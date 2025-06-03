Социальный эксперимент. Что скрывается за программами базового дохода | Фёдор Лисицын
Фёдор Лисицын представляет книгу Оливера Стентона "Социальный эксперимент", в которой автор рассматривает концепцию гарантированного базового дохода, исследуя примеры успешных и неудачных внедрений этой идеи в разных странах. Стентон анализирует такие эксперименты, как "ковидные деньги" в США, опыт Кении, а также проблемы, связанные с введением условных выплат. В книге также рассматриваются исторические примеры раздач в Древнем Риме, что помогает понять влияние этих практик на современную экономику и социальные системы. Автор делится своими взглядами на плюсы и минусы базового дохода, акцентируя внимание на его долгосрочных последствиях для рынка труда и инфляции.
Книга "Социальный эксперимент. Что скрывается за программами базового дохода. Оливер Стэнтон":
OZON: https://www.ozon.ru/product/sotsialnyy-eksperiment-chto-skryvaetsya-za-programmami-bazovogo-dohoda-oliver-stenton-1922923757/?tab=reviews
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/351307697/detail.aspx
Книга "Мир на продажу. Деньги, власть и торговцы, которые обменивают ресурсы Земли. Хавьер Блас, Джек Фарчи":
OZON: https://www.ozon.ru/product/mir-na-prodazhu-dengi-vlast-i-torgovtsy-kotorye-obmenivayut-resursy-zemli-haver-blas-dzhek-farchi-1703120326/
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/265344956/detail.aspx
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00:00 Введение в книгу
00:56 Проблемы перевода и структура книги
02:47 Пример успешного внедрения в США
06:33 Пример успешного внедрения в Кении
12:08 Проблемы обусловленных выплат в США
14:00 Заключение
14:56 Вертолётные деньги
16:48 Раздачи в Древнем Риме
18:37 Раздачи в кризисные времена
21:27 Политические раздачи в Риме
24:13 Базовый доход в Англии
27:03 Аграрные реформы в Англии
29:47 Введение в тему
30:44 Земельная собственность в Англии
31:40 Пенсии в Англии
34:29 Социальные выплаты и их значение
36:21 Бисмарк и социальное обеспечение
40:03 Пенсионные системы и их развитие
41:56 Социальный базовый доход
43:46 Пример России 2005 года
44:43 Пример Аляски
46:37 Проблемы базового дохода
50:22 Инфляция и теневая экономика
53:11 Средний класс и социальные протесты
56:53 Социальные технологии и контроль
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Комментарий редакции
Тезисы лекции Фёдора Лисицына о книге Альвера Стентона «Социальный эксперимент. Что скрывается за программами базового дохода»:
1. Общая характеристика книги:
- Книга посвящена экономической теме безусловного базового дохода (ББД), избегая политической ангажированности.
- Рассматривает модные экономические теории, их исторические и современные аспекты, без оценок «капитализм vs коммунизм».
- Перевод имеет недостатки, особенно в передаче идиоматических выражений (например, с французскими и другими языками), что может быть как ошибкой, так и замыслом автора.
2. Концепция базового дохода:
- ББД — это выплаты гражданам без обязательств возврата или выполнения условий.
- Автор книги анализирует ББД с разных сторон, рассматривая как успешные, так и неудачные примеры его внедрения.
3. Примеры успешных экспериментов с ББД:
- США (2020, «ковидные деньги»):
- Выплаты по 1200 долларов каждому гражданину в рамках компенсации за ограничения из-за COVID-19.
- Положительный отклик населения: 70% американцев использовали деньги для погашения долгов, остальные — на покупки, что оживило экономику (рост розничной торговли, доставки).
- Считается успешным примером разовой акции, несмотря на временный эффект.
- Кения (2019, частный фонд):
- Небольшие выплаты (около 10 млн долларов в сумме) через мобильные платежные системы в 139 районах.
- Деньги помогли решить срочные проблемы (медицинское обслуживание, покупка одежды), вызвали положительный отклик и улучшили социальный климат.
- Эксперимент признан успешным, хотя выплаты не были регулярными и не являлись полноценным ББД.
4. Примеры неудачных экспериментов:
- США (последующие выплаты при Байдене):
- Условные выплаты, дифференцированные по социальному статусу, не привели к росту благосостояния.
- 80% средств ушло на спекуляции (фондовый рынок, криптовалюты, ставки), что усилило инфляцию и не решило социальных проблем.
- Общий вывод: условные и нерегулярные выплаты менее эффективны, чем разовые безусловные.
5. Исторические аналоги ББД:
- Древний Рим:
- Раздачи хлеба и зрелищ («хлеб и зрелища») не были ББД, а служили для умиротворения населения в периоды процветания или предотвращения бунтов.
- Выплаты (например, при Траяне) на детей-сирот или раздачи политиками для поддержки выборов также не были регулярными.
- Англия (конец XVIII века, Томас Пейн):
- Предложение выплачивать 15 фунтов молодым людям (19 лет) и 10 фунтов ежегодно пожилым (старше 50) из фонда, созданного за счёт налогов на землю.
- Цель — повысить эффективность труда, а не борьба с бедностью; идея не реализовалась широко.
6. Проблемы и риски ББД:
- Инфляция: Раздача денег увеличивает покупательную способность, что приводит к росту цен и дефициту товаров, как в СССР при Брежневе.
- Снижение мотивации к труду: ББД может снизить желание работать на низкооплачиваемых или непрестижных работах, усиливая зависимость от мигрантов.
- Социальная апатия: Регулярные выплаты снижают протестный потенциал, делая людей более зависимыми от государства.
- Краткосрочность эффекта: ББД эффективен в кризисных ситуациях, но в долгосрочной перспективе (10–20 лет) может снижать уровень жизни из-за инфляции и стагнации.
7. Современные реалии:
- Уровень жизни в развитых странах формально растёт (лучшая техника, большие квартиры), но за счёт долгов, коррупции и интенсивного труда.
- Средний класс сокращается, а социальные протесты ослабевают из-за контроля через соцсети и отвлечения на второстепенные повестки.
- ББД может стать «ловушкой», усиливая неравенство: богатые становятся богаче, бедные — беднее.
8. Философский вывод:
- Автор книги, цитируя Парацельса («Всё — яд и всё — лекарство»), подчёркивает двойственную природу ББД: в кризисных ситуациях он приносит пользу, но при неумелом применении ведёт к экономическому и социальному краху.
Это про розовую месьту ник ИЕгор-ёши.