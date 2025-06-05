Будущее рубля, ключевой ставки и экономики России. Николай Сорокин, Дмитрий Кувалин
Говорим с доктором экономических наук, заместителем директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрием Борисовичем Кувалиным. Ведущий – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин.
Подписывайтесь на наши площадки!
Сайт ДеньТВ dentv.ru/
Дзен https://dzen.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
ВКонтакте vk.com/dentvru
Телеграм t.me/gazeta_zavtra
Мероприятия «День-центра» den-magazin.ru/utm/1473
Книжный магазин «День» den-magazin.ru
Поддержать канал «День»
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
Яндекс.Мани на kanal-dentv 410012695356638
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Высокая инфляция как проблема экономики России:
- Президент РФ подчеркивает, что высокая инфляция – одна из главных проблем экономики, но снижение инфляции не должно замораживать экономический рост.
- Задача: найти баланс между снижением инфляции и поддержанием экономического роста.
2. Возможность экономического роста без инфляции:
- Серьезный экономический рост (более 1–3%) в рыночной экономике без инфляции невозможен.
- Инфляция – сложный процесс, требующий комплексного управления. Простые меры неэффективны, так как экономика – сложная система.
3. Негативные последствия высокой инфляции:
- Потери для людей с фиксированными доходами: Пенсионеры, бюджетники и другие группы с фиксированными доходами беднеют, так как их доходы редко индексируются в полном объеме.
- Экономическая неопределенность: Высокая инфляция снижает инвестиционную активность, так как инвесторы сталкиваются с непредсказуемым ростом цен.
- Риск гиперинфляции: Потеря контроля над ценами может привести к гиперинфляции и стагфляции (инфляция + экономический спад), хотя это редкое явление.
4. Положительные аспекты инфляции:
- Инфляция способствует структурным сдвигам в экономике, стимулируя инвестиции в высокодоходные отрасли (например, IT).
- Пример: Высокие цены в перспективной отрасли привлекают инвестиции, что со временем приводит к насыщению рынка, стабилизации или снижению цен, повышению качества жизни.
- Инфляция – важный механизм для экономического роста, так как без нее структурные изменения происходят медленнее.
5. Опасность низкой инфляции и дефляции:
- Слишком низкая инфляция или дефляция тормозят экономический рост, что вызывает беспокойство в развитых странах.
- Дефляция препятствует структурным сдвигам, замедляя развитие экономики.
6. Оптимальный уровень инфляции:
- Высокая инфляция (8–10%) в условиях стабильной экономики может быть вредной, но в период структурных изменений (как сейчас в России) низкая инфляция (3–4%) невозможна и нежелательна, так как сдерживает рост.
- Инфляция 5–8% не является драмой, если компенсируется ростом доходов населения и не приводит к гиперинфляции.
7. Рост доходов населения:
- За последние 3 года доходы большинства населения выросли, но это не всегда заметно из-за длительного застоя (2014–2020), когда реальные доходы падали.
- Рост доходов связан с конкуренцией за рабочую силу и нехваткой работников, что вынуждает работодателей повышать зарплаты.
- Россия уходит от «ловушки дешевого труда», что способствует модернизации экономики.
8. Структурные сдвиги в экономике:
- Увеличивается доля обрабатывающих отраслей, снижается зависимость от сырьевого экспорта.
- Импортозамещение помогает замыкать производственные цепочки внутри страны, что снижает зависимость от импорта (например, станков).
9. Курс рубля и его волатильность:
- Укрепление рубля (с 100 до 81 рубля за доллар) – возможное признание ошибки 2023 года, когда курс был резко ослаблен.
- Волатильность курса наносит ущерб внешнеторговым операциям, особенно с партнерами вроде Китая, из-за непредсказуемости.
- Россия имеет сильные макрофинансовые показатели (профицит торговли, низкий дефицит бюджета, большие резервы), что позволяет регулятору контролировать курс.
- Укрепление рубля снижает инфляцию, но может уменьшить доходы экспортеров и бюджета.
10. Ключевая ставка и инфляция:
- Высокая ключевая ставка (21%) создает запретительный барьер для кредитования, что тормозит экономическую активность.
- Снижение ставки (например, до 16%) могло бы уменьшить инфляционные ожидания и стимулировать экономику без значительных рисков.
- Ожидается косметическое снижение ставки (0.25–0.75%), а не значительное, из-за осторожной политики ЦБ.
- Высокая ставка увеличивает издержки производителей, что может подогревать инфляцию.
11. Прозрачность финансовой политики:
- Финансовая политика ЦБ и Минфина недостаточно прозрачна, что вызывает недоверие у населения и бизнеса.
- Необходима открытая дискуссия о целях и методах управления инфляцией и курсом рубля.
12. Роль экспорта и бюджета:
- Нефтегазовые доходы бюджета сократились за последние 10–12 лет, но остаются значительными.
- Рост внутреннего производства и налогов с населения компенсирует снижение нефтегазовых доходов.
- Налоговая нагрузка на бизнес растет из-за вывода зарплат из тени и усиления налогового контроля.
13. Проблемы малого бизнеса и мигрантов:
- Малый бизнес частично работает в серой зоне, но налоговая политика становится жестче, что увеличивает налоговые поступления.
- Нелегальные мигранты создают проблемы, уклоняясь от налогов. Требуется жесткий контроль, чтобы избежать негативного опыта Европы.
Вывод:
Инфляция – это сложный процесс, который одновременно является проблемой и драйвером экономического роста. Высокая инфляция создает риски для населения с фиксированными доходами, повышает экономическую неопределенность и может привести к гиперинфляции, но также стимулирует структурные сдвиги, необходимые для модернизации экономики. В текущих условиях России низкая инфляция (3–4%) нереалистична и нежелательна, так как тормозит рост и изменения. Оптимальный уровень инфляции (5–8%) должен сопровождаться ростом доходов населения и ВВП, чтобы компенсировать потери от роста цен.
Укрепление рубля и снижение инфляции связаны, но резкая волатильность курса наносит ущерб экономике, особенно внешней торговле. Регулятор способен контролировать курс, но его политика недостаточно прозрачна, что вызывает недоверие. Высокая ключевая ставка тормозит экономическую активность, и ее умеренное снижение могло бы стимулировать рост без значительных инфляционных рисков. Экономика России переживает структурные изменения, уходя от зависимости от сырья и дешевой рабочей силы, что требует комплексного подхода к управлению инфляцией, курсом и ставкой. Прозрачность и предсказуемость финансовой политики – ключ к доверию и устойчивому развитию.