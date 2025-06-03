Страсти по самолётам улеглись и можно трезво посмотреть на ситуацию.
Страсти по самолётам улеглись и можно трезво посмотреть на ситуацию. Готовился ли аэропорт к отражению атаки БПЛА? Да! Знаменитый срочник приготовился сбивать из зенитки дроны самолетного типа. Мог ли срочник что-то сделать против ФПВ дрона? Нет!
Давайте смотреть правде в глаза. Ни один аэропорт в мире не сможет отразить налёт ФПВ дронов. Возьмем американские объекты. В Нигере я снимал панораму столицы и даже не знал, что мой дрон висел над американским посольством. Мой коммерческий дрон спокойно пролетел над звездно-полосатыми, и ему даже спутники не заглушили. Да и меня никто не кинулся арестовывать, хотя я стоял в 300 метрах от американцев.
Для дронов сегодня 30 км – это рабочая дистанция. Через год они будут свободно летать на 50. Ни одна спецслужба в мире не сможет создать 50 километровую зону безопасности. Тем более, что дрон умещается в небольшом рюкзаке.
Эффективное средство противодействия дронам человечеству ещё предстоит изобрести. В ближайшем будущем нас ждёт череда уничтожения самолетов “китайскими игрушками”. Беспилотная революция обязательно отразится на политической карте мира. В Африке дроны уже несколько лет атакуют аэродромы, недавно ФПВ- дрон сбил вертолёт в Мьянме.
Квадрокоптеры станут основной угрозой авиации (и гражданской тоже), а значит глобальному миру будет нанесен серьезный удар. Джихадисты уже сейчас применяют беспилотники, а значит совсем скоро в Африку невозможно будет оперативно перебрасывать подкрепления, да и ООН не сможет привезти по воздуху гуманитарную помощь. Мир вышел из состояния равновесия и Россия одной из первых почувствовала эти изменения. Обидно только то, что нам приходится учиться на своих ошибках.
Александр Харченко
Комментарий редакции
1. Неэффективность традиционной ПВО против FPV-дронов - обычные средства противовоздушной обороны аэродромов не способны противостоять атакам FPV-дронов, в отличие от дронов самолетного типа.
2. Глобальная уязвимость авиационных объектов - ни один аэропорт в мире не может эффективно защититься от налетов FPV-дронов, включая американские военные объекты.
3. Растущая дальность действия дронов - современные дроны работают на дистанции 30 км, в перспективе - до 50 км, что делает невозможным создание адекватных зон безопасности.
4. Портативность и доступность технологии - дроны помещаются в рюкзак, что делает их крайне сложными для обнаружения и предотвращения атак.
5. Отсутствие эффективных средств противодействия - человечеству еще предстоит изобрести действенные методы борьбы с дронами.
6. Мировые примеры применения - дроны уже атакуют аэродромы в Африке, сбивают вертолеты в Мьянме, используются джихадистами.
Вывод автора:
Автор предрекает наступление новой эпохи в военном деле, где квадрокоптеры станут основной угрозой для авиации. Это кардинально изменит геополитическую карту мира, затруднив быструю переброску войск и гуманитарной помощи по воздуху. "Беспилотная революция" нарушила существующее равновесие сил, и Россия оказалась среди первых, кто столкнулся с этими изменениями, вынужденная учиться на собственных ошибках.
Ребят, а ЯО в чемодане тоже есть.
Что там по устранению первопричины конкретно к РФ ?
новый гимн украины ,исполнил и никаких проблем с БПЛ..https://amarok-man.livejournal.com/8473694.html .А это предложение” сегодняшние 6000 замороженных тел — это ответ на тот шабаш, который устроили хохлы за последние пару дней.”
“А кто там подковал блоху ,изготовленную на Западе? Еще не вечер..