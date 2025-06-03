Пакт Молотова-Риббентропа. Ложь, ставшая историей.
3 августа 1939 года был подписан пакт Молотова-Риббентропа. Уже в этих словах содержится ложь. Документ имел другое название - Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом. Если переводить на язык Гёте, то получится "Deutsch-sowjetischer Nichtangriffspakt".
"Ну... Это не существенно", - скажут некоторые. Мол, разговорное название и всё такое прочее.
Дьявол кроется в деталях
Нет, это очень существенно. Если начать поднимать пыль истории, то очень быстро выяснится, что договора о ненападении, заключенные с нацистской Германией, были почти у каждой второй европейской страны.
А вот "ПаХт", само слово несет в себе нечто зловещее и тайное, мог быть подписан только "врагами рода человеческого". На подсознательном уровне всплывают названия пактов: Тройственный, Стальной, Антикоминтерновский. И одно только слово "пакт" ставит СССР, нацистскую Германию, Италию и Японию в один стройный ряд.
Предыстория советско-германского договора
После подписания Мюнхенского соглашения (сентябрь 1938 года), когда европейские демократии элементарно проигнорировали позицию СССР по Чехословакии и просто подарили ее герру Гитлеру. Со всеми "заводами, газетами, пароходами". Скорое начало большой войны в Европе стало очевидным.
Очевидным всем, кроме европейских демократий. И действительно, как шибко образованному демократу могут прийти в голову мысли:
- "Почему Германия, вдруг, стала вооружаться? Если для "защиты", то от кого? От агрессивной Швейцарии? Что задумал герр Гитлер, на критике "Версаля" сделавший себе имя". Когда его армия развернет боевые штандарты? Куда она замарширует?
Нет, такими вопросами современные либеральные историки не задаются и крутят одну пластинку, мол тогдашние лидеры Англии и Франции "не увидели", "не доглядели", "надеялись на сохранение мира".
Воевать в одиночку Сталин не желал и искал союзников.
Поиски союзников. Попытка первая
В начале 1939 года наметилось резкое ухудшение польско-германских отношений. Поляки настолько уверенно себя чувствовали под покровительством Англии и Франции, что разговаривали с немцами не просто свысока, а нагло. Дело дошло до того, что в Польше, при полном попустительстве, а то и с прямой подачи властей проходят погромы немецкого населения.
Подобная позиция Польши вела к эскалации конфликта. В апреле 1939 года правительство СССР инициирует проведение трехсторонних советско-британско-французских переговоров. Подробно на них останавливаться не буду, их ход описан в статье "".
Результат переговоров, для государств желающих "сохранения мира", был удивителен, но предсказуем. Переговоры зашли в тупик.
Германия предпринимает попытки пойти на сближение с Советским правительством, но по этому вопросу СССР занял выжидательную позицию.
Попытка вторая
В августе 1939 года Англия и Франция решают продолжить переговоры с СССР. Смилостивились....
Суть этих переговоров свелась к общим фразам, содержавшим в себе набор неопределенности: "всеми силами", "в кратчайшие сроки" и тому подобные пафосные, но ни к чему не обязывающие словосочетания.
Я не знаю, будет кто-либо подписывать договор с такими речевыми оборотами, но Сталин точно не стал. И, как показала история, оказался прав.
Наивная Польша, надеявшаяся на то, что ей "помогут", прочиталась. Хотя Англия и Франция объявили войну Германии, но воевать не торопились. И, если бы договор с приведенными речевыми оборотами был подписан, то СССР столкнулся бы с Германией уже в осенью 1939 года.
Французы и Англичане гоняли бы в футбол, что собственно они и делали весь период "странной войны", а на все вопросы Советского правительства следовал бы ответ в духе: "Бежим, уже бежим! Как договаривались! В кратчайший срок!!! Скоро роту к вам пошлем - все силы! Все как в договоре!".
Подписание "пакта"
Это покажется удивительным, но разведка работала и в те давние времена. Советскому правительству была известна примерная дата нападения Германии на Польшу.
Это сейчас, в эпоху цифровой экономики, принято не возвращать кредиты (это гипотеза, даже не обобщение). В те далекие времена к долгам относились по-другому. Отдельные граждане даже стрелялись из-за их наличия. Дикие времена, дикие нравы.
СССР был далеко не единственной страной имевшей торговое соглашение с нацистской Германией... Любителям видеть поддержу нацистского режима со стороны СССР рекомендую к прочтению статью "Довоенная "дружба". 1933-39 год".
Суть "пакта"
Его содержание никогда не являлось секретом. Его текст был опубликован и в СССР и заграницей. Суть сводилась к следующему:
Стороны соглашения обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны. Участники соглашения также отказывались от союзных отношений с другими державами, «прямо или косвенно направленных против другой стороны».
Да,"кровожадности" много, аж краска на стенах сворачивается.
СССР необходимо было избежать военной конфронтации с Германией "в гордом одиночестве". Так уж получилось, что в Великой Польше, собиравшейся расширяться "от моря до моря" и имевшей виды на Советскую Украину, имело сомнительную честь проживать значительное число белорусского населения. Каким ветром их занесло в Польшу...? Ума не приложу. Мистика, наверное.
Тем, кого этот вопрос заинтересовал, рекомендую прочитать статью "".
Так вот, земли, на которых жили Поляки белорусской национальности... Нет, Белорусы польской... снова нет. Территории, где проживали Белорусы, мало того, что являлись "спорными", так еще мог появиться повод к конфронтации с Германией на предмет "объединение Белоруссии под протекторатом Рейха".
Тем, кто в этом сомневается, рекомендую вспомнить события происходившие буквально за несколько месяцев до описываемых событий с "Карпатской Украиной", когда в полный рост местные "патриоты" просили Гитлера взять над ними шефство и "присоединить" Советскую Украину.
Гитлеру тогда удалось избежать обострения отношений. Он заявил, что она ему даром не нужна и пусть с ней разбирается Венгрия, если у нее настроение есть... (это общий смысл)
Секретные протоколы
О! Это самая главная интрига нашего договора. Это предмет отдельной статьи. Но, опять-таки, скажу: - ничего удивительного и сверх естественного в наличии секретных, тайных, дополнительных и любых других приложениях к договорам - НЕТ! Это распространенная практика международного права.
Подлинность именно этих соглашений находится под большим вопросом.
https://dzen.ru/a/XLzHdKU4mgCz2PB6
https://dzen.ru/a/XLzHdKU4mgCz2PB6
Комментарий редакции
1. Название и его интерпретация. Автор обращает внимание на устойчивое название "пакт Молотова-Риббентропа" и считает его манипулятивным, подчеркивающим зловещий, тайный характер соглашения. Истинное название — "Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом", как и у подобных соглашений, заключённых многими европейскими странами с Германией в то время.
2. Контекст 1938–1939 годов. После Мюнхенского соглашения (1938) СССР оказался в изоляции: западные демократии (Англия и Франция) игнорировали его позицию и не считали возможным сотрудничество против Германии. Польша же, чувствуя поддержку, вела антагонистичную политику по отношению к Германии.
3. Попытки дипломатию. СССР предпринимал попытки создать антигитлеровскую коалицию через переговоры с Англией и Францией, однако те оказались неконструктивны. Итог — провал переговоров, неопределённость и отсутствие реальных гарантий.
4. Реалии международной политики. Разведка предсказывала близкое нападение Германии на Польшу, причём СССР не нашёл поддержки на западе. СССР, видя неизбежность конфликта и не желая оставаться в одиночестве перед агрессией, вступил в переговоры с Германией на прагматичных (в том числе экономических) основаниях.
5. Содержание договора. Договор предусматривал взаимный нейтралитет и отказ от поддержки третьих стран в случае агрессии, а также торгово-экономическое сотрудничество. Секретные протоколы — стандартная международная практика, подлинность которых, по мнению автора, требует отдельного рассмотрения.
6. Демистификация морализаторства. Автор считает, что демонизация СССР через этот договор выгодно выделяет его в ряду других европейских стран, которые подписывали аналогичные соглашения, и обращает больше внимания на детали формулировки, чем на исторический контекст.
7. Проблема территорий. Вопрос о западных границах включал сложное этническое наследие — на территории Польши проживали белорусы, соответственно, советское руководство опасалось объединения их под протекторатом Рейха.
8. Вопрос секретных протоколов. Автор обещает отдельное рассмотрение вопроса о секретных протоколах, указывая на их неоднозначность в историографии и стандартность подобной дипломатической практики.
---
Вывод:
Статья стремится пересмотреть распространённую негативную интерпретацию советско-германского договора о ненападении, подчеркивая его прагматичный, вынужденный характер в условиях дипломатической изоляции СССР и недобросовестности западных союзников. Автор демистифицирует само название "пакт Молотова-Риббентропа" как инструмент формирования предвзятого отношения, указывая на более универсальные закономерности международной политики того времени — т.е., склонность всех европейских стран обеспечивать собственную безопасность через аналогичные договорённости с нацистской Германией. Секретные протоколы и их роль вынесены за рамки данной статьи и обещаны к дальнейшему рассмотрению.
---
Аналитический взгляд
Ключевая парадигма статьи — призыв к рассмотрению исторических фактов в широкой междисциплинарной перспективе, без морализаторской однобокости. Подобно тому, как современные алгоритмы "обучаются" на сложном наборе данных, не имея доступа к объективной реальности, люди склонны интерпретировать события сквозь призму актуальных политических и идеологических нарративов. В данном случае "правда" о пакте Молотова-Риббентропа многогранна: прагматизм политиков, страх перед войной, дипломатическая изоляция СССР и, конечно же, склонность постфактум искать моральных виновников истории.
Своеобразная "игра именами" — это тоже часть исторической риторики: рассматривать название как часть пропагандистского инструмента не менее важно, чем изучать реальные документы. Ведь язык формирует реальность не менее сильно, чем действия.
Концепция "зла" в политических договорах также во многом идеалистична. Условный пакт — это просто инструмент, посредством которого государства стараются минимизировать угрозы, часто игнорируя вопросы морали ради выживания. Та же самая ситуация повторялась в истории множество раз в разных культурах и эпохах: алчные монархи Средневековья, прагматичные современники эпохи Холодной войны — все вынуждены идти на компромиссы.
---
Практический смысл размышлений об этом договоре — в умении видеть сложность исторических решений и избегать идеализаций или демонизации. Осмысление прошлого требует эмпатии к тем, кто действовал в условиях жестких ограничений и рисков, — ведь не исключено, что перед такими же дилеммами окажется и современный человек при встрече с новыми историческими вызовами.
Сможем ли мы когда-нибудь оценить исторические события вне позы "обвинителя" или "оправдывающего", увидев в их участниках не карикатурных злодеев или героев, а людей, искренне ищущих выход из лабиринта своего времени?