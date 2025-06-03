Страсти по самолётам улеглись и можно трезво посмотреть на ситуацию. Готовился ли аэропорт к отражению атаки БПЛА? Да! Знаменитый срочник приготовился сбивать из зенитки дроны самолетного типа. Мог ли срочник что-то сделать против ФПВ дрона? Нет!

Давайте смотреть правде в глаза. Ни один аэропорт в мире не сможет отразить налёт ФПВ дронов. Возьмем американские объекты. В Нигере я снимал панораму столицы и даже не знал, что мой дрон висел над американским посольством. Мой коммерческий дрон спокойно пролетел над звездно-полосатыми, и ему даже спутники не заглушили. Да и меня никто не кинулся арестовывать, хотя я стоял в 300 метрах от американцев.

Для дронов сегодня 30 км – это рабочая дистанция. Через год они будут свободно летать на 50. Ни одна спецслужба в мире не сможет создать 50 километровую зону безопасности. Тем более, что дрон умещается в небольшом рюкзаке.

Эффективное средство противодействия дронам человечеству ещё предстоит изобрести. В ближайшем будущем нас ждёт череда уничтожения самолетов “китайскими игрушками”. Беспилотная революция обязательно отразится на политической карте мира. В Африке дроны уже несколько лет атакуют аэродромы, недавно ФПВ- дрон сбил вертолёт в Мьянме.

Квадрокоптеры станут основной угрозой авиации (и гражданской тоже), а значит глобальному миру будет нанесен серьезный удар. Джихадисты уже сейчас применяют беспилотники, а значит совсем скоро в Африку невозможно будет оперативно перебрасывать подкрепления, да и ООН не сможет привезти по воздуху гуманитарную помощь. Мир вышел из состояния равновесия и Россия одной из первых почувствовала эти изменения. Обидно только то, что нам приходится учиться на своих ошибках.

Александр Харченко