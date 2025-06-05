Казалось бы, русская древность надёжно утрамбована историками, отдана странным народам, которых нет в природе (индоевропейцам, угрофинами др.), демонстративно не замечая 81% русских, тут проживающих. В предыдущей части была попытка описать эту древность до 862 г. (прихода Рюрика) для центральной части Русской равнины-«Симовской» Столбовой Руси («Симова ПерсИда», п.153). Во второй части будет описана история Афетов –«словено-русов», которые пришли и «вселились в шатрах Сима», так появилась Великая Россия. То есть, пришли славяне, вселились в центр Русской равнины и Русская империя превратилась в Российскую (п.153). Повторюсь, в расследовании этого вопроса помимо летописей была привлечена библия и греческие мифы. Было предположено, что библия и греческие мифы не древность, а история огромных ЕВРОПЕЙСКИХ народов-«евриан» (не израильтян), где «евр» на эллинском «восток». Об этом говорит даже само название Европы «Евр Опия» на карте Келлера 1590 г. И в старинной Острожской библии значатся «евриане» (от праматери Анны, автор), а не «израильтяне», там нет «Израиля» (п.1, 37).

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ «Афетской РУСИ»

Попробуем кратко описать историю «Афетской» Руси до 862 года (до прихода Рюрика в 862 г.), причём не центральной её части, а ОКРАИННОЙ, то есть только землю Афета. Даты взяты из «Сказания о Словене и Русе и городе Словенске». Предистория такая. В 2244 г. от СС. (3254 до Р.Х) Ной с сыновьями Симом, Хамом и Афетом приходит с Востока (тихоокеанского) на Русскую равнину-страну матриархата, смешивается с местными «Змеями» «Лилитами» (см. Лилит, википедия). Через 2 года (?) сыновья расходятся в разные стороны. Сим остаётся в центре Русской равнины, Хам уходит на юг на Аральское море и там образуется Мидия. Афет уходит на север и запад. Когда Афеты уходят с Русской равнины, они начинают разносить по Свету слово «рус», «прус», «порус», «перс». «Перс»-греческое слово. Было предположено, что «А Фет» это «А Свет», что на языке местных центра Русской равнины значит «русый» (светловолосые).

Жители центра Русской равнины (Волга-Ока-Москва) -«лилиты» называются «земскими» от «Земли» (Геи), «змеями», «крестями», «красными» по прозвищу Исава-красный (каштановолосый). Вот их типаж на фреске, по версии автора. Это столпники.

Как они сами себя называли, неизвестно, они не русы? Русами они называют северные светловолосые народы. Но, породнившиеся с северными русами стали «порусами», «землЯнами» (с окончанием АН). Русами стали «Симонеи» (п.153), они стали называться «Симовы ПерсИды», то есть «Порусами Иды».

А что случилось с центральными «лилитами». «И зарастут дворцы её колючими растениями, крапивою и репейником — твердыни её; и будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов. И звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, и лешие будут перекликаться один с другим; там будет отдыхать ночное привидение (ФИЛИН) и находить себе покой». Лилит обладала умением с помощью некого «копья» воспроизводить людей без участия мужчины по куску своей плоти (интернет. Лилит). Её символ Сова-Филин и Человеко-Осёл. В Риме Лилит нашла своё место и покой среди вечных руин, но вполне возможно, она нашла покой в «Риме» на Урале, там река Урал-Яик называлась «Рхим» (карта Келлера).

История Афетской Руси такова.

1. В 2246 г. от СС. (3254 до Р.Х) происходит Разделение языков, разделение Сима, Хама и Афета (п.99). Сим расселяется в центре Русской равнины. Его судьба описана в п. 153. Он развивается сам по себе, не соприкасаясь с Афетом. У них разные земли.

2. Афет уходит с центра Русской равнины на север и запад. «Афету же по благословению отца своего Ноя излиявшуся на ЗАПАДНЫЯ и на СЕВЕРНЫЕ страны даже и до полунощия ветров» (п. 99), («полунощные» до Вятки, это север, «полуденные»-юг, «ветра»-стороны, автор). Вот он прощается с матерью на картине «Золотой век» Блумарта возле дуба (п.136). Она его обнимает. И вот он уже повзрослевший, рядом старый ЛЕВ.

3. В «Скифийской истории» Лызлова «Афеты» уходят с Русской равнины на реку Енисей и Лена и там образуются Скифия1. Она делится на 2 части. Это Скифия Итра (Яры-Жары, происхождением из центра Русской равнины) и Скифия Экстра (происхождением из севера Русской равнины-«гераклиды») (п.148). Вот они показаны на карте.

Возникает вопрос, где сначала возникли скифы -в Азии, или на Чёрном море. По Геродоту скифы пришли из Азии. «Скифы были властителями Азии» (4/4), пока их не прогнали мидийцы. Прародитель их ТАР-ГИ-ТАЙ пришёл на НЕОБИТАЕМУЮ землю. Родители Таргитая ЗЕВС и дочь реки БОРИСФЕНА (река Лена-Алдан,где Лена-Гипанис, автор. Борисфена возможно связана со Сфено- старшая из 3-х сестёр Горгона Бессмертная. Река Лена впадает в ГиперБорейский (Ледовитый) океан). У него было 3 сына ЛИПОксаис, АРПОксаис, КОЛАксаис . Черноморские скифы про своё происхождение рассказывают то же. В поисках убежавших коней Геракл гнал быков Гериона и прибыл в НЕОБИТАЕМУЮ землю и прибыл в ГИЛею. Там от царицы женщины полузмеи у Геракла родились три сына АГАФИРС, ГЕЛОН, СКИФ. От этого Скифа произошли все скифские цари. То есть Скиф рождён не на Чёрном море, если он с этим именем туда пришёл и его звали «Коля» (Колаксаикс). Эти Скифы Яры и Северы стали казачеством, которые так и продожали делиться на Красных (Яров) и Белых (от северян Бела-Авеля-Гераклидов), по версии автора. Они и селились так, по одну сторону реки «красные», а по другую сторону реки «белые» казаки ( рассказ жителя о селе Кулан, Чита). Они роднились между собой.

4. Правнуки Афета Скиф и Зардан приходят на Чёрное море, там образуется «Скифия Великая (№2)» на Чёрном море («Сказание о Словене и Русе…», п.99). «По мале же времени правнуцы Афетовы Скиф и Зардан отлучишася от братий своих и от рода своего от западных стран, и коснушася полуденных стран , и вселишася во Ексинопонте, и живяху тамо многа лета, и от сих породишася сынове и внуцы и умножишася зело, и прозвашася по имени прадеда своего Скифа Скифия Великая. И бысть между ими распря и междоусобица и крамола многа и тесноты ради места». Здесь не должно быть «от западных» стран, должно быть от «восточных» Скифии1 на реке Лена, а то получается, что они уже живут в Ексинопонте и пришли в Ексинопонт? Скиф должен прийти из Скифии №1, где он и заполучил имя Скиф и с этим именем южными землями пришёл на запад на Днепр, «коснувшись полуденных (южных) стран.

Там же поселился Зардан, о нём летописи умалчивают. Его называют «Чёрт Зардан» (Колонна с его божком в виде Собаки и Овна стояла в Чехии, Вышеграде, 1**). Зарданом должен быть или Гелон (Гелиос-солнце) или Агафирс. Или Липоксаис (от Алипия), или Арпоксаикс (от Гарпии? Арфист?«Римлянин воздаст тебе хвалы на лире, варвар — на АРФЕ, грек воспоёт тебя на Ахилловом инструменте, британец (или бретонец) — на ротте». В России на всем протяжении XVIII в. был в ходу инструмент совсем другого вида – «Давидова» арфа Davids-harfe). Гелон в истории — это город, описанный Геродотом. Он был столицей скифского племени БУДИНОВ (см. ниже о Будигосте). Этот Зардан имеет какое-то отношение к волхву Белтазару.

5 братьев славян от отца Скифа в 5 поколении от него, (ориентировочно по истечении 200 лет ) образуют 5 славянских (сарматских) государств. От Руса (Словенского, п.117) образуется Северная Руссия («Словенская Русь» в районе Белорусии), от Словена Словения, от Болгара-Булгария, от Истера –Венгрия, от Комана-Комания-Восточная Украина (п.99). Вот они конкретно показаны на карте Келлера 1298 г-1590 г. Из-за потопа здесь вряд ли кто жил до них. Они приносят сюда на Чёрное море названия двух своих великих рек Борисфен (Лена, автор) и Истр (Енисей, автор).

5. В 3099 СС (2409 г. до Р.Х.)(п.99) Словен и Рус (словенский) уходят с Чёрного моря из-за распрей, 14 лет блуждают и поселяются на озере Ильмень. Они основывают Великий Новгород и город Старая Руса (п.99). Так они начинают занимать западную окраину «Симовой Руси» (Персиды). Но Москву обходят стороной, потому что это вотчина Сима и досимовского властителя. Некий «Моикс» им разрешил тут поселиться по родственному. Он говорил на русском языке, так как его речку Мутную словены переименовывают в Волхов, а озеро Моикс называют Илмер (оз. Ильмень) (п.99).

6. Появление Волхвов. Помните в истории гибели «Идумеи» (п.153)-«ЭДома» (центр Руси на реке Оке) в библии (153) была такая фраза «нет больше Мудрости в Фемане», потому что «Мудрость» ушла из «Идумеи». «Диа Псофис»-«Большая Собака»-София Премудрость (Василиса Премудрая) ушла отсюда, но не навсегда (п.119. Серый Волк). Она вернулась с Иилями (Василиями), так как везде в русских городах появились Софийские соборы. Сюда на Русскую равнину всегда возвращались и властвовали только те, кто имели корни отсюда и «царскую» кровь здешней элиты.

Вот как это произошло. Из «словено-русов» выделяются три Волхва: Каспар (Сын Волхва словен Перун с реки Волхов, Барс), Мельхиор (дочь СеруАн брата Перуна Серого Волка, она же Луна-Мудрость-Сова-Собака) и Белтазар (воевода СергуАн с войском из рода Бела-Авеля), которые с озера Ильмень через Кавказ, Грузию, Армению уходят в Иран, Афганистан и там образуют колонии «словено-русов»- Персию (рассказ Марко Поло о волхвах и карта Келлера, п. 101, 102). Их ставка в Иране город Таурус (совр. Тегеран, автор). Потом они через Каспий вдоль Станового хребта уходят на реку Амур, образовав Миенъ, Манги и Катай (версия автора, п.121). От них на Становом хребте остаётся название горы «ЦарьГора или ОттоРогОра» (карта Келлера, п. 92, п.121). Столицей Миенъ становится Миен (г. Благовещенск). Столицей Манги становится город Квинсей–«Небесный город». Современное его место это Шантарские острова в Охотском море (автор). Хотя историки усиленно волхвов превращают в монгол, но «Отто», как ни поверни, никак на монгола не тянет.

Вероятно, вторая дочь Серого Волка «Превосходная Псица-Псофис»-Большая Собака (Canis Majoris, п.118, 119) стала распространителем рода Козы Анны- Canis путём «непорочного зачатия». Она врачеватель. После смерти тела волхвов Мельхиора, Бальтазара и Гаспара, «королева Елена положила в один сундук и украсила его великими богатствами, и принесли их в Константинополь... и положили в церкви, которая называется Святой Софией». Сейчас они трое хранятся в Кёлне в Германии (сведения из интернета). Бытуют легенды и о четвёртом волхве, носящем имя АРТАбан.

Три Волхва на ракке

КОЗА (Амалфея, Ида) очень важный ключевой персонаж именно русской истории, так как она дочь северного царя «ИоЛая»-«Возничего» (его предок Алипий-Зима, п.153). В созвездии «Возничий» на его коленях сидит КОЗОЧКА, а в груди её горит звезда «Алиот». Вот он на гравюре Колларта. Зима.

По версии автора (п.118), когда старший сын Волхв (от Словена) Перун уходит на Кавказ и в Иран, то второй сын Словена Волховец «Оборотень» остаётся и начинает внедряться в «Москву» путём родства. Он становится Серым Волком (Ликаон в мифах), так как поселяется на реке Серая (Се Рай). Это современная Александровская Слобода. У него рождаются от северянки Козы две выдающиеся дочери «Калисто» (Большая Медведица) и Диа Псофис (Большая Собака). «Серый Волхв» Симовский потомок и претендент на Всадника на «сером», то есть «бледном» коне с косой. Поэтому Волхвы имеют имена Серуан и Сергуан. Они владели секретом Огня из серы.

7. Словен и Рус начинают расселяться в северных «Симовых Землях» (п.99). Если дать на расселение 100 лет, то это происходит приблизительно в 3099+100= 3199 г. от СС. Это названо завоеванием «тамошних» земель. В общем, скифы осваивают северное побережье Ледовитого океана (Гиперборейского), где ранее властвовали потомки Сима (земля воеводы Самсона Едом-СамоЕда?). «Словен же и Рус живяху между собою в любви велице , и княжиша тамо, и завладеша многими странами ТАМОШНИХ краев. Такоже по них сынове их и внуцы княжаху по коленом своим и налезоша себе славы вечные и богатства многа мечем своим и луком. Обладаша же и северными странами, и по всему Поморию, даже и до предел Ледовитого моря, и окрест Желтовидных вод, и по великим рекам Печере и Выми, и за высокими и непроходимыми каменными горами (Урал=Каменный пояс?) во стране, рекома Скир , по велицей реце Обве , и до устия Беловодныя реки, ея же вода бела, яко МЛЕКО . Тамо бо берущи дорогою скорою звери, рекомаго ДЫНКА, сиречь СОБОЛЬ. Хождаху ж и на Египетъския страны воеваху, и многое храбрьство показующе во еллинских и варварских странах , велий страх от сих тогда належаше».

Идём, как они, на восток по берегу Ледовитого океана и определяем эти «тамошние» земли. 1. Поморие «до предел Ледовитого моря». «Поморы — самобытная этнографическая группа русского народа, проживающая на побережье Белого и Баренцева морей, а также по северным рекам: Мезени, Печоре, Онеге и Северной Двине». 2. Окрест «Желтовидных вод». Если идти на восток далее по порядку это земля «Джугория» на карте Московии 1706 г. Из этого народа потом выделилось племя «венгров» (надпись на карте Келлера 1590 г. «венгры изыдоша», из этих северян «рюриковых» вычленилось племя и ушло от них). 3. Печёра («Борандаи» на карте Московии, то есть «Берендеи»). 4. За горы Урал (Камень). 5. Скир-Сибирь («рекомой Скирь, иже есть Сибирь», так назван район г. Ивдель (Sibier) и села Полуночное, см. карту Келлера). В греческих мифах в Скире был убит (сброшен со скалы) Тесей ЛикоМедом. На какой-тут горе и погиб легендарный постаревший потомок Тесея (Крёза у Геродота).

Добыча золота на реке Ивдель

Это самый север Свердловской области.

6. Река Обь. 7. Устье Беловодной реки, там много соболей. Это должна быть следующая по порядку река Енисей, она следующая река после Оби. Там находятся Туруханск и древняя Мангазея с торговлей ценными мехами СОБОЛЕЙ, земля Самоедов, на тот момент белого европеоидного народа, описанного у Марко Поло, там ещё нет ненцев-тунгусов. Почему Енисей Беловодный, непонятно. Вероятно, Енисей назывался «Млеко». На карте Келлера 1298-1590 г. Енисей назван Tachnin (Тачнин), что похоже на Венгерское «tej»-молоко. Именно здесь образуется Скифия№1 (Экстра и Итра, п.142, карта выше). Судя по последовательности текста в «Сказании о Словене и Русе» сначала идёт текст о скифах на Чёрном море, а потом они осваивают север, хотя должно быть наоборот, сначало Енисей, а потом Чёрное море. На старинных картах Скифия только на Лене и Енисее.

8. 5508 от СС это 1 год от Р.Х. Рождение Христа. Это имя имеет прямое отношение к Афетам. Они выдвигают своего Афетского бога и делают его мировым культом, так как в нём сочетаются главные правящие роды Русской равнины. Сначала у них был Саваоф (у него характерная шапка из двух квадратов). На карте Московии 1706 г. в районе «Зырянии» (Коми-Пермь) есть надпись на английском, где говорится о неком Христе, жившем здесь (п.37, подчёркнуто красной линией).

«Может быть события происходят не в Египте на Ниле, а Египте Фока в области Ока-Волга-Москва. Родители Иисуса были родом из Вифлеема ИуДейского, но жили в Назарете, они пришли в Вифлеем и там засвидетельствовали его рождение, и лишь после его рождения бежали сначала в Египет, так как Ирод Великий приказал их убить, а потом возвратились в Назарет.

Назарет совпадает с названием «Зиранни» ( Зыряния-«Полуденная Волость» на карте Московии 1706 г.) (п.37). Это современная Коми-Пермяцкая область и Северные Увалы. Там всё покрыто густыми лесами. Как заметил блогер Юрий Абарин на всех картинах художников с сюжетом «Бегство в Египет» изображена лесистая местность, а не жаркий Египет на Ниле. Вот некая карта Назарета из интернета и похожий район в Зиранни.

9. Через 33 года казнь Христа. Восстание Лалоха и Лахерна. Может, в этой истории в «Сказании о Словене и Русе», п.99 изложена история гибели Христа (Лахерна) и неудачная попытка установить свою власть в Константинополе. Дело в том, что Константинополь был столицей Афетских народов, и им овладели скифы черноморские, а северные Афеты хотели восстановить тут своё прежнее влияние, бывшее в древние времена ещё со времён сына Мани Тирсена ( п.143), но неудачно. Свидетель этих событий Андрей Первозванный, а он прижизненный свидетель жизни Христа. «О них же СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ в хожении своем блаженный апостол АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ, яко отнюдь невегласи тогда поганы беш». Словены в союзе с русами (северными) приходят в Грецию и хотят установить или восстановить власть в Константинополе. При этом погибло очень много руссов «безчисленно РУСКИХ вой под стенами града падоша». Лахерн был убит возле моря (Средиземного), и там на этом месте была возведена церковь «монастырь честен возгражден во имя Пречистыя Богородицы». Он до сих пор существует-это Влахернская церковь (монастырь Пречистой Богородицы). На входе в неё надпись «Анна». Анна прамать Афетов и Анна мать Богородицы (бабушка Христа).

Многое объясняет тот факт, что эта икона Влахернской Божьей Матери была отдана ПЕРВОМУ царю из рода Романовых Алексею Михайловичу. Может отсюда происхождение термина «валахи»-«волхвы». Очень дорог были сердцу Алексея Михайловича именно этот погибший Лахерн, а родила его Одигидрия (от Гидры-Морского Змея?). Лахерн имеет прямое отношение к роду Романовых. Образ Матери Лахерна стал известен как «Богоматерь Одигидрия Влахернская». Одигидрия –«прокладывающая путь». «Чудотворная икона "Богоматерь Одигитрия Влахернская" была спасена после захвата Константинополя турками, после чего перевезена на Афон, а в 1653 году доставлена в Москву и преподнесена в дар царю Алексею Михайловичу. Сейчас она находится в музейном собрании Кремля». Влахерн и Алексей связаны с центральной Русью. На ней запечетлена прамать рода Романовых из «центральной Руси».

Друг Лахерна Лалох был сильно изранен и с остатками отряда возвратился (« язвен велми со оставшими возвратися во своя со многим богатством»). А куда же он возвратился? Сразу после истории о Лалохе и Лахерне начинается текст о Синдерехе. Значит, они возвращаются в Синдерех? В это же время в неких загадочных и видно очень значительных СИНДЕРЕХ княжаху два брата, единому имя Диюлел, а другому Дидиядакх , названные так в честь ПЧЁЛ, которые свили улей на дереве ( «боги их тогда нарицаху за то, иже пчелы им налезоша и борти верх древия устроиша»). Диюлел предположительно Дей ИУЛель (от слова Улей). Дидиядакх связан с словом «Дид» и Дак. Пчёлы есть на старейшем гербе города Тамбова. Там на гербе не только три пчелы, ещё и улей. Возможно, город Тамбов назывался в древности Синдерех («Синея Дерево», Синей сын Ханаана, но есть ещё и Синеус соратник Рюрика). «В Синдерех же тогда княжаху два брата, единому имя Диюлел, а другому Дидиядакх, невегласи боги их тогда нарицаху за то, иже пчелы им налезоша и борти верх древия устроиша» (п.99).

Судя по тому, что центральную Русь звали Земля «Ульяна» -от улья с пчёлами, ДиюЛел и Дидиякдакх были родом из «Симовой земли». Мёдом и молоком Козы Амалфеи был вскормлен младенец Зевс. Возможно, город Тамбов назывался в древности Синдерех («Синея Дерево»). Эта страница летописи очень важна, если увековечена в летописи, но пока не совсем понятна.

10. Великий МОР и ПЕРВОЕ запустение Словенска и Русы на МНОГИЕ ЛЕТА от «ПРАВЕДНОГО ГНЕВА БОЖИЯ». Примерно 5608 (100 г. Р.Х.). Причём мор пришёл «по мале ж времени» вскоре, «ПЕРВОЕ ЗАПУСТЕНИЕ Словенску. А великий Словенеск и Руса опустеша до конца на МНОГИЕ лета, яко и дивиим зверем обитати и плодитися в них». Все уходят из этих мест на Белоозеро и озеро «Тинное» и Дунай (старожитный) и начинают называться «ВЕСЬ». Здесь по смыслу фразы «веси» это СЛОВЕНО-РУСКОЕ деревенское население.

11. Конечное запустение Словенску и Русы на МНОГИЕ лета. Приблизительно 6208 от СС ( 700 г. Р.Х.). Мало было запустения от Гнева Божьего, так начинается конечное запустение. Только со второй попытки возвратились сюда словены с болгарами («словяне и подъяшаскифи болгар»), но белые угры их выгнали и города их «раскопаша». Тут «белые угры» не пускают на свою землю пришельцев черноморских с Дуная (весь словено-русов).

ИТАК, возникает вопрос, кто такие «Белые угры». Белые угры считали эти земли своими. Из этих белых угров (в 13 веке) выделились венгры («из этих югров венгры изыдоша», надпись на карте Келлера. «Изыдоша» явно Бела1, который вместе с Чёрным воеводой Раду Негру ушли на Чёрное море и на «Бела море» -Белое море). «В «Сказании о Еруслане Лазаревиче» белые угры это северяне Дана Белого, которые подчинили себе землю Еруслана Лазаревича и ослепили его родителей в Картаусе. Здесь явно речь идёт о северных русах Даниила Столпника.

Даниил Столпник

Это те самые библейские «народы северные», что пришли, как дровосеки с топорами и вырубили «лес его» (Еруслана). Это народ «Сеттимио Северо» (п.153), названного также «Северусом».

Представитель Северов Луций Септимий Север римский император

Можно только предположить, что это и есть тот самый народ северного царя Крёза, описанный в Истории Геродота. Он прародитель северного Рюрикова рода, описанный в греческих мифах как Тессеев род (Давида). А что происходило в «центре» не говорится. Орбини говорит, что когда все ушли из-за мора, только Москва осталась и никуда не уходила.

12. ВОЗВРАЩЕНИЕ словенов на пустую словенскую и РУССКУЮ землю через много лет. Даты возвращения словенов конкретной в летописи не названо, но это времена Гостомысла. Приблизительно 6308 от СС ( 800г. от Р.Х), далее идёт точная дата призвание Гостомыслом Рюрика в 862 г. (п.99). ИТАК. На коренные земли симовских русов (вокруг центра Русской равнины) приходят и селятся через МНОГО лет «из Дуная множество их без числа, с ними же и СКИФЫ и БОЛГАРЫ и иностранницы поидоша на землю Словенскую и Рускую , и седоша паки близ озера Илмеря». После этого они разошлись вширь. Те, которые ушли на поля (равнины), стали поляками, другие полочане на реке, кривичи, чудь, меря, древляне, морава, серби, болгары, северы, лопи, мордва, мурама и др.

Все эти вышеперечисленные черноморские народности появились только в 8 веке близ озера Илмер, их же историки обьявили исконно коренными на Руси. Это тоже Афетские славяне, которые прийдя на Русь, обрусели вдвойне, они уже были русами афетами. Заметьте, в перечислении племён нет татар, тюрок, иранцев. Они не приходили и в 8 веке их тут нет. Пришли только «черноморцы».

13. 800г. от Р.Х. Правление Гостомыслов на севере Руси. Тут вырисовывается грандиозный конфликт за северную Русь, которую Марко Поло назвал «Великой Росией» в 1298-1590г.

В «Будинском изборнике» в этой войне за власть пала вся элита Рюрика и вся элита Гостомыслов. На опустевшие земли северян (Рюрика) (там жили варЯгоРусы, норМаны и ободриты) после почти 600 лет мора и опустошений приходят с Чёрного моря скифские народы Гостомысла («Словенская Русь») с территории Белоруссии и Словакии (полочане, дреговичи и кривичи с волхвами). Когда пришёл Рюрик на свои законные с древности земли «Варяжскую Русь», Гостомыслы разделились на ДВА лагеря. Сын Гостомысла Годслав с сыновьями Трувором и Синеусом стали на стороне Рюрика, а младший Будигост с Вадимиром и Избором против Рюрика («волхвы сказали, что Рюрик хочет «убить…ВадиМира, и БудиГоста, и ИзБора, так как они истинные князья РУСИ СЛОВЕНСКОЙ..." ). Но «Русь Словенская» на Чёрном море это не Русь северная («ВарягоРусь» Рюрикова).

Выясняется, что, когда пришёл Рюрик, Вадимир, Будигост, Избор восстали и выгнали Рюрика и убили Трувора в Изборске. В тот же год Рюрик с Синеусом вернулись и стали осаждать Новгород. На этот раз во второй попытке Рюрика в Новгороде был убит и Синеус. Рюрик остался ОДИН. Через некоторое время с третьей попытки Рюрик с воеводой Олегом возвратились и УБИЛИ главного мятежника Избора, Вадимир и Будигост были убиты ещё раньше в Новгороде (п.117, 99). В результате противостояния проигравшие Рюрику элиты Гостомыслов уходят туда, откуда пришли- в «Словенскую Русь» в Болгарию, Словению, Будигосты уходят на запад и образовывают Будапешт по версии автора. Получается, что Рюриковы народы и есть «белые угры», из которых отделились «белые» венгры и ушли в Венгрию с царём Белой1 столбить своё место в Западной Европе. Рюрики происходили от Козы+Серого Волка и её дочери Калисто, то есть имели русское происхождение от северных Афетов и «центральных русов». Земли северян хотели возглавить пришельцы черноморские Гостомыслы, но Рюрик отстоял своё древнее право «варягорусов» (они так названы в «Будинском изборнике») на эти земли. Его род, по версии автора, идёт от Тесея, который взял за основу северный народ Оленей и Лошадей, создал огромный гарем из 50 жён, чтобы размножить свой род, так появились «Зыряне» и «Эрзяне».

14. 6370 год от СС (862г) — призвание варЯгов на княжение в Новгород. Рюрик приходит на царство северной Русской Землёю (не центра) и царствует 17 лет. «И умолен быв князь Рюрик, и поиде на Русь з двема братома своима, с Трувором и з Синеусом» . Его предлагает призвать («умолить») Гостомысл, так как Рюрик «царских» кровей от Августа (из плодородной центральной земли «Густуса»). По версии автора «РЮрик», берёт в помощь народ из АмУра около 3 тыс. «УрМанов» (племена «Оленей», «Лошадей», «Рыб»-«Ярлы», они на карте вместе стоят на границе у Вятки на старинной карте, п.117, п.115) происхождением от северных народов. Он убивает прежнюю власть новгородскую Вадима Храброго и его советников. «И седе Рюрик в Новеграде, а Синеус на Белеозере, а Струвор в Зборце. И по двою лету Синеус умре, потом же и Струвор, и бысть Рюрик единодержавен , над всею Рускою землею державствова лет 17» (п. 99, 117). По версии автора, Рюрик и его коалиция правила тут раньше, но его выгнали «симонеи» со «змеями», а потом «мор» и «опустошения», поэтому он возвращается на свою северную землю в 862 г. в «Русь Варяжскую», но место его занято «Русью Словенской» пришельцев с Чёрного моря. Рюрик выгоняет их элиту, но народы продолжают уже жизнь совместную.

ИСТОРИЯ АФЕТОВ ПОСЛЕ 862 г.

С 879 г.-977 правят Рюриковичи представители «народа северного», Олег Вещий, Игорь сын Рюрика (его имя указывает на «белых иугоров» северян), Ольга, Святослав.

С 6488 год от СС (980 г.) к власти «Русской Землёю» приходит другая ветвь от Рюрика –князь Владимир и его чады. Род Владимира тоже считается от Рюрика. Именно он должен быть родом от «центральных русов» (от матери Малки-Сима и Рогнеды северян) и поэтому у него родовое право на Русь Северную и Русь центральную от Сима. Символ его города Владимира на гербе ЛЕВ и КРЕСТ на КРАСНОМ фоне.

Афеты на Тихом океане.

Афеты распространяются на Тихом океане и на Чукотке. Первым сюда приходит «Коир Чам» (Пион-Пионер из скифов яров и скифов северян). Он переходит реку Лену и Алдан и образует области Тангут (на Индигирке), Ергимул, Егригайя восточнее Охотского моря, а на севере Чукотки властвуют НаЯны (от скифов Анов). В 1098 г. властвует «Коир Чам». Потом к власти приходит Наян и «Поп Иван» (год смерти 1200 г (п.152, Марко Поло). Символ Попа Ивана ЛЕВ и КРЕСТ.

В 1200 г. родственник Попа Ивана Чингисхан убивает Попа Ивана и правит всего 6 лет и умирает (п.152). Власть берут его братья «Лаи». Последний Великий Хам Кублай (Хубилай) правит до своей смерти в 1298 г. Он подчиняет все владения Попа Ивана, всю Азию. Эта история с Чингисханом и сама его личность требует полного исторического пересмотра, так как он не относится к тюркам и монголам. Он родственник Попа Ивана и «таров» (Иилиев) и на его пропусках (золотых дщицах) были изображены ЛЕВ, СОЛНЦЕ и СОКОЛ-Кречет (п. 124). Ему больше всего не повезло в истории. Он мечтал войти в элиту Попа Ивана и вошёл, сам стал государём Орды, но историки отомстили ему по-иезуитски, превратив знатного европейца в безродного монгольского кочевника. Они ему национальность сменили, чтобы сделать его знаменем тюрок.

Далее «На Русскую равнину с Востока приходят Ог и Сигон. В библии написано, что сначала к власти приходят два Исполина, два брата Ог царь Вассанский («Пернатый Змей») и Сигон царь Аморейский и они приходят с ВОСТОКА. Они становятся известны как Гог и Магог у Марко Поло.

Оказалось, Ог и Сигон, это ПАДШИЕ АНГЕЛЫ (п.125) в книге Еноха. Они внуки Азазеля и Семияза-Самаэля. Во власти Самаэля оказалась Мидия, а во власти внука Азазеля оказалась Русская равнина-центральная Русь на реке Оке» (п.153). Это тоже афетские народы, имеющие родство с центральными русами ( с «Орнитионами» Сисифа -«Пернатыми» Птахами). Ога и Сигона выгоняют «Иилии», но неудачно (Ветхий Завет), вождь Иилиев погибает и Азазель с Семияза властвуют на Русской равнине, но не долго-до прихода Орды.

По сведениям из истории Лызлова, Гедеон предсказывает гибель тихоокеанской державы от прилёта КОМЕТЫ (она появилась в 1212 году).

Гедион предсказывает Жару

По этой причине вся Орда в этот же год 1212г. снимается с места и движется сначала в разведку, а потом спасаться через Сибирь и Русскую равнину. На Русскую равнину посылается Джучи-приёмный сын Чингисхана, который имеет русское происхождение (от Асов, автор. Его имя Егухан, а его сына Батыя Земихен, что указывает на их происхождение из центра Руси-«Египта» Фоки, «Земли», п.146, 149,153). Его Орда называется по-русски Золотой. Его убивают конкуренты. В 1240 году мстить за смерть отца идёт сын Батый. Он мстит черноморским скифам и Генриху и заодно там расселяется. Те, которые имеют происхождение отсюда (болгарское, венгерское, словенское), здесь и оседают, которые имеют русское происхождение, оседают на Руси. Последними приходят «Сарацины» происхождением от Исава и Исмаила и занимают Казань на 300 лет. Историк Лызлов утверждает, что вся Орда вышла с Востока и расселилась на Русской равнине и в Западной Европе. Монголов и тюркских татар он не упоминает (п.146). Они не упоминаются даже в «Казанской истории» в 15 веке при Иване Грозном. Лызлов считает, что «татары» это славяне-скифы, которые вышли с Востока и пришли на Русскую равнину и Западную Европу.

Вот какие афетские племена уходят с Тихого океана на Русскую равнину и в Западную Европу. Их земли нанесены на карте Келлера. Двигаемся с севера на юг. Тангут (р. Индигирка, Асы), Егригайя, Ергимул (р. Охота), Барскол, Каума, Карли (р. Алазея), Киорза, Монгул (р. Колыма), Тендук (Попа Ивана, Анадырь), Унг (Анадырь), Катай (Охотское море), Миен и Манги (на Амуре), Кифаиско (в Китайской Маньчжурии, карта Ремезова), Никанско в Корее (карта Ремезова, п. 151). Часть из них говорит на тартарском (похожий на тюркский) языке, а «сарацины» имели сарацинские фамилии, что ввело в заблуждение тюрок. Они, основываясь на «тюркизмах», подумали, что это они тут были вместо славян. А они не пробовали поискать «русизмы» в своём языке. Река Волга это Идель на тартарском (не татарском), то есть река Иды Элинов. Ида-Коза прародительница русов в «Идумее».

Послесловие

Суть истории Афетов в столкновении нескольких групп Афетских славян между собой в войне за Русскую равнину. Они называют себя русами. Но они все противостоят центральным русам в басейне Оки, Волги, Москвы «Симовой Персиде» (ПоРусии, Русалии, «Египту» Фока). Эти группы афетских славян следующие. 1 Северяне- «белые иугоры» (Крёза), они же «ВарягоРусы» Рюриковичи- Росы («словено-русы»). 2. Черноморские славяне из Восточной и Западной Европы «Словенская Русь» (Гостомыслы и др.). 3 Тихоокеанские славяне Орда (Иилии-тары) и «Львы» Попа Ивана, Асы, колонисты из Китая и Кореи, урманы с Амура. 4. Деи южные –уральское праказачество (Степана Разина и Емельяна Пугачёва), занявшие «Ханаан» (Мидию на Аральском море). Возможно, это «этруски» (Ээта русы).

В историческом процессе на Русской равнине участвуют только славянские народы и на правах родства с древней Русью, хотят своей доли. Среди них нет тюрок, их и сейчас очень мало 3.6% и живут они только на южной окраине России и летописи о них молчат, за них ошибочно принимают «сарацинов». «Афеты» вышли из Русской равнины и в конце времён вернулись. Они сначала назывались скифами, потом персами, потом славянами. Ещё недавно часть западноевропейских афетов называли себя «руской литвой», но так как им не досталось места в центре Русской равнины, они отменили слово «русь» и начали месть. Началась «азиатизация» русских. Им начинают внушать, что они азиаты, выдумывается тюркская «империя Чингиса», которая их одолела, «отсталость», «холопство», рисуется их карикатурный простоватый образ (типа «Сватов»). В этом народ убеждают современные мыслители: «нужно … перестать бояться, и тем более стыдиться, своей азиатскости. Вспомним, что по менталитету большинства общества, его отношению к власти Россия, как и Китай, и многие другие государства Азии – наследники Империи Чингисхана. Надо просто не заламывать по этому поводу руки, не презирать свой народ, что делает часть интеллигенции, а принять как данное…» (Караганов). При такой агрессивной пропаганде даже Римский Папа не выдержал и сказал, что русские это наследники Великой Матушки России (не Чингисхана!). «Вы наследники великой России: великой России СВЯТЫХ, правителей, большой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой, просвещенной, [страны] большой культуры и большой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследства, вы наследники великой матушки-России, идите вперед с этим» (Римский Папа Франциск, 2023 г. Из обращения к молодёжи в Санкт-Петербурге). Афеты создатели Святой Руси.

Источники

1.«Сокровенное сказание монголов» в переводе Козина и Кафарова.

2.«Книга о разнообразии мира» Марко Поло.2015 г.

3.Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме). Она приложение к книге Марко Поло «О разнообразии мира» и отражает обстановку 1298 г, когда Марко Поло убыл в Венецию из Орды.

4.«Сказание о Словене и Русе и городе Словенске».

5*Карта Московии 1706 г. На ней на Волге в устье вместо слова «Сарай» написано «Се рай».

6. «Казанская история» неизвестного автора. Автор жил 20 лет в Казани у Сафа Гирея и был очевидцем событий 1552 г.

7. «Повесть временных лет» Лаврентия 1377 г.

8. «Скифийская история» Лызлова 1692 г.

9. Гумилёв Л. Н.. Поиски вымышленного царства. Легенда о «Государстве пресвитера Иоанна». — М.: Наука. 1970. — 431 с. — 9500 экз.

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1. В оригинале Острожской библии нет Израиля.

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