Бхагавадгита, глава 1, стихи 7-8. Часть 2
Читаем комментарии Парамахансы Йогананды к стихам 7-8 первой главы Бхагавадгиты. В этом выпуске мы продолжим проводить аналогии «Йога-сутр» Патанджали и Метафизических воинов Гиты.
Таймкоды:
00:24 — Карна.
06:38 — Викарна.
08:20 — Джаядратха.
12:14 — Сын Сомадатты, Бхуришравас
17:33 — Дрона.
20:31 — Ашваттхаман.
27:21 — Итог.
Комментарий редакции
Тезисы комментариев Парамахансы Йогананды к стихам 7–8 Бхагавад Гиты:
1. Аллегорическая интерпретация битвы:
- Стихи описывают внутреннюю борьбу человека между материальными желаниями (Кауравы) и духовными качествами (Пандавы). Арджуна, как преданный, через самонаблюдение противостоит Дурьодхане, символизирующему материальное желание, которое стремится защитить свои позиции, перечисляя своих "полководцев" – силы, препятствующие духовному прогрессу.
2. Роль Дурьодханы (Материального Желания):
- Дурьодхана, представляющий материальное желание, осознает угрозу со стороны пробуждающегося различающего разума и пытается укрепить свою позицию, перечисляя сильных воинов своей армии. Это отражает тревогу эго и чувственных наклонностей перед лицом духовного пробуждения.
3. Символика воинов Кауравов:
Каждый из названных воинов представляет определённое препятствие (клешу) на пути к духовной реализации, согласно Йога-сутрам Патанджали:
- Крипа (Авидья – Невежество): Индивидуальное заблуждение, искажающее восприятие реальности. Оно заставляет человека принимать временное за вечное, а эго – за душу.
- Бхишма (Асмита – Эго): Эго, порождающее индивидуальность и восприятие формы через пять элементов (таттв). Это главная сила, противостоящая духовным устремлениям.
- Карна (Рага – Привязанность): Склонность к действиям, приносящим удовольствие, из-за привязанности к ним. Карна символизирует стремление к чувственным наслаждениям.
- Викарна (Двеша – Отвращение): Избегание действий, вызывающих дискомфорт или страдание, что отражает искажённое восприятие, вызванное невежеством.
- Джаядратха (Абхинивеша – Привязанность к телу): Упрямая привязанность к физическому телу, препятствующая осознанию бессмертной души. Это тонкая клеша, сохраняющаяся даже у мудрых.
- Бхуришравас (Карма – Материальное действие): Эгоистические действия, создающие кармические последствия, связывающие человека с циклом причин и следствий.
- Дрона (Випака – Привычка): Самскары, или впечатления прошлых действий, формирующие тенденции к повторению. Они сохраняются в тонкой форме и проявляются при подходящих условиях.
- Ашваттхаман (Ашая – Скрытое желание): Глубоко укоренённые семена желаний, которые поддерживают цикл перерождений. Даже после освобождения эти желания теряют силу, но остаются как нейтральное стремление к существованию.
4. Связь с Йога-сутрами Патанджали:
- Парамаханса Йогананда соотносит воинов Кауравов с восемью препятствиями (клешами, кармой, випакой и ашаей), описанными в Йога-сутрах. Эти препятствия мешают йогу достичь единства с Богом, и их преодоление – цель духовной практики.
5. Майя и авидья:
- Майя – космическое заблуждение, создающее формы в Бесконечном. Авидья – индивидуальное заблуждение, заставляющее человека видеть иллюзорную реальность. Человек, подобно Богу, использует авидью для создания своих собственных иллюзий, что делает его мысли материальными и потенциально опасными.
6. Цель йога:
- Йог стремится преодолеть клеши, эго, привычки и желания, чтобы восстановить божественное сознание души. Победа Пандавов над Кауравами символизирует освобождение от этих препятствий и достижение Самореализации.
7. Роль привычки (Дрона):
- Дрона, как привычка, поддерживает как хорошие, так и дурные наклонности. Это нейтральная сила, которая может быть направлена на духовный или материальный путь в зависимости от выбора человека.
8. Выживание Крипы и Ашваттхамана:
- В Махабхарате Крипа (авидья) и Ашваттхаман (скрытое желание) выживают после битвы, что указывает на их фундаментальную роль в поддержании индивидуальности. Однако в освобождённом состоянии они теряют свою связывающую силу.
Вывод:Комментарии Парамахансы Йогананды к стихам 7–8 Бхагавад Гиты раскрывают глубокую аллегорическую интерпретацию, где битва на Курукшетре символизирует внутреннюю борьбу между материальными желаниями и духовными устремлениями. Воины Кауравов представляют препятствия (клеши, карма, привычка, скрытое желание), которые йог должен преодолеть для достижения освобождения. Каждый воин символизирует конкретное качество, мешающее духовному прогрессу, а их перечисление Дурьодханой отражает попытку эго укрепить свои позиции перед лицом пробуждающегося разума. Йогананда подчёркивает, что через самонаблюдение, различающий разум и духовную практику человек может преодолеть эти препятствия, освободив сознание от иллюзий авидьи и привязанности к телу, чтобы достичь единства с Богом. Эта интерпретация подчёркивает универсальность Гиты как руководства к духовной победе через преодоление внутренних врагов.