Фёдор Лисицын представляет книгу Оливера Стентона "Социальный эксперимент", в которой автор рассматривает концепцию гарантированного базового дохода, исследуя примеры успешных и неудачных внедрений этой идеи в разных странах. Стентон анализирует такие эксперименты, как "ковидные деньги" в США, опыт Кении, а также проблемы, связанные с введением условных выплат. В книге также рассматриваются исторические примеры раздач в Древнем Риме, что помогает понять влияние этих практик на современную экономику и социальные системы. Автор делится своими взглядами на плюсы и минусы базового дохода, акцентируя внимание на его долгосрочных последствиях для рынка труда и инфляции.

Книга "Социальный эксперимент. Что скрывается за программами базового дохода. Оливер Стэнтон":

OZON: https://www.ozon.ru/product/sotsialnyy-eksperiment-chto-skryvaetsya-za-programmami-bazovogo-dohoda-oliver-stenton-1922923757/?tab=reviews

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/351307697/detail.aspx

Книга "Мир на продажу. Деньги, власть и торговцы, которые обменивают ресурсы Земли. Хавьер Блас, Джек Фарчи":

OZON: https://www.ozon.ru/product/mir-na-prodazhu-dengi-vlast-i-torgovtsy-kotorye-obmenivayut-resursy-zemli-haver-blas-dzhek-farchi-1703120326/

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/265344956/detail.aspx

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00:00 Введение в книгу

00:56 Проблемы перевода и структура книги

02:47 Пример успешного внедрения в США

06:33 Пример успешного внедрения в Кении

12:08 Проблемы обусловленных выплат в США

14:00 Заключение

14:56 Вертолётные деньги

16:48 Раздачи в Древнем Риме

18:37 Раздачи в кризисные времена

21:27 Политические раздачи в Риме

24:13 Базовый доход в Англии

27:03 Аграрные реформы в Англии

29:47 Введение в тему

30:44 Земельная собственность в Англии

31:40 Пенсии в Англии

34:29 Социальные выплаты и их значение

36:21 Бисмарк и социальное обеспечение

40:03 Пенсионные системы и их развитие

41:56 Социальный базовый доход

43:46 Пример России 2005 года

44:43 Пример Аляски

46:37 Проблемы базового дохода

50:22 Инфляция и теневая экономика

53:11 Средний класс и социальные протесты

56:53 Социальные технологии и контроль

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