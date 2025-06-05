Одной из проблем ЖД перевозок являются повороты пути. На поворотах локомотив тратит дополнительную энергию на трение и износ ходовой части. По таким участкам лучше вести полувагоны, но ветеран машинист предложил другой вариант - установить на середине вагона дополнительную подвеску, которая может иметь люфт поперёк движения вагона. Таким образом, на траектории дуги пути подвеска будет ходить под вагоном, и состав будет меньше тормозиться на поворотах. Принцип ломать целое, чтоб получить оптимальное движение, широко применяется в природе, любое тело имеет суставы. Этот же принцип стал применяться для деления страницы памяти компьютера, такой метод первым предложил Семён Беркович, на месяц раньше, чем его опубликовала Ай-би-Эм. Работы Берковича в области кибернетики и информатики дали толчок к появлению его теории Кибернетического эфира. В ней основными элементами являются счётчики целых чисел, взаимодействующие между собой.

Я эти счётчики вижу иначе в свете теории Симметричных систем. А именно, для того чтобы любые числовые последовательности в мире информации взаимодействовали между собой, они должны быть похожи, нет другого универсального способа контакта информации без внешних усилий. Для получения таких числовых рядов нет необходимости использовать десятичную систему исчисления, достаточно иметь битовые последовательности, да и нет. Эти наборы последовательностей при некотором различии могут иметь, совпадающие в чём либо, симметрии. То общее, что будет объединять последовательности, будет причиной или свойством, т.е. качеством уже не только мира информации. Так все снежинки имеет разные формы, но у всех снежинок есть общая структура вода. Поэтому они все похожи, а вода их свойство, которое их образует. Возможны последовательности, которые описывают вихри, а причина, которая может создать, либо иметь такие формы движения, может быть элементарной частицей. Семён Беркович, таким способом, даже анализирует появление разных элементарных частиц, но мне кажется, что важно решить проблему принципиально на уровне идеи.

Понятие виртуального мира без мира материального для многих учёных и обывателей кажется абсурдным само по себе. Я считаю, что физический вакуум, пространство это не пустота, а свойство события, будь то атом, или вселенная. Мы даже не можем сказать есть ли вакуум в атоме или молекуле вещества, есть ли он в кристалле, в структуре, там, где события отличны от событий макротел. Но в любой точке, где нет никакого материального события и нет вакуума, может действовать виртуальный мир, и как предсказал Семён Беркович, образовать события материального мира, пространство и время.

Беркович настаивал на том, что образованию материи свойственно приоритетное направление, и это действительно так, иначе бы и не было никакого нового образования. Берковича изумляла способность элементарной частицы исчезать в одном месте и появляться в другом. Так электрон исчезает на одном орбите и появляется на другой после изменения энергетического уровня. Кроме этого Беркович выделял гравитационные взаимодействия в отдельную нишу физики, как взаимодействия информационные, поэтому мгновенные. Информационные значит имеющие приоритетом распределения формы и массы в своей системы симметрии. Именно переходы от одной симметрии в другую в приделах гравитационных взаимодействий меняют энергетические соотношения. Их изменение следствие изменений симметрии. Т.е. космическое тело мгновенно воздействует на свой спутник или планету из-за того, что любое изменение в системе этих тел это изменение информационное и оно касается всей системы.

Современные ай-ти технологии подошли к созданию квантовых компьютеров, где фотоны близнецы на любом отдалении друг от друга сообщаются и таким образом являются мгновенными переносчиками информации.

Первым вестником новой физики был Демон Максвелла, мысленный опыт по термодинамике. Лео Сцилард математически показал, что если учесть энергетическую цену получения информации о молекулах теплового движения, то Демон Максвелла не нарушает законы термодинамики. Современные исследования нейробиологии показывают, что процессы обработки информации в мозге соответствуют принципам информационной термодинамики. В «Кибериаде» Станислава Лемма Демон Максвелла способен извлекать мысленную информацию из движения молекул воздуха. Эта идея, кстати, смыкается с явлением миража и фата-морганы. Появляющиеся при преломлении света в воздушных линзах образы часто никак не соотносятся с местом появления. Что указывает на то, что они из мира симметрий, информационного мира, а не трёхмерные изображения реальных объектов.

Информация людей интересовала всегда, так при зарождении энергетики и теории ЭМП приоритет был отдан передаче информации системами Попова и Маркони, а не передачам энергии системой Теслы. И сейчас приоритет сохраняется, информационные технологии уже забирают приоритет у энергетических воздействий и на поле боя.

Сама по себе информация может существовать как порядок природной системы, симметрия и как математическое отражение этого порядка. Например, в опыте с Демоном Максвелла меняется количество молекул воздуха в левом сосуде и правом сосуде. Если природная симметрия существует только как мыслимая форма, геометрическая фигура, то сама по себе, она абсолютно не материальна, она только возможность чего либо. Если такая возможность становится двойственной в структуре, и уже набор этих битов становится формой, то такая форма содержит энергию взаимных превращений. Так и в опыте Максвелла, пока мы искусственно не разделяем броуновское движение молекул, их симметрия описывается только математически, если разделяем чем либо, то появляется пограничная энергия. Если фотон, будь он волна или частица неподвижен, то он не имеет массы, начинает играть в этих двух своих ипостасях, значит, начинает двигаться, обретает импульс движения и инертность.

Наш ум подключается к природной симметрии, как возможности чего либо в приделах симметрии, и, разделив её на да и нет - импульсы нейронов, получает что то конкретное. Транслирует информацию в подсознании и выводит на осознание благодаря повторам кадра, представляет в виде законченного образа или сюжета. Программа управления живым телом – душа нормализует нейроны мозга и нервные цепи как фильтры принимаемого сигнала. Эти фильтры способны не только обрабатывать, принимаемые или генерированные организмом, сигналы, но и природные информационные симметрии превращать в комбинации цифровой информации, а потом в материальный образ, сознание. Привычная устоявшаяся работа нашего сознания воспринимается как разум.