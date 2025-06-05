Демон Максвелла
Одной из проблем ЖД перевозок являются повороты пути. На поворотах локомотив тратит дополнительную энергию на трение и износ ходовой части. По таким участкам лучше вести полувагоны, но ветеран машинист предложил другой вариант - установить на середине вагона дополнительную подвеску, которая может иметь люфт поперёк движения вагона. Таким образом, на траектории дуги пути подвеска будет ходить под вагоном, и состав будет меньше тормозиться на поворотах. Принцип ломать целое, чтоб получить оптимальное движение, широко применяется в природе, любое тело имеет суставы. Этот же принцип стал применяться для деления страницы памяти компьютера, такой метод первым предложил Семён Беркович, на месяц раньше, чем его опубликовала Ай-би-Эм. Работы Берковича в области кибернетики и информатики дали толчок к появлению его теории Кибернетического эфира. В ней основными элементами являются счётчики целых чисел, взаимодействующие между собой.
Я эти счётчики вижу иначе в свете теории Симметричных систем. А именно, для того чтобы любые числовые последовательности в мире информации взаимодействовали между собой, они должны быть похожи, нет другого универсального способа контакта информации без внешних усилий. Для получения таких числовых рядов нет необходимости использовать десятичную систему исчисления, достаточно иметь битовые последовательности, да и нет. Эти наборы последовательностей при некотором различии могут иметь, совпадающие в чём либо, симметрии. То общее, что будет объединять последовательности, будет причиной или свойством, т.е. качеством уже не только мира информации. Так все снежинки имеет разные формы, но у всех снежинок есть общая структура вода. Поэтому они все похожи, а вода их свойство, которое их образует. Возможны последовательности, которые описывают вихри, а причина, которая может создать, либо иметь такие формы движения, может быть элементарной частицей. Семён Беркович, таким способом, даже анализирует появление разных элементарных частиц, но мне кажется, что важно решить проблему принципиально на уровне идеи.
Понятие виртуального мира без мира материального для многих учёных и обывателей кажется абсурдным само по себе. Я считаю, что физический вакуум, пространство это не пустота, а свойство события, будь то атом, или вселенная. Мы даже не можем сказать есть ли вакуум в атоме или молекуле вещества, есть ли он в кристалле, в структуре, там, где события отличны от событий макротел. Но в любой точке, где нет никакого материального события и нет вакуума, может действовать виртуальный мир, и как предсказал Семён Беркович, образовать события материального мира, пространство и время.
Беркович настаивал на том, что образованию материи свойственно приоритетное направление, и это действительно так, иначе бы и не было никакого нового образования. Берковича изумляла способность элементарной частицы исчезать в одном месте и появляться в другом. Так электрон исчезает на одном орбите и появляется на другой после изменения энергетического уровня. Кроме этого Беркович выделял гравитационные взаимодействия в отдельную нишу физики, как взаимодействия информационные, поэтому мгновенные. Информационные значит имеющие приоритетом распределения формы и массы в своей системы симметрии. Именно переходы от одной симметрии в другую в приделах гравитационных взаимодействий меняют энергетические соотношения. Их изменение следствие изменений симметрии. Т.е. космическое тело мгновенно воздействует на свой спутник или планету из-за того, что любое изменение в системе этих тел это изменение информационное и оно касается всей системы.
Современные ай-ти технологии подошли к созданию квантовых компьютеров, где фотоны близнецы на любом отдалении друг от друга сообщаются и таким образом являются мгновенными переносчиками информации.
Первым вестником новой физики был Демон Максвелла, мысленный опыт по термодинамике. Лео Сцилард математически показал, что если учесть энергетическую цену получения информации о молекулах теплового движения, то Демон Максвелла не нарушает законы термодинамики. Современные исследования нейробиологии показывают, что процессы обработки информации в мозге соответствуют принципам информационной термодинамики. В «Кибериаде» Станислава Лемма Демон Максвелла способен извлекать мысленную информацию из движения молекул воздуха. Эта идея, кстати, смыкается с явлением миража и фата-морганы. Появляющиеся при преломлении света в воздушных линзах образы часто никак не соотносятся с местом появления. Что указывает на то, что они из мира симметрий, информационного мира, а не трёхмерные изображения реальных объектов.
Информация людей интересовала всегда, так при зарождении энергетики и теории ЭМП приоритет был отдан передаче информации системами Попова и Маркони, а не передачам энергии системой Теслы. И сейчас приоритет сохраняется, информационные технологии уже забирают приоритет у энергетических воздействий и на поле боя.
Сама по себе информация может существовать как порядок природной системы, симметрия и как математическое отражение этого порядка. Например, в опыте с Демоном Максвелла меняется количество молекул воздуха в левом сосуде и правом сосуде. Если природная симметрия существует только как мыслимая форма, геометрическая фигура, то сама по себе, она абсолютно не материальна, она только возможность чего либо. Если такая возможность становится двойственной в структуре, и уже набор этих битов становится формой, то такая форма содержит энергию взаимных превращений. Так и в опыте Максвелла, пока мы искусственно не разделяем броуновское движение молекул, их симметрия описывается только математически, если разделяем чем либо, то появляется пограничная энергия. Если фотон, будь он волна или частица неподвижен, то он не имеет массы, начинает играть в этих двух своих ипостасях, значит, начинает двигаться, обретает импульс движения и инертность.
Наш ум подключается к природной симметрии, как возможности чего либо в приделах симметрии, и, разделив её на да и нет - импульсы нейронов, получает что то конкретное. Транслирует информацию в подсознании и выводит на осознание благодаря повторам кадра, представляет в виде законченного образа или сюжета. Программа управления живым телом – душа нормализует нейроны мозга и нервные цепи как фильтры принимаемого сигнала. Эти фильтры способны не только обрабатывать, принимаемые или генерированные организмом, сигналы, но и природные информационные симметрии превращать в комбинации цифровой информации, а потом в материальный образ, сознание. Привычная устоявшаяся работа нашего сознания воспринимается как разум.
Комментарий редакции
1. Повороты и гибкость в инженерии
В железнодорожной практике на поворотах возрастает износ и требуется лишняя энергия. Решением может быть дополнительная подвеска с поперечным люфтом — ломка жёсткой структуры ради адаптации, что параллельно биологическим принципам (например, суставы). Принцип: чтобы получить оптимальное движение, цельное часто делят на подвижные части.
2. Аналогии с кибернетикой и памятью
Подобный "принцип суставов" применён в компьютерных технологиях: страницы памяти делят алгоритмически для лучшего взаимодействия, впервые это предложил Семён Беркович, перенеся принципы из реального мира в информационные системы. Это породило теорию "Кибернетического эфира", где всё сводится к взаимодействию простейших дискретных элементов — счётчиков.
3. Смысл симметрии и различия во взаимодействии
Информационные последовательности взаимодействуют, если между ними есть сходство — аналогия с физическими и биологическими системами, где общее качество обеспечивает контакт. Даже снежинки уникальны, но объединены водной основой.
4. Виртуальный и материальный миры
Автор оспаривает «пустоту вакуума»: пространство — не отсутствие, а свойство событий. Материальный и виртуальный (информационный) миры соотносятся, виртуальное может инициировать материальное.
5. Информация как фундаментальная категория
Гравитация интерпретируется как информационный процесс: сдвиги в симметрии мгновенно отражаются на всей системе. Аналогия с квантовой запутанностью.
6. Максвеллов демон и информационная термодинамика
Демон Максвелла — метафора фильтрации и управления информацией, где получение информации требует энергии и подчинено законам термодинамики. Наш мозг также обрабатывает сигналы в соответствии с законами информационной термодинамики.
7. Восприятие и преобразование информации человеком
Сознание фильтрует природные симметрии и превращает их в материальные образы и сюжеты. Душа выступает программой, которая нормализует информационные потоки через нейроны, превращая абстрактную возможность симметрии в конкретный образ — сознание и разум.
8. Преобладание информационной парадигмы
Развитие технологий смещает акцент с передачи энергии на передачу информации, что особенно видно в современном обществе и даже на поле боя.
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Вывод:
Статья многослойна и пронизана поиском универсальных принципов, связывающих инженерные решения, кибернетику, физику, философию и даже мистику человеческого опыта. Главная идея — всё, что кажется жёстким и постоянным, оптимизируется через гибкость, а любой порядок возникает из взаимодействия частного и общего, симметрии и различия, материального и информационного.
Здесь не навязывается абсолютная истина; напротив, предлагается воспринимать мир как процесс согласования виртуального и материального, где даже самые, казалось бы, противоположные принципы могут дополнять друг друга. Привычка видеть только одну сторону — жёсткую материальность или, напротив, чистую абстракцию информации — делает мышление догматичным и поверхностным. Признание двойственности и неоднозначности — путь к более глубокой картине реальности.
Отсюда возникает важный практический вывод: любая жёсткость, будь то рельсы, структура памяти, или мировоззрение, нуждается в "суставах" — точках гибкости и диалога между разными системами. Информация важна не меньше материи, а возможно, на фундаментальном уровне — есть то, что связывает всё воедино посредством симметрии.
Однако, остаётся открытым вопрос, достойный собственной рефлексии:
Где проходит граница между информацией как абстрактным порядком, симметрией, и проявлением этого порядка в материальном мире — и не является ли сама эта граница лишь условной, проекцией нашего ума, ищущего ясности в глубоко неоднозначном мире?
ИЕгор-ёшу в машинисты. На практику в Европу. Там подобной чушью по ж/д не заморачиваются.
Комментарий отличный. То что касается границы у меня такое соображение. Простая числовая последовательность в симметрии а не в математике определена с шагом допустим шаг единица, а с чем ее сравнить? миллион шагов может быть. Геометрическая фигура в природной симметрии тоже миллион вариантов там ведь даже прямые опять же по отношению к чему они прямые? Другое дело битовая система да и нет это без вариантов это окончательно и закончено. Т.е. счет до десяти в битовой системе имеет определенность, пусть чисто математическую, а в аналоговой системе определенности нет. Поэтому живая цепочка нерва дает сигнал в цифре и мозг в цифре работает. Проекция ума не в этом, а в том что он любой сигнал представляет в виде знакомого предмета, либо не видит определенного ничего. В этом Майя – пелена материи, а не в механизме ощущения. Человек ощущает привычное, к любому новому ему надо привыкать.