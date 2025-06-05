Александр Проханов: Собор народов
Божественный, неповторимый храм Василия Блаженного — чудо света, образ русского рая. Его создателям было откровение. Им открылось небо, и они увидели, как устроено Царствие Небесное. Какие в нём цветы, какие на деревах волшебные плоды, какие праведники собрались, и как на устах этих праведников звучит молитва о нас, грешных, живущих в несовершенном, воюющем, заблудшем мире, чтобы в мире наших страстей и невзгод не померк образ Царствия Небесного.
Смотришь на храм Василия Блаженного, и тебе кажется, что на братский пир, на братскую трапезу сошлись народы, населяющие Россию между трёх океанов. Золотые шлемы, косматые папахи, пышные тюрбаны, нарядные тюбетейки, шляпы, колпаки, валяные из шерсти шапки — все народы сошлись, передают друг другу из рук в руки, из уст в уста чашу с волшебным напитком, вином из молодильных яблок, чтобы испить и никогда не умереть.
Храм Василия Блаженного — образ русского рая и образ земной России — многоцветной, многоязыкой, бессмертной. В соборе среди куполов, шатров, луковиц, стрельчатых врат и окон множество мерцающих изразцов, белокаменных завитков, золотых вспышек, лучистых самоцветов. Это те малые народы, которыми, как волшебной россыпью, усыпана Россия вдоль берегов океанов. Ханты, манси, ненцы, эвенки, коряки, селькупы, чукчи, камчадалы. Этих народов множество, пусть они малочисленны, но от того ещё неповторимей и драгоценней. У каждого народа своя культура, вера, историческая память, традиции, волшебные знания, колдовство. Они поклоняются луне и солнцу, рыбе и гагаре, льду и океанской волне. Бубны их шаманов подымают в небо лебединые стаи, сковывают океаны льдами, гоняют по тундре бессчётные оленьи стада.
Это народы-кудесники, народы космические, они связывают своё происхождение с небесами. Каждый народ — это столп, на котором держится российское имперское небо. Подпили этот столп, и имперский купол осядет, в нём появится трещина. Этим народам в России хорошо, их не убивали, как индейцев, не загоняли, как чернокожих, на плантации. Народам России дали письменность, дали медицину, сберегают и умножают их численность. Россия думает о них как о своих государствообразующих народах. И крохотное поселение нанайцев в устье Амура значит для империи не меньше, чем Петербург или Москва.
Сегодня у этих народов огромная общероссийская задача. Россия, пережив великие потрясения и стремясь к величию, нуждается в каждых трудолюбивых руках, в каждой верящей душе, в каждом возвышенном чувстве.
По землям этих народов проходят нефтяные и газовые трассы. У кромки океанов встают могучие заводы. В устьях впадающих в океаны рек ставятся мощные порты. Вновь по кромке ледовых морей вместо разорённых ставятся новые погранзаставы, новые станции космического наблюдения, новые научные полярные центры.
Сегодня, когда множатся разговоры об экологии, об экологической этике, эти народы предлагают нам нечто большее, чем экологическая этика. Они предлагают благоговение перед природой, одухотворение, олицетворение природы. Шаманическая культура этих народов наполнит новыми красками, новым содержанием сегодняшнюю русскую культуру, в которой православные, исламские, буддийские ценности будут дополнены возвышенным, прекрасным чувством природы.
Побывайте на праздниках у саамов, посмотрите дивные танцы коряков, изумитесь резьбе по кости чукчей, восхититесь бисерными вышивками эвенков и почувствуйте, как их первозданная первобытная красота вливается в современное утомлённое, истощённое искусство, придавая ему новую жизнь. Так в своё время африканская маска оплодотворила культуру Европы, африканская музыка создала великий американский джаз, а русское язычество побудило Стравинского на написание “Весны священной”, и мир ахнул от дягилевских “Русских сезонов”.
Я представляю сцену Кремлёвского дворца, и на этой великолепной сцене великий хореограф даёт представление северной мистической шаманской культуры. И в громе бубнов, в стуке барабанов, в ритмах магических топотаний — вся краса северных одеяний, божественных танцев, в которых крики оленей, лебединый гогот, блеск нерестилищ. И, быть может, вам откроется тайна происхождения этих народов, и вы узнаете о тех бесконечно далёких временах, когда у народов были великие цари и полководцы, могучее многолюдное царство, были свои писания и свои богоявления. Вы почувствуете, как огромна, велика и бездонна Россия, как она собирает лучи и краски со всех краёв Вселенной, ото всех светил и созвездий. И каждый населяющий Россию народ восхитителен и богоподобен.Александр Проханов
Комментарий редакции
• Храм Василия Блаженного как символ - представлен как образ русского рая и многонациональной России, где каждый купол символизирует народ
• Россия как собор народов - страна объединяет множество этносов "между трех океанов", каждый со своей уникальной культурой и традициями
• Особая роль малых народов - ханты, манси, ненцы, эвенки и другие коренные народы описываются как "столпы", поддерживающие российское "имперское небо"
• Космическое мировоззрение - малые народы характеризуются как "народы-кудесники" и "народы космические" с шаманской культурой и связью с природой
• Гуманная национальная политика - подчеркивается, что в России малые народы не подвергались геноциду, получили письменность и медицину
• Современное значение - коренные народы важны для освоения Арктики, развития нефтегазовой инфраструктуры и научных центров
• Экологическая мудрость - шаманская культура предлагает не просто экологическую этику, а "благоговение перед природой"
• Культурное обогащение - традиционное искусство малых народов может обновить современную русскую культуру, как африканское искусство обогатило европейскую культуру
Вывод:
Автор представляет романтизированную концепцию России как духовного единства разнообразных народов, где многонациональность рассматривается не как проблема, а как источник силы и красоты. Статья сочетает имперскую идеологию с культурным плюрализмом, предлагая модель, где малые народы сохраняют свою идентичность, но служат общим российским целям. Центральная идея - Россия как "собор народов", объединенных общей судьбой и взаимно обогащающих друг друга.
,.,PrrriveTT`ik,.,
…Под ГРОХОД бубнов-ШАМАНов–и–барабанов…
…ОТПАТРИОТИЗМИЛСЯ — “патриот” Саня Проханов…
…значит…Что-то ГРЯДЁТ…Жди(те)- Сибирский Народ…
…ТАКОЙ “патриот”,как Проханов – зря НЕ “поёт”…
:-)а КАК Вы хотели,ведь НАГРАДЫ власть,за-так НЕ даёт…
:-)вот и “ПОЁТ” — Проханов–”патриот”…
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
:-( а Россия,В-ЭТО-время…ВЫМИРАЕТ и НА-ПОГОСТЫ “идёт”…
В Ы М И Р А Н И Е Русской деревни…
—> http://ru-an.info/news/10803 cont.ws/@VitimBabi4ev/3011548 <— 26.3.25;18:20;
Вот и достигли уровня западной "цивилизации" -
Целые районы Москвы превращаются в "ГЕТТО".
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
= Интернет ПЕРЕПОЛНЕН видео о РЕАЛИЯХ "жизни" в России!
= Кошмар=Ужас…как "можно" вот "ТАК-жить"?!!!
= и "это" при НАЛИЧИИ Громадных(больше всех в Мире)ресурсов…
= про "ЭКОЛОГИЮ" и речи нет – "соревнуются" с ИНЫМИ "разvitыmi"…
= а КАК РАСХИЩАЮТ и $$$ МИЛЛИАРДАМИ ВОРУЮТ – "хобби" России…
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
…ЭТОМУ "дедушке" – поунять-бы "свой-патритизм" – НЕуместно…
…при НАЛИЧИИ "таких" жизненных Реалий – НЕгоже "заливаться-соловьём"!
…НЕ одобряет в России Народ(Видящий Правду)то,что Проханов "поёт"…
…в тоже время МНОГОнациональность России – это НЕоспоримый Факт!
…но…Правда и в-том,что ЭТИ народы,как и Русский – ВЫМИРАЮТ…
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
"паранжи"==НИКi снимайте И дискутируйте…
– Валерий Бондарик. Эдмонтон.Канада. 05-6-25
[2]v–dogon`ky…
ПОЧЕМУ-то ССЫЛКИ взяли И “смешали”…
* Вот и достигли уровня западной “цивилизации” -
Целые районы Москвы превращаются в “ГЕТТО” (26-3-25;18:20;)
—> cont.ws/@VitimBabi4ev/3011548 http://ru-an.info/news/10803/ <— 04-6-25
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Хорошего Вам настроения…
– Валерий Бондарик.Эдмонтон. Канада. 05-6-25
[3]…..
-> http://ru-an.info/news/10803 cont.ws/@VitimBabi4ev/3011548 <-
Вот и доСтИГЛИ уровня западной "цивилизации" -
Целые районы Москвы превращаются в "ГЕТТО" (26-3-25;18:20)
========================================================
Всех благ. Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 05-6-25
Бедный ,бедный Бондарик ,радетель Канадский за Русь????
И все то ты правду нам толкуешь ,и все то прямо в душу попадаешь.Ужасно жаль деревню и родительские дома ..И особенно противно видеть черных в старых русских деревнях..В моей деревне они купили подворье ,привезли своих и стали разводить стада овец и др.живности..И пошли они на наши пойменные луга ,все перекопали бульдозерами.воду им организовывали ,луга испохабили и осталось все в таком состоянии ,зарастает бурьяном..Повезло ,что они сами сьехали куда-то..Как их не ненавидеть ,нормальные и там сидят в своих родовых домах,а эти скоты приезжают уничтожать им не родное ,добывая деньги ,за бутылку делающие рабами сельских наивных людей..Я не хочу видеть эти жуткие лица ,когда иду по своей улице..
Но что -то власть предприняла для того ,чтобы мое село жило,не так все плачевно..Нас удивляло -зачем гос-во везде протянуло дороги (начало 2000гг),по полям в т.ч. ,перестроило старые мосты и мостики,поставили новые небольшие д/садики и школы ..Осталось дело за работой,нужна работа ,чтобы там жить-все ,выкупившие земли это не местные ,в основном москвичи ,чернозем ведь у нас .Держат поля ,много наставили производств бройлеров ,но этого мало -техника современная во многом заменяет народ,и это еще не привели робототехнику в полном обьеме ..
НО!!???
Зачем ты пишешь эту ПРАВДУ Бондарик ,да ЕЩЕ авторства с ЦАРЬГРАДА .Считаю очень вредной это СМИ с Малофеевым ,лицемером и циником ,”патриотом “,особенно после женитьбы его прошлым летом во время СВО ,заказывает многомлн..свадьбу с..Внимание!!!с матушкой священника ,имеющими 9 детей,некой Беловой ,отваетственной за безопасное детство в стране.Недавно принятой Путиным ,где она говорит ,что 25%детей в детдомах имеют родителей и нужно их возвращать в семьи..Матушка развелась для свадьбы с Малофеев -это нонсенс ..Кто эти люди ,если новые “патриоты”,испохабившие это слово,очень значимое для державного русского народа..И куда ты КАНАДЕЦ зовешь издалека НАРОД??? ТАБЕ ДЕЛО -как говорят белорусы или на З/П??..КАнада русофобская наш враг..Ранее ты воевал за правду в РБ,после несостоявшегося переворота принялся за РФ…ВСе очевидно же..
Но я не знаю,пугаться мне или нет -новому указу ГОСДУМЫ ,я ведь знаю,что народных избранников там не может быть априори,какие -то Новые люди”(нечаевцы) пришли ,как с неба свалились И вроде за них голосовали .
“С 1 сентября вступает в силу закон, который внесет изменения в ведение Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). В реестре появятся данные о семье бывшего собственника жилья, когда за ними сохраняется право пользования, благодаря чему сделки с недвижимостью станут более прозрачными и безопасными, заявил в беседе с «РИА Новости» зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.
Раньше такие сведения получали со слов продавца, если тот соглашался обсудить тему. Так что покупатели могли столкнуться со сложностями уже после сделки.
«Например, когда уже после покупки на пороге внезапно появлялись желающие проживать в указанном жилье бывшие жены, несовершеннолетние дети, живущие в других городах братья и иные родственники, имеющие имущественные притязания к проданному объекту. Теперь же в реестре будут указываться сведения о тех, кто сохранил право проживания в квартире, например в случае отказа от участия в приватизации или при наличии соответствующего судебного решения», — объяснил Аксененко.
Изменения защитят и тех, кто имеет право на жилье в случае внезапной продажи недвижимости. Сведения внесут на основании заявления собственника, лица, наделенного данным правом, или судебного решения.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил уведомлять семьи владельцев заброшенных участков о возможном изъятии земли. По его мнению, следует закрепить механизм информирования родственников собственников о вероятном изъятии. Так можно избежать несправедливых случаев, когда земля изымается из-за того, что пожилой владелец не может ухаживать за участком, а его родственникам не сообщили об этом.
«Многие такие участки десятилетиями принадлежат одной семье, и, если их состояние ухудшилось только в последние годы, это не должно автоматически вести к потере права собственности», — отметил Чернышов.
В июне первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР) заявил, что возрождение в стране доходных домов позволит увеличить возможности для улучшения жилищных условий россиян. Соответствующий законопроект обсудят с правительством. Готовящийся законопроект предполагает, что в стране будут не только жилые и нежилые помещения.
«Должен появиться еще один статус — тот, который был в Российской империи, — это доходные дома, когда профессиональные инвесторы инвестируют в недвижимость, которую человек может цивилизованно снимать, со всеми понятными критериями повышения цены, с правами на проживание, с урегулированием всех прав арендодателя и арендатора», — объяснял Кошелев.
Госдума – последние новости компании на сегодня
п.с. растолкуйте мне тупой..