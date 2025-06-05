Почему я не теряю оптимизма, или С законом разберёмся потом | Владимир Боглаев
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Владимир Боглаев о том, что делать в кризис простому человеку и обманутому президенту, и немного о том, почему оружие в доме иметь полезно.
Ведущий: Кирилл Рычков
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#ВладимирБоглаев #КириллРычков #ТочкаСборки
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Экономический кризис и его восприятие:
- Кризис уже наступил и активно развивается, но экономические власти пытаются замалчивать его масштабы до осени, когда он станет очевидным для всех.
- Падение производства в машиностроении варьируется: где-то 50%, где-то 30%, где-то 15%. Это неравномерное снижение, но роста в отрасли нет.
- Ситуация сравнивается с 90-ми годами, но с потенциалом быть более драматичной. Простые люди (рабочие, инженеры, продавцы) ощущают неопределенность и ухудшение положения.
2. Вопросы простого человека:
- Основной вопрос: что делать в условиях кризиса? Нужно ли готовиться к худшему (запасать тушенку, брать огород, покупать оружие)?
- Ощущение, что ситуация крайне тяжелая, но ответы эксперта не дают ясности: "не ужас, но и не хорошо".
- Простому человеку важно понять, как защитить себя и семью, но рекомендации остаются размытыми.
3. Политика властей и целевые установки:
- Экономические власти, включая Центральный банк, осознанно движутся к "охлаждению экономики" и "мягкой посадке", что приводит к снижению производства.
- Ранее (с 2020 года) ставились цели достижения технического суверенитета, импортозамещения и мобилизации экономики, но сейчас акцент сместился на "сбалансированный рост" и снижение инфляции.
- Меры, принятые ранее (финансирование импортозамещения, отсрочка платежей, компенсация ставок), были системными, но их эффективность под вопросом, так как зависимость от внешних факторов (например, цены на металл на Лондонской бирже) сохраняется.
4. Ситуация в отраслях:
- Машиностроение страдает сильнее всего из-за высокой доли зарплат в себестоимости (12–35%) и падения спроса (до 50–60% в некоторых сегментах).
- Металлургия и первичная переработка (нефтехимия, удобрения) менее уязвимы из-за низкой доли зарплат в себестоимости (1–6%) и востребованности сырья на мировом рынке.
- Банковский сектор демонстрирует рост прибыли (7% в первом квартале), но и там идет оптимизация, сокращения и борьба за эффективность.
5. Рекомендации для граждан:
- Мужчинам рекомендуется иметь охотничий билет и оружие для защиты семьи, независимо от экономической ситуации, с оговоркой: "с законом разберемся потом".
- Рабочие в машиностроении сталкиваются с риском сокращений и снижения уровня жизни из-за падения производства.
- Покидать машиностроение в поисках работы в низкой переработке (добыча сырья) может быть рациональным, но там низкий спрос на рабочую силу (менее 1,5 млн человек).
6. Технический суверенитет и будущее:
- Вопрос о техническом суверенитете утратил актуальность в официальной риторике, сменившись задачей "охлаждения экономики".
- Если эта цель сохранится, высокотехнологичные отрасли (машиностроение) продолжат страдать, а сырьевые останутся стабильными.
- Возможны обстоятельства "непреодолимой силы", которые вернут приоритет техническому суверенитету, но пока таких сигналов нет.
7. Личная стратегия в кризис:
- Рабочие должны оценивать, насколько их отрасль соответствует текущему вектору развития страны (охлаждение экономики).
- Покидать завод в машиностроении может быть рациональным, если есть возможность встроиться в стабильные сырьевые отрасли, но таких мест мало.
- Суетиться без четкого плана нет смысла, но и полное бездействие опасно, так как предприятия могут не удержать коллектив из-за ограниченных возможностей.
Вывод:
Беседа отражает глубокую обеспокоенность экономическим кризисом, который воспринимается как управляемый процесс со стороны властей, направленный на "охлаждение экономики". Это приводит к падению производства, особенно в машиностроении, и снижению уровня жизни работников высокотехнологичных отраслей. Простым людям советуют защищать свои интересы (например, иметь оружие для самообороны), но конкретных рекомендаций по адаптации к кризису мало. Сырьевые отрасли остаются более устойчивыми, но не могут поглотить всех работников из пострадавших секторов. Вопрос о возвращении к техническому суверенитету остается открытым: если он не будет восстановлен, страна продолжит двигаться к сырьевой модели, что ограничит возможности для рабочих в высокотехнологичных отраслях. Для выживания в кризис гражданам нужно рационально оценивать свои перспективы и, возможно, искать пути переориентации в менее уязвимые сектора, хотя это сопряжено с трудностями из-за ограниченного спроса на рабочую силу.
Надо решить вопрос по СВО. Туда бабки как в ч/дыру.
Потом “поднимут бабло” на восстановлении. Роттенберги с помощью китайцев и с/корейцев.