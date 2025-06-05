Божественный, неповторимый храм Василия Блаженного — чудо света, образ русского рая. Его создателям было откровение. Им открылось небо, и они увидели, как устроено Царствие Небесное. Какие в нём цветы, какие на деревах волшебные плоды, какие праведники собрались, и как на устах этих праведников звучит молитва о нас, грешных, живущих в несовершенном, воюющем, заблудшем мире, чтобы в мире наших страстей и невзгод не померк образ Царствия Небесного.

Смотришь на храм Василия Блаженного, и тебе кажется, что на братский пир, на братскую трапезу сошлись народы, населяющие Россию между трёх океанов. Золотые шлемы, косматые папахи, пышные тюрбаны, нарядные тюбетейки, шляпы, колпаки, валяные из шерсти шапки — все народы сошлись, передают друг другу из рук в руки, из уст в уста чашу с волшебным напитком, вином из молодильных яблок, чтобы испить и никогда не умереть.

Храм Василия Блаженного — образ русского рая и образ земной России — многоцветной, многоязыкой, бессмертной. В соборе среди куполов, шатров, луковиц, стрельчатых врат и окон множество мерцающих изразцов, белокаменных завитков, золотых вспышек, лучистых самоцветов. Это те малые народы, которыми, как волшебной россыпью, усыпана Россия вдоль берегов океанов. Ханты, манси, ненцы, эвенки, коряки, селькупы, чукчи, камчадалы. Этих народов множество, пусть они малочисленны, но от того ещё неповторимей и драгоценней. У каждого народа своя культура, вера, историческая память, традиции, волшебные знания, колдовство. Они поклоняются луне и солнцу, рыбе и гагаре, льду и океанской волне. Бубны их шаманов подымают в небо лебединые стаи, сковывают океаны льдами, гоняют по тундре бессчётные оленьи стада.

Это народы-кудесники, народы космические, они связывают своё происхождение с небесами. Каждый народ — это столп, на котором держится российское имперское небо. Подпили этот столп, и имперский купол осядет, в нём появится трещина. Этим народам в России хорошо, их не убивали, как индейцев, не загоняли, как чернокожих, на плантации. Народам России дали письменность, дали медицину, сберегают и умножают их численность. Россия думает о них как о своих государствообразующих народах. И крохотное поселение нанайцев в устье Амура значит для империи не меньше, чем Петербург или Москва.

Сегодня у этих народов огромная общероссийская задача. Россия, пережив великие потрясения и стремясь к величию, нуждается в каждых трудолюбивых руках, в каждой верящей душе, в каждом возвышенном чувстве.

По землям этих народов проходят нефтяные и газовые трассы. У кромки океанов встают могучие заводы. В устьях впадающих в океаны рек ставятся мощные порты. Вновь по кромке ледовых морей вместо разорённых ставятся новые погранзаставы, новые станции космического наблюдения, новые научные полярные центры.

Сегодня, когда множатся разговоры об экологии, об экологической этике, эти народы предлагают нам нечто большее, чем экологическая этика. Они предлагают благоговение перед природой, одухотворение, олицетворение природы. Шаманическая культура этих народов наполнит новыми красками, новым содержанием сегодняшнюю русскую культуру, в которой православные, исламские, буддийские ценности будут дополнены возвышенным, прекрасным чувством природы.

Побывайте на праздниках у саамов, посмотрите дивные танцы коряков, изумитесь резьбе по кости чукчей, восхититесь бисерными вышивками эвенков и почувствуйте, как их первозданная первобытная красота вливается в современное утомлённое, истощённое искусство, придавая ему новую жизнь. Так в своё время африканская маска оплодотворила культуру Европы, африканская музыка создала великий американский джаз, а русское язычество побудило Стравинского на написание “Весны священной”, и мир ахнул от дягилевских “Русских сезонов”.

Я представляю сцену Кремлёвского дворца, и на этой великолепной сцене великий хореограф даёт представление северной мистической шаманской культуры. И в громе бубнов, в стуке барабанов, в ритмах магических топотаний — вся краса северных одеяний, божественных танцев, в которых крики оленей, лебединый гогот, блеск нерестилищ. И, быть может, вам откроется тайна происхождения этих народов, и вы узнаете о тех бесконечно далёких временах, когда у народов были великие цари и полководцы, могучее многолюдное царство, были свои писания и свои богоявления. Вы почувствуете, как огромна, велика и бездонна Россия, как она собирает лучи и краски со всех краёв Вселенной, ото всех светил и созвездий. И каждый населяющий Россию народ восхитителен и богоподобен.

Александр Проханов