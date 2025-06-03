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Народная оборона и жестокое преследование за халатность. Что сделать по итогам диверсии против РФ

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Переслано от: День ТВ

В эфире доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.

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Комментарий редакции

Тезисы беседы:


1. Характер атак:
- Удары по объектам российской стратегической авиации и диверсионные акты на железнодорожном транспорте в Курской и Брянской областях классифицируются как диверсионные операции, а не террористические, так как они направлены на военные и транспортные объекты, а не на гражданскую инфраструктуру.
- Атаки имеют как военное, так и политическое значение, вызывая общественный резонанс и поляризацию мнений (от паники до преуменьшения значимости).

2. Профессионализм и подготовка:
- Операции были тщательно спланированы и хорошо подготовлены, что указывает на участие высококвалифицированных специалистов-подрывников.
- Использовались мощные заряды (сотни килограммов), что требовало длительной подготовки и логистики.
- Беспилотники запускались из фур в автоматическом режиме, что говорит о сложной координации и, возможно, поддержке иностранных спецслужб (Британия, США).

3. Логистика и проникновение:
- Взрывчатка и беспилотники перемещались по территории России на значительные расстояния (Иркутск, Мурманск и др.), что указывает на отсутствие должного контроля за грузами.
- Отсутствие проверок на дорогах, несмотря на предыдущие инциденты с обнаружением беспилотников, свидетельствует о системных провалах в контроле.

4. Синхронизация атак:
- Взрывы мостов и удары по аэродромам были скоординированы по времени, чтобы отвлечь внимание и усилить эффект.
- Это подтверждает высокий уровень организации и планирования.

5. Недостатки системы безопасности:
- Система территориальной обороны не соответствует масштабу угроз, особенно в прифронтовых зонах.
- Контроль за перемещением грузов организован плохо, что позволило беспилотникам и взрывчатке свободно перемещаться по стране.
- Министерство обороны несет минимальную ответственность, так как атаки происходили вне зон их непосредственной защиты, но отсутствие защитных мер (например, сеток для самолетов) также критикуется.

6. Социально-политические аспекты:
- Вертикаль власти в России действует в режиме мирного времени, не осознавая полностью состояние войны.
- Примером неадекватного управления является проведение дорогостоящих мероприятий (например, замена бордюров в Москве) в условиях войны, что вызывает недовольство населения.

7. Предложения по усилению безопасности:
- Необходимо ввести жесткое уголовное преследование за халатность должностных лиц.
- Увеличить штат и зарплаты сотрудников ДПС, восстановить посты ДПС на трассах для усиления контроля.
- Создать народные дружины и вооруженные патрули для охраны объектов инфраструктуры.
- Развернуть систему территориальной обороны по всей стране, привлекая тысячи людей с финансовым стимулированием.

8. Реакция на удары по ядерным силам:
- Удары по стратегической авиации и станциям предупреждения о ракетном нападении (например, Воронеж) затрагивают ядерный потенциал России.
- Применение ядерного оружия в ответ (например, по Киеву или Британии) считается нецелесообразным и чрезмерным.
- Предлагается комплекс мер для демонстрации решимости:
- Официально заявить о нападении на ядерные силы.
- Ввести реальные полетные задания для ядерных сил.
- Демонстративно перевести часть ядерного оружия в боевой режим.
- Нанести удары по объектам на Украине, связанным с поставками оружия (мосты, коммуникации).

Вывод:


Беседа подчеркивает серьезные системные проблемы в обеспечении безопасности России, включая недостатки в контроле за перемещением грузов, слабую организацию территориальной обороны и неадекватное восприятие военного положения властями. Атаки на стратегические объекты и инфраструктуру свидетельствуют о высоком уровне подготовки и возможной поддержке иностранных спецслужб. Для предотвращения подобных инцидентов необходимы радикальные меры: усиление контроля, восстановление ДПС, создание народных дружин и жесткое наказание за халатность. В ответ на удары по ядерным силам предлагается демонстрация решимости без применения ядерного оружия, чтобы сохранить стратегический баланс и избежать эскалации конфликта.
Редактор: brahman
Источник: https://rutube.ru/video/72652342f3c94df388ffb03a2ee2120f/
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 5250 4560
    Андрей Попов 43 мин. назад

      “Отсутствие проверок на дорогах” невозможно тщательно проверить все фуры и каждого пассажира на вокзале. Борьба с диверсантами и терористами ведётся по другому, агентурная работа внедрение и др. Например США не просто ведёт агентурную работу, а управляет терористическими движениями.

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