — Остапово — Михайловский Рудник. Локомотив загорелся, машинист поезда и два его помощника получили телесные повреждения различной степени тяжести. Осмотром места происшествия установлено, что на железнодорожном полотне и под опорами железнодорожного моста произошёл одновременный подрыв пяти самодельных взрывных устройств. По оценкам специалистов, устройства были снаряжены пластичным взрывчатым веществом иностранного производства. Участвующими в осмотре специалистами-взрывотехниками установлено, что способом приведения в действие взрывного устройства являлись блоки управления ЛОРА — опять того же ЛОРА — украинского производства, установленные на железнодорожных путях. Третий теракт произошёл утром 1 июня 2025 года в Брянской области. Произведён подрыв пяти взрывных устройств, установленных под железнодорожным полотном на 6-м километре перегона Унеча — Жеча, в момент следования локомотива диагностического комплекса ОАО «РЖД». Подрыв взрывных устройств произошёл непосредственно под локомотивом. Повреждены железнодорожное полотно и локомотив. С участием экспертов на месте преступления также были обнаружены два неразорвавшихся взрывных устройства. Масса изъятого пластичного взрывчатого вещества иностранного производства составляет не менее двух килограммов. Общий размер причинённого в результате терактов ущерба, по предварительным оценкам, составляет более одного миллиарда рублей. Расследование терактов ведётся в тесном взаимодействии с органами ФСБ и МВД России. Хотел бы доложить, что правоохранительными органами — ФСБ, Росгвардией, МВД и Минобороны России — в период с 20 по 25 мая 2025 года на территории Брянской области проводились совместные оперативные мероприятия по обнаружению и обезвреживанию украинской диверсионно-разведывательной группы. В ходе этих мероприятий 22 мая 2025 года в районе деревни Мякишево обнаружен схрон, в котором находилось 13 килограммов пластита и блоки управления ЛОРА украинского производства, которые используются спецслужбами Украины. На местах происшествия всех трёх терактов использовался один и тот же профессиональный способ установки взрывных устройств, а также пластичное взрывчатое вещество иностранного производства и блоки управления ЛОРА украинского производства. Такие же блоки были обнаружены и в схроне. Таким образом, собранные следствием с помощью экспертов доказательства прямо указывают на то, что все три теракта были, вне всякого сомнения, организованы спецслужбами Украины. Расследование продолжается для установления всех исполнителей и организаторов теракта. Доклад закончил".

Владимир Путин.

"Прежде всего прошу Правительство, региональные власти принять все необходимые меры для помощи семьям погибших. И я от себя хочу выразить искренние соболезнования этим семьям. Необходимо оказать и помощь пострадавшим, всю необходимую помощь. Хочу поблагодарить сотрудников МЧС, работников РЖД, других служб за всё, что вы делали, уважаемые друзья, оказывая помощь людям, попавшим в это тяжелейшее происшествие. Недавний подрыв железнодорожных путей в Брянской и Курской областях — это, безусловно, террористический акт. И решения о совершении подобных преступлений, конечно, принимались в Украине на политическом уровне. Что в этой связи хотел бы отметить? Конечно, везде и всегда в ходе вооружённых конфликтов, к огромному сожалению, страдают гражданские лица. Но то, что было в Брянске, в Брянской области, — это целенаправленный удар по гражданским лицам, а по всем международным нормам такие действия называются терроризмом. Все преступления, которые были совершены в отношении гражданских лиц, в том числе женщин и детей, накануне очередного раунда предложенных нами мирных переговоров в Стамбуле, были, безусловно, направлены на срыв переговорного процесса. Удар наносился по гражданскому населению намеренно. Это только подтверждает наши опасения в том, что и без того нелегитимный режим в Киеве, захвативший когда-то власть, постепенно перерождается в террористическую организацию, а её спонсоры становятся пособниками террористов. Вспомним: ещё совсем недавно украинские власти и их союзники грезили о стратегическом поражении России на поле боя. Сегодня на фоне огромных потерь, отступая по всей линии боевого соприкосновения, пытаясь запугать Россию, киевская верхушка перешла к организации террористических актов. И в то же время просят приостановить боевые действия на 30, а то и на 60 суток, просят о встрече на высшем уровне. Но как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чём говорить? Кто вообще ведёт переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами? И за что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях, которая будет использована для накачки режима западным оружием, для продолжения насильственной мобилизации и подготовки других террористических актов, подобных тем, которые были осуществлены в Брянской и Курской областях? Что касается вопросов, затронутых Сергеем Викторовичем, — мы говорили с ним ещё отдельно на этот счёт, — по поводу уровня наших переговорщиков, гуманитарной паузы, то в соответствии с общепризнанной международной практикой уровень этот определяется страной, которую те или иные лица представляют. Этот уровень со стороны могут оценивать только те люди, те эксперты, кто сам обладает безусловным авторитетом и высоким уровнем компетенции. Каким авторитетом могут обладать главари насквозь прогнившего и полностью коррумпированного режима? Во всём мире об этом говорят. Какой компетенцией могут гордиться те, по воле которых вооружённые силы Украины, например, в Курской области понесли абсолютно бессмысленные, огромные потери и сегодня терпят одно поражение за другим на поле боя? Судя по всему, мы имеем дело с людьми, которые не только не обладают какой бы то ни было значимой компетенцией в чём бы то ни было, но и элементарной политической культурой, если позволяют себе определённые высказывания и даже прямые оскорбления в адрес тех, с кем пытаются о чём-то договориться. Что касается очередного отказа от перемирия на два-три дня по гуманитарным соображениям, то это происходит не в первый раз. Нас это не удивляет, а только убеждает в том, что сегодняшнему киевскому режиму мир вообще не нужен. Мир для него, скорее всего, означает утрату власти. А власть для этого режима, судя по всему, важнее, чем мир и чем жизни людей, которых они своими, судя по всему, и не считают. Мы ещё с некоторыми коллегами обсудим все нюансы этого дела. Поговорим и с министром иностранных дел, и с представителями силового блока на ближайшем заседании Совета Безопасности".