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“О Якове Свердлове”. Е.Ю.Спицын. Полная версия интервью на канала ТВЦ для программы “Постскриптум

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Переслано от: Евгений Спицын

Интервью записано для канала "ТВ Центр" в мае 2025 г.
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https://rutube.ru/plst/231188

#Спицын #СМИ #ТВЦ

Комментарий редакции

Тезисы беседы о Якове Свердлове (на основе интервью Е.Ю. Спицына):


1. Формирование большевистской партии (1912):
- Ленин окончательно разошёлся с меньшевиками на Пражской конференции 1912 года, где была создана самостоятельная большевистская партия.
- Свердлов вошёл в состав ЦК партии вместе с Лениным и Сталиным, начав играть важную роль за 5 лет до революции.

2. Ссылка и отношения со Сталиным:
- Свердлов был арестован и сослан в Туруханский край, где находился вместе со Сталиным.
- Несмотря на отсутствие близкой дружбы, их отношения не были враждебными, вопреки мифам.

3. Роль Свердлова в 1917 году:
- После Февральской революции Свердлов и Сталин вернулись в Петроград, вошли в редколлегию «Правды» и сформировали управляющий триумвират с Каменевым.
- Свердлов занимал более радикальную позицию, чем Сталин и Каменев, поддерживая продолжение революционного процесса.
- На 7-й конференции большевиков (май 1917) Свердлов активно поддержал апрельские тезисы Ленина («Вся власть Советам»), что укрепило его позиции в ЦК.

4. 6-й партийный съезд (июль-август 1917):
- Свердлов поддержал Ленина в смене лозунга с «Вся власть Советам» на подготовку вооружённого восстания, в отличие от Сталина и Бухарина, которые изначально отстаивали старый лозунг.
- В ходе дискуссий Сталин перешёл на сторону Свердлова, что обеспечило утверждение новой позиции.

5. Ключевая роль в Октябрьской революции:
- Свердлов был введён в Военно-революционный комитет, стал секретарём ЦК и вошёл в первое Политбюро, занимавшееся подготовкой восстания.
- После взятия власти большевиками он стал главой ВЦИК, фактически главой Советской Республики, заменив Каменева после его отставки.

6. Роспуск Учредительного собрания (январь 1918):
- Свердлов, как председатель ВЦИК, открыл Учредительное собрание, но из-за отказа большинства делегатов признать декреты Советской власти большевики и левые эсеры покинули заседание.
- Это привело к отсутствию кворума, что фактически ликвидировало собрание, а не «разогнало» его, как утверждают некоторые источники.
- Ленин подписал декрет о запрете Учредительного собрания, а последующие волнения в его защиту были подавлены.

7. Роль в Гражданской войне:
- В 1918 году, с началом полномасштабной Гражданской войны, Свердлов играл ключевую роль в руководстве партией и государством.

8. Опровержение мифов о Свердлове:
- Утверждения о причастности Свердлова к покушению на Ленина, политике «расказачивания» или избиению в Орле не имеют документальных подтверждений и появились в период перестройки.
- Истории о бытовых конфликтах (например, о грязной посуде) со Сталиным также не подтверждены и названы «байками».
- Свердлов не ездил в Орёл; его поездка в Харьков в 1919 году была связана с делами Советов.
- Мифы о золоте и бриллиантах в сейфе Свердлова не подтверждены фактами и противоречат логике.

9. Властные полномочия Свердлова:
- Как председатель ВЦИК и руководитель секретариата ЦК, Свердлов обладал значительной властью, сопоставимой с властью Ленина.
- Его полномочия превышали полномочия Ленина в партийных делах, так как Ленин не вмешивался в работу партийного аппарата.

10. Логика опровержения мифов:
- Устранение Ленина было бы для Свердлова политическим самоубийством, учитывая непререкаемый авторитет Ленина.
- Истории о сейфах и их вскрытии не выдерживают критики, так как ключи всегда дублировались, а вскрытие сейфов после смерти лидеров было стандартной процедурой.

Вывод:

Яков Свердлов был одной из ключевых фигур в большевистской партии и Советской Республике, сыграв важную роль в формировании партии, подготовке Октябрьской революции, роспуске Учредительного собрания и управлении страной в период Гражданской войны. Его радикальная позиция и поддержка ленинских идей укрепили его позиции в руководстве. Мифы о его причастности к покушениям, конфликтах со Сталиным или коррупции не имеют документальной основы и являются частью антисоветской пропаганды, возникшей в перестроечный период. Свердлов обладал значительной властью, что делало его важным союзником Ленина, но не конкурентом, а любые попытки приписать ему антиленинские действия противоречат исторической логике и фактам.
Редактор: brahman
Источник: https://rutube.ru/video/f0f027f8aaa9973ddca0b0d058c6d605/
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