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На фоне атаки дронов по нашим аэродромам хочется поговорить об учёбе и невыученных уроках.

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Переслано от: Андрей Медведев

На фоне атаки дронов по нашим аэродромам хочется поговорить об учёбе и невыученных уроках.

Итак, представьте себе. Военное учебное учреждение. Лекция. Лектор, соответственно, тоже человек военный рассказывает, что по цели нужно стрелять дивизионом Мста-С.

В аудитории сидят офицеры, прошедшие фронт, начиная с 2022 года. И вот они пытаются сказать лектору, что этому дивизиону напихают сразу же. Сожгут его дронами.

И в нынешних условиях выход каждой машины нужно обеспечивать и привлекать очень много людей, на прикрытие. А тут аж 18 САУ. Ответ:

“Ну так мы вас учим классике”. Классике! Думаю, каждый из моих уважаемых читателей вполне способен сам дать определение и ситуации и автору цитаты. Я уж тут воздержусь. История, впрочем, реальная.

Однако, попробуем представить. Технический гражданский вуз. И на занятиях для айтишников преподаватель достаёт старый добрый арифмометр ФЭД, и говорит: сейчас будем по классике учиться программировать.

Или медицинский вуз. И вот преподаватель говорит, что кашель надо лечить шариками героина, в качестве антибиотика использовать ртуть, а для наркоза применять хлороформ. Как великий Пирогов в Крымскую войну.  На вопросы аудитории профессор говорит, что учит по классике. А там потом сами на пациентах потренируетесь. Представляете себе такое? Нет? И я нет.

Можно конечно учить и дальше тому, что только средоточенный огонь батареи, по 300 снарядов на взодный опорный пункт, приведёт к желаемому результату. Можно принять реалии, что ВОП выносят несколькими дронами. Можно рассказывать, как вести контрбатарейную борьбу, сосредоточив свой дивизион в одной точке. Воевать так нельзя.  Есть что-то абсурдное в том, что офицерам, прошедшим СВО, рассказывают, как надо воевать, но на примерах, практически, Первой неандартальско-кроманьонской войны. И нет, это не классика. Отсылки к опыту афганской войны не работали уже в ходе Первой Чеченской.

Да, я гражданский человек, и вероятно, мало что понимаю. Но, вообще, простая логика подсказывает, что в воюющей стране надо все же как-то систематизировать опыт, и пересматривать  учебные программы военных вузов. И преподавательский состав надо ротировать. Причем, постоянно.

Ничего оригинального. В США, например, физически нельзя занимать должность в военной академии больше ограниченного срока. Потому там и не может быть генералов- преподавателей,  пришедших в академию с должности начштаба артдивизиона, и за 30 лет ставших, ну скажем, замом по научной работе. И никакой войны за эти 30 лет. Изредка полигон и стрельба из штатного “Кольта”.

Не изменяя учебные программы, не меняя преподавателей, мы рискуем, что армию будут идти лейтенанты, не готовые к современной войне, а бесценный опыт СВО окажется утерян. Однако, повторю, я лишь гражданский человек  (министр обороны, впрочем, тоже), и могу ошибаться в своих оценках. Возможно, именно обучение по классике военной науки времен войны холодной войны крайне необходимо, а практический опыт необходимо получать только на фронте и только оплачивая кровью офицеров и солдат.

Комментарий редакции

Тезисы статьи:


1. Устаревшие методы обучения в военных вузах:
- В военном учебном заведении преподаватель учит стрельбе дивизионом Мста-С по классическим методам, игнорируя современные реалии войны.
- Офицеры, прошедшие боевые действия с 2022 года, указывают на уязвимость такого подхода перед атаками дронов, требующих сложного прикрытия.

2. Проблема "классического" подхода:
- Преподаватель настаивает на "классике", несмотря на неактуальность методов в условиях современных боевых действий.
- Аналогия с гражданскими вузами: использование устаревших технологий (арифмометр для программирования) или методов лечения (героин, ртуть) в обучении недопустимо в медицине и IT, но почему-то приемлемо в военном деле.

3. Несоответствие обучения реалиям войны:
- Современные боевые действия (например, использование дронов) требуют новых подходов, а не устаревших тактик, таких как массированный артобстрел.
- Опыт текущей войны (СВО) показывает, что старые методы, вроде сосредоточения дивизиона в одной точке, неэффективны и опасны.

4. Необходимость систематизации опыта:
- Автор подчеркивает важность анализа и внедрения опыта СВО в учебные программы военных вузов.
- Преподавательский состав должен регулярно обновляться, чтобы отражать актуальные реалии.

5. Сравнение с зарубежным опытом:
- В США преподаватели военных академий не могут занимать должности дольше определенного срока, что предотвращает застой в обучении.
- В отличие от России, где преподаватели могут десятилетиями оставаться без боевого опыта, что снижает качество подготовки.

6. Риски сохранения текущей системы:
- Без обновления программ и ротации преподавателей армия будет получать неподготовленных лейтенантов.
- Опыт СВО может быть утерян, если не интегрировать его в обучение, а новые офицеры будут учиться только на фронте ценой больших потерь.

7. Самокритика автора:
- Автор признает, что он гражданский и может ошибаться, но подчеркивает логичность своих выводов.
- Упоминает, что даже министр обороны — гражданский, намекая на необходимость свежих взглядов в военной сфере.

Вывод:

Автор критикует устаревшую систему военного образования в России, которая не учитывает реалий современной войны, таких как использование дронов и других новых технологий. Подчеркивается необходимость систематизации опыта СВО, обновления учебных программ и ротации преподавательского состава. Без этих изменений армия рискует получать неподготовленных офицеров, а ценный боевой опыт может быть утерян. Сравнение с зарубежными практиками и гражданскими вузами усиливает аргумент, что "классический" подход в обучении не только неэффективен, но и опасен в условиях современных конфликтов.
Редактор: brahman
Источник: https://t.me/MedvedevVesti/21263
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 30786 28662
    жора шапов только что

      В армии есть такое понятие : “Час Х”. От него отматывают назад все действия любого армейского звена.
      Кроме этого есть, в т.ч., действия по ситуации. С учётом разгильдяйства и бардака. Т.е. “человеческого фактора”.

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