Андрей Школьников: Глобальный проект России
В процессе и после распада мир-системы Pax Americana США будут заинтересованы в нормализации отношений, диалоге с Россией о будущем, чего совершенно не будет в их отношении с другими мировыми игроками. Дело не в географической удаленности, с точки зрения морской империи это не играет роли, а в особом, исторически обусловленном отношении нашей страны к миру и пониманию своей особой роли в нём. В середине XXI в. именно это станет основой глобального проекта России, но в отличие от всех остальных, что будут стремиться к установлению своего господства и покорению мира, мы пойдём другим, своим собственным путём.
Идеи мессианства, уникальности и избранности в краткий исторический период безудержного расширения и усиления становятся характерны для многих этнических систем, как метафизическое объяснение их успехов и побед. По окончанию периода расширения такое отношение проходит и забывается, богоизбранность вырождается до необоснованных амбиций, грёз и исторических мифов о «золотом веке». Обретение, понимание и принятие особой роли происходит крайне редко, геополитическая сила и молодость хочет всё и сразу, старость зацикливается на себе и своей гармонии с миром.
Абсолютное большинство стран и этнических систем болтаются от одной крайности к другой, не в состоянии найти внутренний баланс в зрелости, мудрости и уверенности в себе. В конце XVIII в. у России получилось нащупать это положение внутреннего и внешнего равновесия, которое стало основой нашего геополитического самосознания и мировосприятия, а в будущем станет основой Русского глобального проекта (продолжим и переплетём с построениями А.В. Яковенко ), стратегии «Перекрёсток цивилизаций». В современном мире кроме России нет больших, да и средних игроков, думающих о балансе, как самоцели, а не инструменте получения выгоды для себя.
До середины XVIII в. политика России в Европе не отличалась от других держав – получение и контроль как можно большего количества земель, населения и ресурсов, пусть это и происходило по принципам сухопутной империи (присоединение и интеграция), а не сухопутной державы (поглощение и ассимиляция). По итогам наполеоновских войн, в рамках Венского конгресса 1814–1815 гг. и стараниями Российского императора Александра I была сформирована система «Европейского оркестра», целью которой было полифоническое, геополитическое и культурно-цивилизационное звучание.
Проигравшая Франция была возвращена практически к границам 1790 г. (Парижский мирный договор 1815 г.), без существенных потерь территорий и прав, как настаивали другие страны. На престолы возвращались представители старых династий, которые не прервались, всё ради баланса, равновесия и совместного звучания. Россия не стремилась максимально усилить своё влияние и не давала это сделать другим, борясь с первыми ростками глобализма, превращая этим в своих врагов зарождающиеся наднациональные финансовые элиты.
Создаваемый баланс был не консервацией слабости и беспомощности, как произошло со Священной Римской Империей после имперской реформы 1495 г., наоборот, развитие шло активно, конфликты возникали регулярно, но всегда была сила, что держала «золотую акцию» и работала на баланс, в общих интересах, а не только своих. Крымская война 1853–1856 гг., когда вся Европа в той или иной мере оказалась против России, за исключением отдельных сомневающихся нейтралов, вроде Пруссии, завершила тот период.
Британия жаждала неограниченной власти в мире, интригами, посулами и хитростью она сподвигла остальных присоединиться к своей борьбе, разрушив баланс, заложив основу мировым войнам. Каждый раз, в момент обретения достаточных сил, Россия не уподоблялась остальным, в попытке захватить как можно больше, а вновь начинала строить общий оркестр, становясь естественным врагом для любого, кто хотел власти над миром и глобализма. Подобная стратегия может показаться альтруизмом и глупостью, но в ней скрыта большая сила – мы не берём больше, чем сможем интегрировать, не переедая и не пересыщаясь, оставаясь собой на протяжении столетий.
Стратегический сюжет русского противостояния всем видам глобализма, чужим глобальным проектам мы имеем все шансы узреть во второй половине XXI в., когда нашей стране опять выпадет возможность усилиться, но сознательно не переступить черту органического роста. Для стратегического контроля не нужны мажоритарный пакет и ответственность, достаточно миноритарного пакета и «золотой акции».
И, да, в начале XX в. США тоже выступили в роли борца за баланс и равновесие, уничтожив этим Британскую империю, что, возможно, помогает им немного понимать Россию, но убив дракона, они сами им стали…
Теги события:
геостратегия цивилизации европа баланс сил глобализм сшаАндрей Школьников
Комментарий редакции
Основные тезисы:
1. Уникальность российского подхода: После распада американской мир-системы США будут заинтересованы в диалоге именно с Россией из-за особого исторического отношения России к миру и пониманию своей роли.
2. Концепция баланса как самоцель: Россия - единственная крупная держава, рассматривающая баланс не как инструмент выгоды, а как самостоятельную цель.
3. Историческая модель "Европейского оркестра": После наполеоновских войн Россия создала систему равновесия в Европе, где все державы могли развиваться, но никто не доминировал.
4. Принцип органического роста: Россия исторически не захватывает больше, чем может интегрировать, избегая "переедания" и сохраняя свою сущность.
5. Противостояние глобализму: Россия естественным образом противостоит любым попыткам установления мирового господства, становясь врагом глобалистских проектов.
6. Стратегия "золотой акции": Для контроля достаточно миноритарного влияния с правом вето, а не мажоритарного доминирования.
Вывод:
Автор представляет концепцию особого "Русского глобального проекта", основанного не на стремлении к мировому господству, а на поддержании баланса между цивилизациями. Эта стратегия, по мнению автора, делает Россию уникальным геополитическим игроком, способным в будущем стать естественным противовесом любым гегемонистским амбициям. Россия позиционируется как "перекресток цивилизаций", который сознательно ограничивает свои экспансионистские амбиции ради долгосрочной стабильности и сохранения многополярного мира.
Чтобы был “Россиский глобальный проект”, надо наличие правления государствообразующего народа с его истинным мировоззрением.
А на “перекрёстке” без этого – кто во что горазд.
А Россия будет вынуждена искать ПУТЬ или ей найдут те же ,что и 1917 из Лондона или др.Иерусалима..
“В настоящее время линия соприкосновения России с коллективным Западом, оно же – НАТО, представляет собой ломаную линию от Мурманска до Петербурга, далее – до границы с Белоруссией, и от границ Брянской, Курской, Белгородской губерний бежит до берегов Черного моря. Отдельно – периметр Калининградской области Всего более 3 500 км.
Эту линию соприкосновения наши западные непартнёры обещают не сегодня-завтра превратить в полноценную линию фронта. В это их обещание верю сразу и безоговорочно. Исторический опыт убеждает – если Запад решил напасть, он обязательно это сделает. Про сугубо объективные причины неминуемого конфликта я писал еще три года назад.
Для того, чтобы держать фронт такой протяженности, нам понадобится не менее трех миллионов военнослужащих – спасибо за расчеты ТГ-каналу «Рамзай»:
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Линия фронта 1000 км. Если один батальон занимает район обороны 3 Х 5 км, и мы его, так и быть, развернём в 5 Х 3, то в первой линии необходимо держать примерно 200 батальонов.
Умножаем на 500 чел. 100 000 чел в первом эшелоне. Учитывая силу противника – ещё столько же во втором. Итого 200 000.
А ещё артиллерия, обеспечение, разведка, тылы и проч. Ещё 100 000! Итого, фронт – 300 000.
Чтобы наступать, нужно иметь ещё не менее двух ударных группировок – это ещё 200 000. Итог: 500 000
Нужно формирование резервов нон-стоп. Для такой группировки это ещё не менее 200 000.
Стоит вспомнить, что, минимум, 20% войск на передовой должны находиться на ротации. Это ещё 150 000.
Итого, только армия, задействованная на фронте это минимум 850 000. Ну, это я считаю так, как меня учили в моём родном ЛВВПУ.
И это только Запад – нервный, агрессивный, плюющийся ядом и созревший для нового “Drang nach Osten”. Войной с нами он собирается оправдать снижение уровня жизни собственного населения, отмену выборов, затыкание ртов оппозиции и консервацию собственной власти. То, что проделала киевская хунта со своей страной, элиты Запада очень вдохновило. Эксперимент признан удачным и годным для распространения.
А ведь есть ещё Средняя Азия, упирающаяся в наше мягкое подбрюшье – промышленный Урал. Есть Китай, Япония и, наконец, наша граница с США у Берингова пролива, есть Арктика, которую тоже надо защищать. И как ни крути, для эффективного противостояния с коллективным Западом без провалов на других потенциальных участках фронта потребуется как минимум пять миллионов военнослужащих.
Есть вариант, что Запад не решится. Существует слабая надежда, что у них не хватит солдат, оружия, техники и главное – духа, для того, чтобы пойти на восток хожеными тропами предков. И в этом случае развязка будет еще драматичнее.
Падение уровня жизни на Западе никуда не денется. Деградация промышленности, инфраструктуры, социальных институтов продолжится. И где-то совсем скоро произойдет надлом, который вся система глобального Запада уже не выдержит, начав рассыпаться. Как и у нас в 90-е, закончатся деньги для чиновников, медиков, полицейских. И без того беспокойные улицы превратятся в поля сражения всех против всех. Вчера еще успешные города заполнят мародеры и грабители. Этот процесс происходит и сейчас, но по мере обнищания стран он превратится в лавинообразный.
Случится социальный коллапс. Вся эта пятисотмиллионная масса европейцев придет в движение и ломанется из зоны социального бедствия туда, где есть надежда спасти жизнь. То есть к нам.
И России придется как-то сдерживать это безумство на своих границах, предпринимать меры по купированию наиболее агрессивных банд, может даже выдвигать вперед аванпосты и форты с задачей раннего обнаружения, оповещения и предотвращения. России, если она не хочет быть погребенной под волной неуправляемой миграции, придется сдерживать миллионы беженцев на своих границах и наводить порядок хотя бы в непосредственной близости от собственных рубежей.
Для сдерживания диких, западных орд понадобится пятимиллионный контингент, но уже с другими, полицейскими функциями.
Кстати, нельзя забывать и про гражданскую войну, тлеющую внутри нашего Отечества, про которую я писал в статье “Фронт за линией фронта”. Она тоже требует ресурсов и сил. Никуда мы от нее не уйдем. Гражданское противостояние крайне живучее и может длиться вечно.
Выбор у нас невелик: или иметь дело с многомиллионной армией коллективного Запада, или с «девятым валом» беженцев из «райского сада» Борделя, прозванного за свою феноменальную тупость Жопезом. Хоть пеньком по сове, хоть совой о пенёк.
Этот серьезнейший вызов диктует необходимость изменений всей системы общественных отношений в стране, и в первую очередь – трансформацию образа успешного человека будущего.
Почти 40 лет (с 1985 года – точно) мы пытались сделать героем нашего времени купца, певца и просто доброго молодца, умеющего поддерживать нужные связи с нужными людьми и жить на дивиденды от полезных знакомств. Ничего хорошего из этого не вышло.
России воленс-ноленс придется сделать шаг назад и вернуть на законный пьедестал успешного человека – защитника и хранителя. Придется не только воссоздавать служилое сословие, но и наделять его привилегиями, необходимыми и достаточными, чтобы молодежь стремилась служить, а не бежала от армии, как от чумы.
Скорее всего, придется воссоздавать реальное, а не ряженое казачество, превращать чисто гражданские отрасли в военные или полувоенные. Россию до революции называли страной мундиров. Что-то подобное нас ждет в ближайшем будущем. И это не пожелание. Это производственная необходимость, если такой термин годится для цивилизации.
Такая трансформация повлечет за собой множество других изменений в поведенческой психологии общества. Такую армию и военную инфраструктуру нынешняя форма хозяйствования элементарно не потянет, как не потянет её и современная весьма расточительная модель потребления, имеющая нормой жизни перманентный шопинг с выкидыванием прошлогодних вещей и заменой их новыми. Не только мобилизационная, а вообще никакая экономика не выдержит этого безумного перевода доходов в отходы, этой моды на одноразовые изделия, к которым стали относиться не только пластиковая посуда, но и одежда, предметы быта и даже техника. Вследствие давления беспощадных обстоятельств, в моду всё больше будет входить и считаться “комильфо” постоянство в одежде, интерьере, средствах транспорта и любое постоянство – в самом широком, семейно-государственном смысле этого слова.
Опять же, рождаемость, без которой всё вышеперечисленное не работает. Как бы ни брыкались ответственные товарищи, но под давлением внешних обстоятельств они вынуждены будут создать такие условия существования для желающих воспитывать новых членов общества, которые будут значительно лучше, чем у отказавшихся от такого обременения. Повторю – это не благие пожелания, а суровые обстоятельства, ломающие об колено любые намерения, ибо являются залогом выживания цивилизации. А не видим мы эти изменения исключительно по одной причине – жареный петух пока жалеет наше причинное место. Власть предержащие надеются, что ещё можно всё изменить, ничего не меняя. Что всё получится и без этих хлопот. Зря надеются. Не получится. Рассвет состоится в любую погоду.”
п.с.У Аннушки уже нет никакого масла..