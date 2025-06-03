Солженицын против Шолохова / Егор Яковлев
В чем главная задача Михаила Шолохова как писателя? Можно ли назвать его «создателем истории»? Почему он был неудобен всем представителям власти в СССР? Как автор прорабатывал народные травмы коллективизации и плена? Какую роль роман «Тихий Дон» сыграл в годы Второй мировой войны? За что Александр Солженицын ненавидел Шолохова? О судьбе и произведениях писателя говорим в программе Егора Яковлева «Исторический ликбез» в эфире радио Sputnik.
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#шолохов #тихийдон #судьбачеловека
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Михаил Шолохов как историческая фигура:
- Шолохов — выдающийся советский писатель, чья биография переплетена с ключевыми событиями XX века: Гражданская война, голод 1930-х, репрессии 1937–1938 гг., Великая Отечественная война, оттепель при Хрущёве и эпоха Брежнева.
- Он не только отражал историю в своём творчестве, но и активно влиял на политические и социальные процессы, особенно в культурной сфере.
2. Гражданская позиция Шолохова:
- Шолохов воплощал традицию гражданственности русских писателей, следуя принципу Некрасова: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан».
- Он не был пропагандистом, а наоборот, поднимал неудобные вопросы, выходя за рамки официальной идеологии, что делало его неудобной фигурой для властей.
3. Роль Шолохова в противодействии репрессиям:
- В 1937–1938 годах Шолохов проявил смелость, обратившись лично к Сталину с письмом о произволе в ходе репрессий, описав пытки и фальсификации дел.
- Его действия, вероятно, способствовали пересмотру отношения к репрессиям, включая снятие Ежова с поста наркома НКВД.
4. Литературное творчество и его значение:
- Шолохов — автор «Тихого Дона», «Поднятой целины», «Судьбы человека» и «Они сражались за Родину», которые прорабатывали социальные травмы советского общества (Гражданская война, коллективизация, плен, поражения в войне).
- «Тихий Дон» показывает трагедию человека, не ставшего коммунистом, но пережившего Гражданскую войну. Концовка романа, где Григорий Мелехов обнимает сына, символизирует надежду на новую жизнь.
- «Судьба человека» — новаторский рассказ, впервые в советской литературе затронувший тему плена, показав трагедию и патриотизм обычного человека.
5. Проблема авторства «Тихого Дона»:
- Солженицын и другие пытались оспаривать авторство Шолохова, утверждая, что он якобы украл текст у Фёдора Крюкова или других авторов.
- Аргументы против Шолохова основаны на его молодости (22 года на момент первых публикаций) и якобы отсутствии у него опыта для создания такого произведения. Однако эти доводы опровергаются примерами других молодых авторов (Пушкин, Диккенс) и найденной рукописью романа.
- Текст «Тихого Дона» основан на устных рассказах ветеранов и письменных источниках, таких как очерки Деникина, что подтверждает авторскую работу Шолохова.
6. Критика Солженицына:
- Солженицын завидовал Шолохову как лицу советской литературы и Нобелевскому лауреату, сознательно дискредитировал его, поддерживая слабое исследование Ирины Медведевой-Томашевской («Стремя "Тихого Дона"»).
- Аргументы Солженицына несостоятельны, так как Шолохов написал не только «Тихий Дон», но и другие значимые произведения, высоко оценённые, например, Хемингуэем и Ремарком.
7. Культурное и историческое значение Шолохова:
- Его произведения, особенно «Тихий Дон», были популярны даже в казачьей эмиграции, помогая предотвратить участие некоторых казаков в прогитлеровских движениях.
- Шолохов поднимал сложные темы, чтобы советское общество могло осмыслить свои травмы, а не замалчивать их, что предотвращало их использование в антисоветском дискурсе.
8. Экранизации и восприятие:
- Рассказ «Судьба человека» стал основой для фильма Сергея Бондарчука, который был глубоко тронут произведением и сыграл главную роль, несмотря на первоначальное сопротивление Шолохова.
- Эпизоды из произведений Шолохова, такие как усыновление Ванюшки Андреем Соколовым, оставили сильное эмоциональное воздействие на читателей и зрителей.
Вывод:Михаил Шолохов — не только выдающийся писатель, но и значимая историческая фигура, чья гражданская позиция и творчество оказали глубокое влияние на советское общество. Его произведения, такие как «Тихий Дон» и «Судьба человека», прорабатывали социальные травмы, поднимая неудобные темы, которые замалчивались официальной пропагандой. Шолохов был смелым гражданином, выступавшим против произвола, как в случае с репрессиями 1937–1938 годов, и его усилия способствовали изменениям в обществе. Споры об авторстве «Тихого Дона», инициированные в том числе Солженицыным, не выдерживают критики, так как опираются на слабые аргументы и игнорируют очевидные доказательства авторства Шолохова. Его наследие остаётся важной частью русской и мировой литературы, отражая сложные исторические процессы и человеческую судьбу.