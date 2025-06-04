На фоне атаки дронов по нашим аэродромам хочется поговорить об учёбе и невыученных уроках.

Итак, представьте себе. Военное учебное учреждение. Лекция. Лектор, соответственно, тоже человек военный рассказывает, что по цели нужно стрелять дивизионом Мста-С.

В аудитории сидят офицеры, прошедшие фронт, начиная с 2022 года. И вот они пытаются сказать лектору, что этому дивизиону напихают сразу же. Сожгут его дронами.

И в нынешних условиях выход каждой машины нужно обеспечивать и привлекать очень много людей, на прикрытие. А тут аж 18 САУ. Ответ:

“Ну так мы вас учим классике”. Классике! Думаю, каждый из моих уважаемых читателей вполне способен сам дать определение и ситуации и автору цитаты. Я уж тут воздержусь. История, впрочем, реальная.

Однако, попробуем представить. Технический гражданский вуз. И на занятиях для айтишников преподаватель достаёт старый добрый арифмометр ФЭД, и говорит: сейчас будем по классике учиться программировать.

Или медицинский вуз. И вот преподаватель говорит, что кашель надо лечить шариками героина, в качестве антибиотика использовать ртуть, а для наркоза применять хлороформ. Как великий Пирогов в Крымскую войну. На вопросы аудитории профессор говорит, что учит по классике. А там потом сами на пациентах потренируетесь. Представляете себе такое? Нет? И я нет.

Можно конечно учить и дальше тому, что только средоточенный огонь батареи, по 300 снарядов на взодный опорный пункт, приведёт к желаемому результату. Можно принять реалии, что ВОП выносят несколькими дронами. Можно рассказывать, как вести контрбатарейную борьбу, сосредоточив свой дивизион в одной точке. Воевать так нельзя. Есть что-то абсурдное в том, что офицерам, прошедшим СВО, рассказывают, как надо воевать, но на примерах, практически, Первой неандартальско-кроманьонской войны. И нет, это не классика. Отсылки к опыту афганской войны не работали уже в ходе Первой Чеченской.

Да, я гражданский человек, и вероятно, мало что понимаю. Но, вообще, простая логика подсказывает, что в воюющей стране надо все же как-то систематизировать опыт, и пересматривать учебные программы военных вузов. И преподавательский состав надо ротировать. Причем, постоянно.

Ничего оригинального. В США, например, физически нельзя занимать должность в военной академии больше ограниченного срока. Потому там и не может быть генералов- преподавателей, пришедших в академию с должности начштаба артдивизиона, и за 30 лет ставших, ну скажем, замом по научной работе. И никакой войны за эти 30 лет. Изредка полигон и стрельба из штатного “Кольта”.

Не изменяя учебные программы, не меняя преподавателей, мы рискуем, что армию будут идти лейтенанты, не готовые к современной войне, а бесценный опыт СВО окажется утерян. Однако, повторю, я лишь гражданский человек (министр обороны, впрочем, тоже), и могу ошибаться в своих оценках. Возможно, именно обучение по классике военной науки времен войны холодной войны крайне необходимо, а практический опыт необходимо получать только на фронте и только оплачивая кровью офицеров и солдат.