3 августа 1939 года был подписан пакт Молотова-Риббентропа. Уже в этих словах содержится ложь. Документ имел другое название - Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом. Если переводить на язык Гёте, то получится "Deutsch-sowjetischer Nichtangriffspakt".

"Ну... Это не существенно", - скажут некоторые. Мол, разговорное название и всё такое прочее.

Дьявол кроется в деталях

Нет, это очень существенно. Если начать поднимать пыль истории, то очень быстро выяснится, что договора о ненападении, заключенные с нацистской Германией, были почти у каждой второй европейской страны.

А вот "ПаХт", само слово несет в себе нечто зловещее и тайное, мог быть подписан только "врагами рода человеческого". На подсознательном уровне всплывают названия пактов: Тройственный, Стальной, Антикоминтерновский. И одно только слово "пакт" ставит СССР, нацистскую Германию, Италию и Японию в один стройный ряд.

Предыстория советско-германского договора

После подписания Мюнхенского соглашения (сентябрь 1938 года), когда европейские демократии элементарно проигнорировали позицию СССР по Чехословакии и просто подарили ее герру Гитлеру. Со всеми "заводами, газетами, пароходами". Скорое начало большой войны в Европе стало очевидным.

Очевидным всем, кроме европейских демократий. И действительно, как шибко образованному демократу могут прийти в голову мысли:

- "Почему Германия, вдруг, стала вооружаться? Если для "защиты", то от кого? От агрессивной Швейцарии? Что задумал герр Гитлер, на критике "Версаля" сделавший себе имя". Когда его армия развернет боевые штандарты? Куда она замарширует?

Нет, такими вопросами современные либеральные историки не задаются и крутят одну пластинку, мол тогдашние лидеры Англии и Франции "не увидели", "не доглядели", "надеялись на сохранение мира".

Воевать в одиночку Сталин не желал и искал союзников.

Поиски союзников. Попытка первая

В начале 1939 года наметилось резкое ухудшение польско-германских отношений. Поляки настолько уверенно себя чувствовали под покровительством Англии и Франции, что разговаривали с немцами не просто свысока, а нагло. Дело дошло до того, что в Польше, при полном попустительстве, а то и с прямой подачи властей проходят погромы немецкого населения.

Подобная позиция Польши вела к эскалации конфликта. В апреле 1939 года правительство СССР инициирует проведение трехсторонних советско-британско-французских переговоров. Подробно на них останавливаться не буду, их ход описан в статье "".

Результат переговоров, для государств желающих "сохранения мира", был удивителен, но предсказуем. Переговоры зашли в тупик.

Германия предпринимает попытки пойти на сближение с Советским правительством, но по этому вопросу СССР занял выжидательную позицию.

Попытка вторая

В августе 1939 года Англия и Франция решают продолжить переговоры с СССР. Смилостивились....

Суть этих переговоров свелась к общим фразам, содержавшим в себе набор неопределенности: "всеми силами", "в кратчайшие сроки" и тому подобные пафосные, но ни к чему не обязывающие словосочетания.

Я не знаю, будет кто-либо подписывать договор с такими речевыми оборотами, но Сталин точно не стал. И, как показала история, оказался прав.

Наивная Польша, надеявшаяся на то, что ей "помогут", прочиталась. Хотя Англия и Франция объявили войну Германии, но воевать не торопились. И, если бы договор с приведенными речевыми оборотами был подписан, то СССР столкнулся бы с Германией уже в осенью 1939 года.

Французы и Англичане гоняли бы в футбол, что собственно они и делали весь период "странной войны", а на все вопросы Советского правительства следовал бы ответ в духе: "Бежим, уже бежим! Как договаривались! В кратчайший срок!!! Скоро роту к вам пошлем - все силы! Все как в договоре!".

Подписание "пакта"

Это покажется удивительным, но разведка работала и в те давние времена. Советскому правительству была известна примерная дата нападения Германии на Польшу.

Понимая, что адекватности от наших "западных партнеров" не добьешься, а война не за горами, СССР начал переговоры с Германией. Основным условием подписания советско-германского договора являлся не пресловутый "раздел мира", а прозаическое торговое соглашение. Суть его проста: немцы дают нам в долг, по-научному - кредит. Мы покупаем у Германии военные и гражданские технологии, лицензии на производство техники и оборудования. Кредит возвращаем продуктами и прочей живностью (натуральными товарами).

Это сейчас, в эпоху цифровой экономики, принято не возвращать кредиты (это гипотеза, даже не обобщение). В те далекие времена к долгам относились по-другому. Отдельные граждане даже стрелялись из-за их наличия. Дикие времена, дикие нравы.

СССР был далеко не единственной страной имевшей торговое соглашение с нацистской Германией... Любителям видеть поддержу нацистского режима со стороны СССР рекомендую к прочтению статью "Довоенная "дружба". 1933-39 год".

Суть "пакта"

Его содержание никогда не являлось секретом. Его текст был опубликован и в СССР и заграницей. Суть сводилась к следующему:

Стороны соглашения обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны. Участники соглашения также отказывались от союзных отношений с другими державами, «прямо или косвенно направленных против другой стороны».

Да,"кровожадности" много, аж краска на стенах сворачивается.

СССР необходимо было избежать военной конфронтации с Германией "в гордом одиночестве". Так уж получилось, что в Великой Польше, собиравшейся расширяться "от моря до моря" и имевшей виды на Советскую Украину, имело сомнительную честь проживать значительное число белорусского населения. Каким ветром их занесло в Польшу...? Ума не приложу. Мистика, наверное.

Тем, кого этот вопрос заинтересовал, рекомендую прочитать статью "".

Так вот, земли, на которых жили Поляки белорусской национальности... Нет, Белорусы польской... снова нет. Территории, где проживали Белорусы, мало того, что являлись "спорными", так еще мог появиться повод к конфронтации с Германией на предмет "объединение Белоруссии под протекторатом Рейха".

Тем, кто в этом сомневается, рекомендую вспомнить события происходившие буквально за несколько месяцев до описываемых событий с "Карпатской Украиной", когда в полный рост местные "патриоты" просили Гитлера взять над ними шефство и "присоединить" Советскую Украину.

Гитлеру тогда удалось избежать обострения отношений. Он заявил, что она ему даром не нужна и пусть с ней разбирается Венгрия, если у нее настроение есть... (это общий смысл)

Секретные протоколы

О! Это самая главная интрига нашего договора. Это предмет отдельной статьи. Но, опять-таки, скажу: - ничего удивительного и сверх естественного в наличии секретных, тайных, дополнительных и любых других приложениях к договорам - НЕТ! Это распространенная практика международного права.

Подлинность именно этих соглашений находится под большим вопросом.

https://dzen.ru/a/XLzHdKU4mgCz2PB6

https://dzen.ru/a/XLzHdKU4mgCz2PB6